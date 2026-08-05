2026-08-05 11:02 柳靖
BTS都敢對葛萊美說不，你卻不敢對主管請假？別再等65歲才退休
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章以BTS不盲目追逐葛萊美為例，批判別人定義成功。
- 重點二：指出過勞常被包裝成熱情與使命感，讓人失去說不的能力。
- 重點三：主張及早建立迷你退休、可帶走的資產與人生第二曲線。
凌晨十二點半，你還在回主管的LINE，手指打字，眼睛盯著天花板，心裡有個聲音在說：「再撐一下，等升遷、等孩子大一點、等存款到位，就可以喘口氣了。」
這句話，已經對自己說了七年。
防彈少年團BTS在聲勢頂峰時，決定不盲目追逐葛萊美獎的認可。時尚雜誌《Harper's BAZAAR》最近也在討論「迷你退休（Mini-Retirement）」，鼓勵上班族別等到年老體衰，才開始尋找活著的意義。
這兩件事背後藏著同一個核心：如果你的成功永遠由別人定義，你這輩子就只能在別人設好的賽局裡，被榨到只剩最後一滴價值，然後被換掉。
職場過勞是整套遊戲規則從一開始就沒打算讓你贏。
忍耐，是體制發給你的精緻毒藥
一群把「忍耐」當成專業美德的人才，把自己活成了公司裡最後一塊還在燃燒的柴火。他們是自己走到崩潰邊緣，才發現體制根本沒打算接住他們。
多數人以為的劇本是：忍過這幾年，退休就能享福；真實的劇本是：人還沒走到退休那天，身體跟精神早就在看不見的地方被掏空了。
「使命感」是怎麼被包裝成無底線加班的
很多企業擅長一件事：把「過勞」包裝成「熱情」，把「無底線加班」包裝成「使命感」。你一旦相信了，就會覺得離開這間公司、離開這套系統，自己什麼都不是。這正是最危險的地方。
當你把全部價值都押在一份職位上，就徹底失去了跟體制談判、劃定邊界的籌碼。你連說「不」的資格都沒有了，因為你怕一鬆手，自己就墜落。
為什麼「等退休再活」是一場輸定的賭局
用第一性原理拆開這場賭局，會看到兩個致命的破綻。
第一，是沉沒成本謬誤。你捨不得放掉眼前這份工作、這個位置，是因為你已經投入太多。但那些你捨不得的東西，很多時候早就不是你的，那是公司的頭銜、公司的資源、公司給的舞台。頭銜拿走，你還剩下什麼？
第二，是資產錯置。如果你所有的專業、人脈、成就感，全部綁在一個組織身上，那不叫資產，叫人質。真正的資產，是換了公司、換了產業，你依然能帶著走的東西。
用組織行為學的角度看，一個長期讓員工「制度支持、主管支持、家庭支持、個人成長」四層失衡的環境，本來就注定留不住真正的人才。留下來的，往往是還沒意識到自己有選擇權的人。
「迷你退休」三道防線
真正成熟的人生策略，會替健康、家庭、跟人生第二曲線保留位置。想拿回主導權，需要建立這三道防線：
第一， 拒絕自證：就像BTS不需要靠葛萊美獎證明實力，你的價值也不需要用「無底線加班與忍耐」向主管證明。你已經證明過了，不需要再證明第二次。
第二， 把專業資產化：讓你的作品、方法論、人脈網絡，變成能離開公司也帶得走的東西。當你擁有「帶得走的能力」，你才有資格對不合理的體制說不。
第三，配置人生第二曲線：允許自己在職涯中段來一次「迷你退休」。可能是幾個月的暫停、一次技能重置，也可能是換一個完全不同的戰場。退一步並非逃跑，是要你重新奪回方向盤。
你到底在替誰的人生買單？
退休不該是一場拿命去賭的終點線。
下一次又陷入「撐著、撐著就要崩了」的迴圈時，停下來問自己一句：現在做的這一切，是在替自己的人生累積資產，還是在替一個已經失靈的制度，默默買單？
設計人生，選擇權在自己手裡。
精華 FAQ
-
作者借BTS在高峰時仍不盲從葛萊美認可，說明成功不該由外界定義。若把價值全押在他人標準上，個人就會被困在別人設計的賽局裡，難以真正掌握人生。
-
文章認為很多企業把無底線加班說成熱情與使命感，讓員工誤以為不拼命就沒有價值。當人把全部成就綁在職位上，就失去談判與設界線的能力，只能被制度消耗。
-
作者主張建立3道防線：拒絕用加班自證、把專業資產化，並保留人生第二曲線的可能，如迷你退休、技能重置或轉換跑道，讓自己隨時能重新奪回方向盤。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數