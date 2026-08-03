2026-08-03 11:31 女子漾／編輯周意軒
Threads熱議「婆婆還在租房，這男人該嫁嗎？」網友點名婚前必查3大風險
現代人談婚論嫁，考量的早已不只是兩個人感情好不好，對方原生家庭的經濟狀況、父母是否有退休規劃，以及婚後是否需要共同負擔長輩生活，也逐漸成為不少人擇偶時的重要條件。近日Threads上出現一則話題，有網友提出，如果男方父母年約55歲至75歲，至今仍在租屋、名下沒有房產，女性在考慮婚姻時應更加謹慎，甚至直言「最好先避開」。貼文曝光後迅速掀起討論，有人認為這是婚前風險管理，也有人反駁，不能只憑有沒有房就判斷一個家庭值不值得嫁。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：Threads熱議婆家沒房，實則關注長輩退休與財務規劃。
- 重點二：婚前應查長輩養老能力、債務黑洞與同住安排風險。
- 重點三：重點不在有沒有房，而是男方是否坦白且守住界線。
婆婆還在租房，代表家庭沒有規劃？
Threads一篇文章討論現今約55歲至75歲的長輩，出社會時正逢台灣經濟快速發展時期，當時買房門檻相較現在低。如果工作多年仍沒有累積房產，背後可能不只是收入問題，也可能反映家庭的理財習慣與長期規劃。她分析，有些家庭可能在收入較充裕時把錢用於消費，沒有提早準備退休生活；也有人原本擁有房產，後來因投資失利、創業失敗、賭博或家庭變故而賣房。部分網友進一步指出，一個家庭如何累積資產，確實可能透露長輩對教育、儲蓄與未來規劃的態度。若長年只在意眼前生活，卻沒有為退休做任何安排，未來的經濟責任就可能轉嫁到子女身上。
網友憂婚後成「養老血包」：剛成家就要幫忙付房租
支持原PO的網友認為，真正令人擔心的不是婆家沒有房，而是長輩同時沒有退休金、存款與穩定收入。有人分享，年輕人剛出社會時可能還背著學貸，結婚後又要負擔房租、房貸與育兒費，如果還得固定支付公婆的房租與生活費，夫妻財務很容易陷入壓力。更現實的情況是，夫妻好不容易買下自己的房子，最後卻被要求優先讓公婆居住，或直接面臨三代同堂的安排。若雙方事前沒有共識，很容易從金錢問題延伸成婆媳衝突與夫妻爭執。有網友直言，貧窮本身並不可怕，可怕的是一個家庭長期沒有改善現況的能力，最後把下一代當成唯一的退休計畫。
反方認為不能一刀切：沒房不等於揮霍或人品差
不過，也有不少網友認為，單憑「父母還在租房」就判斷這個男人不能嫁，未免太過武斷。有網友分享，自己的父母過去曾因生意失敗賣掉房產，甚至背負大筆債務，但仍努力將孩子扶養長大，沒有因此放棄家庭責任。也有人指出，部分長輩可能因疾病、照顧家人、離婚或遭逢重大變故而失去房產，這些都不能簡化成「不努力」。此外，也有家庭雖然沒有房子，卻擁有穩定的退休金、存款、保險與投資收入；相反地，有些人名下看似有房，實際上房屋早已抵押，甚至背負龐大貸款。
婚前必查風險1：長輩有沒有養老能力
比起問「為什麼沒有房」，更重要的是確認長輩目前有沒有穩定的退休規劃。例如每月是否有勞保年金、退休金、存款利息或其他固定收入；若未來無法繼續工作，是否仍有能力支付房租、生活費與醫療費。如果長輩目前的生活開銷幾乎全部由兒子負擔，婚後這筆支出通常也不會消失，甚至可能隨年齡增加而提高。女性在婚前應該了解，男友每月固定給父母多少錢，未來是否還有額外支出，而不是等結婚後才發現，家庭收入早已被分配完畢。
婚前必查風險2：婆家是否有債務或財務黑洞
沒有房產不一定危險，但若同時存在債務問題，就必須格外留意。除了常見的房貸、信貸與卡債，也要確認是否有創業債務、私人借款、地下錢莊，或替親友作保等情況。有些人婚前只知道男友家境普通，婚後才發現婆家長年欠債，甚至需要子女不斷協助填補缺口。這類家庭最常見的問題，不只是收入不足，而是欠缺透明的財務資訊與解決方案。如果另一半不願說明家庭債務，或只用「以後再處理」帶過，這才是真正值得警覺的訊號。
婚前必查風險3：未來是否要和公婆同住
婆婆長期租屋，另一個現實問題就是年紀更大後的居住安排。隨著長輩年齡增加，未來可能面臨租不到房、房租上漲或需要照顧等狀況。這時公婆是否會搬進夫妻的家，就成為婚前必須談清楚的問題。如果男方早已預設「父母老了當然要一起住」，卻沒有和伴侶討論，婚後很容易引發衝突。尤其當夫妻原本就住在空間有限的小宅，或女方並不希望與公婆同住，雙方更應該在結婚前確認替代方案，包括繼續租屋、申請社會住宅、搬到生活成本較低的地區，或由兄弟姊妹共同分擔。
真正該看的，是男人面對原生家庭的態度
婆婆還在租房，不代表這個男人不能嫁。真正影響婚姻的，是男方能否坦白家庭財務、與伴侶討論孝親費，並優先維持婚後小家庭的生活。若他認為妻子婚後就該一起養父母，甚至要求女方負擔夫妻開銷，自己的收入全數交給原生家庭，才是真正需要警覺的訊號。
婚前談錢，不是嫌貧愛富
婆家沒房不是原罪，租屋也不等於不努力。真正的風險，是長輩沒有退休規劃、背負不明債務，還把子女當成唯一的養老方案。婚前了解對方父母的收入、債務、居住與照顧需求，是在確認未來的責任邊界。比起婆家有沒有房，男人是否誠實、有責任感，才是決定婚姻能否長久的關鍵。
精華 FAQ
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因為這可能代表長輩沒有完善退休規劃，未來房租、生活費與醫療支出，容易轉嫁給子女承擔，讓剛成家的夫妻提早背上經濟壓力。
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因為沒房不一定是不努力，也可能是遭逢生意失敗、疾病、離婚或照顧家人等變故；相反地，有房也不代表沒有貸款、債務或財務風險。
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要先查長輩有沒有養老能力、婆家是否有債務或財務黑洞，以及未來是否要和公婆同住，才能提前釐清責任邊界與可能衝突。