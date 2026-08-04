2026-08-04 15:00 宜蘊醫療
「北上次數」成花東備孕夫妻困境！宜蘊串聯花蓮門諾醫院：減輕交通、時間、經濟負擔
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：花蓮備孕夫妻因需多次北上就醫，面臨交通與經濟壓力。
- 重點二：門諾與宜蘊合作，將試管療程部分檢查移回花蓮進行。
- 重點三：有反覆流產史者應及早檢查染色體與夫妻雙方生育因素。
不孕治療不只考驗夫妻的身心，對醫療資源相對有限的花東地區而言，長途交通、頻繁請假及住宿成本，也可能成為求子路上的另一道關卡。宜蘊醫療與花蓮門諾醫院近日舉辦備孕說明會，吸引70多位民眾到場，共同說明不孕症評估、試管嬰兒療程及跨區就醫注意事項。
現場邀請到歷經5年備孕及多次流產的吳小姐分享求子經驗。她曾一次次盼來懷孕消息，卻又接連失去孩子；直到夫妻共同接受進一步檢查，才發現是染色體異常在作祟。經門諾與宜蘊醫療團隊攜手協助後，夫妻接受試管嬰兒療程，終於順利懷孕，並於今年迎來健康男嬰。
備孕5年、多次流產 進一步檢查發現是染色體異常
吳小姐說，反覆流產不只帶來身體上的負擔，也讓她逐漸害怕看到驗孕棒上的兩條線。
直到先生主動提議一起接受完整生育檢查，才發現夫妻帶有染色體基因異常。經醫療團隊綜合其染色體檢查結果、生育史、年齡及卵巢功能等條件後，建議夫妻接受試管嬰兒療程，並在植入前進行胚胎著床前染色體檢測（PGT-A），找出正常且適合植入的胚胎。
然而，試管療程須配合生理週期，需要多次接受進行抽血、超音波、用藥調整，以及取卵、取精與胚胎植入。吳小姐分享，對居住在花蓮的夫妻而言，除了療程本身，如何兼顧工作、生活及頻繁北上回診，更是一項現實考驗。
染色體異常不一定有症狀 曾有流產史可先檢查評估
台北宜蘊生殖中心院長廖娸鈞醫師表示，胚胎染色體異常是流產的常見原因之一。部份夫妻可能由其中一方基因帶有染色體結構異常，即使帶因者本人外觀及健康狀況可能與一般人無異，但在形成精子或卵子的過程中，仍可能產生染色體不平衡的胚胎，進而增加胚胎無法著床、懷孕後流產，或胎兒異常的風險。
廖娸鈞醫師說明，造成反覆流產的可能因素不只染色體異常，也可能涉及精子、子宮構造、免疫等問題；不孕評估並非女性單方面的責任，除了檢查女性的卵巢功能、荷爾蒙、子宮及輸卵管狀況，男性也應接受精液分析及必要評估，再由醫療團隊依夫妻雙方生理條件規劃生育療程。
廖娸鈞醫師補充，女性未滿35歲，且未避孕滿一年仍未懷孕；35歲以上，嘗試半年仍未懷孕，建議夫妻共同就醫。若已有兩次以上流產、月經明顯異常，或已知具有染色體、生殖系統等可能影響生育的疾病，則建議及早接受評估，避免錯失黃金生育期。
試管療程須密集追蹤 長途往返成為東部夫妻另一道門檻
花蓮門諾醫院婦產科主任蔡啟智指出，試管嬰兒療程須依照卵泡發育與荷爾蒙變化，多次安排抽血、超音波檢查與用藥調整。過去花蓮不孕症患者進行試管療程時，常需頻繁往返台北多達10至15次，且若遭遇地震、颱風等天災導致交通中斷，療程被迫終止的風險極高。還須面對交通、住宿、工作請假及家庭照顧等安排，無形中增加許多治療壓力，也可能影響患者接受治療的意願。
為減少患者長途往返，門諾醫院自2023年起與宜蘊醫療建立跨區生殖照護模式。患者可先在花蓮完成基礎生育評估，進入療程後，部分抽血、超音波及用藥追蹤也能在當地進行；再依個別療程需求，於取卵、取精及胚胎植入等關鍵階段前往台北。
在兩院的照護模式下，患者往返台北次數可大幅縮減至3至4次，實際次數仍須視個人卵巢反應、身體狀況及療程變化調整。胚胎植入後，驗孕、懷孕初期追蹤及後續產檢，也可回到花蓮銜接照護，減少長途交通、請假時間及住宿等經濟負擔。
蔡啟智表示，兩院已協助近40位花蓮女性順利懷孕。跨院合作是由兩地醫療團隊共同掌握療程進度，讓前期評估、生殖治療與懷孕照護持續銜接，減少重複檢查及醫療資訊落差，也讓患者返鄉後仍能獲得在地團隊接續照顧。
精華 FAQ
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最主要的困難是必須頻繁往返台北，面對長途交通、住宿、請假與天災中斷等問題，不僅增加金錢與時間成本，也會提高治療壓力，降低持續接受療程的意願。
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兩院自2023年起建立跨區生殖照護模式，讓患者先在花蓮完成基礎評估，部分抽血、超音波與用藥追蹤也可在當地進行，只有取卵、取精與植入等關鍵階段才需北上。
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若女性未滿35歲且未避孕1年仍未懷孕，或35歲以上嘗試半年未果，就建議夫妻共同就醫；若已有2次以上流產、月經異常，或已知染色體與生殖系統疾病，更應提早評估。
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