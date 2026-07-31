【一杯飲料竟讓老師被告三年】法官一句話，全台教師都沉默了

AI重點 文章重點整理： 重點一： 新竹國小老師請全班喝飲料，卻遭家長提告長達3年。

新竹國小老師請全班喝飲料，卻遭家長提告長達3年。 重點二： 高等行政法院認為家長持續救濟，難再替孩子實際爭取利益。

高等行政法院認為家長持續救濟，難再替孩子實際爭取利益。 重點三：法院最終仍查出教師曾有遠距教學疏失，成為懲處依據。

如果今天有人告訴你，一杯不到百元的手搖飲，可以讓一位老師被告三年、一路打進高等行政法院，你大概會以為是在編故事。

​但它是真的。

​這起事件發生在新竹一所國小。一位男老師為了鼓勵班級、自掏腰包請全班喝手搖飲，一名女學生因為沒有登記，最後沒喝到飲料。

​原本只是校園裡一件微不足道的小插曲，卻演變成一場長達三年的法律攻防。家長從孩子國小四年級一路提告到升上國一，歷經校內調查、申復、再申訴、訴願，最後一路打進台北高等行政法院。

​身為一名在教育現場二十多年的老師，我一直想不透，一杯飲料，怎麼會把一位老師的人生拖進三年的官司。

​直到讀完判決與相關報導，我才想起梅爾．羅賓斯（Mel Robbins）在《隨他們去》（Let Them Theory）談的一個觀念。

​很多時候，真正耗掉一個人的，不是眼前這件事，而是我們一直想改變一個根本不打算改變的人。

​當對方已經認定你有錯，再多解釋也可能沒有用

​這起案件中，家長始終認定老師存在惡意霸凌，即使經過一層又一層調查，仍持續提起各種救濟。

​到了高等行政法院，法官直接詢問家長：就算撤銷原處分、重新調查，孩子都已經從國小讀到國一了，這場訴訟究竟能替孩子爭取到什麼？

​讀到這段法庭對話，我沉默了許久。

​有些人希望找到真相，有些人希望證明自己是對的。當彼此追求的已經不是同一件事，再多的解釋，都未必能換來理解。

​《隨他們去》裡有一句話，我一直記得：

別人根本支配不了你，除非你賦予他們支配你的權利。

​有些人下班後的時間，不是在陪家人，而是在寫陳述書、整理證據、回覆公文，只希望對方願意相信一句：「我真的沒有故意。」

​可是，如果對方早已決定不相信你，你愈想證明自己，愈可能把自己的生活、情緒和時間，全都交到對方手裡。

​真正保住老師的，不是辯才，而是程序

​這位老師最後能獲得法律上的清白，不是因為口才比較好，而是因為法院查到了一連串客觀事實。

​首先，他委託學生公開宣布「要喝飲料趕快登記」，整個登記程序在全班面前公開進行；其次，他刻意多買幾杯飲料備用，讓「故意不給某位學生」這項指控，在邏輯上站不住腳；最後，法院也查明，當天沒有喝到飲料的不只一位，而是共有四名學生。

​真正保住老師的，不是法庭上的辯解，而是那些早就留下來的紀錄。

​很多人希望別人相信自己的人品，但真正保護專業工作的，往往是程序。​程序愈完整，證據愈清楚，誤解就愈難站得住腳。

​把別人的情緒，留在別人的世界裡

​新聞中提到，這位老師曾坦言，他對家長感到恐懼。

​我完全可以理解。真正讓人疲憊的，不一定是官司本身，而是每天不知道事情還會發展到哪一步。

​《隨他們去》提醒我們，把注意力收回自己。天空會不會下雨，不由我們決定；要不要帶傘，卻可以自己決定。

​教育現場也是如此。​總有少數家長不願相信老師，也總有少數人會把每一次善意都往最壞的方向解讀。

​如果每天都跟著這些情緒起伏，一整天的心力，很快就被消耗殆盡。

​身為老師，我更在意的是，那些每天坐在教室裡、等著老師陪伴與引導的孩子。​他們需要的是一位還有力氣上課的老師，而不是一位每天困在爭議裡的人。

圖片來源：AI製圖

​真正讓老師付出代價的，是另一個疏忽

​然而，這起案件最值得每位教育工作者警惕的，反而不是飲料事件。

​法院指出，更早之前疫情遠距教學期間，老師曾有一次體適能課程沒有出現在鏡頭前，形成實質的教學瑕疵。

​正因為這個紀錄存在，後續所有爭議，都有了可以被放大的支點。

​最後，老師雖然在霸凌案獲得勝訴，仍因「缺課案」受到懲處並調職。

​看到這裡，真的是個很重要的提醒。教育工作每天都有無數細節：一次沒有留下紀錄的程序、一堂沒有確實完成的課、一封沒有及時回覆的公文，都可能在未來某一天，被放到放大鏡底下反覆檢視。

​所以，真正保護自己的方式，不是在事情發生後努力辯解，而是在事情發生前，把每一個細節做好。

​當程序足夠透明、紀錄足夠完整、自律成為工作的習慣，很多攻擊自然找不到可以著力的地方。

​把力氣留給真正值得的人

​讀完這起長達三年的新聞，我想到《隨他們去》真正想傳達的，不是放棄，也不是妥協。

​它提醒我們，有些事情，不管投入多少時間，都無法改變；有些人，不管解釋多少次，都未必願意相信。

​與其把日子耗在一場沒有終點的拉扯，不如把力氣收回來。

​把程序做得更完整，把紀錄留得更仔細，把專業要求得更嚴格，把時間留給真正需要你的人。

​法官最後問家長：「孩子都已經讀國一了，這場訴訟，到底還能替她爭取到什麼？」

​這句話真是令人不勝唏噓。有些官司會結束；但有些執念，不會。

​我們唯一能決定的是，不要把自己的人生，也一起判給它。