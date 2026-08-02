清華校長續任又赴美遴選挨轟 職涯教練：大學校長應有「探索」職涯權利嗎？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 文章以中和命案批判傳統「好媳婦」迷思。

文章以中和命案批判傳統「好媳婦」迷思。 重點二： 作者主張女性不該用委屈換婚姻完整。

作者主張女性不該用委屈換婚姻完整。 重點三：婚姻界線與丈夫承擔溝通責任最關鍵。

我希望我的女兒長大後，千萬不要當一個人人稱讚的「好媳婦」。如果大家口中的好媳婦，是丈夫外遇要忍耐，一個人賺錢養家不能喊累，被婆家羞辱要顧全大局，想帶孩子離開被說自私，公公欠錢不還要被砍殺……那麼這樣的好媳婦，我寧願她一輩子都不要當。

​新北中和一名34歲的媽媽，下班後到公婆住處接4歲女兒，卻被公公持刀殘忍殺害。死者相識近10年的閨密，後來公開她生前的處境。友人指控，死者丈夫外遇對女兒不聞不問，每月五千元育兒費都不願意支付；她一人兼兩份工作養家，還得承受公公不斷索討金錢、言語羞辱。

​只要她工作晚回家，或難得和朋友出去喘口氣，就被懷疑「是不是外面有男人」。被害人已經搬離婆家，準備辦理離婚，帶著女兒重新開始。案發那一天，她只是回去接孩子。她明明已經就要推門展開新生活，最後卻再也沒能走下去。看到這則新聞，我真的非常憤怒。這個女人到底做錯了什麼？

​丈夫沒有扛起家庭，她扛了。家裡缺錢，她去做兩份工作。孩子沒人照顧，她想辦法撐下來。婚姻已經讓她心碎，她沒有拋下孩子，反而努力工作、養家。她已經這麼努力了，為什麼還要遭受這樣的對待？她沒有錯。錯的是我們的社會太習慣要求女人忍耐，卻很少教女人保護自己。

​我們從小被教導，要當一個討人喜歡的女人

​很年輕的時候，我也一直被這個社會教育，女生要聽話、溫順、賢慧，才會有人喜歡。所以交男朋友以後，我也曾經努力學習當一個「宜家宜室」的女人。

​我去交往對象家裡，被對方母親帶進廚房切菜，結果被嫌棄什麼都不會。我想幫忙拖地，卻把人家家裡弄到地板大淹水。後來我終於承認，賢妻良母這條路，可能真的不適合我。我想法很多，不喜歡別人管我，對家務又完全沒有天分。這就是我。為什麼我要為了被喜歡，假裝成另外一個人？

跟老公交往時，我很早就把話說清楚。我告訴他：「你要想清楚喔，我脾氣沒有很好，也沒有耐心。洗衣、整理、做菜這些家事，我都不擅長。」結果他大概被鬼遮眼，竟然沒有被嚇跑。

論及婚嫁後，他甚至主動告訴我婆婆：「念慈不會做家事，什麼都不會，不要叫她做家事。」還好我婆婆非常開明。她只跟我老公說：「你喜歡就好了。」婚後，她有空就來我家幫忙，是我的得力好幫手。

我不是好媳婦，但我沒有把別人的付出當成理所當然

​我真的那麼惡劣嗎？當然沒有。我不會做家事，但我常送婆婆東西，讓她可以開開心心、漂漂亮亮出門。婆婆對孫子的教養有不同意見，我不會直接和她正面衝突，而是先跟老公溝通，再由他去和自己的媽媽說。這不是推卸責任，而是誰的父母，誰負責溝通。

​婆婆來我家幫忙做家事，我也不會站在旁邊指揮她這裡怎麼放、那裡怎麼整理。既然我不擅長，別人願意幫忙，我就心懷感謝，不要一邊接受，一邊搶著主導。很多婆媳糾紛，不一定是誰真的很壞，而是兩個人都想證明：「這個家應該聽我的。」

​我沒有一定要贏。妳想整理，妳就整理；妳願意幫忙，我就真心說謝謝。我不需要靠做家事證明自己是個好女人，也不需要靠控制一個家，證明自己有價值。我婆婆有我家的鑰匙，隨時想來，只要打個招呼就可以；老公不在，她想來家裡住一個星期，我也沒有問題。

​我們出國常帶著婆婆一起去，但我有時候也會帶自己的爸媽同行。不是只有媳婦要孝順婆家，也不是女人結婚以後，就只剩下丈夫的父母。彼此都能照顧自己的爸媽，誰都不必吞下委屈，這才是我想要的家庭。

​所有婆媳問題，最重要的人其實是丈夫

​很多人挑選結婚對象時，只注意這個男人對自己好不好。但婚後真正重要的，是當他的父母提出不合理的要求時，他有沒有能力說不。他會不會把妻子推到前面，要她自己面對自己的父母？他會不會每次發生衝突，都只說：「妳就讓一下，我媽年紀大了。」他能不能理解，孝順自己的父母，是他的責任，不是娶一個女人回來代替他盡孝？

​我和婆婆能夠相處，從來不是因為我特別會忍。是因為我的老公願意先把界線說清楚，也願意在中間承擔溝通責任。好的伴侶，不會要求妻子犧牲，換取自己家庭的和平。他會和妻子站在一起，共同建立兩個人都能自在生活的家。​

家有女兒，請不要只教她體諒別人

​很多父母，會教女兒要有禮貌、要體貼、要懂事。但我們更該教她：別人對妳不合理，妳可以拒絕。一段關係持續傷害妳，妳可以離開。結婚不是把自己交給另一個家庭，更不是從此失去說不的權利。妳可以愛一個人，也可以孝順長輩，但所有的愛，都不該以犧牲自己為代價。

​家有女兒的父母，也一定要告訴她：婚姻不是離開娘家的單程票。不論幾歲，不論結婚多久，不論帶著幾個孩子，只要妳過得不好，家裡永遠有一扇門為妳開著。因為孩子需要的，從來不是一個表面完整、裡面卻充滿羞辱與恐懼的家庭。孩子真正需要的，是一個安全活著、能夠好好愛他的媽媽。

​我越來越慶幸，自己是一個「壞媳婦」

​按照傳統標準，我可能不是一個及格的媳婦。我不會做飯，不擅長家務，不會為了討好長輩，把所有要求都吞下去。

​但我越來越慶幸，自己是一個「壞媳婦」。因為壞媳婦知道自己要什麼，也知道自己不要什麼。她不會把忍耐當成美德，不會把委屈當成成熟，更不會為了得到一句「妳真賢慧」，把自己的人生全部交出去。

我當然也希望女兒未來能夠善良、體貼、尊重另一半的家人。但我更希望她保留自己的工作、朋友、選擇，以及隨時離開傷害的能力。我希望她結婚以後，仍然是一個完整的人，而不是慢慢把自己縮小，最後只剩下「某人的太太」、「某家的媳婦」、「孩子的媽媽」。

​我希望她成為一個敢拒絕、敢求助、敢離開的「壞媳婦」。因為女人真正該守住的，從來不是別人眼中的好名聲，而是自己不被犧牲的人生。女兒，妳可以不是誰家的好媳婦，但妳一定要永遠記得：婚姻不是離開娘家的單程票，任何時候受了委屈，回家的路都還在。

如果結了婚卻會不快樂，那就不要結。你媽永遠挺你。