AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者認為校長參與國外遴選，不等於缺乏對現職的忠誠。

作者認為校長參與國外遴選，不等於缺乏對現職的忠誠。 重點二： 高為元遴選時程早已公開，並非突然赴美騎驢找馬。

高為元遴選時程早已公開，並非突然赴美騎驢找馬。 重點三：真正應討論的是校務影響、利益衝突與公私分際。

近日看到新聞媒體報導，清華大學校長高為元在第二任期開始後第三天，即赴美參加夏威夷大學馬諾阿分校校長遴選。

很多人第一時間談到對職務的「忠誠度」，新聞甚至將此解讀為一種「騎驢找馬」的行為。

我特別查了一下，高校長在生醫高分子領域是世界級頂尖學者（h-index 52），且曾在研究實力極強的美國威斯康辛大學麥迪遜分校服務長達18年，並獲聘為「Vilas 傑出服務教授」。

他也具備豐富的國際名校學術行政經驗，且在清大校長任內成功拓展校內的國際學術視野，帶動清華大學在國際學術排名上顯著提升。

所以，從我的角度來看，我並不認為他是需要「騎驢找馬」的人。

雖然高校長早在2025年3月19日就已通過清大校內續任投票，第二任期從2026年5月開始，但台灣的大學校長續任作業期程很長，需先經過教育部續任評鑑，接著須獲校務會議代表二分之一以上投票同意，最後報請教育部核定續聘。

夏威夷大學馬諾阿分校則於2026年2月底啟動校長遴選，並於4月26日正式公告高校長為三位決選者之一，安排於5月4日至5日到校訪問。

因此，「續任三天後赴美角逐校長」這個說法，在日期上似乎沒有錯，也很容易讓人產生一種印象：他才剛續任，突然就想到美國找工作。

尤其在國情不同的台灣，的確可能在觀感上讓當初在校務會議中投下「同意票」的委員感到不舒服。

但實際上，這是一段已經進行數月的遴選流程，而且高校長成為決選者的消息，在第二任期開始前就已經公開。

從「職涯規劃」的角度來看，我其實經常提醒求職者：

參與面試、了解機會、接受聘任，是三個不同的決策階段。

參與遴選，可以了解職務內容、組織文化與發展空間，也可以重新檢視自己的能力、價值觀，以及下一階段想承擔的責任。

獲得正式邀請之後，是否接受職務，才真正進入去留的決策階段。高階人才的遴選應該也是如此。

夏威夷大學這次的三位決選者，包括該校代理教務長、舊金山州立大學教務長，以及清華大學校長。

三位都在重要職位上服務，沒有任何一位先辭職，再來參加遴選。這應該也是國際高等教育人才流動的常態。

一個人對現職負責，不代表他從此不能思考其他可能。忠誠度也不應被解釋為「不准看、不准想、不准接受邀請」。

真正的專業，是在職期間把工作做好；真正的責任，是面對新的選擇時，誠實評估、妥善決定，並承擔決定之後帶來的後果。

這件事也讓我想到高校長在其著作《一輩子的問題》中反覆談到的觀念。

選擇難題，就是選擇自己的路。在用心選擇的過程中，先傾聽內心的聲音，不要用別人的尺來衡量自己的價值。

他在書中提到，當年接到獵頭邀請，參加香港大學副校長遴選，直到通過遴選、舉家搬到香港，整個過程超過一年。

期間必須研究環境、考量家庭，也要評估自己是否願意承擔未知的挑戰。

從這個角度來看，高校長參與夏威夷大學遴選，與他在書中所談的人生態度一致：對新的可能保持好奇，不因為已經擁有一個很好的位置，就停止思考自己還能做些什麼。

最後，高校長並未獲選，夏威夷大學選擇了長期在校內服務的Vassilis Syrmos。但落選不代表當初參與遴選就是錯誤。

職涯決策的品質，不能只用最後有沒有錄取來判斷。

願意走進一個遴選過程，本身就能讓人重新認識自己的能力、限制與下一階段的方向。

當然，身為國立大學校長，仍然具有公共責任。社會可以檢視他參與遴選期間是否影響校務、是否涉及利益衝突，以及是否妥善處理公私分際。或許，這些才是值得討論的治理問題。

就教育部的說明資料來看，高校長參加國外大學校長遴選，並無違反相關人事法規。

單純因為一位校長願意探索另一個國際舞台的可能性，就質疑他的忠誠度，我個人認為這樣的標準太過狹窄。

所有職場工作者都可以珍惜現在的位置，也可以誠實面對內心對下一個挑戰的想像。就如《一輩子的問題》中所談到的，我們不可能百分之百掌握人生中的每一步，但應該清楚了解每個選擇背後的動機。

這次事件，應該只有高校長自己清楚知道動機為何，我也就不多做猜測了。

最後，不管職位多高，依然要面對自己的「一輩子的問題」：

我想成為什麼樣的人？

我還願意承擔什麼樣的難題？

我的下一段人生，希望把能力運用在哪裡？

這個選擇是否能為自己帶來新的可能與視野？

對這些問題保持誠實，對任何人來說，都不應該成為一種罪過。

（以上為個人對職涯發展的觀點，並尊重各種不同面向的看法。）