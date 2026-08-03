2026-08-03 21:00 萬家鄉
原來桃花源記一直在提醒我們這件事
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：歐麗娟以《桃花源記》對照現代人的焦慮與疲憊。
- 重點二：文章批判直線型時間觀帶來的進度壓力與比較心。
- 重點三：桃花源象徵四季循環的人生節奏與自我安頓。
5/4那天，結束公司活動後，我回到辦公室，整理明天行程要用的文件。
事情告一段落，我打開 YouTube，習慣性地隨意滑一下。
演算法忽然把我很久沒看的《流浪者日記ing》推到眼前。
影片一開頭，一位氣質極佳的長髮女老師站在講台上，手裡拿著麥克風。左上角寫著：「台灣國文老師精彩演講」。
《桃花源記》？
看到這四個字，我愣了一下。學生時代的記憶，突然被拉了回來。帶著這種懷念，我把影片看完。看完後，心裡有不少感觸，於是寫下這篇文章。
▋一段古文課影片，讓很多成年人看完沉默了
最近，網路上大量轉傳這段影片。
主角不是明星，也不是網紅，而是台灣教授歐麗娟。
她站在講台上，講的不是投資心法、情緒管理，也不是成功學捷徑。
她講的是許多人背過、考過、早已遺忘的《桃花源記》。
結果不少人看到一半愣住。
有人說：「以前國文課到底在上什麼？」
有人說：「這像一堂心理諮商課。」
也有人看完後，終於懂了自己這幾年為什麼一直那麼累。
一篇古文，竟精準打中上班族、創業者、房貸族、中年焦慮者的心事。
因為她講的表面是古文，底下是今天的人生。
▋你每天這麼拚，為什麼還是喘不過氣？
歐麗娟教授先提出一個觀念：直線型時間。
她引用宗教學者伊利亞德（Mircea Eliade）與哲學家卡希勒（Ernst Cassirer）的研究，指出現代人活在一套被時間推著跑的系統裡。
這套系統把時間變成一條線。
昨天過了就回不來。今天做不完就焦慮。明天還有更多任務等你。
於是人生慢慢變成進度表。
學生時代，比成績；出社會後，比薪水；三十歲，比買房；四十歲，比職位；五十歲，比資產；六十歲，比退休準備。
我做不動產後才知道，很多人比的不是房子，是怕自己落後同齡人的時間表。
若你做的是業務、仲介、自營類型的工作，感受通常更深。
月初看目標，月底看成交。同業開單，心跳加快。市場轉冷，睡眠變差。客戶已讀不回，一整天情緒都被牽著走。
很多人表面在努力，心裡卻像被追債。
▋你以為在累積，某些東西卻一直掉落
教授點出一句讓人心頭一震的意思：人的生命版圖，會持續剝落。
年輕時熬夜，隔天照常上班。後來睡少一點，整天沒精神。
年輕時敢衝、敢換跑道、敢重來。後來開始算風險、算成本、算別人眼光。
你看起來在前進，卻也在失去。
健康、熱情、衝動、好奇心、勇氣，甚至笑容。
這也是很多人收入比十年前高，卻沒有更快樂的原因。
房子買了，車子換了。名片頭銜更漂亮了；但回到家後，還是覺得空空蕩蕩。
▋《桃花源記》藏著另一種時間觀
歐麗娟教授接著講到文中一句常被忽略的文字：「雖無紀曆誌，四時自成歲。」
很多人以前只把它當翻譯題。
她指出，這句話背後是一套完全不同的活法：圓形時間。
春天生長、夏天繁盛、秋天收成、冬天修養，然後再次迎來春天。
這不是落後，也不是原地踏步。這是循環，是節奏，是順著生命呼吸。
在這種觀念裡，人不需要每一年都證明自己更厲害。
有些年份適合衝刺；有些年份適合學習；有些年份適合整理；有些年份，把自己照顧好就已經很不容易。
很多人聽到這裡，突然鼻酸。
因為我們太久沒有被允許慢下來。
這幾年做不動產，我也越來越明白這件事。
市場有熱絡期，也有盤整期。人生有衝刺期，也有整理期。有人適合此刻進場，有人適合先累積頭期款。有人先租後買，反而走得更從容。
節奏對了，選擇才有力量。
▋「不知有漢，無論魏晉」很多人都讀錯了
課本常把這句解釋成村民消息閉塞。
歐麗娟教授給了另一個角度。
外面的世界忙著朝代更替、權力輪替、輸贏高低。
今天是漢，明天是魏，後天是晉。
每個時代都有人追著地位、名聲、比較跑。
桃花源的人，選擇不參與。
放到今天，很像有人說：我不跟你比年薪。我不跟你比車子。我不跟你比幾歲結婚。我不跟你比幾歲買房。我不跟你比社群數字。
這不是無知。
這需要很高的清醒。因為世界每天都在提醒你：你落後了。
真正有力量的人，敢於說出一句：那是你們的賽道，我有自己的人生。
▋做不動產後，我更懂這種焦慮
這幾年接觸許多買房的人，我慢慢發現：很多人急著上車，急著簽約，急著證明自己進度正常。
我看過不少人，語氣像怕最後一班列車開走。
有人想求心安，有人在意外界眼光，也有人急著證明自己沒落後。
我也遇過一些客戶，看了十幾間房還下不了決定。
缺的往往不是物件，而是對未來的確定感。
房子很重要，資產配置也很重要。但若把全部心安都押在房子上，壓力往往也一起搬進去。
我也看過不少人，買到房子後，仍然吃不下、睡不好。
真正困住人的，有時不是坪數。而是內心的秩序感。
▋這堂課為什麼讓那麼多人破防？
因為它碰到現代人的傷口。
我們被教導怎麼規劃人生，卻很少被教導怎麼感受人生。
我們懂貸款利率、懂KPI、懂履歷優化、懂資產配置，卻未必懂得在星期二晚上，好好吃一頓飯而沒有罪惡感。
我們很會追下一步，卻忘了腳下這一步。
很多人忙到最後才發現，自己不是輸給生活，而是一張永遠填不滿的進度表。
▋每個人都需要自己的桃花源
桃花源未必是山洞裡的村落。
可能是清晨十分鐘的陽台，可能是假日陪孩子散步的公園，可能是關掉手機後的夜晚。可能是努力工作之後，仍保留下來的一點熱愛。
對很多家庭來說，也可能是一間真正適合自己的家。不用豪宅規格，不用炫耀坪數，下樓有早餐店，孩子能安心長大。下班回家，身心都能放鬆下來。
也可能是你終於承認：我不用照別人的時間表生活。
這句話的代價很貴。
我們往往要透支掉半輩子的快樂，才能真正懂它。
很多人到中年才懂，也有人一輩子都沒懂。
▋人生真正的自由，常常從撕掉進度表開始
我們活得累，很多時候是心裡住了太多評分員。
年紀、收入、房子、婚姻、職位、進度，全都在打分數。
但四季從不互相比速度。
春天不羨慕夏天，秋天不模仿春天，冬天也不因沉潛而自卑。
你也一樣。
若你最近很累，也許只是拿著一把直線的尺，在衡量本來有四季的人生。
出社會這麼長的時間，我越來越相信一件事。
房子很重要，它能承載生活，也能累積資產。
但真正決定幸福感的，是住進去的人，過著什麼節奏的人生。
有人住豪宅仍焦慮。有人在小宅裡過得踏實明亮。
房子可以慢一點買；人生的步調，別弄丟。
如果你也曾在「直線時間」裡感到疲憊，不妨想想，最近有沒有一件事，可以讓自己慢下來。也歡迎分享你的答案。
我們一起，找回四季的節奏。
——萬家鄉
精華 FAQ
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因為她把古文解讀成現代人的心理處境，指出大家活在直線型時間與比較壓力裡，長期被進度表追趕，因而對焦慮、疲憊與失落特別有感。
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直線型時間把人生變成不斷向前衝的進度表，昨天不能回頭、今天不能落後、明天還要更多成果，讓人總在比較與追趕中消耗健康、熱情與快樂。
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作者認為桃花源代表另一種圓形時間與生活節奏，提醒人不必每年都證明自己更厲害，而應按自己的四季步調生活，保留安頓與喘息的空間。
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