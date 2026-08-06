2026-08-06 12:00 isa小眼睛
肉末沙茶炒時蔬
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：肉末沙茶炒時蔬結合豬絞肉與多種蔬菜，營養均衡又下飯。
- 重點二：先爆香蒜頭辣椒，再炒絞肉與蔬菜，保留清脆口感。
- 重點三：沙茶醬帶來鹹香風味，做法快速適合晚餐與便當。
肉末沙茶炒時蔬
是一道營養均衡的家常料理，
香氣濃郁的沙茶醬搭配豬絞肉和多種新鮮蔬菜，
簡單拌炒就好吃。
先將蒜頭與辣椒爆香，
再放入豬絞肉炒至散開、逼出肉香，
接著加入青江菜、鵝白菜與高麗菜快速翻炒，
保留蔬菜的清脆口感與自然甜味。
最後加入沙茶醬調味，
鹹香中帶有獨特的沙茶風味，
菜份量豐富、營養滿分，
做法也相當快速，
非常適合作為平日晚餐或便當配菜。
預備食材
4人份
豬絞肉 150克
青江菜 2株
鵝白菜 2株
高麗菜 1/5顆
辣椒 1根
蒜頭 5瓣
沙茶醬 3匙
油 適量
鹽 1匙
料理步驟
1. 先把蔬菜洗好切過，把菜葉跟菜梗分開。蒜頭與辣椒切片。
2. 用油炒香蒜頭。
3. 加入絞肉跟辣椒一起炒，加入沙茶醬(2匙沙茶，1匙沙茶醬的油)，還有一點鹽調味。
4. 先加入高麗菜跟菜梗，快熟時再加入青江菜跟白菜的葉子，炒到熟就行了。
5. 完成。
精華 FAQ
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主要食材包括豬絞肉150克、青江菜2株、鵝白菜2株與高麗菜1/5顆，再搭配辣椒、蒜頭和沙茶醬調味，整體份量適合4人食用。
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先將蔬菜洗淨切好並分開菜葉與菜梗，接著爆香蒜頭，再炒絞肉與辣椒，之後加入高麗菜和菜梗，最後放入較嫩的葉菜快炒即可。
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因為做法簡單快速，只要拌炒就能完成，而且有肉有菜、份量豐富，沙茶醬也讓風味更濃郁，很適合忙碌時準備。
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