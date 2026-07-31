2026-07-31 21:53 女子漾／編輯周意軒
最不想生這個星座要避開哪幾天？12星座寶寶受孕時間表一次看
不少準爸媽除了期待寶寶平安健康，也會偷偷幻想孩子未來的個性，甚至希望寶寶出生在特定星座。網路上因此出現「想生獅子座寶寶何時受孕」、「不想生天蠍座要避開幾月」等熱門討論。一般預產期會從最後一次月經第一天起算約40週；若從實際受孕日計算，則約為266天。不過，排卵時間、月經週期及實際生產週數都可能不同，因此以下受孕日期只能作為趣味規畫，無法保證寶寶一定會在指定星座區間出生。
12星座寶寶受孕時間怎麼算？
這份時間表以寶寶出生在各星座日期的中段為目標，再向前倒推約266天，並將前後一週列為參考受孕區間。
例如，希望寶寶在4月初出生、成為牡羊座，參考受孕時間約落在前一年7月上旬至中旬；若不希望寶寶是牡羊座，也可以留意這段時間，但不代表避開幾天就能精準避開特定星座。
文章目錄
12星座寶寶受孕時間表
1.牡羊座寶寶
星座日期：3/21~4/19
目標出生時間：約4/4前後
參考受孕區間：前一年7/5~7/19
想生牡羊座寶寶，可以把握7月上旬至中旬；不想生牡羊座寶寶的人，則可特別留意這段時間。
2.金牛座寶寶
星座日期：4/20~5/20
目標出生時間：約5/5前後
參考受孕區間：前一年8/5~8/19
希望迎接金牛座寶寶，受孕時間大約落在8月中旬，前後一週都是參考範圍。
3.雙子座寶寶
星座日期：5/21~6/20
目標出生時間：約6/5前後
參考受孕區間：前一年9/5~9/19
想讓寶寶出生在雙子座中段，可以留意9月上旬至中旬的排卵期。
4.巨蟹座寶寶
星座日期：6/21~7/22
目標出生時間：約7/6前後
參考受孕區間：前一年10/6~10/20
以7月初出生為目標，受孕時間約落在前一年10月中旬。
5.獅子座寶寶
星座日期：7/23~8/22
目標出生時間：約8/7前後
參考受孕區間：前一年11/7~11/21
想生氣場十足的獅子座寶寶，可以參考11月上旬至下旬的受孕區間。
6.處女座寶寶
星座日期：8/23~9/22
目標出生時間：約9/7前後
參考受孕區間：前一年12/8~12/22
希望寶寶在9月初出生，受孕時間大約落在前一年12月中旬。
7.天秤座寶寶
星座日期：9/23~10/22
目標出生時間：約10/7前後
參考受孕區間：當年1/7~1/21
想迎接天秤座寶寶，可將備孕重點放在1月上旬至下旬。
8.天蠍座寶寶
星座日期：10/23~11/21
目標出生時間：約11/6前後
參考受孕區間：當年2/6~2/20
想生天蠍座寶寶，可以留意2月中旬；不希望孩子落在天蠍座，則可注意這段受孕時間。
9.射手座寶寶
星座日期：11/22~12/21
目標出生時間：約12/6前後
參考受孕區間：當年3/8~3/22
若希望寶寶在12月初出生，參考受孕日期約落在3月中旬。
10.摩羯座寶寶
星座日期：12/22~1/19
目標出生時間：約1/5前後
參考受孕區間：前一年4/7~4/21
想生摩羯座寶寶，可以把握4月上旬至下旬，目標出生時間則落在隔年1月初。
11.水瓶座寶寶
星座日期：1/20~2/18
目標出生時間：約2/3前後
參考受孕區間：前一年5/6~5/20
希望寶寶在2月初出生，受孕時間大約落在前一年5月中旬。
12.雙魚座寶寶
星座日期：2/19~3/20
目標出生時間：約3/5前後
參考受孕區間：前一年6/5~6/19
想生雙魚座寶寶，可以參考6月上旬至中旬的受孕時間。
最不想生某個星座，避開幾天真的有用嗎？
從日期推算來看，避開特定受孕區間，可能降低寶寶在某個星座中段出生的機率，但無法完全排除。主要原因是每個人的排卵日不同，精子進入女性體內後也可能存活數天，加上寶寶可能提早或延後出生，即使受孕日相同，最後出生星座仍可能不一樣。此外，預產期只是估計日期，懷孕通常以最後一次月經第一天起算約40週，實際生產時間可能落在預產期前後。若月經週期不固定，單靠日曆倒推，誤差也會更加明顯。
想提高指定星座機率，可以怎麼做？
準爸媽可以先選定理想的出生月份，再向前倒推約266天，接著配合自己的月經週期及排卵期安排備孕。比起只鎖定某一天，更適合抓出約兩週的受孕範圍。若希望進一步掌握排卵時間，可以搭配排卵試紙、基礎體溫或婦產科檢查，但這些方法主要是協助掌握受孕機會，不能保證寶寶的實際出生日期。
精華 FAQ
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文章整理12星座寶寶的受孕時間表，依各星座中段出生日期往前倒推約266天，列出參考受孕區間，讓準爸媽可用來規畫想要的出生星座。
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只能降低該星座出生的機率，不能完全排除。因為排卵日、精子存活時間、預產期誤差與提早或延後生產，都會讓最後出生星座改變。
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可先選定理想出生月份，再往前推約266天，並依月經週期與排卵期規畫約2週的受孕範圍；也可搭配排卵試紙、基礎體溫或婦產科檢查。