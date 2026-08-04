2026-08-04 13:01 潮健康
《精神衛生法》強制住院改「法醫病」三方裁定！ 精神病患恐被漏接？ 社區照護量能成考驗
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：《精神衛生法》強制住院改由法院裁定，115年8月1日施行。
- 重點二：新制採法官、指定專科醫師與病人權益代表三方合議。
- 重點三：社區照護量能與接案銜接，成為制度改革最大考驗。
潮健康／綜合報導
衛生福利部與司法院於7月30日共同宣布，《精神衛生法》第五章自民國115年（2026年）8月1日起施行，嚴重精神疾病病人的「強制住院」制度，將告別沿用多年的行政審查模式，改由法院裁定。衛福部稱其為精神衛生領域「15年來最大的修法變革」。
過去，嚴重精神病人是否需要強制住院，是由衛福部的「精神疾病強制鑑定、強制社區治療審查會」審查決定；但此制度長年被批評鑑定標準不一、程序不夠透明。新制上路後，這項決定權將移轉至司法體系，透過法院程序判斷是否准許強制住院。依衛福部說明，《精神衛生法》於111年12月14日公布修正，除第五章外已於113年12月14日施行，第五章因涉司法院權責，訂於115年8月1日實施。
《精神衛生法》患者強制住院 改「法醫病」三方裁定
這次修法的核心，是導入「法官保留」原則——也就是將攸關人身自由的強制住院決定，交由法院把關。衛福部說明，《精神衛生法》已於111年12月14日公布修正，除第五章外，其餘條文已於113年12月14日施行；由於第五章涉及司法院權責，才由行政院會同司法院訂定施行日期，於115年8月1日正式上路，象徵我國精神疾病強制住院制度邁入「司法審查」的新階段。
新制導入「專家參審」，由法官、精神科指定專科醫師與病人權益代表共3人組成合議庭，以過半數意見決定。與一般想像的「法官一人說了算」不同，新制導入了「專家參審」制度。司法院副秘書長李釱任說明，強制住院案件將由3人組成合議庭共同審理：
．1名法官擔任審判長。
．1名由中央主管機關推薦的精神科指定專科醫師。
．1名病人權益代表。
三方評議，以過半數意見決定，兼顧「醫療專業」與「人權保障」。首波指定北、中、南共7所家事法院辦理，並增補34名司法及行政人力、任命指定專科醫師及病人權益代表共101人，同時建置跨機關數位平台，支援電子卷證與遠距視訊審理，減少病人往返法院的不安與負擔。
什麼情況才會被強制住院？ 病人出現「這行為」需啟動程序
必須釐清的是，強制住院絕非「說關就關」。依《精神衛生法》規定，所謂「嚴重病人」，是指呈現與現實脫節之精神狀態、致不能處理自己事務，並經專科醫師診斷認定者。當嚴重病人出現「自傷、傷人或有此之虞」的行為，且拒絕就醫時，才會依法啟動強制住院或強制社區治療程序。
衛福部補充，新制也同步調整相關程序：緊急安置由原本的5天延長至7天、強制鑑定由2天延長至3天；法院裁定的強制住院期間仍以60天為上限，若期滿仍需住院，醫院或權責單位只能向法院聲請延長一次，以兼顧治療需求與人身自由的保障。
精神病患恐被漏接？ 社區照護量能成考驗
衛福部呼籲社會減少對精神疾病的汙名化，支持病友安心接受治療、回歸社區生活。不過，此次改革的背後，也牽扯到「人權」與「醫療」之間長年的拉鋸。近年多起重大社會案件使精神疾病強制住院制度備受關注，也讓部分民眾擔憂：改由法院裁定後，強制住院人數若減少，社區照護是否接得住？
對此，司法院與衛福部均強調，等待審理期間「不會有空窗期」、不會漏接個案。衛福部次長莊人祥則呼籲，社會應減少對精神疾病的汙名化，讓需要住院的病人能好好接受治療、不需住院者也能在社區有尊嚴地生活。他強調，新制的目的並非「更容易關人」或「更難關人」，而是讓每一次剝奪人身自由的決定，都經得起專業與司法的雙重檢驗。
制度會改變，但社會對精神疾病的理解更需要跟上。認識強制住院的真正門檻、支持完善的社區精神照護、以同理取代恐懼與標籤——當我們願意把精神疾病視為「需要被治療的健康議題」而非「需要被隔離的威脅」，才是這場15年變革真正的根本之道。 若您或身邊親友正受精神困擾所苦，可撥打衛福部安心專線1925尋求協助。
資料來源精神衛生法 – 全國法規資料庫精神衛生法新制法院裁定強制住院治療8/1施行
原文出處：《精神衛生法》強制住院改「法醫病」三方裁定！ 精神病患恐被漏接？ 社區照護量能成考驗
精華 FAQ
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依衛福部與司法院公告，精神衛生法第五章將自115年8月1日起施行，屆時嚴重精神疾病病人的強制住院制度，將由原本行政審查改為法院裁定。
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案件將由1名法官、1名精神科指定專科醫師與1名病人權益代表組成合議庭，以過半數意見決定，兼顧醫療專業、程序透明與人權保障。
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外界憂心強制住院人數若下降，社區精神照護能否即時接住個案會成為壓力；政府則強調審理期間不會有空窗期，並會強化跨機關銜接。