2026-08-04 09:46 潮健康
為什麼同樣的太陽，孩子和長輩感受不一樣？認識夏季熱傷害風險
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：兒童體溫調節未成熟，長者散熱能力下降，夏季更易熱傷害。
- 重點二：高溫時段應補充水分、避免曝曬，留意頭暈噁心等警訊。
- 重點三：選擇透氣吸濕排汗衣物，可提升兒童與長者夏日舒適度。
圖說：阿公幫孫女擦汗、媽媽遞上水，同一個下午，一家三代對熱的反應其實不一樣。
隨著夏季來臨，台灣各地氣溫屢創新高，太平洋高壓增強使得天氣晴熱如盛夏，局部地區甚至可能飆升至38度以上。這樣的高溫環境，對於兒童與長者而言，潛藏著不小的健康風險，尤其容易引發熱傷害。
兒童因體溫調節能力尚未完全發展，對環境溫度變化較為敏感；長者則因生理機能退化、慢性疾病或服用藥物影響，導致散熱能力下降，更容易受到熱傷害的威脅。理解熱傷害的成因與預防之道，是我們在炎炎夏日中，守護家人健康的重要課題。
解析熱傷害風險：兒童與長者為何特別脆弱？熱傷害的發生，主要源於身體無法有效散熱，導致核心體溫升高。對於兒童來說，他們的體表面積與體重比相對較大，吸收環境熱能的速度快，但汗腺功能未完全成熟，排汗散熱效率較低，加上玩耍時常忽略補充水分，容易在不知不覺中脫水。
長者方面，隨著年齡增長，身體的恆定機制逐漸衰退，對口渴的感知度降低，容易忘記補水。此外，部分長者可能患有心血管疾病、糖尿病等慢性病，或服用利尿劑、抗組織胺等藥物，這些都可能影響身體的排汗與散熱功能，使他們在高溫環境中更易中暑。因此在夏季高溫期間，應特別留意這兩個族群的身體狀況，並採取積極的預防措施。
日常防護不可少：健康生活習慣是關鍵預防熱傷害，從日常生活習慣著手是根本。首先，務必確保充足的水分攝取。對於兒童，應少量多次地給予飲水，避免等到口渴才喝。長者則可定時提醒飲水，或準備容易取得的水瓶。其次，避免在上午10點至下午2點高溫時段外出，若必須外出，應選擇陰涼處，並穿著輕便、透氣、淺色的衣物。
在室內，保持環境通風涼爽至關重要，可利用電扇或空調，將室溫維持在26-28度之間。此外，飲食上可多攝取蔬果，補充流失的電解質。切勿輕忽身體發出的警訊，如頭暈、噁心、疲倦等，應立即休息並補充水分，若症狀持續或加劇，應尋求醫療協助。
機能服飾的智慧防護：專業觀點下的優勢除了調整生活習慣外，選擇合適的衣著也有助於提升夏季外出的舒適度。市面上部分機能服飾採用吸濕排汗布料，可協助汗水擴散與蒸發，減少衣物長時間濕黏的不適；部分產品也結合涼感纖維或防曬設計，作為夏季戶外活動的穿著選擇之一。對兒童而言，可提升活動時的舒適感；對長者而言，搭配適當補水、休息及避免高溫時段外出，更有助於建立完整的夏季防護習慣。
此外，部分產品結合涼感纖維或防曬設計，穿著時可提升夏季外出的舒適感。對於兒童而言，搭配透氣、吸濕排汗的衣物，有助於減少悶熱帶來的不適；對於長者而言，選擇輕量、快乾且透氣的服飾，可作為夏季外出的穿著選擇之一。搭配適時補充水分、適度休息及避免高溫時段長時間曝曬，更有助於建立完整的夏季防護習慣。
夏季高溫期間，兒童與長者都是需要特別留意熱傷害的族群。平時養成規律補充水分、避免高溫時段長時間曝曬，並選擇透氣舒適的衣著，有助於建立良好的夏季防護習慣。從日常生活做起，陪伴家人安心度過炎熱夏季。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。本內容僅供健康資訊參考，不取代專業醫療建議；如有不適請諮詢專業醫療人員。
原文出處：為什麼同樣的太陽，孩子和長輩感受不一樣？認識夏季熱傷害風險
精華 FAQ
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因為兒童體溫調節與汗腺功能尚未成熟，散熱效率較差；長者則因生理機能退化、口渴感降低，且可能受慢性病或藥物影響，散熱能力更弱。
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最重要的是規律補水、避免上午10點到下午2點外出，並保持室內通風涼爽；若出現頭暈、噁心、疲倦等症狀，應立刻休息、補水並視情況就醫。
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吸濕排汗、涼感或防曬設計的衣物，可減少汗水悶黏與曝曬不適，讓兒童活動更舒適、長者外出更輕鬆，但仍需搭配補水與避開高溫時段。