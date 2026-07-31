2026-07-31 10:11 柳靖
從嘉義工人觸電工安事故，看見職場安全背後的制度責任，以及企業真正該守護的人才永續
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：嘉義吊車勾斷高壓電釀工人觸電，凸顯工安風險。
- 重點二：作者以勞檢經驗指出，事故多是制度漏洞累積而成。
- 重點三：企業若要談 ESG 與人才永續，須先建立心理安全感。
【從嘉義工人觸電工安事故，看見職場安全背後的制度責任，以及企業真正該守護的人才永續】
工安事故後，我真正擔心的，不只是那位工人，而是每一個還在上班的人。
2026 年 7 月 30 日下午，嘉義市發生一起工安事故，一輛吊車疑似勾斷高壓電線，現場瞬間火花四射，一名工人觸電 OHCA，造成近三千戶停電。
新聞播出後，很多人討論吊車、電線，也有人關心工人的傷勢。
我的腦海裡卻浮現另一個畫面：很多年前，我穿著勞檢員背心走進工地時，看見的一張張臉。
【剛考上公職時，我曾經擔任勞動檢查員】
很多人以為，勞檢員的工作就是檢查有沒有戴安全帽、有沒有繫安全帶，有沒有防護具…等？發現違規就勸導或開罰。
真正走進第一線後，我才知道，事情沒有那麼簡單。有一次，一位老師傅趁著旁邊沒有人，小聲對我說：「小姐，我知道這樣很危險。」
我點頭。他接著苦笑了一下，「可是今天不做，明天可能就沒工作了。」
直到今天，我都忘不了那句話。那一刻，我忽然明白，很多工安事故，並非第一線不知道危險，他們只是沒有選擇。
【這些年，我愈來愈少用「意外」來形容工安事故】
因為真正的意外，其實並不多。更多時候，它是一連串小決定累積出來的結果。
趕工一天、少了人力、設備晚一點維修、流程先簡化一下。有人提出疑慮，卻沒有人願意停下來。最後，所有看似微不足道的選擇，慢慢把一個人推向風險。
英國心理學家 James Reason 提出的「瑞士起司模型」便指出，重大事故通常非單一失誤造成，重點在於多層防線同時出現漏洞，最後連成一直線。
事故發生時，我們很容易看見最後一個動作。真正該被檢討的，往往是前面那些沒有被看見的決策。
【工安只是風險的一種形式】
還有另一種沒有流血、卻每天都在發生的事故：有人長期過勞、有人睡不好、有人明明知道流程有問題，卻選擇沉默、有人身體已經亮起紅燈，還是不敢請假。
因為大家都害怕。害怕被認為能力不足、害怕影響考績與獎金、害怕成為「不配合」的人。
這些，也是一種職場安全。只是，它不會出現在社會新聞。
【組織的心理安全感】
哈佛商學院教授 Amy Edmondson 長期研究「心理安全感」。她發現，高績效團隊共同的特徵，是大家願意提出風險、分享不同意見，也願意承認自己的失誤。
一個沒有人敢說真話的組織，看起來很有效率；實際上，它只是把問題藏了起來，等到某一天，所有問題一起爆發。
【擔任勞檢員的那段日子，也改變了我對管理的理解】
以前，我總認為，只要每個人把自己的工作做好，就能避免事故。
後來才知道，真正成熟的管理，是要讓第一線不用靠冒險完成工作。成熟的主管，要在事故發生前，把制度建立好。
如果一家公司必須依靠員工犧牲健康、忽略風險、壓抑疑慮，才能完成績效，那真正需要改善的，是企業制度。
【很多企業近年開始談 ESG、人才永續、員工關懷】
不敢讓員工開口提醒風險的企業，談再多 ESG 永續，本質上都是隨時會爆的毒槓桿。真實的 ESG、人才永續、員工關懷是勞工敢說一句：「這樣做，我覺得不安全。」也讓主管願意停下來聽。
設備、技術與營收隨時可以被市場重置。唯有那些每天走進公司、願意相信組織的員工，才是企業無法被複製的終極護城河。
【我們究竟是在尋找一位替罪的人，還是決心建立一套讓風險無法生根的制度？】
嘉義這起工安事故，終究會離開新聞版面。我希望這起事故留下的，遠超越短暫的震驚與遺憾，留給每一位管理者深刻的思考。
當下一次事故發生，要問：我們究竟是在尋找一位替罪的人，還是決心建立一套讓風險無法生根的制度？
真正成熟的組織，會同時築起保護員工生命的防線，並且捍衛每一個人對這份工作的信任。
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本文根據公開新聞資料整理，並加入作者個人觀點與見解撰寫。
精華 FAQ
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嘉義市一輛吊車疑似勾斷高壓電線，現場瞬間火花四射，一名工人觸電 OHCA，並造成近 3,000 戶停電，事件迅速引發外界對工安的關注。
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作者認為，工安事故往往不是單一失誤，而是趕工、缺人、設備延誤與流程簡化等多個決策疊加，最後讓風險一路累積到爆發。
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文章指出，真正的 ESG 與人才永續，不是口號，而是讓員工敢說不安全、主管願意停下來聽；若員工只能沉默配合，制度本身就有問題。
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