2026-07-31 12:30 Qinote
真正成熟的離職，不是好聚好散而已。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：離職前仍應完成交接整理，維持專業與責任感。
- 重點二：公司未安排接手人員時，責任不應無限延長。
- 重點三：成熟離職是不惡意破壞，也不替公司承擔責任。
Qinote｜文字與生活
工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。
前陣子，我曾分享過一位朋友的故事。
她提出離職後，公司遲遲沒有安排交接；後來因為請病假，也開始了解自己的勞動權益。
有一天，她又問了我一個問題。
「如果到了離職日，公司還是沒有安排交接，我到底該怎麼辦？」
我想了一下，告訴她：
真正的離職，從來不是好聚好散。
而是把該完成的事情完成，把該放下的事情放下。
我告訴她第一件事。
該做的事情，仍然做好。
既然已經決定離開，就把自己負責的工作整理清楚。
交接資料整理好。
工作流程寫清楚。
重要聯絡方式留下。
未完成事項標示清楚。
不是因為公司值得妳這麼做。
而是因為，不要讓自己的專業，最後被情緒取代。
一份工作的結束，也代表一個人的職業態度。
問心無愧，比什麼都重要。
接著，我告訴她第二件事。
負責任，不等於無限配合。
很多認真工作的人，都會把公司的問題變成自己的責任。
主管沒有安排交接，她等。
公司一直找不到人，她再等。
可是，交接從來不是一位離職員工一個人就能完成的事情。
員工願意整理。
公司也應該安排接手的人。
雙方一起完成，才是真正的交接。
如果一位員工已經依照規定提出離職，也完成了該完成的工作，到了原本約定的離職日期，公司仍然沒有安排交接，也沒有指派接手人員。
那麼，就把自己負責的工作整理完整。
將交接內容、工作流程、重要聯絡方式、未完成事項，以及需要注意的事項，整理成一份完整的交接文件。
交給主管，或放置於公司指定的位置，並留下已完成交接資料的紀錄。
因為，
真正的交接，不是把人一直留下。
而是讓工作，可以被順利接續。
當交接資料已經整理完成，也已經交給公司。
代表自己已經完成了應盡的責任。
至於公司何時安排接手人員，如何進行後續交接，就是公司的管理責任，而不是離職員工必須無限期等待的理由。
最後，我告訴她第三件事。
不必勉強自己一定要「好聚好散」。
很多人都說：
離職，要好聚好散。
可是，有些職場關係，最後並沒有真正的「好」。
公司沒有理解你的處境。
主管沒有給你應有的尊重。
甚至到了最後一段時間，仍然讓你承受許多不必要的壓力。
成熟，不是假裝沒事。
也不是一定要笑著說謝謝。
真正成熟的是：
不惡意破壞。
不把情緒留給接手的人。
不帶走不屬於自己的資料。
不因為委屈，而放棄自己的專業。
也不再替公司承擔原本就不屬於自己的責任。
她聽完後，沉默了一會兒。
笑著對我說：
「原來，我一直以為，離職一定要和公司交接完畢，才是對的。」
我回答她：
交接，很重要。
但是，交接從來不是離職員工一個人的責任。
你願意整理資料。
願意把工作交代清楚。
願意留下完整的交接文件。
你就已經完成了自己的責任。
剩下的，是公司的責任。
真正成熟的離職，不是等到所有事情都完美才離開。
而是在完成自己的責任之後，也懂得放下那些原本就不屬於自己的責任。
不是每一段工作，都會有完美的結局。
但我們可以決定，用什麼樣的專業、什麼樣的態度，走向下一段人生。
歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在猶豫的人。
—— Qinote
精華 FAQ
-
離職時最重要的是把自己負責的工作整理清楚，包含交接資料、流程、聯絡方式與未完成事項，確保專業與責任感不被情緒取代。
-
員工應先把交接內容完整整理，交給主管或公司指定位置，並留下已完成交接的紀錄；之後公司如何安排接手，屬於管理責任，不該要求員工無限等待。
-
成熟離職不是假裝一切都很好，也不一定要笑著道謝，而是不惡意破壞、不帶走資料、不把情緒留給接手者，並在完成自身責任後放下不屬於自己的部分。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數