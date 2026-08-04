日本28歲僧侶一把火燒掉百年寺廟：當高壓文化沒有出口，再神聖的地方也會崩潰

AI重點 文章重點整理： 重點一： 28歲見習僧縱火燒毀百年古寺，供稱對人生一切厭倦。

28歲見習僧縱火燒毀百年古寺，供稱對人生一切厭倦。 重點二： 文章指出寺廟也應納入ESG檢視，重視員工福祉與治理。

文章指出寺廟也應納入ESG檢視，重視員工福祉與治理。 重點三：高壓組織若缺乏申訴出口，會把最認真的人推向崩潰。

2026年6月30日凌晨，日本佐賀縣伊萬里市，一座歷史古寺「圓通寺(円通寺)」陷入火海。警方隨後逮捕28歲的見習僧森永吉，他坦承縱火，供稱：「我對人生的一切都感到厭倦。」

這場火燒掉了一座古剎，也燒出了一道現代組織治理的核心命題：一個制度只要求奉獻，拒絕提供出口，它正在累積什麼風險？

▋ 寺廟也要談 ESG？

很多人會直覺反彈：寺廟是修行的地方，怎麼能套用企業標準？這個質疑很合理，但也反映了一種誤解。

把 ESG 和 SDGs 放在寺廟脈絡裡討論，不是要把寺廟變成企業。核心在於，要求它成為一個對人負責任的組織。

修行再神聖，仍然由「人」組成。只要有人，就需要制度來防止權力濫用、保障基本尊嚴。基督宗教的修院、佛教的僧團，歷史上都有內部申訴與糾正機制的前例。

把 ESG 和 SDGs 套在寺廟上，不是世俗化，是讓修行場所回到它本該有的樣子：一個不會把人吞掉的地方。

▋ 當組織把「忍耐」包裝成紀律，風險就已經入帳

ESG 浪潮下，企業與組織忙著揭露碳排放數據、設立永續委員會。而ESG 的核心向來包含環境（E）之外的另一半：社會（S）與治理（G），這兩項才是組織能否真正永續的地基。

先談「社會」（Social）。

它的核心指標涵蓋員工健康與安全、勞工權益、心理福祉。事件裡見習僧在封閉的修行體系中感到「對一切厭倦」，同時找不到正式、安全、不必擔心報復的求助管道。這是一場標準的「社會」面向系統性失靈：組織只看見奉獻，看不見人的耗損。

再談「治理」（Governance）。

它的重點是決策透明、權力制衡、申訴機制與風險管理。一個缺乏第三方監督、權力高度集中、連「撐不住」都說不出口的環境，本身就是一場治理危機。當治理只剩單向要求，完全沒有雙向回饋，組織正在不知不覺中，把自己最認真的成員推往邊緣。

▋ SDGs 視角：這場火，距離任何一個組織都不遠

聯合國永續發展目標（SDGs）不是掛在企業總部大廳的口號。這場火災，扎實地踩在三項核心目標上：

SDG 3｜健康與福祉：世界衛生組織已將職業倦怠列入疾病分類。一個期待成員「無限忍耐」的組織，正在系統性地製造健康風險。

SDG 8｜尊嚴就業與經濟成長：尊嚴就業包含合理工作量、心理安全感、不被報復的表達自由。高壓管理一旦披上「傳統」或「紀律」的外衣，尊嚴就業就淪為空話。

SDG 16｜和平、正義與健全制度：建立有效、可問責的組織制度，是 SDG 16 在職場的具體落地。申訴管道是制度的安全閥，沒有安全閥的系統，崩潰只是時間問題。

▋ 高壓管理的安靜面孔

工作愈來愈多，要求愈來愈高，求助時得到的回應往往是：「大家都是這樣過來的」、「這是在磨練你」。公司用使命感，學校用傳統，醫院用責任，宗教組織用修行與紀律。名稱不同，結構極其相似。

ESG 報告再精美、SDGs 口號再響亮，一個組織如果連成員說出「我撐不住」的安全空間都沒有，它的社會與治理承諾終究只是一疊紙。

▋ 被耗盡的人，經常是最願意撐的人

真正被榨乾的，經常是責任感最強、最不願造成麻煩的人。制度知道他會接，同事推過來他會做，主管多交一件他也會處理，接到最後，連自己快撐不住了都不敢承認。

這種隱性消耗，站在 SDG 8「尊嚴就業」的正對面：工作本身正在侵蝕人的尊嚴與健康。

▋ 回到那場火：S 與 G 同時失靈的災難

最勝寺的火災，本質上就是一場 S 與 G 同時失靈的災難。以修行之名壓垮一個人，以封閉之結構堵住所有出口。最後燃燒的，是那座建築，也是那套拒絕反省的制度。

這就是為什麼我說：ESG 的 S，SDGs 的「不遺落任何人」，絕不只是企業的事。任何握有權力的組織，包括寺廟，都應該被放進同一套標準裡檢視。

▋ 身心永續三步驟：幫助個人與組織建立安全閥

當你身處高壓環境，察覺自己正逐漸失去健康與尊嚴，請為自己架設三道防線：

一、留下可追溯紀錄

把工作指示、異常要求、求助過程，以合法合規的方式保存。目的是釐清問題，防止所有責任最終都壓在你一個人身上。

二、把感受轉化為風險語言

試著把「我很累」調整成：「目前的人力與時程，已經可能影響產出品質、工作安全，以及我的身心狀態。」風險語言讓組織難以忽視。這一步，就是治理（G）在個人層次的具體實踐。

三、替自己保留出口

持續累積能力、專業關係與經濟緩衝。一個人完全依附單一組織，連拒絕都可能付不起代價。擁有轉身的能力，才會有真正的對話空間。這是屬於你個人的「永續策略」。

▋ 永續，發生在崩潰之前

古寺燒毀可以重建。一個人的身心被長期耗盡，卻可能要用整個生涯來修復。當下一位同仁說出「我真的撐不住了」，管理者準備怎麼回應？叫他再忍一下，還是願意停下來，檢查這套制度究竟正在消耗誰？

這關乎對一個人負責，也關乎對「不遺落任何人」這項承諾，做出真正的回答。

設計一個能接住人的制度，選擇權在握有權力的人手裡。

本文根據公開新聞資料整理，並加入作者個人觀點撰寫。