2026-08-04 14:57 宜蘊醫療
高齡求子不是夢！39歲AMH僅剩0.62 中醫「全週期陪伴」喜迎健康雙胞胎
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：39歲小婷AMH僅0.62，卵巢早衰且曾流產，試管療程屢受挫。
- 重點二：中醫調理3個月後，取卵與受精率提升，獲得4顆優質胚胎。
- 重點三：植入後持續全週期安胎，最終順利生下健康女雙胞胎。
隨著晚婚晚育趨勢，高齡求子已成為許多家庭的挑戰。39歲的小婷，因卵巢早衰、AMH（抗穆勒氏管荷爾蒙）僅剩0.62，曾歷經流產陰影，且試管療程因卵子品質不佳屢屢受挫。宜蘊中醫楊佩鈺醫師指出，個案在轉向中醫尋求協助後。不僅提升卵子品質，更在植入成功後一路守護至產前，最終順利產下一對健康雙胞胎，展現中西醫整合治療的優勢。
卵巢早衰取卵難 中醫介入提升「卵子品質」與「受精率」
小婷的求子路極其艱辛，曾歷經自然懷孕卻因胎兒無心跳流產，加上AMH僅剩0.62，顯示卵巢功能嚴重衰退。先前試管療程取卵4顆僅2顆受精，且因品質不佳無法進行胚胎著床前染色體篩檢（PGT-A）。楊佩鈺醫師表示，對於高齡且卵子儲備功能衰退的女性，中醫介入的核心不在強求數量，而是改善體質以「提升卵子品質」。
經三個月的規律調理，改善盆腔氣血循環並調整內分泌環境，再次取卵時，不僅取卵數增加，且6顆卵子全數受精成功，取得4顆優質胚胎送檢，顯示中醫對於卵子成熟度具備輔助效果。
成功植入不是終點：中醫安胎助雙胞胎健康出生
許多備孕女性誤以為中醫功能僅限於「產前打底」，楊佩鈺醫師強調：「植入後的安胎與孕期守護，也是高齡產婦能否順利生產的關鍵。」小婷在植入一顆正常胚胎後，驚喜發現胚胎自行分裂為雙胞胎，隨之而來的是雙倍的生理負擔。為確保孕期穩定，從植入、整個孕期到產前一週，始終維持規律中醫調理。楊佩鈺醫師針對不同階段採取不同策略：
l 植入初期：透過中藥與針灸維持子宮血流穩定，也減緩個案初期的不安與孕期不適。
l 中後期調理：針對雙胞胎媽咪常見的體力透支、睡眠障礙與水腫問題進行動態調整。
在長達一年的「全週期陪伴」下，小婷最終順利產下一對體重達標（約2500公克）的女雙胞胎，且皆不需入住保溫箱。楊佩鈺醫師表示，高齡、低AMH或反覆失敗的個案，生理與心理的壓力巨大。中醫在試管療程中不僅是備孕推手，更是孕程中的穩定力量。透過中西醫整合治療，不僅能優化胚胎品質，更能在高風險的妊娠過程中，為母體與胎兒提供更穩定的生理條件。
精華 FAQ
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小婷39歲，AMH僅0.62，顯示卵巢功能明顯衰退，且曾因胎兒無心跳流產。先前試管療程取卵與受精表現不佳，卵子品質也不足以進行PGT-A檢測。
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經過3個月規律調理後，中醫改善她的盆腔氣血循環與內分泌環境，第二次取卵時不僅卵數增加，6顆卵子全數受精成功，還取得4顆優質胚胎送檢。
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從胚胎植入、整個孕期到產前1週，醫師持續以中藥與針灸調整，維持子宮血流穩定，並處理體力透支、睡眠障礙與水腫等問題，最後順利產下2名健康女嬰。
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