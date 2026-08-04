2026-08-04 19:04 潮健康
爸爸總說自己沒事？父親節看見中年男性容易忽略的三種日常消耗
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文章重點整理：
- 重點一：中年爸爸常忽略眼睛疲勞，長時間數位用眼易不適。
- 重點二：睡眠不足與壓力累積，會讓中年男性恢復變慢。
- 重點三：飲食不均衡與外食頻繁，使蔬果、魚類攝取常不足。
圖說：工作、數位用眼與家庭責任交織，讓不少中年爸爸習慣把疲累藏在一句「我沒事」裡。父親節不只是一份禮物，也是一個重新關心爸爸生活與健康習慣的機會。
父親節前夕，不少家庭忙著準備禮物，但相較於物質上的表達，中年男性長期忽略自身健康的現象，也再次受到關注。隨著工作型態改變與數位生活普及，眼睛疲勞、睡眠恢復變慢及飲食失衡，成為許多爸爸容易忽略的日常消耗。根據公衛機構普遍推廣的健康觀念，建立規律運動、均衡飲食及充足休息等生活習慣，是維持健康的重要基礎。
小時候，爸爸好像什麼都會修、什麼都能扛；長大後才發現，他不是不會累，只是習慣把「我沒事」掛在嘴邊。
工作忙了一整天，回家還要處理家中大小事；白天盯著電腦，空檔查看手機，假日又負責開車、採買及接送孩子。
肩膀痠了說休息一下就好，精神不好也只怪昨晚睡太少。許多中年爸爸總把家人排在前面，自己的疲累，卻常被一句「年紀到了」輕輕帶過。今年父親節，不妨多看一眼爸爸沒有說出口的三種日常消耗。
眼睛累了，總以為只是老花白天看電腦、空檔滑手機，晚上再追一下新聞或影片，現代爸爸每天接觸螢幕的時間，可能比自己想像得更長。若還需要長時間開車，眼睛更少有真正放鬆的機會。
刊登於《BMJ Open Ophthalmology》的研究回顧指出，長時間數位用眼可能伴隨乾澀、痠脹、視線模糊、頭痛及難以對焦等情形。這些不適除了與使用時間有關，也可能受到眨眼頻率、螢幕距離、照明環境、乾眼及視力矯正狀況等因素影響，不能全部簡化為年齡增長。
日常可從調整螢幕亮度與距離、增加眨眼次數、定時望向遠處，以及避免長時間連續使用螢幕開始。飲食方面，也可以增加黑醋栗、藍莓等深色莓果及多元蔬果的攝取。
近年部分人體研究亦開始探討黑醋栗或越橘花青素與暗適應、螢幕工作後視覺狀態之間的關聯。不過，相關研究的原料、劑量及受試條件並不完全相同，仍不宜直接解讀為特定產品的功效證明。
恢復速度變慢，不只是「體力差了」以前熬夜一晚，隔天仍能照常上班；現在睡少一點，疲累感可能持續好幾天。爸爸常笑稱是「電池老化」，但身體不像手機，換條充電線可不一定有用。
睡眠時間不足、工作壓力、活動量下降及飲食不規律，都可能影響每天的精神與恢復狀態。成人睡眠相關系統性回顧顯示，睡眠時間與整體健康密切相關；另一項彙整多篇統合分析的研究則發現，規律運動可能有助改善部分成人的睡眠品質。公衛建議也指出，成年人每週至少累積150分鐘中等強度身體活動，並搭配每週至少2次肌力訓練，有助維持健康生活型態。
與其等到週末一路睡到下午，不如重新檢視平日的睡眠是否足夠，並安排散步、騎車或適度肌力活動。穩定的生活節奏，通常比偶爾舉辦一次「補眠大會」更容易長久維持。
若疲倦持續一段時間，或同時出現胸悶、呼吸不順、體重明顯改變等情況，也不應只用年齡解釋，仍應尋求專業評估。
吃得很飽，不代表吃得均衡不少爸爸早餐匆匆解決，中午外食，晚上若有應酬，蔬菜、魚類與水果更容易缺席。看起來每餐都吃得不少，實際攝取的食物種類卻可能相當固定。
根據國內大型飲食調查數據（2013–2016年間進行），19至64歲成人約86%蔬菜攝取不足、86%水果攝取不足，約91%堅果及種子類攝取不足，顯示不少成年人雖然吃得飽，但飲食多樣性仍有改善空間。
與其追求單一食物，更重要的是增加餐桌上的多樣性，例如攝取蔬果、全穀類、豆類及堅果，並適量選擇鮭魚、鯖魚、沙丁魚等油脂魚。營養研究指出，EPA與DHA主要存在於魚類及其他海洋來源食物中。若爸爸平時較少吃魚，可先檢視整體飲食，再依個人飲食習慣評估其他Omega-3補充方式。營養補充品的角色，是補充日常飲食中的不足，而不是取代均衡飲食。
父親節，送一份每天都用得到的關心爸爸不一定會主動說需要什麼，甚至問了三次，答案還可能都是「不要浪費錢」。然而，父親節的心意不必豪華，重要的是讓他知道：平常照顧全家的那個人，也一直有人惦記著。
根據挪威品牌「北極熊保健專家」的觀察，不少中年男性因工作忙碌，較容易忽略日常營養與生活作息的重要性，因此也呼籲民眾，父親節除了送禮，更可藉機關心家人的日常健康習慣。
若爸爸平時魚類攝取較少，可先檢視整體飲食型態，再依個人需求與專業建議評估是否需要補充Omega-3來源。近年營養研究也持續探討莓果花青素與日常用眼之間的關聯，但保健食品仍應作為均衡飲食之外的補充，而非取代健康生活型態。保健食品不是取代睡眠、運動及均衡飲食的捷徑，而是協助健康習慣更容易持續的一小步。
今年父親節，除了對爸爸說聲「辛苦了」，也可以提醒他早點休息、一起出去走走，或陪他好好吃頓飯。因為爸爸的「我沒事」，有時真正想說的是：「不用擔心我。」而家人的關心，則是在回答他：「你也不用什麼事都自己扛。」
圖說：陪爸爸好好吃頓飯、出門走走，並留意睡眠、運動與飲食是否均衡，都是日常可實踐的關心。保健食品可依個人飲食與生活型態適度補充，但不能取代均衡飲食及良好作息。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
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參考資料：
–NIH, Digital eye strain: prevalence, measurement and amelioration
–NIH, Improved Objective Findings of Ciliary Muscle Contraction of the Eye
–NIH, Exercise and sleep: a systematic review of previous meta-analyses
–NIH, Omega-3 and omega-6 polyunsaturated fatty acids: Dietary sources, metabolism, and significance – A review
–衞生福利部國民健康署, 「我的餐盤」均衡飲食圖像及口訣
原文出處：爸爸總說自己沒事？父親節看見中年男性容易忽略的三種日常消耗
精華 FAQ
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分別是長時間數位用眼造成的眼睛疲勞、睡眠與壓力影響下的恢復變慢，以及外食與作息混亂導致的飲食失衡，這些都常被一句「我沒事」帶過。
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可從調整螢幕亮度與距離、增加眨眼次數、定時望向遠處、避免長時間連續用眼做起，飲食上也可多攝取深色莓果與多元蔬果，幫助維持視覺狀態。
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可以陪爸爸好好吃飯、一起出門走走，並提醒他早點休息、維持運動與均衡飲食；若有持續疲倦或胸悶等症狀，也應鼓勵就醫評估。