2026-08-03 09:55 胡瑋婷諮商心理師
心理師選書｜《語文素養，孩子一生的超能力》：AI時代父母必備的「提問藝術」指南
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：AI時代下，語文素養是孩子理解世界與表達自我的核心能力。
- 重點二：父母應少用封閉或帶評價問句，多用開放式提問並耐心等待。
- 重點三：結合分析、假設、推理與情緒提問，能提升孩子思考深度。
我在出版《讓孩子成為自己人生的專家》與《讓孩子成為自己人生的玩家》這兩本書後，接了許多親子教養的演講與親職諮詢。
我經常會被問到的問題是：「孩子很容易壓抑情緒，不知道該怎麼表達遇到的事情或心情，該如何引導？」
文章目錄
孩子出現這種狀況，背後的原因相當多元，有些源自家庭氛圍與親子互動模式，或與孩子天生的氣質有關。這些都是心理諮商或親職諮詢可以著力的部分。
然而，有時候孩子說不出來，最容易被心理師忽略的，其實是「語文能力」。而這正是《語文素養，孩子一生的超能力》這本書最核心的價值。
語文素養是AI時代必備的競爭力
文科教授在書中提醒我們，語文素養是 AI 時代必備的競爭力。這關乎著孩子能否自主理解世界、清楚表達自我、判斷資訊真偽，甚至在複雜的人際與職場情境當中，做出獨立且成熟的判斷。
站在心理學的視角，我也想告訴大家：語文素養，是孩子建立心理素養的重要基石。因為文字不只是溝通的工具，更是我們理解世界、整理內心與人建立親密關係的重要媒介。
要如何培養孩子的語文能力呢？
文科教授認為，最常被忽視卻也最重要的環節，正是父母的「提問藝術」與「等待的耐心」。
平時我們問孩子時，慣用封閉式問句，如：「你今天開不開心啊？」、「你功課有沒有寫完？」「有沒有跟朋友玩啊！」這樣的問句難以持續開展話題。
此外，我們也常問帶有評價或預設立場的問題，這些看似在關心孩子，實則隱含了父母的判斷。例如：「你是不是作業沒寫完？」「你是不是上課沒有認真聽？」「你是不是又跟同學吵架了？」我們在問這些問題時，其實內心並沒有想要留時間給孩子回答，這些問句只是為了接下來的「說教」所做的鋪陳。
因此，我非常認同文科教授在書中建議：父母可以多問孩子一些「開放式問句」。比如說：「今天發生了什麼特別的事情嗎？」、「今天有沒有發生什麼事，是你想跟我分享的？」「今天上課的時候，你學到什麼有趣的事情？」這些都是我會問孩子的句子。
開放式問句不僅可以開闊孩子的思維，也能讓孩子更有意願回答問題，讓親子對話更長更深，而家長也更有機會可以看到孩子的思考路徑。
具體可執行的提問指引
隨著女兒漸漸長大，現在我們已經能一起看同一部動畫或戲劇，並且討論劇中的情節、劇情與角色。
如果你平時也會陪孩子追劇、看新聞、看短片，希望能透過對話提升孩子的語文素養或擴展孩子的思維，那麼接下來的內容非常值得你細細閱讀。
文科教授在書中分享了三個提問的角度，而我結合了我身為諮商心理師的視角，補充了第四個，整理如下提供給大家參考：
1.分析與描述：培養觀察力與結構表達
透過引導式問句，幫助孩子梳理整個事件的過程。例如問孩子：「你覺得這齣劇最精彩的部分是什麼？」或是「它是如何發生的？」這能幫助孩子將散亂的記憶整理成有條理的語言。
2.創造與假設：激發想像力與問題解決能力
孩子的想像力往往不會讓父母失望，關鍵在於父母能否提供一個好的思考方向。父母可以問孩子：「如果你是動畫中的主角，遇到這個關卡時，你會選擇怎麼樣解決這個難題？」接著引導思考：「你覺得如果這樣做，可能會產生什麼後果呢？」這能鍛鍊孩子的決策與預測的能力意識。
3.推理與判斷：建立批判性思考與多元觀點
引導孩子探究現象背後的本質，並進行批判性思考。例如問孩子：「你認為這個新聞事件背後的原因有哪些？」「你覺得哪一方立場最站得住腳？為什麼？」這能協助孩子跳脫單一視角，培養多元思考與獨立判斷的能力。
4.心理與情緒延伸：內在探索與社會關懷
在上述邏輯提問之外，我非常建議父母一定要加入關於「內在情緒」的關懷提問。例如問孩子：「如果事情發生在你身上，你的內心會是什麼感覺呢？」、「如果你是主角的朋友，你會如何樣幫助主角完成目標呢？」
當我們把「邏輯思考」與「情緒感知」結合在一起時，孩子的語文表達就只是充滿人文關懷與心理深度的對話。
精華 FAQ
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因為語文素養不只是說話與寫作能力，更關係到孩子能否理解世界、辨識資訊真偽、清楚表達自我，並在複雜的人際與職場情境中做出成熟判斷。
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應減少「有沒有」「是不是」這類封閉式或帶預設立場的問句，改問開放式問題，並留時間讓孩子慢慢回答，讓對話能延伸，真正看見孩子的想法。
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文章整理出分析與描述、創造與假設、推理與判斷、心理與情緒延伸4個角度，讓父母在看劇、看新聞或聊天時，帶孩子練習表達、思考與同理。
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