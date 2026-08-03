2026-08-03 09:56 只想工作不想上班的Summer
創業不用單打獨鬥：眾智聯如何透過共享業師，陪伴創業者走得更遠
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：創業真正難題常在關鍵時刻缺少可討論的人。
- 重點二：眾智聯主打共享業師，連結創業者與實戰經驗。
- 重點三：平台重視信任與媒合價值，不以流量作為核心。
這幾年，接觸到越來越多創業者。有些人帶著技術，希望改變市場；有些人在企業多年後，希望創造一份屬於自己的事業；也有人在人生某個階段，決定離開熟悉的職場，重新開始。每一位創業者開始的原因不同，但真正踏上創業這條路後，遇到的挑戰卻非常相似。
很多人以為創業最困難的是找到資金、做出產品，或是找到市場機會。但真正開始經營之後才會發現，創業最大的挑戰，往往是在每一個關鍵時刻，沒有人可以討論。產品方向是否正確？商業模式是否能夠長久？募資時應該如何談判？團隊如何建立？企業成長後，組織又該如何調整？這些問題沒有標準答案，也不是一本書或一堂課可以完全解決的。
自己在金融業、新創投資以及企業陪跑的過程中，看過不少企業成長，也看過一些原本很有機會的公司，因為一個錯誤的判斷，而錯過重要的發展階段。很多創業者並不是能力不足，而是在關鍵時刻，身邊缺少一位真正走過這條路的人，可以提供不同角度的思考。
現在是一個資訊爆炸的時代，網路上有大量資料，AI 工具也能快速提供分析與建議。但真正困難的是，創業者不知道什麼答案適合自己的企業。因為每一家公司的階段、資源、團隊和市場環境都不同，別人的成功經驗不能直接複製，而真正有價值的，是一位有實戰經驗的人，能夠理解你的問題，陪你一起拆解。
過去十多年，我們看見共享經濟快速發展。共享交通、共享辦公空間、共享服務，都是將原本分散的資源重新連結，創造新的價值。但我認為，未來最珍貴的共享，不只是物品或空間，而是人的經驗。
一位企業經營者花了二十年累積的判斷力，一位創業者曾經踩過的坑，一位高階主管面對危機時累積的決策能力，如果能透過平台被分享出去，就能幫助更多正在努力的人。共享的不只是知識，而是時間。因為很多創業者需要花數年摸索的事情，如果有人願意提前分享經驗，也許就能避免許多不必要的成本。
市場上其實不缺顧問，也不缺專家，真正困難的是企業不知道該找誰。履歷漂亮的人很多，但是否真正經歷過企業成長、組織管理、市場競爭，甚至曾經面對失敗，才是創業者真正需要的。
眾智聯希望建立的，就是一個連結創業者與業師的平台，讓企業可以找到適合自己的實戰經驗，也讓累積多年經驗的業師，有機會把自己的能力分享出去。好的平台，不只是媒合兩個人，而是建立一個長期信任的關係。
前陣子，我認識了 Joren（黃雅慧），也開始了解她創立眾智聯平台的想法。坦白說，吸引我的不是平台本身，而是她做事情的態度。很多創業者談平台時，會先談市場規模、會員數量或商業模式，但 Joren 更在意的是，每一次媒合是否真正有價值。
她花時間了解每一位業師的背景，也努力理解企業真正面臨的問題。她想做的不是單純增加平台上的人數，而是希望讓真正需要協助的人，找到真正適合的經驗。
我認為，一個平台最重要的資產不是流量，而是信任。而信任，需要時間累積。也因為看到她的認真與誠意，決定加入眾智聯平台，成為其中的一位業師。
過去二十多年，在金融、高資產財富管理、創投、新創投資以及企業策略發展累積了一些經驗。走到人生這個階段，也更希望把過去累積的經驗分享出去。
我不認為業師可以替創業者做決定。真正好的業師，不是告訴你答案，而是陪你把問題想清楚，提供不同角度，讓創業者在做決策時，看見更多可能性。
如果一次交流，可以讓一位創業者少走半年、一年的彎路；如果一個建議，可以幫助企業避免一次重大錯誤決策，那就是經驗共享最大的價值。
創業是一條需要勇氣的道路，但勇氣不代表必須一個人承擔所有問題。有時候，創業者需要的不是更多資訊，而是一位願意聽你說、理解你的處境，並且曾經走過相似道路的人。
如果你正在創業，或企業正面臨成長、轉型、募資、組織管理等不同階段，不妨了解眾智聯。也許你會找到一位適合自己的業師，也許一次深入的交流，就能讓下一個決定更加清楚。
好的創業生態，不只是需要更多創業者，也需要更多願意共享經驗、陪伴成長的人。而我，很高興自己能成為其中的一分子，如果你也正在創業或是你也願意成為創業家的業師之一貢獻您的經驗，歡迎來眾智聯平台來一起創造未來及價值。
精華 FAQ
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因為創業者真正缺的，往往不是資料，而是能理解情境的人。每家公司階段、資源與市場不同，別人的成功經驗不能直接複製，需要有人陪同拆解問題。
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眾智聯想解決的是創業者找不到合適業師、關鍵時刻無人討論的難題。平台透過媒合企業與具實戰經驗的人，提供更貼近需求的建議與陪伴。
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作者看重的是創辦人Joren做事的態度與誠意，而非單純的平台規模。她重視每次媒合是否有價值，讓作者相信平台能建立真正長期的信任關係。
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