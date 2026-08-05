2026-08-05 12:30 Qinote
離職前，請把情緒留給自己，把專業留給工作。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：離職前即使心情失落，也要把情緒留給自己。
- 重點二：交接時保持耐心與完整，展現專業與責任感。
- 重點三：真正成熟的職場人，是不讓情緒決定行為。
Qinote｜文字與生活
工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。
前陣子，我曾分享過一位朋友的故事。
她提出離職後，公司一直沒有安排交接；後來因為請病假，也開始重新了解自己的勞動權益。
今天，是她休假後第一次回到公司交接。
原本以為，最難面對的是交接。
沒想到，真正讓她不舒服的，是那份安靜。
以前見面會互相打招呼的人，今天只是低著頭，各自忙著自己的事情。
沒有人多說一句話。
整個辦公室，安靜得有些陌生。
她沒有問為什麼。
只是默默走到自己的座位，開始整理今天要交接的資料。
中午，她跟我說：
「老實說，心裡有點失落。」
我沒有急著安慰她。
因為我知道，那種感覺不是生氣，也不是委屈。
而是曾經每天一起工作的地方，突然變得陌生了。
很多人離職前，都可能遇到這樣的情況。
有人不知道該怎麼開口。
有人害怕場面尷尬。
也有人選擇沉默。
至於真正的原因，我們未必知道。
也不用急著替別人的沉默下結論。
我只告訴她一句話。
離職前，請把情緒留給自己，把專業留給工作。
情緒，可以有。
失落，也是真的。
可是，不要因為最後幾天的不愉快，就否定了自己一路以來的努力。
更不要因為別人的態度，改變自己的工作態度。
下午，她開始和接手的人交接工作。
她沒有因為要離開，就少教一句。
也沒有因為心裡有情緒，就少交一份資料。
每一項工作、每一份資料、每一個流程，她都耐心地說明清楚。
她對我說：
「我不是為了公司才這麼做。」
「我是希望，不要因為我的離開，讓下一個人更辛苦。」
我聽完，點了點頭。
這就是專業。
專業，不是在順境時才看得見。
而是在心裡有情緒時，仍然願意把事情做好。
後來，我慢慢明白。
真正成熟的職場人，不是沒有情緒。
而是懂得，不讓情緒決定自己的選擇。
別人的態度，是別人的選擇。
自己的專業，是自己的選擇。
離職，不只是結束一份工作。
也是完成一份對自己的交代。
不是每一段工作，都會留下美好的回憶。
但我們可以決定，留下什麼樣的自己。
歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。
—— Qinote
精華 FAQ
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文章主張離職前可以有失落與不舒服，但不要讓情緒影響自己的判斷與表現。即使遇到冷淡或尷尬，也應先安放情緒，再把工作交接做好。
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她沒有因為即將離開就草率處理，而是耐心說明每一項工作、每一份資料與流程，並盡量交代清楚，避免因自己的離開讓接手的人更辛苦。
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文章認為專業不是只在順境時才表現，而是在心裡有情緒時仍願意把事情做好；成熟則是不讓別人的態度左右自己，並為自己的工作留下完整交代。
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