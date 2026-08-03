創業不用單打獨鬥：眾智聯如何透過共享業師，陪伴創業者走得更遠

2026-08-03 09:56 只想工作不想上班的Summer
眾智聯官網 https://iasharecxo.com/
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AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：創業真正難題常在關鍵時刻缺少可討論的人。
  • 重點二：眾智聯主打共享業師，連結創業者與實戰經驗。
  • 重點三：平台重視信任與媒合價值，不以流量作為核心。

這幾年，接觸到越來越多創業者。有些人帶著技術，希望改變市場；有些人在企業多年後，希望創造一份屬於自己的事業；也有人在人生某個階段，決定離開熟悉的職場，重新開始。每一位創業者開始的原因不同，但真正踏上創業這條路後，遇到的挑戰卻非常相似。

很多人以為創業最困難的是找到資金、做出產品，或是找到市場機會。但真正開始經營之後才會發現，創業最大的挑戰，往往是在每一個關鍵時刻，沒有人可以討論。產品方向是否正確？商業模式是否能夠長久？募資時應該如何談判？團隊如何建立？企業成長後，組織又該如何調整？這些問題沒有標準答案，也不是一本書或一堂課可以完全解決的。

自己在金融業、新創投資以及企業陪跑的過程中，看過不少企業成長，也看過一些原本很有機會的公司，因為一個錯誤的判斷，而錯過重要的發展階段。很多創業者並不是能力不足，而是在關鍵時刻，身邊缺少一位真正走過這條路的人，可以提供不同角度的思考

現在是一個資訊爆炸的時代，網路上有大量資料，AI 工具也能快速提供分析與建議。但真正困難的是，創業者不知道什麼答案適合自己的企業。因為每一家公司的階段、資源、團隊和市場環境都不同，別人的成功經驗不能直接複製，而真正有價值的，是一位有實戰經驗的人，能夠理解你的問題，陪你一起拆解

這也是我認為市場需要「眾智聯」這類平台的原因。

C=CXO，S=Share，共享經理人
C=CXO，S=Share，共享經理人


過去十多年，我們看見共享經濟快速發展。共享交通、共享辦公空間、共享服務，都是將原本分散的資源重新連結，創造新的價值。但我認為，未來最珍貴的共享，不只是物品或空間，而是人的經驗。

一位企業經營者花了二十年累積的判斷力，一位創業者曾經踩過的坑，一位高階主管面對危機時累積的決策能力，如果能透過平台被分享出去，就能幫助更多正在努力的人。共享的不只是知識，而是時間。因為很多創業者需要花數年摸索的事情，如果有人願意提前分享經驗，也許就能避免許多不必要的成本。

市場上其實不缺顧問，也不缺專家，真正困難的是企業不知道該找誰。履歷漂亮的人很多，但是否真正經歷過企業成長、組織管理、市場競爭，甚至曾經面對失敗，才是創業者真正需要的。

眾智聯希望建立的，就是一個連結創業者與業師的平台，讓企業可以找到適合自己的實戰經驗，也讓累積多年經驗的業師，有機會把自己的能力分享出去。好的平台，不只是媒合兩個人，而是建立一個長期信任的關係。

前陣子，我認識了 Joren（黃雅慧），也開始了解她創立眾智聯平台的想法。坦白說，吸引我的不是平台本身，而是她做事情的態度。很多創業者談平台時，會先談市場規模、會員數量或商業模式，但 Joren 更在意的是，每一次媒合是否真正有價值。

她花時間了解每一位業師的背景，也努力理解企業真正面臨的問題。她想做的不是單純增加平台上的人數，而是希望讓真正需要協助的人，找到真正適合的經驗。

我認為，一個平台最重要的資產不是流量，而是信任。而信任，需要時間累積。也因為看到她的認真與誠意，決定加入眾智聯平台，成為其中的一位業師。

過去二十多年，在金融、高資產財富管理、創投、新創投資以及企業策略發展累積了一些經驗。走到人生這個階段，也更希望把過去累積的經驗分享出去。

我不認為業師可以替創業者做決定。真正好的業師，不是告訴你答案，而是陪你把問題想清楚，提供不同角度，讓創業者在做決策時，看見更多可能性。

如果一次交流，可以讓一位創業者少走半年、一年的彎路；如果一個建議，可以幫助企業避免一次重大錯誤決策，那就是經驗共享最大的價值。

創業是一條需要勇氣的道路，但勇氣不代表必須一個人承擔所有問題。有時候，創業者需要的不是更多資訊，而是一位願意聽你說、理解你的處境，並且曾經走過相似道路的人。

如果你正在創業，或企業正面臨成長、轉型、募資、組織管理等不同階段，不妨了解眾智聯。也許你會找到一位適合自己的業師，也許一次深入的交流，就能讓下一個決定更加清楚。

好的創業生態，不只是需要更多創業者，也需要更多願意共享經驗、陪伴成長的人。而我，很高興自己能成為其中的一分子，如果你也正在創業或是你也願意成為創業家的業師之一貢獻您的經驗，歡迎來眾智聯平台來一起創造未來及價值。

精華 FAQ

  • 因為創業者真正缺的，往往不是資料，而是能理解情境的人。每家公司階段、資源與市場不同，別人的成功經驗不能直接複製，需要有人陪同拆解問題。

  • 眾智聯想解決的是創業者找不到合適業師、關鍵時刻無人討論的難題。平台透過媒合企業與具實戰經驗的人，提供更貼近需求的建議與陪伴。

  • 作者看重的是創辦人Joren做事的態度與誠意，而非單純的平台規模。她重視每次媒合是否有價值，讓作者相信平台能建立真正長期的信任關係。

只想工作不想上班的Summer

只想工作不想上班的Summer

我是不想上班的Summer，在企業工作了31年的時間，終於，一年前，我開始創業了。 我也是一個追求瘦身為終身事業的女人，34歲開始學習減肥，嘗試各種方式，已經有將近20年的時間... 我還是一個結婚過兩次的女人，結婚離婚，再婚到現在，婚姻帶給我的，我想是也是值得分享的...

#職場 #創業 #分享 #平台

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2026-07-23 10:32 Erica Hsu
溫慶珠。圖片來源：伊莎貝爾溫工作室
溫慶珠。圖片來源：伊莎貝爾溫工作室

她的丈夫會替她洗頭，把熱騰騰的早餐送到床邊。她卻離開了他，走進另一段伴隨債務與生活風波的感情。這個女人，是台灣時尚設計師溫慶珠（Isabelle Wen）。

2026年7月，台北時尚圈傳來她離世的消息，享年69歲。很多人記得她一頭浪漫長捲髮，披著昂貴皮草，下面隨意搭著一條破牛仔褲，像是一直活在自己的美學世界裡。

她最讓人難以理解的，還不是她的穿著。她曾離開一個把她照顧得近乎周全的男人，走向一段連自己都形容為「大流亡」的感情。

她放下很多人求之不得的婚姻

溫慶珠的前夫，是室內設計師楊世傑（Sergio）。她曾形容，那個男人像一個屋頂，罩著她，不讓她承受外面的風雨。楊世傑體貼、可靠，把她照顧得周全，也給了她一段安穩的婚姻生活。這樣的伴侶，可能是很多人求之不得的選擇。可一段婚姻看起來令人羨慕，不代表當事人仍能在裡面感受到渴望、心動與共鳴。

溫慶珠沒有明白說過，自己是否因為婚姻失去激情而離開。可她最後走向的，確實不是一個能給她更多安穩的人。她愛上攝影師周立華（Nicholas），進入一段被她形容為「大流亡」的感情。

分手時，楊世傑哭了。溫慶珠曾形容，那些眼淚像浪潮一樣淹滿地板。她看著曾經保護她、疼愛她的人，紅著眼眶說對不起，最後仍轉身離開。這個決定無論放在哪個年代，都很難不引起質疑。

她選擇的，是另一種完全不同的人生

溫慶珠家中掛著一幅周立華的作品。廢棄的粉底、乳液、生鏽的門把，以及流亡途中撿回來的物件，最後被做成一幅金碧輝煌的畫。她曾說：「他不只是我的Soulmate，他更是這些年來，我唯一的依靠。」

替她洗頭、送早餐的人，沒有成為她最後選擇的依靠；陪她把廢棄物變成藝術的人，卻成了她口中的靈魂伴侶。其中究竟是愛、創作上的共鳴，或是一段旁人難以理解的依附，她沒有給出答案。從她最後的選擇來看，她放下了平順與被照顧的生活，走向藝術、冒險與創作上的碰撞。

安穩和激情哪一個更珍貴，旁人無法替她判斷。可她之所以能放下這段安穩，不只因為敢愛。早在做出選擇以前，她已經替自己準備了另一條路。

那一百萬元，沒有把她送進名媛生活

許多人看見溫慶珠的穿著、社交圈與生活品味，很容易把她放進「名媛」的框架裡。可她創業的起點，沒有想像中輕鬆。

二十多歲時，父親過世。母親賣掉房子，將財產分給孩子，溫慶珠拿到屬於自己的新台幣一百萬元。當時家人陸續移民美國，她選擇留在台灣。她拿著那筆錢，在迪化街租下一間大約三十坪的破舊洋房，自己粉刷牆壁，在簡陋的空間裡處理布料、剪裁與訂單。

她在那裡待了九年。九年，足以讓一個二十多歲的人走到三十多歲。身邊的人陸續移民、成家、換一種生活，她依然在同一間老屋裡工作。旁人可能只看見她穿得漂亮，卻不知道她每天在工作室裡，要面對多少瑣碎、枯燥又耗人的事。

1989年，她創立同名品牌。母親特地回台灣看她的服裝秀。當伸展台亮起，模特兒穿著她設計的衣服走出來，母親抱著她哭了：「原來妳真的在工作啊！」

九年後，她終於讓家人看見，那間老屋裡的一匹匹布，並非玩票，也不是名媛打發時間的興趣。她真的把人生押在這件事上。

她能放下安穩，也因為她有能力重新開始

很多人即使不再喜歡原本的生活，也未必有條件離開。孩子、收入、房子、照顧責任，甚至旁人對一段「好婚姻」的期待，都可能讓人繼續留在原地。

溫慶珠能放下一段令人羨慕的婚姻，也和她早已建立自己的品牌、能靠設計養活自己有關。有人沒有離開，未必少了勇氣。有時只是身後還有太多責任，手裡也沒有足夠的資源，承擔離開後的日子。

自由需要勇氣，也需要資本。年輕時，我可能會問：她為什麼要放棄一個這麼好的男人？現在我更在意的是：一個人要有多少能力，才真正擁有選擇生活的資格？

她的人生沒有提供簡單答案

溫慶珠的一生沒有告訴我們，安穩的婚姻不好，也沒有證明激情一定比平順珍貴。她讓人看見，一個人即使擁有旁人眼中很好的生活，心裡仍可能渴望另一種人生。

至於她離開楊世傑、走向周立華的決定，我無法浪漫地說，那一定代表自由，也無法替那段關係下結論。有能力承擔後果，不表示這個選擇一定是對的。但至少，那是她自己做出的決定，後來的風波與失去，也由她自己面對。如今，那個披著皮草、穿著破牛仔褲的身影離開了。她留下的問題或許是：當我們也想選擇自己的人生時，手裡是否已經有足夠的能力，過好選擇之後的日子？

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清華校長續任又赴美遴選挨轟 職涯教練：大學校長應有「探索」職涯權利嗎？

清華校長續任又赴美遴選挨轟 職涯教練：大學校長應有「探索」職涯權利嗎？

2026-08-02 10:32 歐陽仁傑/職涯諮詢師
國立清華大學官網
國立清華大學官網

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者認為校長參與國外遴選，不等於缺乏對現職的忠誠。
  • 重點二：高為元遴選時程早已公開，並非突然赴美騎驢找馬。
  • 重點三：真正應討論的是校務影響、利益衝突與公私分際。

近日看到新聞媒體報導，清華大學校長高為元在第二任期開始後第三天，即赴美參加夏威夷大學馬諾阿分校校長遴選。

很多人第一時間談到對職務的「忠誠度」，新聞甚至將此解讀為一種「騎驢找馬」的行為。

我特別查了一下，高校長在生醫高分子領域是世界級頂尖學者（h-index 52），且曾在研究實力極強的美國威斯康辛大學麥迪遜分校服務長達18年，並獲聘為「Vilas 傑出服務教授」。

他也具備豐富的國際名校學術行政經驗，且在清大校長任內成功拓展校內的國際學術視野，帶動清華大學在國際學術排名上顯著提升。

所以，從我的角度來看，我並不認為他是需要「騎驢找馬」的人。

雖然高校長早在2025年3月19日就已通過清大校內續任投票，第二任期從2026年5月開始，但台灣的大學校長續任作業期程很長，需先經過教育部續任評鑑，接著須獲校務會議代表二分之一以上投票同意，最後報請教育部核定續聘。

夏威夷大學馬諾阿分校則於2026年2月底啟動校長遴選，並於4月26日正式公告高校長為三位決選者之一，安排於5月4日至5日到校訪問。

因此，「續任三天後赴美角逐校長」這個說法，在日期上似乎沒有錯，也很容易讓人產生一種印象：他才剛續任，突然就想到美國找工作。

尤其在國情不同的台灣，的確可能在觀感上讓當初在校務會議中投下「同意票」的委員感到不舒服。

但實際上，這是一段已經進行數月的遴選流程，而且高校長成為決選者的消息，在第二任期開始前就已經公開。

從「職涯規劃」的角度來看，我其實經常提醒求職者：

參與面試了解機會接受聘任，是三個不同的決策階段。

  • 參與遴選，可以了解職務內容、組織文化與發展空間，也可以重新檢視自己的能力、價值觀，以及下一階段想承擔的責任。
  • 獲得正式邀請之後，是否接受職務，才真正進入去留的決策階段。高階人才的遴選應該也是如此。

夏威夷大學這次的三位決選者，包括該校代理教務長、舊金山州立大學教務長，以及清華大學校長。

三位都在重要職位上服務，沒有任何一位先辭職，再來參加遴選。這應該也是國際高等教育人才流動的常態。

一個人對現職負責，不代表他從此不能思考其他可能。忠誠度也不應被解釋為「不准看、不准想、不准接受邀請」。

真正的專業，是在職期間把工作做好；真正的責任，是面對新的選擇時，誠實評估、妥善決定，並承擔決定之後帶來的後果。

這件事也讓我想到高校長在其著作《一輩子的問題》中反覆談到的觀念。

選擇難題，就是選擇自己的路。在用心選擇的過程中，先傾聽內心的聲音，不要用別人的尺來衡量自己的價值。

他在書中提到，當年接到獵頭邀請，參加香港大學副校長遴選，直到通過遴選、舉家搬到香港，整個過程超過一年。

期間必須研究環境、考量家庭，也要評估自己是否願意承擔未知的挑戰。

從這個角度來看，高校長參與夏威夷大學遴選，與他在書中所談的人生態度一致：對新的可能保持好奇，不因為已經擁有一個很好的位置，就停止思考自己還能做些什麼。

最後，高校長並未獲選，夏威夷大學選擇了長期在校內服務的Vassilis Syrmos。但落選不代表當初參與遴選就是錯誤。

職涯決策的品質，不能只用最後有沒有錄取來判斷。

願意走進一個遴選過程，本身就能讓人重新認識自己的能力、限制與下一階段的方向。

當然，身為國立大學校長，仍然具有公共責任。社會可以檢視他參與遴選期間是否影響校務、是否涉及利益衝突，以及是否妥善處理公私分際。或許，這些才是值得討論的治理問題。

就教育部的說明資料來看，高校長參加國外大學校長遴選，並無違反相關人事法規。

單純因為一位校長願意探索另一個國際舞台的可能性，就質疑他的忠誠度，我個人認為這樣的標準太過狹窄。

所有職場工作者都可以珍惜現在的位置，也可以誠實面對內心對下一個挑戰的想像。就如《一輩子的問題》中所談到的，我們不可能百分之百掌握人生中的每一步，但應該清楚了解每個選擇背後的動機。

這次事件，應該只有高校長自己清楚知道動機為何，我也就不多做猜測了。

最後，不管職位多高，依然要面對自己的「一輩子的問題」：

  • 我想成為什麼樣的人？
  • 我還願意承擔什麼樣的難題？
  • 我的下一段人生，希望把能力運用在哪裡？
  • 這個選擇是否能為自己帶來新的可能與視野？

對這些問題保持誠實，對任何人來說，都不應該成為一種罪過。


（以上為個人對職涯發展的觀點，並尊重各種不同面向的看法。）

精華 FAQ

  • 作者認為這不應簡化為「騎驢找馬」或忠誠度不足，而是高階學術人才正常的職涯探索。只要仍把現職做好，參與遴選本身並不等於失職。

  • 因為夏威夷大學的遴選流程早在數月前就已啟動，高為元成為決選者的消息也在清大第二任期開始前公開，赴美訪問只是既有程序的一部分。

  • 作者認為重點不在於是否參與遴選，而在於過程中是否影響校務、是否涉及利益衝突，以及是否妥善處理公私分際與國立大學校長的公共責任。

歐陽仁傑/職涯諮詢師

歐陽仁傑/職涯諮詢師

職涯探索｜轉職輔導｜人才發展｜專業測評 職嚮生涯設計主理人、職涯顧問、職涯諮詢師 我擅長：生涯探索、職涯諮詢、轉職輔導、履歷優化、職能轉譯 -分享職涯觀點、求職策略、轉職思維與企業人才發展等議題。 邀約、授課、顧問諮詢 歡迎來信 jaymin08101@gmail.com

#職場人生 #職涯發展

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HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？

HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？

2026-07-23 17:07 數位品牌顧問 - 小米
HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌真正被懷疑的是什麼？圖片來源：王姿允臉書
HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌真正被懷疑的是什麼？圖片來源：王姿允臉書

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：HAHABABY撞臉抄襲疑雲延燒，網友整理出41組、涉及30品牌比對。
  • 重點二：王姿允醫師另案提告4+2R商標與蛋白粉爭議，品牌信任再受檢視。
  • 重點三：文章主張真正被質疑的是品牌做決策的原則與價值觀。

今天看到王姿允醫師在社群上的說明時，我停下來讀完整篇。

上週，HAHABABY 的設計相似與抄襲疑雲持續延燒，甚至有人架設「撞臉全紀錄」網站，整理出 41 組、涉及 30 個品牌的商品比對。

這些內容仍是網友彙整，不能直接等同侵權認定；即使案例越來越多，我當時仍想再觀望一下，畢竟這已經牽涉到法律層面。

但今天看到王醫師指控前員工耶嫩與向日芽公司涉及「4+2R」商標及蛋白粉爭議，並表示已委託律師提告，我開始覺得，現在需要談的已經不只是哪些設計像不像。

這起提告的對象並不是 HAHABABY，蔡阿嘎二伯與向日芽的確切關係也尚未證實；但對大眾而言，不同事件開始被放在一起檢視，反映的是同一個問題：

這個品牌與相關個人品牌，面對別人的創作、專業和商業成果時，究竟相信什麼？​

當一件商品出現裂縫，大家會回頭看整個品牌

品牌的信任，不會在每次事件發生時重新歸零。

一開始，消費者可能只在意某個圖案、版型或商品概念是否過度相似；但當疑問持續累積，他們就會回頭檢查：

這是偶發疏失，還是內部決策的方式？有沒有人負責把關？過去遇到質疑時，又是怎麼處理的？

個別事件是否違法，需要證據與司法判定，但市場上的信任，往往比法律結果更早發生變化。

​消費者未必能判斷每一件事的法律責任，卻會從一次次選擇裡，形成對品牌的整體印象。當這些印象慢慢連在一起，大家檢視的便不再只是某一項商品，而是品牌長期做決定的方法。

品牌價值觀，會出現在每一個環節

很多品牌會說自己重視真誠、創新、用心。但價值觀不是官網上的幾個詞，而是當一條更快、更省力、更容易獲利的路出現在眼前時，團隊最後怎麼選。

它會出現在行動裡：哪些合作願意做，哪些利益願意放棄，也會出現在流程裡：設計有沒有檢查來源、素材有沒有確認授權、商品推出以前，有沒有人能提出反對意見。

​它還會出現在服務與回應裡：遇到問題時，是先保護自己，還是願意把事情說清楚、補上缺口，並承擔後續。

​最後，價值觀會落到產品上，成為消費者實際拿到手裡的東西，現在的消費者要的，不一定只有高 CP 值、好看或實用。

他們也在判斷：我是否認同這個品牌做事的方法？我願不願意繼續購買這個品牌的產品？甚至，當我把這個品牌穿戴在身上、帶進生活裡，我是否願意讓這個品牌成為別人認識我的一部分？

真正需要被檢視的，是品牌本身的原則

當信任開始鬆動，最急著修改的通常是對外說法。但真正需要重新檢視的，可能是更前面的決策方式：


我們平常如何看待別人的成果？團隊裡有沒有清楚的界線？當利益與原則衝突時，最後是誰說了算？

品牌主可以回頭看最近一次重要決定，問自己一個很簡單的問題：如果這個過程明天被完整公開，我仍然能坦然地說，這就是我們相信，並且願意負責的做法嗎？

​品牌價值觀就像一個人的價值觀。你相信什麼、主張什麼，又願意為哪些原則付出代價，會慢慢形塑品牌的樣子，也形塑消費者心中你的樣子。

​最後留下來認同你、信任你，甚至願意持續買單的人，往往不只因為產品好看。

​更是因為他們相信：你做出這些產品的方式，也值得支持。

◆ 資料來源：

王姿允醫師FacebookThreads公開說明

「HAHABABY 撞臉全紀錄」網站

TVBS 新聞網：〈Hahababy撞臉30品牌！網抓二伯「41樣抄襲」〉

緯來新聞網：〈二伯hahababy抄襲爆不完！撞臉網站驚見41項目〉

經濟部智慧財產局：著作權抄襲認定與商標侵權相關說明

精華 FAQ

  • 文章提到，HAHABABY先前被質疑設計相似與抄襲，網友還整理出41組、涉及30個品牌的比對資料；雖然這些內容不能直接等同侵權認定，但已引發更大範圍的品牌信任討論。

  • 因為王姿允醫師指控前員工與向日芽公司涉及4+2R商標及蛋白粉爭議，並已委託律師提告，雖非直接對HAHABABY提告，但外界開始把多起事件連在一起，檢視品牌與相關個人品牌的整體作風。

  • 文章認為，重點不只是哪件商品像不像，而是品牌如何看待別人的創作、專業與商業成果，以及團隊在利益與原則衝突時如何決策，因為這些會形塑消費者對品牌的長期信任。

數位品牌顧問 - 小米

數位品牌顧問 - 小米

我是小米｜《品牌米思》主持人、數位品牌顧問 努力卻沒辦法被看見的人，讓對的人找到你 協助中小企業主、創業者、個人品牌經營者 ✦一次性品牌健檢 ✦品牌定位 / 品牌數位化 / 顧問陪跑

#二伯 #蔡阿嘎 #品牌形象

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新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因

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2026-07-22 13:05 女子漾／編輯張念慈
新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因。女子漾AI製圖
新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因。女子漾AI製圖

新竹市一間音樂教室近日發生重大刑案，也讓家族關係、財產安排與長期衝突再次成為討論焦點。手足翻臉，表面看起來是在爭一筆錢，背後真正放不下的，往往是多年來沒有被看見的委屈。為什麼小時候一起長大、曾經最熟悉彼此的兄弟姊妹，成年後卻可能因為金錢、照顧責任與父母態度，逐漸走向疏遠，甚至徹底翻臉？以下盤點網友熱議的5個手足翻臉原因。

文章目錄

手足翻臉原因1：嘴上說一視同仁，孩子記住的卻是「你永遠比較疼他」

示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

父母常說每個孩子都一樣重要，但實際分配資源時，卻可能因為年齡、性別、經濟狀況或個性，做出不同安排。哥哥收入不穩，所以買房時多幫一點；弟弟年紀最小，因此做錯事也容易被原諒；妹妹比較會撒嬌，總能獲得更多關注；姊姊最懂事，於是每次都被要求多讓一步。

這些差別待遇，父母可能認為是「按照需求照顧」，孩子感受到的卻未必如此。一句「你是姊姊，要讓弟弟」，小時候看似只是要孩子停止吵架，長大後卻可能變成一種深層記憶：為什麼每次被要求犧牲的都是我？

等到日後遇上學費、創業資金、買房頭期款或財產分配，過去那些沒有被處理的偏心感，也可能一起浮上檯面。真正讓人難過的，有時不是少拿多少錢，而是終於確認，原來自己在父母心中的位置，真的和其他手足不一樣。

手足翻臉原因2：一個人出錢、一個人出力，最後兩邊都覺得自己吃虧

父母總希望百年之後能將財富傳承遺愛子女，但實務上手足爭產糾紛多，對簿公堂案例也不少。圖／聯合報系資料照片
父母總希望百年之後能將財富傳承遺愛子女，但實務上手足爭產糾紛多，對簿公堂案例也不少。圖／聯合報系資料照片

父母年紀漸長後，手足之間最容易爆發的衝突之一，就是照顧責任不平均。住得近的孩子，可能負責陪父母看醫生、買飯、拿藥、處理生活雜事；住得遠的人則固定匯錢，認為自己也承擔了不少經濟壓力。

問題是，雙方通常只看得見自己的付出。實際照顧的人會覺得：「你只是匯錢，根本不知道半夜跑醫院有多累。」出錢的人則可能認為：「我也有工作、房貸和孩子，難道經濟支援不算付出？」

更麻煩的是，照顧很難用數字精準計算。陪父母看一次急診值多少錢？辭掉工作照顧三年該怎麼補償？住得最近的人是否就應該承擔最多責任？平常沒有幫忙，最後卻要求平均分配財產，公平嗎？

當家人從未把照顧分工、醫療支出與未來安排說清楚，每個人都會覺得自己做得最多，也最容易認為其他人佔了便宜。到了真正要談財產時，表面上在算房子和存款，實際上卻是在清算多年來誰比較辛苦。

手足翻臉原因3：「一家人不用算太清楚」，往往是家族事業翻臉的開始

示意圖／報系資料照
示意圖／報系資料照

很多家族事業剛開始時，都靠著一句「自己人比較好講話」運作。有人負責顧店，有人出資，有人提供房子，也有人只是偶爾幫忙。感情好的時候，薪水晚點領沒關係，帳目不清楚也沒人追究，甚至連股權、租金與分紅都只靠口頭約定。

但家族事業一旦開始賺錢，或遇上接班、退休與房產處理，問題就會全部出現。每天實際經營的人可能認為：「這間店是我多年來辛苦做起來的。」沒有參與經營的手足卻可能覺得：「這是爸媽留下來的家業，為什麼變成你一個人的？」

家族事業最容易混在一起的，通常有三件事：房子的所有權、公司的股權，以及實際經營權。在法律與帳目上，三者可能完全不同；在家人的感情中，卻經常被視為同一件事。誰可以決定店面用途？誰應該領薪水？盈餘要不要分給其他手足？使用父母的房子做生意需不需要付租金？投入多年心力的人，是否應該取得更多權利？

這些事情如果從未白紙黑字寫清楚，等到關係惡化後，每個人都會拿出不同版本的「當初明明說好了」。家族事業最怕的，未必是沒有人接班，而是每個人都以為自己才有權作主。

手足翻臉原因4：手足各自成家後，爭的不再是兩個人，而是兩個家庭

新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因。女子漾AI製圖
新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因。女子漾AI製圖

小時候的兄弟姊妹，生活都由父母安排；成年後，每個人卻有了伴侶、孩子、房貸和自己的家庭責任。這時候，手足之間的問題不再只是「你跟我」，而是「我們家和你們家」。

有人希望賣掉父母留下的房子，拿錢支付孩子的教育費；有人想保留老家，認為那是家族共同回憶；有人希望繼續經營父母留下的事業；也有人急需現金，不願再等待。每個選擇背後都有現實壓力，也都會影響自己的伴侶與孩子。

這時，媳婦、女婿或伴侶的位置也容易變得尷尬。完全不介入，可能被另一半認為沒有站在自己這邊；介入太多，又可能被其他家人視為外人插手，甚至被懷疑是為了財產。

有些人原本只是聽另一半抱怨，後來卻被要求出錢、當傳話人，甚至一起加入家族對立。久而久之，手足之間的矛盾也會被放大成兩個家庭的衝突。因此，當伴侶捲入原生家庭問題時，支持不等於無條件選邊，也不代表必須替對方出面談判。真正健康的做法，是先釐清哪些事情屬於手足之間的責任，哪些會影響夫妻共同財務，以及伴侶願意介入到什麼程度。

手足翻臉原因5：平常避談錢，最後只能在感情最差的時候分財產

手足關係變質示意圖。女子漾AI製圖
手足關係變質示意圖。女子漾AI製圖

很多家庭把談錢、房子和遺產視為禁忌，總覺得長輩還健在時談分配，顯得太現實，甚至像在期待父母離開。於是大家選擇不談，認為「以後再說」、「到時候自然會處理」或「兄弟姊妹自己商量就好」。但真正需要處理時，往往正是全家情緒最脆弱的時候。

父母突然住院、失去表達能力或離世後，手足不只要面對悲傷，還得在短時間內處理醫療費、喪葬費、貸款、債務、房產與家族事業。原本可以在平靜時說清楚的事情，全都擠在壓力最大、彼此最沒有耐心的階段發生。

更常見的情況是，父母可能分別對不同孩子說過不同的話。「這間房子以後給你。」「你照顧我們比較多，不會讓你吃虧。」「弟弟比較不會理財，你要多照顧他。」「大家都是一家人，不用分那麼清楚。」這些話未必帶有惡意，卻可能讓每個孩子都相信，自己才是父母真正承諾的那個人。

等到父母無法再說明，每個人拿出的都是自己的記憶，也都認為對方在說謊或搶奪。平常不談錢，不代表家庭比較有感情；有時只是把衝突延後到最難收拾的時候。

手足最怕的不是意見不同，而是多年來從未把話說清楚

示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

手足關係原本就比一般人際關係更複雜。彼此一起長大，知道對方最脆弱的地方，也累積了最多比較、競爭與被忽略的記憶。關係好的時候，手足可以是最可靠的支持；關係惡化後，那些共同回憶也可能成為最傷人的武器。

避免手足因金錢翻臉，不代表父母一定要把所有東西平均分配，也不代表每個孩子的付出都能算得一模一樣。真正重要的是，分配方式、使用安排與背後理由，應該盡可能透明。

父母仍能清楚表達時，家人可以提早談清楚幾件事：房產目前登記在誰名下？是否有貸款或債務？誰正在使用或經營？誰主要負責照顧長輩？相關費用如何分擔？父母真正的分配意願又是什麼？涉及房產、公司、遺囑與繼承時，也不應只靠口頭承諾。必要時，可尋求律師、公證人、會計師或財務專業人士協助，把重要安排留下正式紀錄。

談錢確實可能尷尬，但比起等到每個人都覺得自己被虧待，提前說清楚，反而更有機會保住一家人的感情。

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中和媳婦遭公公砍殺喪命！親職作家：寧願女兒當「壞媳婦」，也不要用委屈換婚姻完整

中和媳婦遭公公砍殺喪命！親職作家：寧願女兒當「壞媳婦」，也不要用委屈換婚姻完整

2026-07-29 18:00 失敗要趁早-張念慈
中和媳婦遭公公砍殺喪命！親職作家：寧願女兒當「壞媳婦」，也不要用委屈換婚姻完整
中和媳婦遭公公砍殺喪命！親職作家：寧願女兒當「壞媳婦」，也不要用委屈換婚姻完整

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章以中和命案批判傳統「好媳婦」迷思。
  • 重點二：作者主張女性不該用委屈換婚姻完整。
  • 重點三：婚姻界線與丈夫承擔溝通責任最關鍵。

我希望我的女兒長大後，千萬不要當一個人人稱讚的「好媳婦」。如果大家口中的好媳婦，是丈夫外遇要忍耐，一個人賺錢養家不能喊累，被婆家羞辱要顧全大局，想帶孩子離開被說自私，公公欠錢不還要被砍殺……那麼這樣的好媳婦，我寧願她一輩子都不要當。

​新北中和一名34歲的媽媽，下班後到公婆住處接4歲女兒，卻被公公持刀殘忍殺害。死者相識近10年的閨密，後來公開她生前的處境。友人指控，死者丈夫外遇對女兒不聞不問，每月五千元育兒費都不願意支付；她一人兼兩份工作養家，還得承受公公不斷索討金錢、言語羞辱。

​只要她工作晚回家，或難得和朋友出去喘口氣，就被懷疑「是不是外面有男人」。被害人已經搬離婆家，準備辦理離婚，帶著女兒重新開始。案發那一天，她只是回去接孩子。她明明已經就要推門展開新生活，最後卻再也沒能走下去。看到這則新聞，我真的非常憤怒。這個女人到底做錯了什麼？

​丈夫沒有扛起家庭，她扛了。家裡缺錢，她去做兩份工作。孩子沒人照顧，她想辦法撐下來。婚姻已經讓她心碎，她沒有拋下孩子，反而努力工作、養家。她已經這麼努力了，為什麼還要遭受這樣的對待？她沒有錯。錯的是我們的社會太習慣要求女人忍耐，卻很少教女人保護自己。

我們從小被教導，要當一個討人喜歡的女人

​很年輕的時候，我也一直被這個社會教育，女生要聽話、溫順、賢慧，才會有人喜歡。所以交男朋友以後，我也曾經努力學習當一個「宜家宜室」的女人。

​我去交往對象家裡，被對方母親帶進廚房切菜，結果被嫌棄什麼都不會。我想幫忙拖地，卻把人家家裡弄到地板大淹水。後來我終於承認，賢妻良母這條路，可能真的不適合我。我想法很多，不喜歡別人管我，對家務又完全沒有天分。這就是我。為什麼我要為了被喜歡，假裝成另外一個人？

跟老公交往時，我很早就把話說清楚。我告訴他：「你要想清楚喔，我脾氣沒有很好，也沒有耐心。洗衣、整理、做菜這些家事，我都不擅長。」結果他大概被鬼遮眼，竟然沒有被嚇跑。

論及婚嫁後，他甚至主動告訴我婆婆：「念慈不會做家事，什麼都不會，不要叫她做家事。」還好我婆婆非常開明。她只跟我老公說：「你喜歡就好了。」婚後，她有空就來我家幫忙，是我的得力好幫手。

我不是好媳婦，但我沒有把別人的付出當成理所當然

​我真的那麼惡劣嗎？當然沒有。我不會做家事，但我常送婆婆東西，讓她可以開開心心、漂漂亮亮出門。婆婆對孫子的教養有不同意見，我不會直接和她正面衝突，而是先跟老公溝通，再由他去和自己的媽媽說。這不是推卸責任，而是誰的父母，誰負責溝通。

​婆婆來我家幫忙做家事，我也不會站在旁邊指揮她這裡怎麼放、那裡怎麼整理。既然我不擅長，別人願意幫忙，我就心懷感謝，不要一邊接受，一邊搶著主導。很多婆媳糾紛，不一定是誰真的很壞，而是兩個人都想證明：「這個家應該聽我的。」

​我沒有一定要贏。妳想整理，妳就整理；妳願意幫忙，我就真心說謝謝。我不需要靠做家事證明自己是個好女人，也不需要靠控制一個家，證明自己有價值。我婆婆有我家的鑰匙，隨時想來，只要打個招呼就可以；老公不在，她想來家裡住一個星期，我也沒有問題。

​我們出國常帶著婆婆一起去，但我有時候也會帶自己的爸媽同行。不是只有媳婦要孝順婆家，也不是女人結婚以後，就只剩下丈夫的父母。彼此都能照顧自己的爸媽，誰都不必吞下委屈，這才是我想要的家庭。

所有婆媳問題，最重要的人其實是丈夫

​很多人挑選結婚對象時，只注意這個男人對自己好不好。但婚後真正重要的，是當他的父母提出不合理的要求時，他有沒有能力說不。他會不會把妻子推到前面，要她自己面對自己的父母？他會不會每次發生衝突，都只說：「妳就讓一下，我媽年紀大了。」他能不能理解，孝順自己的父母，是他的責任，不是娶一個女人回來代替他盡孝？

​我和婆婆能夠相處，從來不是因為我特別會忍。是因為我的老公願意先把界線說清楚，也願意在中間承擔溝通責任。好的伴侶，不會要求妻子犧牲，換取自己家庭的和平。他會和妻子站在一起，共同建立兩個人都能自在生活的家。​

家有女兒，請不要只教她體諒別人

​很多父母，會教女兒要有禮貌、要體貼、要懂事。但我們更該教她：別人對妳不合理，妳可以拒絕。一段關係持續傷害妳，妳可以離開。結婚不是把自己交給另一個家庭，更不是從此失去說不的權利。妳可以愛一個人，也可以孝順長輩，但所有的愛，都不該以犧牲自己為代價。

​家有女兒的父母，也一定要告訴她：婚姻不是離開娘家的單程票。不論幾歲，不論結婚多久，不論帶著幾個孩子，只要妳過得不好，家裡永遠有一扇門為妳開著。因為孩子需要的，從來不是一個表面完整、裡面卻充滿羞辱與恐懼的家庭。孩子真正需要的，是一個安全活著、能夠好好愛他的媽媽。

我越來越慶幸，自己是一個「壞媳婦」

​按照傳統標準，我可能不是一個及格的媳婦。我不會做飯，不擅長家務，不會為了討好長輩，把所有要求都吞下去。

​但我越來越慶幸，自己是一個「壞媳婦」。因為壞媳婦知道自己要什麼，也知道自己不要什麼。她不會把忍耐當成美德，不會把委屈當成成熟，更不會為了得到一句「妳真賢慧」，把自己的人生全部交出去。

我當然也希望女兒未來能夠善良、體貼、尊重另一半的家人。但我更希望她保留自己的工作、朋友、選擇，以及隨時離開傷害的能力。我希望她結婚以後，仍然是一個完整的人，而不是慢慢把自己縮小，最後只剩下「某人的太太」、「某家的媳婦」、「孩子的媽媽」。

​我希望她成為一個敢拒絕、敢求助、敢離開的「壞媳婦」。因為女人真正該守住的，從來不是別人眼中的好名聲，而是自己不被犧牲的人生。女兒，妳可以不是誰家的好媳婦，但妳一定要永遠記得：婚姻不是離開娘家的單程票，任何時候受了委屈，回家的路都還在。

如果結了婚卻會不快樂，那就不要結。你媽永遠挺你。


精華 FAQ

  • 作者認為所謂好媳婦常被定義為無限忍耐、承受羞辱與委屈，甚至為婚姻犧牲自我。她主張女性不該以壓抑自己換取表面的家庭完整。

  • 作者認為真正重要的是丈夫是否願意劃清界線、承擔溝通責任，而不是把妻子推去面對自己的父母。丈夫應和妻子站在一起處理衝突。

  • 作者希望女兒保有工作、朋友與選擇，也能在被不合理對待時拒絕、求助與離開。她強調婚姻不是單程票，娘家永遠是退路。

失敗要趁早-張念慈

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#媳婦 #外遇 #婚姻

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