最不想生這個星座要避開哪幾天？12星座寶寶受孕時間表一次看

她的丈夫會替她洗頭，把熱騰騰的早餐送到床邊。她卻離開了他，走進另一段伴隨債務與生活風波的感情。這個女人，是台灣時尚設計師溫慶珠（Isabelle Wen）。

2026年7月，台北時尚圈傳來她離世的消息，享年69歲。很多人記得她一頭浪漫長捲髮，披著昂貴皮草，下面隨意搭著一條破牛仔褲，像是一直活在自己的美學世界裡。

她最讓人難以理解的，還不是她的穿著。她曾離開一個把她照顧得近乎周全的男人，走向一段連自己都形容為「大流亡」的感情。

她放下很多人求之不得的婚姻

溫慶珠的前夫，是室內設計師楊世傑（Sergio）。她曾形容，那個男人像一個屋頂，罩著她，不讓她承受外面的風雨。楊世傑體貼、可靠，把她照顧得周全，也給了她一段安穩的婚姻生活。這樣的伴侶，可能是很多人求之不得的選擇。可一段婚姻看起來令人羨慕，不代表當事人仍能在裡面感受到渴望、心動與共鳴。

溫慶珠沒有明白說過，自己是否因為婚姻失去激情而離開。可她最後走向的，確實不是一個能給她更多安穩的人。她愛上攝影師周立華（Nicholas），進入一段被她形容為「大流亡」的感情。

分手時，楊世傑哭了。溫慶珠曾形容，那些眼淚像浪潮一樣淹滿地板。她看著曾經保護她、疼愛她的人，紅著眼眶說對不起，最後仍轉身離開。這個決定無論放在哪個年代，都很難不引起質疑。

她選擇的，是另一種完全不同的人生

溫慶珠家中掛著一幅周立華的作品。廢棄的粉底、乳液、生鏽的門把，以及流亡途中撿回來的物件，最後被做成一幅金碧輝煌的畫。她曾說：「他不只是我的Soulmate，他更是這些年來，我唯一的依靠。」

替她洗頭、送早餐的人，沒有成為她最後選擇的依靠；陪她把廢棄物變成藝術的人，卻成了她口中的靈魂伴侶。其中究竟是愛、創作上的共鳴，或是一段旁人難以理解的依附，她沒有給出答案。從她最後的選擇來看，她放下了平順與被照顧的生活，走向藝術、冒險與創作上的碰撞。

安穩和激情哪一個更珍貴，旁人無法替她判斷。可她之所以能放下這段安穩，不只因為敢愛。早在做出選擇以前，她已經替自己準備了另一條路。

那一百萬元，沒有把她送進名媛生活

許多人看見溫慶珠的穿著、社交圈與生活品味，很容易把她放進「名媛」的框架裡。可她創業的起點，沒有想像中輕鬆。

二十多歲時，父親過世。母親賣掉房子，將財產分給孩子，溫慶珠拿到屬於自己的新台幣一百萬元。當時家人陸續移民美國，她選擇留在台灣。她拿著那筆錢，在迪化街租下一間大約三十坪的破舊洋房，自己粉刷牆壁，在簡陋的空間裡處理布料、剪裁與訂單。

她在那裡待了九年。九年，足以讓一個二十多歲的人走到三十多歲。身邊的人陸續移民、成家、換一種生活，她依然在同一間老屋裡工作。旁人可能只看見她穿得漂亮，卻不知道她每天在工作室裡，要面對多少瑣碎、枯燥又耗人的事。

1989年，她創立同名品牌。母親特地回台灣看她的服裝秀。當伸展台亮起，模特兒穿著她設計的衣服走出來，母親抱著她哭了：「原來妳真的在工作啊！」

九年後，她終於讓家人看見，那間老屋裡的一匹匹布，並非玩票，也不是名媛打發時間的興趣。她真的把人生押在這件事上。

她能放下安穩，也因為她有能力重新開始

很多人即使不再喜歡原本的生活，也未必有條件離開。孩子、收入、房子、照顧責任，甚至旁人對一段「好婚姻」的期待，都可能讓人繼續留在原地。

溫慶珠能放下一段令人羨慕的婚姻，也和她早已建立自己的品牌、能靠設計養活自己有關。有人沒有離開，未必少了勇氣。有時只是身後還有太多責任，手裡也沒有足夠的資源，承擔離開後的日子。

自由需要勇氣，也需要資本。年輕時，我可能會問：她為什麼要放棄一個這麼好的男人？現在我更在意的是：一個人要有多少能力，才真正擁有選擇生活的資格？

她的人生沒有提供簡單答案

溫慶珠的一生沒有告訴我們，安穩的婚姻不好，也沒有證明激情一定比平順珍貴。她讓人看見，一個人即使擁有旁人眼中很好的生活，心裡仍可能渴望另一種人生。

至於她離開楊世傑、走向周立華的決定，我無法浪漫地說，那一定代表自由，也無法替那段關係下結論。有能力承擔後果，不表示這個選擇一定是對的。但至少，那是她自己做出的決定，後來的風波與失去，也由她自己面對。如今，那個披著皮草、穿著破牛仔褲的身影離開了。她留下的問題或許是：當我們也想選擇自己的人生時，手裡是否已經有足夠的能力，過好選擇之後的日子？