每天早上都在吼孩子起床？一本書讓我發現，真正該改變的人竟然是自己

AI重點 文章重點整理： 重點一： 作者以女兒起床難題為例，發現改變方法比改變孩子更有效。

作者以女兒起床難題為例，發現改變方法比改變孩子更有效。 重點二： 黑川伊保子指出，家中因熟悉而更易失控，情緒也更容易外放。

黑川伊保子指出，家中因熟悉而更易失控，情緒也更容易外放。 重點三：家庭溝通應少用盤問式提問，改以理解與接納降低防衛。

每天早上，只要鬧鐘響起，我就知道一天最難的任務要開始了。​

身為一位老師，我每天都有耐心陪學生學習；身為一寶媽，卻常常在叫女兒起床這件事上敗下陣來。

​叫不起來會生氣，好不容易叫醒了，又迎來一張充滿起床氣的臉，那幾分鐘，總讓人懷疑今天是不是又要從壞情緒開始。

​直到上週日，我去上了仙女老師余懷瑾的「看見自己：打造有影響力的溝通」課程，聽到她分享自己與女兒安安的一段故事，我忽然看見了轉機。

​她說，安安也很愛賴床，過去每天叫起床都是一場硬仗。

​後來，她發現安安喜歡聽音樂，於是改變了做法：每天早上不再一直催促，而是播放音樂，讓第一首歌、第二首歌、第三首歌，成為起床的節奏。

​沒想到，安安通常第三首歌就會自己起床，有時甚至第二首歌還沒播完，人就已經起來了。

​這幾天早上，要出門參加營隊，我打算來試一次。

​手機打開了女兒最近很愛聽的〈群青〉，放好音樂，我便走入廁所準備刷牙。

​沒想到才離開一下，女兒居然已經自己起床了，而且沒有平常的不耐煩，也沒有一句抱怨，而是帶著精神奕奕的笑容開始新的一天。

​那一刻，我笑了。原來，過去一直想改變女兒的人，是我；真正需要改變的，卻是我的方法。

​看到這段經驗後，我又讀了《家人使用說明書：腦科學專家寫給總是被家人一秒惹怒的你》，書裡的一個觀點，剛好解答了我心裡的疑惑。

​家，反而是最容易失控的地方

​日本 AI 工程師出身的腦科學專家黑川伊保子長年用開發人工智慧的邏輯分析人類大腦。

​她發現，大腦面對陌生人時，會維持高度社交警戒，所以我們知道哪些話該說、哪些情緒要收起來。

​可是回到家，大腦卻認定眼前的人都是「自己人」，於是解除防備，疲勞、焦躁與攻擊性便很容易跑到最前面。

​我們一直認為家是最放鬆的地方，卻忽略了另一件事：越熟悉的人，我們越期待對方理解自己。

​當期待沒有被滿足，一句平常的問話，都可能演變成一場爭執。

​那些在外面壓抑了一整天的情緒，往往就在家門打開的那一刻傾瀉而出。

​你最想改掉的缺點，可能正是家人的優勢

黑川伊保子提出一個很有意思的觀點，她認為家庭是一張由不同規格大腦組成的「互補雷達圖」。​在生物演化的邏輯裡，每一種性格都有存在的理由。

​一個容易分心的人，背後可能藏著豐富的創造力與臨場應變能力；一位總是擔心東、擔心西的人，也可能正是家裡最可靠的風險管理者。

​我們總想把家人的缺點修掉，卻很少想到，那些讓人頭痛的地方，也可能正是支撐家庭的重要能力。當我們一心想把對方變成自己喜歡的樣子，也可能連同他的優點一起磨掉了。

​很多衝突，都從一句「我是為你好」開始

​黑川伊保子提醒，在家庭裡，最好少用 5W1H（Who、When、Where、What、Why、How）當成聊天開場。

​因為這類問題，很容易讓對方的大腦產生被盤問的感受，快速進入防衛狀態。

​媽媽一下班就問八歲的兒子：「今天在學校做了什麼？趕快去寫功課！」

​媽媽只是關心孩子，但孩子的大腦收到的訊號，很像老闆對剛下班的員工說：「今天完成多少工作？現在繼續加班。」

​第一個冒出的反應，往往就是逃避。

​父親問青春期女兒：「妳在看什麼？」他只是想聊聊天，但根據 HLA 基因的觀點，青春期女孩的大腦正處於「異性感測器」高度運作的階段。

​為了避免近親繁殖，遺傳機制甚至會讓她在感官上覺得父親「聞起來很臭」。

​一句原本帶著善意的詢問，在她的大腦裡，很可能已經變成侵犯私人空間的訊號。

​丈夫問妻子：「要去哪？什麼時候回來？」他覺得只是普通關心，但對許多女性而言，這兩句話容易被解讀成能力受到質疑，甚至像是在接受檢查。

​很多時候，同一句話，說的人沒有惡意，聽的人卻已經豎起高牆。

​一句話換個方式，大腦反應也會跟著改變

​黑川建議，把容易讓人緊繃的「為什麼」，換成理解現況的「怎麼了」。

​比起追問，一句「要不要先洗米？」、「今天打扮得很好看。」更容易讓對方放下戒心。

​很多家庭不是缺少愛，而是每個人都用自己習慣的方式表達關心，卻忘了對方的大腦未必會這樣接收。

​回頭想想，我每天早上拼命催女兒起床，不也是同樣的道理嗎？

​我一直以為，只要多叫幾次、再大聲一點，她就會起床。真正有效的，卻是一首她喜歡的音樂。

​真正改變一個家的，有時只是換一個做法

​黑川提出一個讓人印象很深的觀點：家庭裡需要一點「溺愛教育」。

​她認為，不敗的 AI 感受力最差，因為它沒有犯錯，也沒有經歷修正的歷程。

​人類的大腦，正是在一次次失敗、被理解與被接納之中，慢慢累積出感性與彈性。

​她的父親曾對一位焦慮的家長說：「別補習了，去蒸地瓜給孩子吃吧。」

​一家人圍著桌子吃地瓜、放屁、大笑，把每天緊繃的情緒放鬆，比一直追逐完美，更容易讓家庭重新有了溫度。

​《家人使用說明書》裡有一句話，我反覆讀了很多遍：

與其改變家人，不如改變作法；與其治好對方，不如改變自己的做法​

以前，我總想把女兒叫成我期待的樣子；現在，我更願意先想一想，她的大腦是怎麼接收我的聲音。

​有時候，拯救一個家庭，不一定需要驚天動地的改變。​只要願意換一種方法，也許，一個原本充滿火藥味的早晨，就能從一首音樂開始，慢慢變成一天最舒服的開始。