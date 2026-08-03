2026-08-03 12:30 Qinote
職場最舒服的關係，不是討好，而是互相尊重。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：職場關係要長久，關鍵不在能力而在彼此尊重。
- 重點二：一味討好他人不但疲累，也未必能換來真正尊重。
- 重點三：成熟的職場人會守住界線，並尊重他人專業與時間。
Qinote|文字與生活
工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。
有時候，你會遇到這樣的人。
能力很好，做事也很有效率，可是大家卻不太想主動和他合作。
也有一些人，能力未必是團隊裡最突出，卻總是讓人願意一起完成事情，也願意在他需要幫忙時伸出援手。
以前，我一直以為，職場裡最重要的是能力。
後來才慢慢明白，真正讓一段工作關係走得長久的，往往不是能力，而是彼此之間的尊重。
很多人剛進職場時，都曾經努力討好每一個人。
主管交辦的事情，不敢拒絕；同事請求幫忙，也不好意思說不。害怕一句話說錯，害怕拒絕之後，被貼上「不好相處」的標籤。
於是，我們習慣一直配合、一直迎合，希望每一個人都喜歡自己。
可是，慢慢才發現，討好，不一定能換來尊重，反而容易讓自己越來越累。
很多人以為，討好是一種職場智慧。
後來才明白，互相尊重，才是一段關係最舒服的距離。
真正舒服的職場關係，不是誰一直退讓，也不是誰一直配合。
而是彼此都知道，工作可以討論，意見可以不同；需要幫忙時願意伸手，忙碌時也願意互相體諒。
尊重，不是因為對方的職位，也不是因為對方的年資，而是因為，我們都知道，每一份工作都值得被尊重。
我曾經遇過一位同事。
每次請別人幫忙前，都會先問一句：
「妳現在方便嗎？」
如果對方正在忙，他總會笑著說：
「沒關係，妳忙完再找我就好。」
一句簡單的話，卻讓人很願意幫助他。
因為，那不是客氣，而是尊重。
職場裡，其實很多舒服的關係，都不是靠討好建立起來的，而是從這些細小的尊重，一點一滴累積起來。
後來，我慢慢明白。
真正成熟的職場人，不需要刻意討好每一個人，也不用委屈自己去迎合所有人。
把自己的工作做好，尊重別人的專業，也尊重自己的界線，這樣的關係，才能走得長久。
真正舒服的職場，不是每個人都一樣。
而是每個人，都願意彼此尊重。
歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在努力工作的朋友。
—— Qinote
精華 FAQ
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因為能力只能決定做事效率，尊重才會影響合作感受與關係長度。當彼此願意體諒、溝通與保留界線，工作就更容易順利，也更能長久維持。
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因為一直配合、一直迎合，容易讓自己過度耗損，也不一定能換來理解或尊重。久了不但很累，還可能失去表達需求與守住界線的能力。
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理想的職場關係是不必刻意討好，但會互相尊重；可以討論不同意見，也願意在需要時幫忙，並在對方忙碌時體諒等待，讓合作自然又舒服。
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