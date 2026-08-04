2026-08-04 19:01 潮健康
2026新冠疫苗存貨是否充足？ 快篩哪裡買不用搶？疾管署：公費接種延長至9月28日
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：國內新冠疫情已進入流行期，門急診就診連續7週攀升。
- 重點二：本季疫苗公費接種延長至9月28日，庫存仍可支應需求。
- 重點三：家用快篩供應量逾70萬劑，建議查庫存並選大型通路購買。
潮健康／綜合報導
隨著盛夏天氣炎熱，新冠疫情也逐漸「延燒」。依據衛生福利部疾病管制署最新監測資料，國內新冠疫情已正式進入流行期，門急診就診人次連續7週上升。第29週（7月19日至25日）新冠門急診就診達10,605人次，較前一週的4,879人次大增117.4%，幾近翻倍；上週（7月21日至27日）更新增42例本土重症及2例死亡，重症數創下今年單週新高。
八個月累積25例死亡！ 新冠重症者擁「3大共通點」
疾管署署長羅一鈞研判，這波疫情高峰恐比原先預估提早約1週，落在8月16日當週，屆時單週就診人次上看5.1萬人；隨後將進入1至2週的高原期，預估9月下旬才會逐漸下降。換言之，接下來兩、三週，正是這波疫情最險峻的時刻。 疾管署指出，去年10月起累計203例本土新冠重症，其中90.6%未接種本季新冠疫苗，顯示疫苗仍是防範重症的關鍵。
疾管署疫情中心說明，自去（2025）年10月起，國內累計203例本土新冠併發重症病例，其中25例死亡。這些重症個案有幾個共通點：
1. 以65歲以上長者為多，占73.4%。
2.慢性病史者，占83.7%。
3.未接種本季新冠疫苗者，高達90.6%
換句話說，「高齡+慢性病+沒打疫苗」，正是重症與死亡最集中的族群。目前國內流行的變異株以NB.1.8.1為主，臨床上多以上呼吸道症狀表現。
出現「這些症狀」別拖 高風險族群速評估抗病毒藥
疾管署提醒，此波疫情臨床症狀以上呼吸道為主，常見包括喉嚨痛、咳嗽、鼻塞、流鼻水、發燒、疲倦、頭痛及肌肉痠痛等。夏季高溫下，民眾容易把發燒、倦怠誤認為中暑或熱衰竭而輕忽，反而延誤治療。
疾管署呼籲，65歲以上長者、孕產婦、慢性病患者及免疫力低下等高風險族群，一旦出現發燒或呼吸道症狀，應盡速就醫，由醫師評估是否使用口服抗病毒藥物。若就診的診所沒有備藥，可持處方箋至藥局領藥，或轉診至有備藥的醫療院所，切勿因「拿不到藥」而放棄治療。
新冠疫苗劑量是否充足？ 公費接種延長至9月28日
面對疫情升溫，疫苗接種率卻仍偏低。疾管署統計，截至今年7月26日，本季新冠疫苗累計接種約174.2萬人次，其中65歲以上長者第1劑接種率僅21.01%、第2劑更只有0.56%。為此，疾管署已將公費新冠疫苗擴大接種措施延長至今年9月28日止。
近期因接種人潮湧現，部分地區一度出現疫苗供不應求，疾管署已緊急調度、加強配送疫苗，並強調庫存充足，可支應流行期需求。尚未接種本季疫苗的民眾，尤其是長者與慢性病患者，應把握機會盡速接種，以降低感染後演變為重症的風險。
快篩「搶不到」好焦慮？ 挑通路+查庫存不怕撲空
隨著疫情升溫，社群上開始出現「快篩搶不到」的焦慮，有民眾反映連跑三家藥局都撲空，也有人乾脆整盒囤積。但先別急著恐慌——這波「買不到」，多半是部分小型藥局缺貨，而非全國性短缺；過度搶購與囤積，反而可能排擠到真正急需的人，讓焦慮像病毒一樣擴散。
食藥署最新統計，國內家用快篩製造廠庫存約61萬劑、通路庫存約12萬劑，合計逾70萬劑；對比疾管署評估本波疫情約33萬至59萬劑的需求，加上業者持續生產與鋪貨，整體供應量足以滿足民眾需要，預估可供應至8月底。
想買得順利，關鍵在「挑對通路」。大型超商、超市及連鎖藥局，多與廠商有長期穩定合約、供貨較穩，一般小藥局臨時叫貨則可能較慢。建議出門前先透過超商、超市APP的門市地圖查詢庫存，或至疾管署「新冠防疫專區」連結食藥署快篩供應資訊查詢，就能少跑冤枉路、不必盲目奔波。
夏季新冠疫情來勢洶洶 日常防護把握這3件事
除了疫苗，日常防護同樣不可少。疾管署建議民眾把握以下原則：
勤洗手、注意手部衛生。出入醫療照護機構，或於人潮聚集、無法保持適當距離或通風不良的場所，自主佩戴口罩。與年長者或免疫低下者密切接觸時，主動配戴口罩，保護家中脆弱族群。
夏季新冠來勢洶洶，但重症與死亡並非無法預防。掌握「高風險族群及早接種疫苗、出現症狀盡速就醫評估用藥、日常做好手部與口罩防護」的原則，再加上不把發燒倦怠一律當成中暑而延誤，才是安然度過這波高峰的根本之道。 如需查詢疫苗與抗病毒藥物合約院所，可至疾管署「新冠防疫專區」，或撥打免付費防疫專線1922洽詢。
資料來源．COVID-19疫情週報 ．新冠疫情持續升溫 尚未接種本季新冠疫苗民眾請儘速接種獲得保護力 如有疑似症狀請儘速就醫．國內近期新冠疫情上升，籲請醫師鼓勵尚未接種疫苗者踴躍施打新冠疫苗，就診病患如符合抗病毒藥物使用條件建議進行快篩後評估給藥(疾病管制署致醫界通函第610號)．國內公費COVID-19口服抗病毒藥物Molnupiravir均已屆效，籲請醫師依「新型冠狀病毒（SARS-CoV-2）感染臨床處置指引」評估使用其他替代藥物(疾病管制署致醫界通函第611號)
原文出處：2026新冠疫苗存貨是否充足？ 快篩哪裡買不用搶？疾管署：公費接種延長至9月28日
精華 FAQ
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國內新冠疫情已進入流行期，門急診就診連續7週上升，單週重症與死亡也增加。疾管署預估高峰可能落在8月中旬，9月下旬才會逐步下降。
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重症與死亡多集中在65歲以上長者、慢性病患者與未接種本季疫苗者，三者合併風險更高。疾管署提醒這些族群一有症狀應盡快就醫評估。
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疾管署表示疫苗庫存充足，公費接種已延長至9月28日；快篩合計逾70萬劑，供應可到8月底。建議優先選大型超商、超市或連鎖藥局，並先查庫存。