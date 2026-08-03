2026-08-03 10:24 柳靖
企業口口聲聲ESG，卻透支媽媽的身心永續：少子化真正的元凶是職場制度
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：少子化不只人口問題，而是職場制度考卷。
- 重點二：媽媽生育後常面臨降薪、停滯與退出職場。
- 重點三：企業若要留才，必須先設計支持媽媽的制度。
2026年上半年，全臺新生兒只剩46,344人，比去年同期少了9,031人(內政部 2026 年 6 月戶口統計資料)。看到這則新聞，我想到的是，一位又一位，安靜離開職場的媽媽。
很多人把少子化視為人口問題。我卻愈來愈相信，它其實是一場職場制度的考卷。
一則少子化新聞，讓我想到的卻是職場
每次談到少子化，社會總會討論育兒津貼、托育政策、房價、教育成本。這些都很重要。但有一個問題，始終沒有被真正回答。
一個女人生完孩子之後，她的人生還剩下多少選擇權？如果生育意味著收入下降、升遷停滯、履歷空白、身心耗竭，那麼，很多女性最後做出的決定，其實並不難理解。
我離開公職那一天，看見制度真正的代價
我曾請了三年育嬰留職停薪。孩子剛上學第一週，就感染Ｂ型流感。又吐、又拉、又發燒。先生當時外派，我一個人在臺灣沒有任何後援。白天抱著孩子跑醫院，晚上守在床邊，一夜又一夜幾乎沒有睡。
留停即將到期時，我希望能再延長一段時間，最後沒有獲得主管同意。那一刻，我很清楚，一條原本規畫好的職涯路線，就停在那裡。
後來我認識愈來愈多媽媽。有人降薪、有人換跑道、有人放棄升遷、有人乾脆退出原本投入多年的專業領域。這些故事彼此不同，結局卻驚人相似。
少子化背後，是一場人才流失危機
很多企業一直在討論缺工。但我更想討論另一件事，人才為什麼留下不來？
企業花了很多資源招募新人，卻沒有同樣認真思考，如何讓已經培養成熟的人才，能在人生不同階段持續留下。
從女性職涯，到企業競爭力，其實是一條完整的因果鏈。一位具備專業能力的中階人才離開，企業失去的不只是人力，還包括多年累積的經驗、信任、團隊默契，以及重新培養下一位人才所需要投入的大量成本。
今天流失的是一位媽媽。明天流失的，可能就是整個組織的競爭力。
第一性原理告訴我們，女人真正害怕的是什麼？
如果把少子化拆到最底層，真正需要回答的問題只有一個：女人生完孩子之後，人生還能繼續向前嗎？
如果答案是肯定的，她會開始規畫家庭。如果答案是否定的，她自然會重新思考生育。
真正影響生育決策的，很多時候並非一筆補助，而是她是否相信，自己的職涯、收入、健康與未來，仍然握在自己手裡。
企業若想留住人才，先留住媽媽
這些年，我慢慢整理出一個觀察。我把它稱為「人才永續四層模型」：
第一層是制度支持、第二層：主管支持、第三層：是家庭支持、第四層：是個人成長。只要其中一層長期失衡，女性人才就開始流失。
很多企業把人才永續理解成福利制度。成熟的管理，會從工作的設計開始。
孩子生病時，有沒有彈性安排？育嬰回任後，有沒有重新接軌的機會？照顧家庭責任，會不會默默變成升遷的扣分項？這些問題，看起來只是管理細節。累積起來，卻會改變一家公司未來十年的人才結構。
少子化終究是一面鏡子
少子化看似是人口問題。它照見的，其實是整個職場制度。如果一位女性成為母親，就代表職涯開始倒退。如果照顧家庭，就意味著失去成長機會。那真正要改變的，是我們如何重新設計工作。
一家公司真正的競爭力，不只來自營收，也來自願意留下來的人；一個社會真正的競爭力，不只來自出生率，也來自每一位媽媽，是否仍然相信自己的未來值得期待。
設計人生，選擇權在自己手裡。
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本文根據相關新聞資料參考，並加入作者個人觀點。
精華 FAQ
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作者認為少子化表面上是出生率下降，實際上反映的是職場制度是否能讓女性在生育後繼續工作、維持收入與職涯發展，因此本質是制度問題。
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文章指出，媽媽常在生育後面臨留停結束、照顧孩子無後援、升遷停滯、降薪或轉職等處境，長期下來容易身心耗竭，甚至退出原本專業領域。
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作者提出「人才永續四層模型」，包括制度支持、主管支持、家庭支持與個人成長，並強調企業應從工作設計著手，提供彈性、銜接與升遷公平，才能留住媽媽與人才。
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