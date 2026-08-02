從青龍新人獎到青龍系列大賞，金高銀如何帶著自我懷疑走到最高榮譽？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 金高銀從新人獎一路到青龍系列大賞，仍主動說出請繼續給我機會。

金高銀從新人獎一路到青龍系列大賞，仍主動說出請繼續給我機會。 重點二： 她將自我懷疑視為前進動力，透過持續演出證明自己仍在成長。

她將自我懷疑視為前進動力，透過持續演出證明自己仍在成長。 重點三：文章以她的經歷談品牌底色，強調低潮、選擇與謙卑都很重要。

「請繼續給我機會。」

拿下青龍獎電視部門最高榮譽的大賞後，金高銀在台上說了這句話。

但她早就已經在 2012 拿過青龍電影獎新人女演員獎，到 2024 憑《破墓》拿下電影部門最佳女主角。

她在電影圈的演技早已受到多次肯定；在電視劇也累積了觀眾對她的喜愛與信任。

也正因如此，這句話才更讓我想回來看看：一個已經證明過自己很多次的人，為什麼仍然沒有把下一次機會視為理所當然？

我們在談個人品牌時，習慣先替自己找到幾個清楚的形容詞：專業、自信、可靠、有創意⋯。

但一個人的品牌底色，不只出現在他表現最好、最有自信的時候，也包含，他如何學習、成長、面對懷疑、走過低潮。

以及在位置改變之後做出的選擇，讓別人慢慢看見他是怎麼樣的人。

第一個線索：懷疑自己時，你仍然選擇做什麼

金高銀曾在《劉QUIZ》裡說，她不想停止對自己的懷疑，她會問自己：「我真的是好演員嗎？」「現在的方法是對的嗎？」

因為她認為，不再懷疑的那一刻，也可能就是停止前進的時候，這和我們通常想擺脫自我懷疑的方向很不一樣。

自我懷疑常常伴隨的可能是內耗，但它也可能產生另一種動力：提醒自己還可以觀察、調整，還有不知道的事情值得學習。

我曾在《柔美的細胞小將》裡，看她把柔美演成我們都認識的普通女生；在《小女子》裡，看她把吳仁珠的狼狽、害怕和反擊演得很真實。

到了《認罪之罪》，她又把牟恩演得克制、冷漠，但內心又很多複雜的情緒，看起來卻像一扇關起來的門；《破墓》裡的花林，有另一種強烈到讓人無法移開目光的氣勢。

她像是在一次次嘗試裡，證明自己能不能再往前。

經營品牌也是如此。比起問「我夠不夠有自信」，可以先問：即使還不確定，我仍然願意為什麼繼續學習和投入？

第二個線索：低潮時，不一定要急著證明自己

《鬼怪》帶來巨大成功之後，金高銀卻曾經陷入低潮。

後來拍攝《邊山》時，她提到，因為當時主要是承接朴正民的表演，身上的壓力相對減少，也在合作過程中慢慢找回安定。

這段經歷讓我很有感。

我們很容易以為，走出低潮的方法，趕快找到機會、或是拼命想做出一個更大的成績，上一個專案失敗，下一個就必須更成功；

流量下滑，下一篇就趕緊想辦法爆紅；懷疑自己時，也會急著找一個結果證明自己沒有退步。

但有些低潮，不需要用更大的成功去翻篇，你可能只是需要換一種位置，降低一點必須表現的壓力，重新感受自己為什麼喜歡這份工作。

沉潛並不是什麼都沒發生。它也可能是在重新調整自己與工作的關係，找回可以走得更久的節奏。

第三個線索：位置改變後，你怎麼看待機會與別人

金高銀剛出道受到矚目時，與尹汝貞、金惠秀、全道嬿等資深演員合作，她說，自己想學得更多、拓展表演的範圍，因此需要在前輩身邊觀察，從她們身上學習。

如今，她已經拿到過這麼多次的獎項肯定，甚至得到大賞的肯定，即使沒有得獎的作品，我也一次次從她的演出裡，看見足以成立的角色。

所以這次站上大賞舞台，她說希望有一天能成為自己曾經遇見的那種前輩，又請大家繼續對她產生好奇、繼續給她機會，才會特別有重量。

謙卑，是即使做出成績，仍然不把下一次機會當成必然；即使已經成為別人眼中的前輩，也沒有忘記自己曾經如何從別人身上學習。

品牌底色也不只是幾個漂亮的形容詞。

它也會出現在，當我們低潮時、懷疑自己時，也會出現在每一次的選擇和調整時。

可以想想，上次低潮時、自我懷疑時是什麼時候？在這些時刻裡，你做出什麼選擇？

思考、學習、前進都是選擇，休息也是，沒有標準答案、不需跟人比較，只要專注回到自己身上。

而那些出現的選擇，可能就是你的本質、你的品牌底色，早已存在的地方。





◆ 資料參考：

韓聯社 TV：金高銀獲第 5 屆青龍系列大賞，得獎感言提到「請繼續給我機會」 (聯合新聞網)

Money Today：金高銀青龍系列大賞完整得獎感言，談到向前輩學習、希望成為那樣的前輩 (머니투데이)

YTN：《劉QUIZ》金高銀談演員生涯、自我懷疑與《鬼怪》後的低潮 (YTN)

Newsis：《劉QUIIZ》金高銀談透過《邊山》與朴正民合作，慢慢走出低潮 (新聞資訊)

KBS／第45屆青龍電影獎：金高銀以《破墓》獲得最佳女主角 (YouTube)

TenAsia：金高銀以《柔美的細胞小將》獲得首屆青龍系列大賞女子主演獎 (v.daum .net)