每天早上都在吼孩子起床？一本書讓我發現，真正該改變的人竟然是自己

2026-08-04 13:50 郭玉如
圖片來源：Canva製圖
圖片來源：Canva製圖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者以女兒起床難題為例，發現改變方法比改變孩子更有效。
  • 重點二：黑川伊保子指出，家中因熟悉而更易失控，情緒也更容易外放。
  • 重點三：家庭溝通應少用盤問式提問，改以理解與接納降低防衛。

每天早上，只要鬧鐘響起，我就知道一天最難的任務要開始了。​

身為一位老師，我每天都有耐心陪學生學習；身為一寶媽，卻常常在叫女兒起床這件事上敗下陣來。

​叫不起來會生氣，好不容易叫醒了，又迎來一張充滿起床氣的臉，那幾分鐘，總讓人懷疑今天是不是又要從壞情緒開始。

​直到上週日，我去上了仙女老師余懷瑾的「看見自己：打造有影響力的溝通」課程，聽到她分享自己與女兒安安的一段故事，我忽然看見了轉機。

​她說，安安也很愛賴床，過去每天叫起床都是一場硬仗。

​後來，她發現安安喜歡聽音樂，於是改變了做法：每天早上不再一直催促，而是播放音樂，讓第一首歌、第二首歌、第三首歌，成為起床的節奏。

​沒想到，安安通常第三首歌就會自己起床，有時甚至第二首歌還沒播完，人就已經起來了。

​這幾天早上，要出門參加營隊，我打算來試一次。

​手機打開了女兒最近很愛聽的〈群青〉，放好音樂，我便走入廁所準備刷牙。

​沒想到才離開一下，女兒居然已經自己起床了，而且沒有平常的不耐煩，也沒有一句抱怨，而是帶著精神奕奕的笑容開始新的一天。

​那一刻，我笑了。原來，過去一直想改變女兒的人，是我；真正需要改變的，卻是我的方法

​看到這段經驗後，我又讀了《家人使用說明書：腦科學專家寫給總是被家人一秒惹怒的你》，書裡的一個觀點，剛好解答了我心裡的疑惑。

家，反而是最容易失控的地方

​日本 AI 工程師出身的腦科學專家黑川伊保子長年用開發人工智慧的邏輯分析人類大腦。

​她發現，大腦面對陌生人時，會維持高度社交警戒，所以我們知道哪些話該說、哪些情緒要收起來。

​可是回到家，大腦卻認定眼前的人都是「自己人」，於是解除防備，疲勞、焦躁與攻擊性便很容易跑到最前面。

​我們一直認為家是最放鬆的地方，卻忽略了另一件事：越熟悉的人，我們越期待對方理解自己。

​當期待沒有被滿足，一句平常的問話，都可能演變成一場爭執。

​那些在外面壓抑了一整天的情緒，往往就在家門打開的那一刻傾瀉而出。

​你最想改掉的缺點，可能正是家人的優勢

黑川伊保子提出一個很有意思的觀點，她認為家庭是一張由不同規格大腦組成的「互補雷達圖」。​在生物演化的邏輯裡，每一種性格都有存在的理由。

​一個容易分心的人，背後可能藏著豐富的創造力與臨場應變能力；一位總是擔心東、擔心西的人，也可能正是家裡最可靠的風險管理者。

​我們總想把家人的缺點修掉，卻很少想到，那些讓人頭痛的地方，也可能正是支撐家庭的重要能力。當我們一心想把對方變成自己喜歡的樣子，也可能連同他的優點一起磨掉了。

很多衝突，都從一句「我是為你好」開始

​黑川伊保子提醒，在家庭裡，最好少用 5W1H（Who、When、Where、What、Why、How）當成聊天開場。

​因為這類問題，很容易讓對方的大腦產生被盤問的感受，快速進入防衛狀態。

​媽媽一下班就問八歲的兒子：「今天在學校做了什麼？趕快去寫功課！」

​媽媽只是關心孩子，但孩子的大腦收到的訊號，很像老闆對剛下班的員工說：「今天完成多少工作？現在繼續加班。」

​第一個冒出的反應，往往就是逃避。

​父親問青春期女兒：「妳在看什麼？」他只是想聊聊天，但根據 HLA 基因的觀點，青春期女孩的大腦正處於「異性感測器」高度運作的階段。

​為了避免近親繁殖，遺傳機制甚至會讓她在感官上覺得父親「聞起來很臭」。

​一句原本帶著善意的詢問，在她的大腦裡，很可能已經變成侵犯私人空間的訊號。

​丈夫問妻子：「要去哪？什麼時候回來？」他覺得只是普通關心，但對許多女性而言，這兩句話容易被解讀成能力受到質疑，甚至像是在接受檢查。

​很多時候，同一句話，說的人沒有惡意，聽的人卻已經豎起高牆。

一句話換個方式，大腦反應也會跟著改變

​黑川建議，把容易讓人緊繃的「為什麼」，換成理解現況的「怎麼了」。

​比起追問，一句「要不要先洗米？」、「今天打扮得很好看。」更容易讓對方放下戒心。

​很多家庭不是缺少愛，而是每個人都用自己習慣的方式表達關心，卻忘了對方的大腦未必會這樣接收。

​回頭想想，我每天早上拼命催女兒起床，不也是同樣的道理嗎？

​我一直以為，只要多叫幾次、再大聲一點，她就會起床。真正有效的，卻是一首她喜歡的音樂。

真正改變一個家的，有時只是換一個做法

​黑川提出一個讓人印象很深的觀點：家庭裡需要一點「溺愛教育」。

​她認為，不敗的 AI 感受力最差，因為它沒有犯錯，也沒有經歷修正的歷程。

​人類的大腦，正是在一次次失敗被理解被接納之中，慢慢累積出感性與彈性。

​她的父親曾對一位焦慮的家長說：「別補習了，去蒸地瓜給孩子吃吧。」

​一家人圍著桌子吃地瓜、放屁、大笑，把每天緊繃的情緒放鬆，比一直追逐完美，更容易讓家庭重新有了溫度。

​《家人使用說明書》裡有一句話，我反覆讀了很多遍：

與其改變家人，不如改變作法；與其治好對方，不如改變自己的做法​

以前，我總想把女兒叫成我期待的樣子；現在，我更願意先想一想，她的大腦是怎麼接收我的聲音。

​有時候，拯救一個家庭，不一定需要驚天動地的改變。​只要願意換一種方法，也許，一個原本充滿火藥味的早晨，就能從一首音樂開始，慢慢變成一天最舒服的開始。


精華 FAQ

  • 因為她原本每天催孩子起床都像在打仗，直到改用女兒喜歡的音樂後，女兒反而更自然醒來，讓她意識到問題不在孩子，而在自己的做法。

  • 她認為人回到家後會對家人解除防備，把疲勞、焦躁與攻擊性都帶回來；越熟悉的人越容易期待被理解，因此小事也可能迅速演變成衝突。

  • 文章建議少用像盤問的5W1H提問，改成更能讓對方放鬆的說法，例如關心現況或給予肯定，先降低防衛，再用理解和接納取代催促與控制。

郭玉如

郭玉如

我是： 技高國文教師｜內容創作者｜一寶媽 ​ 擅長： 聲音表達、影響力寫作、閱讀推廣 ​ 創作： 《字裡藏心》、《字裡吟遊》Podcast / YT ​ ✨ 讓文化走入生活，讓教育擁有溫度

#家人 #好書推薦 #育兒教養

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2026-08-02 10:32 歐陽仁傑/職涯諮詢師
國立清華大學官網
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者認為校長參與國外遴選，不等於缺乏對現職的忠誠。
  • 重點二：高為元遴選時程早已公開，並非突然赴美騎驢找馬。
  • 重點三：真正應討論的是校務影響、利益衝突與公私分際。

近日看到新聞媒體報導，清華大學校長高為元在第二任期開始後第三天，即赴美參加夏威夷大學馬諾阿分校校長遴選。

很多人第一時間談到對職務的「忠誠度」，新聞甚至將此解讀為一種「騎驢找馬」的行為。

我特別查了一下，高校長在生醫高分子領域是世界級頂尖學者（h-index 52），且曾在研究實力極強的美國威斯康辛大學麥迪遜分校服務長達18年，並獲聘為「Vilas 傑出服務教授」。

他也具備豐富的國際名校學術行政經驗，且在清大校長任內成功拓展校內的國際學術視野，帶動清華大學在國際學術排名上顯著提升。

所以，從我的角度來看，我並不認為他是需要「騎驢找馬」的人。

雖然高校長早在2025年3月19日就已通過清大校內續任投票，第二任期從2026年5月開始，但台灣的大學校長續任作業期程很長，需先經過教育部續任評鑑，接著須獲校務會議代表二分之一以上投票同意，最後報請教育部核定續聘。

夏威夷大學馬諾阿分校則於2026年2月底啟動校長遴選，並於4月26日正式公告高校長為三位決選者之一，安排於5月4日至5日到校訪問。

因此，「續任三天後赴美角逐校長」這個說法，在日期上似乎沒有錯，也很容易讓人產生一種印象：他才剛續任，突然就想到美國找工作。

尤其在國情不同的台灣，的確可能在觀感上讓當初在校務會議中投下「同意票」的委員感到不舒服。

但實際上，這是一段已經進行數月的遴選流程，而且高校長成為決選者的消息，在第二任期開始前就已經公開。

從「職涯規劃」的角度來看，我其實經常提醒求職者：

參與面試了解機會接受聘任，是三個不同的決策階段。

  • 參與遴選，可以了解職務內容、組織文化與發展空間，也可以重新檢視自己的能力、價值觀，以及下一階段想承擔的責任。
  • 獲得正式邀請之後，是否接受職務，才真正進入去留的決策階段。高階人才的遴選應該也是如此。

夏威夷大學這次的三位決選者，包括該校代理教務長、舊金山州立大學教務長，以及清華大學校長。

三位都在重要職位上服務，沒有任何一位先辭職，再來參加遴選。這應該也是國際高等教育人才流動的常態。

一個人對現職負責，不代表他從此不能思考其他可能。忠誠度也不應被解釋為「不准看、不准想、不准接受邀請」。

真正的專業，是在職期間把工作做好；真正的責任，是面對新的選擇時，誠實評估、妥善決定，並承擔決定之後帶來的後果。

這件事也讓我想到高校長在其著作《一輩子的問題》中反覆談到的觀念。

選擇難題，就是選擇自己的路。在用心選擇的過程中，先傾聽內心的聲音，不要用別人的尺來衡量自己的價值。

他在書中提到，當年接到獵頭邀請，參加香港大學副校長遴選，直到通過遴選、舉家搬到香港，整個過程超過一年。

期間必須研究環境、考量家庭，也要評估自己是否願意承擔未知的挑戰。

從這個角度來看，高校長參與夏威夷大學遴選，與他在書中所談的人生態度一致：對新的可能保持好奇，不因為已經擁有一個很好的位置，就停止思考自己還能做些什麼。

最後，高校長並未獲選，夏威夷大學選擇了長期在校內服務的Vassilis Syrmos。但落選不代表當初參與遴選就是錯誤。

職涯決策的品質，不能只用最後有沒有錄取來判斷。

願意走進一個遴選過程，本身就能讓人重新認識自己的能力、限制與下一階段的方向。

當然，身為國立大學校長，仍然具有公共責任。社會可以檢視他參與遴選期間是否影響校務、是否涉及利益衝突，以及是否妥善處理公私分際。或許，這些才是值得討論的治理問題。

就教育部的說明資料來看，高校長參加國外大學校長遴選，並無違反相關人事法規。

單純因為一位校長願意探索另一個國際舞台的可能性，就質疑他的忠誠度，我個人認為這樣的標準太過狹窄。

所有職場工作者都可以珍惜現在的位置，也可以誠實面對內心對下一個挑戰的想像。就如《一輩子的問題》中所談到的，我們不可能百分之百掌握人生中的每一步，但應該清楚了解每個選擇背後的動機。

這次事件，應該只有高校長自己清楚知道動機為何，我也就不多做猜測了。

最後，不管職位多高，依然要面對自己的「一輩子的問題」：

  • 我想成為什麼樣的人？
  • 我還願意承擔什麼樣的難題？
  • 我的下一段人生，希望把能力運用在哪裡？
  • 這個選擇是否能為自己帶來新的可能與視野？

對這些問題保持誠實，對任何人來說，都不應該成為一種罪過。


（以上為個人對職涯發展的觀點，並尊重各種不同面向的看法。）

精華 FAQ

  • 作者認為這不應簡化為「騎驢找馬」或忠誠度不足，而是高階學術人才正常的職涯探索。只要仍把現職做好，參與遴選本身並不等於失職。

  • 因為夏威夷大學的遴選流程早在數月前就已啟動，高為元成為決選者的消息也在清大第二任期開始前公開，赴美訪問只是既有程序的一部分。

  • 作者認為重點不在於是否參與遴選，而在於過程中是否影響校務、是否涉及利益衝突，以及是否妥善處理公私分際與國立大學校長的公共責任。

歐陽仁傑/職涯諮詢師

歐陽仁傑/職涯諮詢師

職涯探索｜轉職輔導｜人才發展｜專業測評 職嚮生涯設計主理人、職涯顧問、職涯諮詢師 我擅長：生涯探索、職涯諮詢、轉職輔導、履歷優化、職能轉譯 -分享職涯觀點、求職策略、轉職思維與企業人才發展等議題。 邀約、授課、顧問諮詢 歡迎來信 jaymin08101@gmail.com

#職場人生 #職涯發展

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溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生

溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生

2026-07-23 10:32 Erica Hsu
溫慶珠。圖片來源：伊莎貝爾溫工作室
溫慶珠。圖片來源：伊莎貝爾溫工作室

她的丈夫會替她洗頭，把熱騰騰的早餐送到床邊。她卻離開了他，走進另一段伴隨債務與生活風波的感情。這個女人，是台灣時尚設計師溫慶珠（Isabelle Wen）。

2026年7月，台北時尚圈傳來她離世的消息，享年69歲。很多人記得她一頭浪漫長捲髮，披著昂貴皮草，下面隨意搭著一條破牛仔褲，像是一直活在自己的美學世界裡。

她最讓人難以理解的，還不是她的穿著。她曾離開一個把她照顧得近乎周全的男人，走向一段連自己都形容為「大流亡」的感情。

她放下很多人求之不得的婚姻

溫慶珠的前夫，是室內設計師楊世傑（Sergio）。她曾形容，那個男人像一個屋頂，罩著她，不讓她承受外面的風雨。楊世傑體貼、可靠，把她照顧得周全，也給了她一段安穩的婚姻生活。這樣的伴侶，可能是很多人求之不得的選擇。可一段婚姻看起來令人羨慕，不代表當事人仍能在裡面感受到渴望、心動與共鳴。

溫慶珠沒有明白說過，自己是否因為婚姻失去激情而離開。可她最後走向的，確實不是一個能給她更多安穩的人。她愛上攝影師周立華（Nicholas），進入一段被她形容為「大流亡」的感情。

分手時，楊世傑哭了。溫慶珠曾形容，那些眼淚像浪潮一樣淹滿地板。她看著曾經保護她、疼愛她的人，紅著眼眶說對不起，最後仍轉身離開。這個決定無論放在哪個年代，都很難不引起質疑。

她選擇的，是另一種完全不同的人生

溫慶珠家中掛著一幅周立華的作品。廢棄的粉底、乳液、生鏽的門把，以及流亡途中撿回來的物件，最後被做成一幅金碧輝煌的畫。她曾說：「他不只是我的Soulmate，他更是這些年來，我唯一的依靠。」

替她洗頭、送早餐的人，沒有成為她最後選擇的依靠；陪她把廢棄物變成藝術的人，卻成了她口中的靈魂伴侶。其中究竟是愛、創作上的共鳴，或是一段旁人難以理解的依附，她沒有給出答案。從她最後的選擇來看，她放下了平順與被照顧的生活，走向藝術、冒險與創作上的碰撞。

安穩和激情哪一個更珍貴，旁人無法替她判斷。可她之所以能放下這段安穩，不只因為敢愛。早在做出選擇以前，她已經替自己準備了另一條路。

那一百萬元，沒有把她送進名媛生活

許多人看見溫慶珠的穿著、社交圈與生活品味，很容易把她放進「名媛」的框架裡。可她創業的起點，沒有想像中輕鬆。

二十多歲時，父親過世。母親賣掉房子，將財產分給孩子，溫慶珠拿到屬於自己的新台幣一百萬元。當時家人陸續移民美國，她選擇留在台灣。她拿著那筆錢，在迪化街租下一間大約三十坪的破舊洋房，自己粉刷牆壁，在簡陋的空間裡處理布料、剪裁與訂單。

她在那裡待了九年。九年，足以讓一個二十多歲的人走到三十多歲。身邊的人陸續移民、成家、換一種生活，她依然在同一間老屋裡工作。旁人可能只看見她穿得漂亮，卻不知道她每天在工作室裡，要面對多少瑣碎、枯燥又耗人的事。

1989年，她創立同名品牌。母親特地回台灣看她的服裝秀。當伸展台亮起，模特兒穿著她設計的衣服走出來，母親抱著她哭了：「原來妳真的在工作啊！」

九年後，她終於讓家人看見，那間老屋裡的一匹匹布，並非玩票，也不是名媛打發時間的興趣。她真的把人生押在這件事上。

她能放下安穩，也因為她有能力重新開始

很多人即使不再喜歡原本的生活，也未必有條件離開。孩子、收入、房子、照顧責任，甚至旁人對一段「好婚姻」的期待，都可能讓人繼續留在原地。

溫慶珠能放下一段令人羨慕的婚姻，也和她早已建立自己的品牌、能靠設計養活自己有關。有人沒有離開，未必少了勇氣。有時只是身後還有太多責任，手裡也沒有足夠的資源，承擔離開後的日子。

自由需要勇氣，也需要資本。年輕時，我可能會問：她為什麼要放棄一個這麼好的男人？現在我更在意的是：一個人要有多少能力，才真正擁有選擇生活的資格？

她的人生沒有提供簡單答案

溫慶珠的一生沒有告訴我們，安穩的婚姻不好，也沒有證明激情一定比平順珍貴。她讓人看見，一個人即使擁有旁人眼中很好的生活，心裡仍可能渴望另一種人生。

至於她離開楊世傑、走向周立華的決定，我無法浪漫地說，那一定代表自由，也無法替那段關係下結論。有能力承擔後果，不表示這個選擇一定是對的。但至少，那是她自己做出的決定，後來的風波與失去，也由她自己面對。如今，那個披著皮草、穿著破牛仔褲的身影離開了。她留下的問題或許是：當我們也想選擇自己的人生時，手裡是否已經有足夠的能力，過好選擇之後的日子？

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新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因

新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因

2026-07-22 13:05 女子漾／編輯張念慈
新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因。女子漾AI製圖
新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因。女子漾AI製圖

新竹市一間音樂教室近日發生重大刑案，也讓家族關係、財產安排與長期衝突再次成為討論焦點。手足翻臉，表面看起來是在爭一筆錢，背後真正放不下的，往往是多年來沒有被看見的委屈。為什麼小時候一起長大、曾經最熟悉彼此的兄弟姊妹，成年後卻可能因為金錢、照顧責任與父母態度，逐漸走向疏遠，甚至徹底翻臉？以下盤點網友熱議的5個手足翻臉原因。

文章目錄

手足翻臉原因1：嘴上說一視同仁，孩子記住的卻是「你永遠比較疼他」

示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

父母常說每個孩子都一樣重要，但實際分配資源時，卻可能因為年齡、性別、經濟狀況或個性，做出不同安排。哥哥收入不穩，所以買房時多幫一點；弟弟年紀最小，因此做錯事也容易被原諒；妹妹比較會撒嬌，總能獲得更多關注；姊姊最懂事，於是每次都被要求多讓一步。

這些差別待遇，父母可能認為是「按照需求照顧」，孩子感受到的卻未必如此。一句「你是姊姊，要讓弟弟」，小時候看似只是要孩子停止吵架，長大後卻可能變成一種深層記憶：為什麼每次被要求犧牲的都是我？

等到日後遇上學費、創業資金、買房頭期款或財產分配，過去那些沒有被處理的偏心感，也可能一起浮上檯面。真正讓人難過的，有時不是少拿多少錢，而是終於確認，原來自己在父母心中的位置，真的和其他手足不一樣。

手足翻臉原因2：一個人出錢、一個人出力，最後兩邊都覺得自己吃虧

父母總希望百年之後能將財富傳承遺愛子女，但實務上手足爭產糾紛多，對簿公堂案例也不少。圖／聯合報系資料照片
父母總希望百年之後能將財富傳承遺愛子女，但實務上手足爭產糾紛多，對簿公堂案例也不少。圖／聯合報系資料照片

父母年紀漸長後，手足之間最容易爆發的衝突之一，就是照顧責任不平均。住得近的孩子，可能負責陪父母看醫生、買飯、拿藥、處理生活雜事；住得遠的人則固定匯錢，認為自己也承擔了不少經濟壓力。

問題是，雙方通常只看得見自己的付出。實際照顧的人會覺得：「你只是匯錢，根本不知道半夜跑醫院有多累。」出錢的人則可能認為：「我也有工作、房貸和孩子，難道經濟支援不算付出？」

更麻煩的是，照顧很難用數字精準計算。陪父母看一次急診值多少錢？辭掉工作照顧三年該怎麼補償？住得最近的人是否就應該承擔最多責任？平常沒有幫忙，最後卻要求平均分配財產，公平嗎？

當家人從未把照顧分工、醫療支出與未來安排說清楚，每個人都會覺得自己做得最多，也最容易認為其他人佔了便宜。到了真正要談財產時，表面上在算房子和存款，實際上卻是在清算多年來誰比較辛苦。

手足翻臉原因3：「一家人不用算太清楚」，往往是家族事業翻臉的開始

示意圖／報系資料照
示意圖／報系資料照

很多家族事業剛開始時，都靠著一句「自己人比較好講話」運作。有人負責顧店，有人出資，有人提供房子，也有人只是偶爾幫忙。感情好的時候，薪水晚點領沒關係，帳目不清楚也沒人追究，甚至連股權、租金與分紅都只靠口頭約定。

但家族事業一旦開始賺錢，或遇上接班、退休與房產處理，問題就會全部出現。每天實際經營的人可能認為：「這間店是我多年來辛苦做起來的。」沒有參與經營的手足卻可能覺得：「這是爸媽留下來的家業，為什麼變成你一個人的？」

家族事業最容易混在一起的，通常有三件事：房子的所有權、公司的股權，以及實際經營權。在法律與帳目上，三者可能完全不同；在家人的感情中，卻經常被視為同一件事。誰可以決定店面用途？誰應該領薪水？盈餘要不要分給其他手足？使用父母的房子做生意需不需要付租金？投入多年心力的人，是否應該取得更多權利？

這些事情如果從未白紙黑字寫清楚，等到關係惡化後，每個人都會拿出不同版本的「當初明明說好了」。家族事業最怕的，未必是沒有人接班，而是每個人都以為自己才有權作主。

手足翻臉原因4：手足各自成家後，爭的不再是兩個人，而是兩個家庭

新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因。女子漾AI製圖
新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因。女子漾AI製圖

小時候的兄弟姊妹，生活都由父母安排；成年後，每個人卻有了伴侶、孩子、房貸和自己的家庭責任。這時候，手足之間的問題不再只是「你跟我」，而是「我們家和你們家」。

有人希望賣掉父母留下的房子，拿錢支付孩子的教育費；有人想保留老家，認為那是家族共同回憶；有人希望繼續經營父母留下的事業；也有人急需現金，不願再等待。每個選擇背後都有現實壓力，也都會影響自己的伴侶與孩子。

這時，媳婦、女婿或伴侶的位置也容易變得尷尬。完全不介入，可能被另一半認為沒有站在自己這邊；介入太多，又可能被其他家人視為外人插手，甚至被懷疑是為了財產。

有些人原本只是聽另一半抱怨，後來卻被要求出錢、當傳話人，甚至一起加入家族對立。久而久之，手足之間的矛盾也會被放大成兩個家庭的衝突。因此，當伴侶捲入原生家庭問題時，支持不等於無條件選邊，也不代表必須替對方出面談判。真正健康的做法，是先釐清哪些事情屬於手足之間的責任，哪些會影響夫妻共同財務，以及伴侶願意介入到什麼程度。

手足翻臉原因5：平常避談錢，最後只能在感情最差的時候分財產

手足關係變質示意圖。女子漾AI製圖
手足關係變質示意圖。女子漾AI製圖

很多家庭把談錢、房子和遺產視為禁忌，總覺得長輩還健在時談分配，顯得太現實，甚至像在期待父母離開。於是大家選擇不談，認為「以後再說」、「到時候自然會處理」或「兄弟姊妹自己商量就好」。但真正需要處理時，往往正是全家情緒最脆弱的時候。

父母突然住院、失去表達能力或離世後，手足不只要面對悲傷，還得在短時間內處理醫療費、喪葬費、貸款、債務、房產與家族事業。原本可以在平靜時說清楚的事情，全都擠在壓力最大、彼此最沒有耐心的階段發生。

更常見的情況是，父母可能分別對不同孩子說過不同的話。「這間房子以後給你。」「你照顧我們比較多，不會讓你吃虧。」「弟弟比較不會理財，你要多照顧他。」「大家都是一家人，不用分那麼清楚。」這些話未必帶有惡意，卻可能讓每個孩子都相信，自己才是父母真正承諾的那個人。

等到父母無法再說明，每個人拿出的都是自己的記憶，也都認為對方在說謊或搶奪。平常不談錢，不代表家庭比較有感情；有時只是把衝突延後到最難收拾的時候。

手足最怕的不是意見不同，而是多年來從未把話說清楚

示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

手足關係原本就比一般人際關係更複雜。彼此一起長大，知道對方最脆弱的地方，也累積了最多比較、競爭與被忽略的記憶。關係好的時候，手足可以是最可靠的支持；關係惡化後，那些共同回憶也可能成為最傷人的武器。

避免手足因金錢翻臉，不代表父母一定要把所有東西平均分配，也不代表每個孩子的付出都能算得一模一樣。真正重要的是，分配方式、使用安排與背後理由，應該盡可能透明。

父母仍能清楚表達時，家人可以提早談清楚幾件事：房產目前登記在誰名下？是否有貸款或債務？誰正在使用或經營？誰主要負責照顧長輩？相關費用如何分擔？父母真正的分配意願又是什麼？涉及房產、公司、遺囑與繼承時，也不應只靠口頭承諾。必要時，可尋求律師、公證人、會計師或財務專業人士協助，把重要安排留下正式紀錄。

談錢確實可能尷尬，但比起等到每個人都覺得自己被虧待，提前說清楚，反而更有機會保住一家人的感情。

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中和媳婦遭公公砍殺喪命！親職作家：寧願女兒當「壞媳婦」，也不要用委屈換婚姻完整

中和媳婦遭公公砍殺喪命！親職作家：寧願女兒當「壞媳婦」，也不要用委屈換婚姻完整

2026-07-29 18:00 失敗要趁早-張念慈
中和媳婦遭公公砍殺喪命！親職作家：寧願女兒當「壞媳婦」，也不要用委屈換婚姻完整
中和媳婦遭公公砍殺喪命！親職作家：寧願女兒當「壞媳婦」，也不要用委屈換婚姻完整

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章以中和命案批判傳統「好媳婦」迷思。
  • 重點二：作者主張女性不該用委屈換婚姻完整。
  • 重點三：婚姻界線與丈夫承擔溝通責任最關鍵。

我希望我的女兒長大後，千萬不要當一個人人稱讚的「好媳婦」。如果大家口中的好媳婦，是丈夫外遇要忍耐，一個人賺錢養家不能喊累，被婆家羞辱要顧全大局，想帶孩子離開被說自私，公公欠錢不還要被砍殺……那麼這樣的好媳婦，我寧願她一輩子都不要當。

​新北中和一名34歲的媽媽，下班後到公婆住處接4歲女兒，卻被公公持刀殘忍殺害。死者相識近10年的閨密，後來公開她生前的處境。友人指控，死者丈夫外遇對女兒不聞不問，每月五千元育兒費都不願意支付；她一人兼兩份工作養家，還得承受公公不斷索討金錢、言語羞辱。

​只要她工作晚回家，或難得和朋友出去喘口氣，就被懷疑「是不是外面有男人」。被害人已經搬離婆家，準備辦理離婚，帶著女兒重新開始。案發那一天，她只是回去接孩子。她明明已經就要推門展開新生活，最後卻再也沒能走下去。看到這則新聞，我真的非常憤怒。這個女人到底做錯了什麼？

​丈夫沒有扛起家庭，她扛了。家裡缺錢，她去做兩份工作。孩子沒人照顧，她想辦法撐下來。婚姻已經讓她心碎，她沒有拋下孩子，反而努力工作、養家。她已經這麼努力了，為什麼還要遭受這樣的對待？她沒有錯。錯的是我們的社會太習慣要求女人忍耐，卻很少教女人保護自己。

我們從小被教導，要當一個討人喜歡的女人

​很年輕的時候，我也一直被這個社會教育，女生要聽話、溫順、賢慧，才會有人喜歡。所以交男朋友以後，我也曾經努力學習當一個「宜家宜室」的女人。

​我去交往對象家裡，被對方母親帶進廚房切菜，結果被嫌棄什麼都不會。我想幫忙拖地，卻把人家家裡弄到地板大淹水。後來我終於承認，賢妻良母這條路，可能真的不適合我。我想法很多，不喜歡別人管我，對家務又完全沒有天分。這就是我。為什麼我要為了被喜歡，假裝成另外一個人？

跟老公交往時，我很早就把話說清楚。我告訴他：「你要想清楚喔，我脾氣沒有很好，也沒有耐心。洗衣、整理、做菜這些家事，我都不擅長。」結果他大概被鬼遮眼，竟然沒有被嚇跑。

論及婚嫁後，他甚至主動告訴我婆婆：「念慈不會做家事，什麼都不會，不要叫她做家事。」還好我婆婆非常開明。她只跟我老公說：「你喜歡就好了。」婚後，她有空就來我家幫忙，是我的得力好幫手。

我不是好媳婦，但我沒有把別人的付出當成理所當然

​我真的那麼惡劣嗎？當然沒有。我不會做家事，但我常送婆婆東西，讓她可以開開心心、漂漂亮亮出門。婆婆對孫子的教養有不同意見，我不會直接和她正面衝突，而是先跟老公溝通，再由他去和自己的媽媽說。這不是推卸責任，而是誰的父母，誰負責溝通。

​婆婆來我家幫忙做家事，我也不會站在旁邊指揮她這裡怎麼放、那裡怎麼整理。既然我不擅長，別人願意幫忙，我就心懷感謝，不要一邊接受，一邊搶著主導。很多婆媳糾紛，不一定是誰真的很壞，而是兩個人都想證明：「這個家應該聽我的。」

​我沒有一定要贏。妳想整理，妳就整理；妳願意幫忙，我就真心說謝謝。我不需要靠做家事證明自己是個好女人，也不需要靠控制一個家，證明自己有價值。我婆婆有我家的鑰匙，隨時想來，只要打個招呼就可以；老公不在，她想來家裡住一個星期，我也沒有問題。

​我們出國常帶著婆婆一起去，但我有時候也會帶自己的爸媽同行。不是只有媳婦要孝順婆家，也不是女人結婚以後，就只剩下丈夫的父母。彼此都能照顧自己的爸媽，誰都不必吞下委屈，這才是我想要的家庭。

所有婆媳問題，最重要的人其實是丈夫

​很多人挑選結婚對象時，只注意這個男人對自己好不好。但婚後真正重要的，是當他的父母提出不合理的要求時，他有沒有能力說不。他會不會把妻子推到前面，要她自己面對自己的父母？他會不會每次發生衝突，都只說：「妳就讓一下，我媽年紀大了。」他能不能理解，孝順自己的父母，是他的責任，不是娶一個女人回來代替他盡孝？

​我和婆婆能夠相處，從來不是因為我特別會忍。是因為我的老公願意先把界線說清楚，也願意在中間承擔溝通責任。好的伴侶，不會要求妻子犧牲，換取自己家庭的和平。他會和妻子站在一起，共同建立兩個人都能自在生活的家。​

家有女兒，請不要只教她體諒別人

​很多父母，會教女兒要有禮貌、要體貼、要懂事。但我們更該教她：別人對妳不合理，妳可以拒絕。一段關係持續傷害妳，妳可以離開。結婚不是把自己交給另一個家庭，更不是從此失去說不的權利。妳可以愛一個人，也可以孝順長輩，但所有的愛，都不該以犧牲自己為代價。

​家有女兒的父母，也一定要告訴她：婚姻不是離開娘家的單程票。不論幾歲，不論結婚多久，不論帶著幾個孩子，只要妳過得不好，家裡永遠有一扇門為妳開著。因為孩子需要的，從來不是一個表面完整、裡面卻充滿羞辱與恐懼的家庭。孩子真正需要的，是一個安全活著、能夠好好愛他的媽媽。

我越來越慶幸，自己是一個「壞媳婦」

​按照傳統標準，我可能不是一個及格的媳婦。我不會做飯，不擅長家務，不會為了討好長輩，把所有要求都吞下去。

​但我越來越慶幸，自己是一個「壞媳婦」。因為壞媳婦知道自己要什麼，也知道自己不要什麼。她不會把忍耐當成美德，不會把委屈當成成熟，更不會為了得到一句「妳真賢慧」，把自己的人生全部交出去。

我當然也希望女兒未來能夠善良、體貼、尊重另一半的家人。但我更希望她保留自己的工作、朋友、選擇，以及隨時離開傷害的能力。我希望她結婚以後，仍然是一個完整的人，而不是慢慢把自己縮小，最後只剩下「某人的太太」、「某家的媳婦」、「孩子的媽媽」。

​我希望她成為一個敢拒絕、敢求助、敢離開的「壞媳婦」。因為女人真正該守住的，從來不是別人眼中的好名聲，而是自己不被犧牲的人生。女兒，妳可以不是誰家的好媳婦，但妳一定要永遠記得：婚姻不是離開娘家的單程票，任何時候受了委屈，回家的路都還在。

如果結了婚卻會不快樂，那就不要結。你媽永遠挺你。


精華 FAQ

  • 作者認為所謂好媳婦常被定義為無限忍耐、承受羞辱與委屈，甚至為婚姻犧牲自我。她主張女性不該以壓抑自己換取表面的家庭完整。

  • 作者認為真正重要的是丈夫是否願意劃清界線、承擔溝通責任，而不是把妻子推去面對自己的父母。丈夫應和妻子站在一起處理衝突。

  • 作者希望女兒保有工作、朋友與選擇，也能在被不合理對待時拒絕、求助與離開。她強調婚姻不是單程票，娘家永遠是退路。

失敗要趁早-張念慈

失敗要趁早-張念慈

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#媳婦 #外遇 #婚姻

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❤沈默斷交❤成年人的體面告別

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2026-07-26 18:15 Belinda的玩美甜蜜窩

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：以「沈默斷交」形容成年人的體面告別方式。
  • 重點二：不是賭氣冷戰，而是看清後選擇不再勉強。
  • 重點三：三觀不同或相處太累時，默默拉開距離即可。

#沈默斷交

#成年人的體面告別

最近很紅的詞

看透人性後的清醒選擇

& 這不就我平常做的事!!

並非冷戰

不是賭氣

有時已讀不回

不過就突然意識到

解釋似乎已顯多餘

都大人了~

真的不必吵吵鬧鬧

三觀不同，就默默退出

相處越累，就拉開距離

溝通都跨越不了的鴻溝

就省下心力讓它過去吧

不必撕破臉

不用爭輸贏

誰讓你心煩

就直接下架他~結案!!

#人際互動#心靈成長#體面告別

Belinda的玩美甜蜜窩

Belinda的玩美甜蜜窩

是媽咪~卻仍保有少女心🥰 一樣愛漂亮、愛保養&愛吃喝玩樂!! 這兒就是分享所有的新鮮事~當然也包括育兒囉!!💕

#心靈成長

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