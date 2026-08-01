2026-08-01 22:00 郭玉如
真正可怕的，不是壞人，而是把恨當成人生使命的人
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：文章以家長因一杯飲料提告教師為例，反思教育現場的惡意。
- 重點二：作者引入黑暗三角人格，說明惡意可能是一套穩定運作模式。
- 重點三：文末強調面對無法改變的人，應守程序並避免耗損自己。
最近，我一直對一件事感到很困惑。
一名家長，因為一杯飲料起訴教師。案件一路從孩子國小四年級，打到國中一年級。法庭、卷宗、三年的時間，全都耗費在一件原本出於善意的小事上。
偏偏這樣的案例，在教育現場愈來愈常見。我一直想不明白，究竟是什麼樣的心理，會讓一個人願意花這麼多時間，只為了把另一個人拖垮。
今天，我在蔡淇華老師的臉書，讀到一段探討東野圭吾《惡意》的分享：
「我討厭你現在所做的一切，我痛恨你過去所做的一切，我會反對你未來所做的一切！」
這段話讓我想到教育現場那些令人疲憊的故事，也忽然理解，小說真正想談的，也許不是犯罪，而是人性。
帶著這個疑問，我把書櫃裡戴伸峰老師探討犯罪邊緣、曖昧、扭曲之心，以及機微難解人性的《他們就是我們》重新拿出來閱讀。沒想到，還意外獲得戴老師本人的回應。
我向老師請教，如果想理解這種近乎執念的惡意，應該往哪個方向閱讀？老師建議我，可以查詢「黑暗四人格」與「黑暗三角人格」這幾個關鍵概念。
讀著讀著，我開始理解，有些人真的不是在爭一件事。他只是希望你的人生，從此不得安寧。
真正可怕的，不是一時情緒，而是一套人格運作模式
我以前一直以為，這只是遇到一個特別難纏的人。
後來才知道，心理學早已替這類人格取了名字──「黑暗三角（The Dark Triad）」。
很多人誤以為，只有重大罪犯才具有這種人格特質。事實上，它可能潛伏在一般人的生活裡，出現在家庭、職場、人際關係，甚至教育現場。
精神科醫師內夫札特·塔爾漢（Nevzat Tarhan）曾形容，癌細胞最大的特徵，就是無止境、不負責任、貪得無厭，它吞噬周圍的一切，只為了維持自身病態的生長。
黑暗三角的人格運作，也有相似的樣貌。
這項概念由德爾羅伊·保羅斯（Delroy Paulhus）與凱文·威廉斯（Kevin Williams）正式提出。
研究指出，具有黑暗三角人格的人，在人格特質中的「親和性」與「盡責性」通常偏低，而整個人格主要由三項核心特質組成。
三種特質交織，讓別人的痛苦成了他的養分
第一，是自戀（Narcissism）。
你明明沒有得罪他，他卻覺得全世界都欠他一句道歉。他們極度以自我為中心，渴望支配地位，相信自己理應受到特殊待遇。
這份自信背後，往往藏著深層的不安全感，因此需要透過貶低別人，才能確認自己的優越，也很少在意別人的權利與感受。
第二，是馬基雅維利主義（Machiavellianism）。
在他眼裡，規則不是拿來遵守，而是拿來運用。
法律、行政規章、檢舉制度，不一定是維護公平的工具，更可能變成操縱秩序、打擊對手、享受控制感的手段。他們擅長算計，也習慣把人際關係變成一場權力遊戲。
第三，是心理病態（Psychopathy）。
這也是三者之中最冷酷的一項。他們缺乏同理心與責任感，即使自己的行為造成別人巨大傷害，也很少產生愧疚。看見別人痛苦，並不會讓他停手。
當這三項特質交織在一起，一個人的價值感，便可能建立在否定別人的存在之上。
他不停投訴，未必是在追求公平
很多人認為，不斷投訴、不斷檢舉、不斷提告，是因為對方嫉惡如仇。
但有些情況並不是。
在社會與職場裡，反覆投訴、濫行訴訟，可能已經脫離事件本身。投訴不再是追求正義，而是用來劃出一道界線：「我是對的，你們都是錯的。」
每一次成功讓別人疲於奔命，每一次看見別人受挫，都會讓他獲得一種掌控局面的滿足。
他需要踩著別人，才能感覺自己站得夠高。
有些恨，源頭竟然是別人的善良
蔡淇華老師分享《惡意》時，提到幾個讓人印象深刻的觀點：真正可怕的是沒有理由的恨；人會改寫自己的記憶；善意有時反而刺激某些人的自卑；人最大的惡，不一定來自暴力，而是徹底否定另一個人的存在。
東野圭吾的《惡意》，正把這種心理描寫得令人不寒而慄。
野野口修如此痛恨日高邦彥，原因不是利益衝突，也不是遭到背叛，而是「看不慣對方的存在」。
日高愈成功，野野口愈痛苦；日高愈善良，野野口愈無法接受。
因為對方的一切，都在提醒自己永遠追不上。於是，那份善意不再令人感激，反而變成一種羞辱。
當人生只剩下一個目標，就是恨一個人
這樣的心理，也能在九型人格（Enneagram）第四型（Type 4）找到部分呼應。
第四型渴望自己與眾不同。相關理論中，也以「拒絕世界者」描述部分特質傾向，認為外在世界毫無價值，只願意把自我個性視為唯一值得依靠的事物。
當這份對獨特性的執著，與黑暗三角的人格特質彼此交纏，有些人開始把人生的不順遂，全都算到別人頭上。
那個人愈成功，他愈痛苦。
那個人愈善良，他愈想毀掉。
如果沒有一個可以怨恨的人，他甚至不知道自己該如何定義自己。
於是，他開始重寫自己的記憶，一遍又一遍說服自己才是真正的受害者，最後連自己都相信，那些傷害別人的行為，全都有充分理由。
教育教會我很多事，也教會我接受有些人永遠不會改變
當老師久了，總會相信，只要多一點耐心、多一點溝通，很多誤解終究能化解。
可是這些年，我慢慢明白，有些衝突真的無法靠善意解決。
因此，有人提出「策略性耗損管理」的概念，也就是最近受到許多人討論的「隨他們去（Let Them Theory）」。
程序上，保持公開、公正、符合規範，每一步都有紀錄，每一件事都經得起檢驗，不留下任何可以被利用的空間。心理上，也提醒自己，別把對方的人格課題，全都攬到自己身上。
寫這篇文章，不是想替任何人貼標籤，而是想提醒自己，也提醒所有仍站在教育現場的人。
有一天，你可能會遇見一個人，他的惡意與你的表現無關，與你的努力無關，甚至與你的善良也無關。
那時候，不必急著懷疑自己。
因為真正強大的人，不需要毀掉任何人來證明自己；而那些拼命否定別人存在的人，很多時候，只是在別人的人生裡尋找一個出口，掩飾自己始終無法面對的內心。
精華 FAQ
-
作者借家長因一杯飲料起訴教師的案例，指出教育現場有些衝突已不只是爭對錯，而是反覆投訴、訴訟與消耗，反映出一種帶有執念的惡意。
-
黑暗三角由自戀、馬基雅維利主義與心理病態組成，特徵包括自我中心、善於算計、缺乏同理與愧疚，容易把控制他人和否定他人當成獲取價值的方式。
-
文章主張在程序上保持公開、公正、可檢驗，在心理上不要把對方的課題都攬在自己身上，必要時採取策略性耗損管理，避免被對方的惡意拖垮。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數