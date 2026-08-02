我量了二十年體重，卻沒量過一次握力——50歲後最被低估的一項資產

AI重點 文章重點整理： 重點一： AWGS將肌少症篩檢年齡提前到50歲，握力成關鍵指標。

AWGS將肌少症篩檢年齡提前到50歲，握力成關鍵指標。 重點二： 50-64歲男性握力低於34公斤、女性低於20公斤屬異常。

50-64歲男性握力低於34公斤、女性低於20公斤屬異常。 重點三：阻力訓練與足量蛋白質，是目前最有效的改善方法。

我量了二十年體重，卻沒量過一次握力，前陣子看到一則新聞，我把它截圖存了下來。

亞洲肌少症工作小組（AWGS）公布最新診斷共識，把肌少症的篩檢年齡從 65 歲一口氣提前到 50 歲。這份共識由台灣的陳亮恭醫師領銜，整合台、日、馬等國近四萬人的資料，刊登在《Nature Aging》上。

我盯著那個數字看了很久。因為我今年五十幾歲。減肥減了將近二十年，磅秤上的數字我可以背出來，體脂率、腰圍、BMI 我都記得。但我從來沒有量過一次握力。

真的一次都沒有。

50歲握力幾公斤才正常？先看這組數字，因為它就是一組明確的數字。

依照 AWGS 2025 新版共識，握力標準分年齡層：

年齡層： 50–64 歲 ，男性握力低於 34 公斤即異常/ 女性握力低於 20 公斤即異常

年齡層： 65 歲以上，男性握力低於 28 公斤即異常/ 女性握力低於 18公斤即異常

北榮高齡醫學中心的彭莉甯醫師補充，45 歲以上握力應有 25 公斤以上。肌肉量也有中年標準：以 DXA 測得的四肢骨骼肌質量指數，50–64 歲男性低於 7.2、女性低於 5.5 kg/m²，即屬低肌肉量。

依高齡醫學中心的彭莉甯醫師補充，45 歲以上握力應有 25 公斤以上。肌肉量也有中年標準：以 DXA 測得的四肢骨骼肌質量指數，50–64 歲男性低於 7.2、女性低於 5.5 kg/m²，即屬低肌肉量。

換句話說——判斷你有沒有問題的，不是你走得快不快，是你握得住多少。

為什麼要提前 15 年？因為轉折點比你以為的早

很多人第一個反應是：肌少症不是老人才要擔心的嗎？

數據給的答案有點殘忍。人從 40 歲開始肌肉量就會緩慢流失，65 歲之後每年掉 1.5% 到 2.5%。但關鍵在於，整合近四萬人的資料發現，肌肉量的轉折點落在 55 歲，肌力的轉折點更早——45 歲就出現了。到 65 歲才補救，你補的是已經被減記過的東西。

亞洲 60 歲以上長者的肌少症盛行率 16.5%，台灣 17.6%；把「可能肌少症」算進去衝到 28.7%。但亞洲醫療人員實際會進行診斷的只有 42.9%。

也就是說：它很普遍，但沒有人會主動來提醒你。

體重是市值，肌肉才是現金流

我用投資的語言想這件事，才想通我這二十年錯在哪裡。

體重像股價。它每天上下跳，你看得到、你在意、你會為它情緒起伏，所以你一直在量它。但肌肉像現金流。它不會每天跟你報告，只是安靜地一年少一點、再少一點。等到你有感覺——爬樓梯開始喘、提菜手抖、蹲下去要扶著才站得起來——那不是波動，是結構性的損失。

我看新創時最怕這種公司：帳面漂亮、估值撐得住，但營運現金流已經連續三年失血，而老闆只看那張好看的表。我對自己的身體，做了一模一樣的事。我花了二十年管理一個會上下跳動的數字，卻沒發現真正在流失的，是那個不會通知我的。

肌少症怎麼自己測？兩個在家就能做的動作

好消息是，肌少症前兆的初步篩檢，門檻其實很低。

第一，量握力。 用握力計，手指與手掌同時出力，全力握 2 到 3 秒看讀數。健身房、社區健康中心、醫院復健科通常都有，家用款也買得到。對照上面那張表就知道自己在哪一格。要提醒的是，非標準機型或操作不正確，誤差可能超過一成，數字當參考、不當判決。

第二，做「指環測試」（Yubi-wakka）。 新版共識新增的自我篩檢法：坐著，用雙手拇指和食指圈住小腿最粗處，如果還有明顯空隙，代表肌肉量可能不足，建議進一步檢查。

不用花錢，兩分鐘做完。難的從來不是測，是願不願意知道答案。測出來不合格，怎麼辦？只有兩件事被證明有用

如果數字不好看，先不要焦慮——目前還沒有核准治療肌少症的藥物，但證據最扎實的兩件事都在你手上。

第一是阻力訓練。 陳亮恭醫師講得很直接：混合型運動最好，但裡面「一定要包含阻力訓練」，否則單靠有氧，肌力是不會增加的。我走過這個彎路——做瑜伽、走路、控制熱量，但很長一段時間我沒有真正舉過重量。減下來的體重裡有多少是肌肉，我從來沒問過。

第二是吃夠蛋白質。 AWGS 建議年長者每日每公斤體重攝取 1.2 克以上蛋白質；但共識也提醒，過量、尤其偏重動物性蛋白，可能增加腎臟負擔與發炎風險。均衡優先，補充品是備案，不是捷徑。

一個花時間，一個花心思，沒有一個能用錢速成——這大概就是它被低估這麼久的原因。你不用等到六十歲，才開始在意這件事。我知道，40 歲、50 歲的人日子都很滿。上有父母下有小孩，工作卡在最不能放手的位置，健康永遠可以「等忙完這一陣」。

但中年女性還多一層：更年期之後，肌力流失的速度比同齡男性更快。我們最沒空照顧自己的那十年，剛好是身體折舊最快的十年。

所以我後來換了個想法：我不是在多做一件保養，我是在做一次資產盤點。盤點不是為了嚇自己，是為了知道手上還有什麼、還來得及補什麼。

健康長壽從來不只是活得久。活得久卻握不住東西、站不起來、需要別人抬——那不是長壽，那是把選擇權交出去。

我五十幾歲才第一次認真想這件事，說不上早。但我學到最貴的一課一直是同一句：真正昂貴的，往往不是做錯決定，而是延遲決定。

那麼，你上一次量體重是什麼時候？上一次量握力呢？

我是 Summer。把人生當成一個長期經營的創業計畫，也把身體當成裡面最不能斷的那條現金流。歡迎來我的沙龍：只想工作不想上班的Summer，一起聊聊。