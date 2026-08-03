無套一夜換來「菜花」上身！ 癌症風險恐飆9倍以上，醫籲男性更該打HPV疫苗

2026-08-03 19:01 潮健康
性行為示意圖／ingimage 非報系
性行為示意圖／ingimage 非報系

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：無套性行為後感染菜花，潛伏數週才明顯發作。
  • 重點二：菜花與HPV相關癌症風險升高，曾感染者風險達9倍以上。
  • 重點三：醫界呼籲男女都應接種HPV疫苗，男生也可受益。

　

潮健康／綜合報導

　

一名男大生日前參加潑水音樂祭，在酒精與現場氣氛催化下與另一名陌生女子發生危險性行為，數週後驚見下體長出顆粒凸起，就醫確診感染「尖銳濕疣」（俗稱菜花，並將治療與補打HPV疫苗的經歷發表於社群平台，貼文隨即引發大批網友熱議。

　

無套一夜換來「菜花」上身！ 尖銳濕疣潛伏期恐長達數週事實上，菜花並非罕見疾病。適逢人類乳突病毒（HPV）疫苗問世20週年，多位跨科別專家近日共同指出，HPV防治早已從過去被視為「婦科專屬」的議題，逐步走向涵蓋頭頸癌、肛門癌、生殖器疣等的全民公共衛生課題。這起個案，正好點出幾個被忽略的重點。

　

「尖銳濕疣」即俗稱的菜花，是由HPV引起的皮膚黏膜病變。臺北市立聯合醫院仁愛院區感染科主任顧文瑋醫師曾受訪表示，菜花由低危險型的HPV第6、11型引起，主要透過生殖器或肛門接觸而傳染，潛伏期可長達數週至數月，且感染初期常不痛不癢、幾乎沒有症狀。這也是為何許多人都是「事後數週」才驚覺中鏢

　

值得注意的是，亞大醫院泌尿科主任邱鴻傑醫師引述臺灣資料指出，菜花整體盛行率約1.13%，其中男性約1.95%、高於女性的0.78%，而感染高峰正好落在18至29歲的青壯年族群，與音樂祭、派對等社交場合的主力年齡高度重疊。

　

長菜花不只是難看、處理麻煩！癌症風險恐飆9倍以上不少人以為生殖器出現菜花病灶，只是「難看、麻煩」而已，但其影響遠不止於此。邱鴻傑醫師引述臺灣一項追蹤超過2萬名菜花患者的世代研究指出，曾罹患生殖器疣者，未來發生HPV相關癌症的風險約為一般人的9倍以上

　

顧文瑋醫師亦提醒，HPV不只會感染皮膚、傳染菜花，部分高致癌型別更可能與子宮頸癌、肛門癌與咽喉癌有關。新竹臺大醫院耳鼻喉科許雅晴醫師更示警，美國研究顯示男性HPV相關口咽癌年發生率已達每10萬人8.8例，高於女性子宮頸癌的6.5例，其中約七成口咽癌與HPV感染相關；臺灣則因HPV第52、58、33型比例偏高加上菸、酒、檳榔等風險因子形成特有的「雙重負擔」，目前HPV相關口咽癌約占臺灣口咽癌病例的25%至30%。

　

使用保險套雖能降低感染風險，卻無法百分之百阻絕HPV，因為病灶或病毒可能存在於保險套未能覆蓋的皮膚。且HPV往往為「雙向傳播」：若男性伴侶檢測出HPV陽性，約75%的女性伴侶也可在子宮頸驗出HPV；若男性罹患生殖器疣，約76%的女性伴侶也可能出現生殖器感染。換言之，一人中鏢，往往代表伴侶也暴露於高風險中。

　

確診菜花該如何處理？ 定期追蹤避免疾病復發確診菜花無須驚慌，但務必就醫、切勿自行處理或聽信偏方。顧文瑋醫師說明，菜花的標準治療是針對病灶治療：若病灶位於外側、面積不大，可使用外用藥膏若感染部位較難接觸，或長在特殊位置（例如尿道口）、體積較大、數量較多，則建議以切除、電燒等方式處理。要提醒的是，菜花即使治療後仍有較高的復發機會，患者應與醫師配合追蹤。

　

臺灣疫苗推動協會理事長李秉穎醫師對此指出，HPV防治的重要性已從單一癌症預防，擴展為更廣泛的公共衛生議題，但目前台灣成人男女之接種率預估仍不到五成。建議國人應把握青少年階段及早接種；且HPV防治並不僅限於女喜，男女共同接種才能發揮最大保護，即使錯過公費接種年齡，仍可與醫師討論補接種的可能性

　

防治HPV不分男女！ 醫：已有性行為仍可施打疫苗在型別選擇上，新光醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳醫師指出，臺灣HPV第52與58型盛行率遠高於歐美，九價HPV疫苗除涵蓋第16、18型外，也納入31、33、45、52、58型，對臺灣具特殊意義；已完成二價或四價疫苗接種者，可於前次接種至少6至12個月後，與醫師討論補接種九價疫苗的可行性。依國健署資料，九價HPV疫苗適用於9至45歲男性，即使已有性行為或曾感染，仍可依醫囑施打。

　

值得一提的是，我國HPV防治布局持續擴大：衛生福利部自2025年（114年）9月起，正式將國中一年級男生納入公費九價HPV疫苗接種對象，成為東亞首個提供男、女生完整公費接種的國家。成大醫院家庭醫學部教授吳至行醫師強調，HPV疫苗最大的價值，在於讓部分癌症「有機會不發生」，是少數能直接改變癌症發生風險的公共衛生工具。

　

HPV疫苗最大價值為降低部分癌症發生機率，九價HPV疫苗可額外預防達40%的感染病例，對臺灣具有特殊意義。透過提升疫苗接種率、兩性共同防護等方式，可協助降低相關疾病負擔，朝消除癌症的目標邁進。

　

　

延伸閱讀

子宮頸癌潛伏期達20年！ 國人發生率難降  抹片、HPV篩檢皆需落實

預防HPV就能防99%子宮頸癌！ 醫呼籲：打完新冠疫苗更要接種HPV疫苗

原文出處：無套一夜換來「菜花」上身！ 癌症風險恐飆9倍以上，醫籲男性更該打HPV疫苗

精華 FAQ

  • 因為尖銳濕疣的潛伏期可長達數週到數月，初期常不痛不癢、症狀不明顯，所以很多人是在事後一段時間，才發現下體長出顆粒凸起而就醫。

  • 是的。文中引述研究指出，曾罹患生殖器疣者，未來發生HPV相關癌症的風險約為一般人的9倍以上，顯示菜花不只是外觀問題，也與癌症預防密切相關。

  • 因為HPV同樣會造成男性菜花與口咽癌等疾病，且疫苗能降低相關感染與癌症風險；即使已有性行為或曾感染，仍可依醫囑評估接種，9至45歲男性都適用。

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#菜花 #HPV

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清華校長續任又赴美遴選挨轟 職涯教練：大學校長應有「探索」職涯權利嗎？

2026-08-02 10:32 歐陽仁傑/職涯諮詢師
國立清華大學官網
國立清華大學官網

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：作者認為校長參與國外遴選，不等於缺乏對現職的忠誠。
  • 重點二：高為元遴選時程早已公開，並非突然赴美騎驢找馬。
  • 重點三：真正應討論的是校務影響、利益衝突與公私分際。

近日看到新聞媒體報導，清華大學校長高為元在第二任期開始後第三天，即赴美參加夏威夷大學馬諾阿分校校長遴選。

很多人第一時間談到對職務的「忠誠度」，新聞甚至將此解讀為一種「騎驢找馬」的行為。

我特別查了一下，高校長在生醫高分子領域是世界級頂尖學者（h-index 52），且曾在研究實力極強的美國威斯康辛大學麥迪遜分校服務長達18年，並獲聘為「Vilas 傑出服務教授」。

他也具備豐富的國際名校學術行政經驗，且在清大校長任內成功拓展校內的國際學術視野，帶動清華大學在國際學術排名上顯著提升。

所以，從我的角度來看，我並不認為他是需要「騎驢找馬」的人。

雖然高校長早在2025年3月19日就已通過清大校內續任投票，第二任期從2026年5月開始，但台灣的大學校長續任作業期程很長，需先經過教育部續任評鑑，接著須獲校務會議代表二分之一以上投票同意，最後報請教育部核定續聘。

夏威夷大學馬諾阿分校則於2026年2月底啟動校長遴選，並於4月26日正式公告高校長為三位決選者之一，安排於5月4日至5日到校訪問。

因此，「續任三天後赴美角逐校長」這個說法，在日期上似乎沒有錯，也很容易讓人產生一種印象：他才剛續任，突然就想到美國找工作。

尤其在國情不同的台灣，的確可能在觀感上讓當初在校務會議中投下「同意票」的委員感到不舒服。

但實際上，這是一段已經進行數月的遴選流程，而且高校長成為決選者的消息，在第二任期開始前就已經公開。

從「職涯規劃」的角度來看，我其實經常提醒求職者：

參與面試了解機會接受聘任，是三個不同的決策階段。

  • 參與遴選，可以了解職務內容、組織文化與發展空間，也可以重新檢視自己的能力、價值觀，以及下一階段想承擔的責任。
  • 獲得正式邀請之後，是否接受職務，才真正進入去留的決策階段。高階人才的遴選應該也是如此。

夏威夷大學這次的三位決選者，包括該校代理教務長、舊金山州立大學教務長，以及清華大學校長。

三位都在重要職位上服務，沒有任何一位先辭職，再來參加遴選。這應該也是國際高等教育人才流動的常態。

一個人對現職負責，不代表他從此不能思考其他可能。忠誠度也不應被解釋為「不准看、不准想、不准接受邀請」。

真正的專業，是在職期間把工作做好；真正的責任，是面對新的選擇時，誠實評估、妥善決定，並承擔決定之後帶來的後果。

這件事也讓我想到高校長在其著作《一輩子的問題》中反覆談到的觀念。

選擇難題，就是選擇自己的路。在用心選擇的過程中，先傾聽內心的聲音，不要用別人的尺來衡量自己的價值。

他在書中提到，當年接到獵頭邀請，參加香港大學副校長遴選，直到通過遴選、舉家搬到香港，整個過程超過一年。

期間必須研究環境、考量家庭，也要評估自己是否願意承擔未知的挑戰。

從這個角度來看，高校長參與夏威夷大學遴選，與他在書中所談的人生態度一致：對新的可能保持好奇，不因為已經擁有一個很好的位置，就停止思考自己還能做些什麼。

最後，高校長並未獲選，夏威夷大學選擇了長期在校內服務的Vassilis Syrmos。但落選不代表當初參與遴選就是錯誤。

職涯決策的品質，不能只用最後有沒有錄取來判斷。

願意走進一個遴選過程，本身就能讓人重新認識自己的能力、限制與下一階段的方向。

當然，身為國立大學校長，仍然具有公共責任。社會可以檢視他參與遴選期間是否影響校務、是否涉及利益衝突，以及是否妥善處理公私分際。或許，這些才是值得討論的治理問題。

就教育部的說明資料來看，高校長參加國外大學校長遴選，並無違反相關人事法規。

單純因為一位校長願意探索另一個國際舞台的可能性，就質疑他的忠誠度，我個人認為這樣的標準太過狹窄。

所有職場工作者都可以珍惜現在的位置，也可以誠實面對內心對下一個挑戰的想像。就如《一輩子的問題》中所談到的，我們不可能百分之百掌握人生中的每一步，但應該清楚了解每個選擇背後的動機。

這次事件，應該只有高校長自己清楚知道動機為何，我也就不多做猜測了。

最後，不管職位多高，依然要面對自己的「一輩子的問題」：

  • 我想成為什麼樣的人？
  • 我還願意承擔什麼樣的難題？
  • 我的下一段人生，希望把能力運用在哪裡？
  • 這個選擇是否能為自己帶來新的可能與視野？

對這些問題保持誠實，對任何人來說，都不應該成為一種罪過。


（以上為個人對職涯發展的觀點，並尊重各種不同面向的看法。）

精華 FAQ

  • 作者認為這不應簡化為「騎驢找馬」或忠誠度不足，而是高階學術人才正常的職涯探索。只要仍把現職做好，參與遴選本身並不等於失職。

  • 因為夏威夷大學的遴選流程早在數月前就已啟動，高為元成為決選者的消息也在清大第二任期開始前公開，赴美訪問只是既有程序的一部分。

  • 作者認為重點不在於是否參與遴選，而在於過程中是否影響校務、是否涉及利益衝突，以及是否妥善處理公私分際與國立大學校長的公共責任。

歐陽仁傑/職涯諮詢師

歐陽仁傑/職涯諮詢師

職涯探索｜轉職輔導｜人才發展｜專業測評 職嚮生涯設計主理人、職涯顧問、職涯諮詢師 我擅長：生涯探索、職涯諮詢、轉職輔導、履歷優化、職能轉譯 -分享職涯觀點、求職策略、轉職思維與企業人才發展等議題。 邀約、授課、顧問諮詢 歡迎來信 jaymin08101@gmail.com

#職場人生 #職涯發展

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溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生

溫慶珠傳奇人生落幕！為何離開把自己捧在手心的丈夫？為愛與創作走上「大流亡」人生

2026-07-23 10:32 Erica Hsu
溫慶珠。圖片來源：伊莎貝爾溫工作室
溫慶珠。圖片來源：伊莎貝爾溫工作室

她的丈夫會替她洗頭，把熱騰騰的早餐送到床邊。她卻離開了他，走進另一段伴隨債務與生活風波的感情。這個女人，是台灣時尚設計師溫慶珠（Isabelle Wen）。

2026年7月，台北時尚圈傳來她離世的消息，享年69歲。很多人記得她一頭浪漫長捲髮，披著昂貴皮草，下面隨意搭著一條破牛仔褲，像是一直活在自己的美學世界裡。

她最讓人難以理解的，還不是她的穿著。她曾離開一個把她照顧得近乎周全的男人，走向一段連自己都形容為「大流亡」的感情。

她放下很多人求之不得的婚姻

溫慶珠的前夫，是室內設計師楊世傑（Sergio）。她曾形容，那個男人像一個屋頂，罩著她，不讓她承受外面的風雨。楊世傑體貼、可靠，把她照顧得周全，也給了她一段安穩的婚姻生活。這樣的伴侶，可能是很多人求之不得的選擇。可一段婚姻看起來令人羨慕，不代表當事人仍能在裡面感受到渴望、心動與共鳴。

溫慶珠沒有明白說過，自己是否因為婚姻失去激情而離開。可她最後走向的，確實不是一個能給她更多安穩的人。她愛上攝影師周立華（Nicholas），進入一段被她形容為「大流亡」的感情。

分手時，楊世傑哭了。溫慶珠曾形容，那些眼淚像浪潮一樣淹滿地板。她看著曾經保護她、疼愛她的人，紅著眼眶說對不起，最後仍轉身離開。這個決定無論放在哪個年代，都很難不引起質疑。

她選擇的，是另一種完全不同的人生

溫慶珠家中掛著一幅周立華的作品。廢棄的粉底、乳液、生鏽的門把，以及流亡途中撿回來的物件，最後被做成一幅金碧輝煌的畫。她曾說：「他不只是我的Soulmate，他更是這些年來，我唯一的依靠。」

替她洗頭、送早餐的人，沒有成為她最後選擇的依靠；陪她把廢棄物變成藝術的人，卻成了她口中的靈魂伴侶。其中究竟是愛、創作上的共鳴，或是一段旁人難以理解的依附，她沒有給出答案。從她最後的選擇來看，她放下了平順與被照顧的生活，走向藝術、冒險與創作上的碰撞。

安穩和激情哪一個更珍貴，旁人無法替她判斷。可她之所以能放下這段安穩，不只因為敢愛。早在做出選擇以前，她已經替自己準備了另一條路。

那一百萬元，沒有把她送進名媛生活

許多人看見溫慶珠的穿著、社交圈與生活品味，很容易把她放進「名媛」的框架裡。可她創業的起點，沒有想像中輕鬆。

二十多歲時，父親過世。母親賣掉房子，將財產分給孩子，溫慶珠拿到屬於自己的新台幣一百萬元。當時家人陸續移民美國，她選擇留在台灣。她拿著那筆錢，在迪化街租下一間大約三十坪的破舊洋房，自己粉刷牆壁，在簡陋的空間裡處理布料、剪裁與訂單。

她在那裡待了九年。九年，足以讓一個二十多歲的人走到三十多歲。身邊的人陸續移民、成家、換一種生活，她依然在同一間老屋裡工作。旁人可能只看見她穿得漂亮，卻不知道她每天在工作室裡，要面對多少瑣碎、枯燥又耗人的事。

1989年，她創立同名品牌。母親特地回台灣看她的服裝秀。當伸展台亮起，模特兒穿著她設計的衣服走出來，母親抱著她哭了：「原來妳真的在工作啊！」

九年後，她終於讓家人看見，那間老屋裡的一匹匹布，並非玩票，也不是名媛打發時間的興趣。她真的把人生押在這件事上。

她能放下安穩，也因為她有能力重新開始

很多人即使不再喜歡原本的生活，也未必有條件離開。孩子、收入、房子、照顧責任，甚至旁人對一段「好婚姻」的期待，都可能讓人繼續留在原地。

溫慶珠能放下一段令人羨慕的婚姻，也和她早已建立自己的品牌、能靠設計養活自己有關。有人沒有離開，未必少了勇氣。有時只是身後還有太多責任，手裡也沒有足夠的資源，承擔離開後的日子。

自由需要勇氣，也需要資本。年輕時，我可能會問：她為什麼要放棄一個這麼好的男人？現在我更在意的是：一個人要有多少能力，才真正擁有選擇生活的資格？

她的人生沒有提供簡單答案

溫慶珠的一生沒有告訴我們，安穩的婚姻不好，也沒有證明激情一定比平順珍貴。她讓人看見，一個人即使擁有旁人眼中很好的生活，心裡仍可能渴望另一種人生。

至於她離開楊世傑、走向周立華的決定，我無法浪漫地說，那一定代表自由，也無法替那段關係下結論。有能力承擔後果，不表示這個選擇一定是對的。但至少，那是她自己做出的決定，後來的風波與失去，也由她自己面對。如今，那個披著皮草、穿著破牛仔褲的身影離開了。她留下的問題或許是：當我們也想選擇自己的人生時，手裡是否已經有足夠的能力，過好選擇之後的日子？

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HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？

HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？

2026-07-23 17:07 數位品牌顧問 - 小米
HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌真正被懷疑的是什麼？圖片來源：王姿允臉書
HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌真正被懷疑的是什麼？圖片來源：王姿允臉書

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：HAHABABY撞臉抄襲疑雲延燒，網友整理出41組、涉及30品牌比對。
  • 重點二：王姿允醫師另案提告4+2R商標與蛋白粉爭議，品牌信任再受檢視。
  • 重點三：文章主張真正被質疑的是品牌做決策的原則與價值觀。

今天看到王姿允醫師在社群上的說明時，我停下來讀完整篇。

上週，HAHABABY 的設計相似與抄襲疑雲持續延燒，甚至有人架設「撞臉全紀錄」網站，整理出 41 組、涉及 30 個品牌的商品比對。

這些內容仍是網友彙整，不能直接等同侵權認定；即使案例越來越多，我當時仍想再觀望一下，畢竟這已經牽涉到法律層面。

但今天看到王醫師指控前員工耶嫩與向日芽公司涉及「4+2R」商標及蛋白粉爭議，並表示已委託律師提告，我開始覺得，現在需要談的已經不只是哪些設計像不像。

這起提告的對象並不是 HAHABABY，蔡阿嘎二伯與向日芽的確切關係也尚未證實；但對大眾而言，不同事件開始被放在一起檢視，反映的是同一個問題：

這個品牌與相關個人品牌，面對別人的創作、專業和商業成果時，究竟相信什麼？​

當一件商品出現裂縫，大家會回頭看整個品牌

品牌的信任，不會在每次事件發生時重新歸零。

一開始，消費者可能只在意某個圖案、版型或商品概念是否過度相似；但當疑問持續累積，他們就會回頭檢查：

這是偶發疏失，還是內部決策的方式？有沒有人負責把關？過去遇到質疑時，又是怎麼處理的？

個別事件是否違法，需要證據與司法判定，但市場上的信任，往往比法律結果更早發生變化。

​消費者未必能判斷每一件事的法律責任，卻會從一次次選擇裡，形成對品牌的整體印象。當這些印象慢慢連在一起，大家檢視的便不再只是某一項商品，而是品牌長期做決定的方法。

品牌價值觀，會出現在每一個環節

很多品牌會說自己重視真誠、創新、用心。但價值觀不是官網上的幾個詞，而是當一條更快、更省力、更容易獲利的路出現在眼前時，團隊最後怎麼選。

它會出現在行動裡：哪些合作願意做，哪些利益願意放棄，也會出現在流程裡：設計有沒有檢查來源、素材有沒有確認授權、商品推出以前，有沒有人能提出反對意見。

​它還會出現在服務與回應裡：遇到問題時，是先保護自己，還是願意把事情說清楚、補上缺口，並承擔後續。

​最後，價值觀會落到產品上，成為消費者實際拿到手裡的東西，現在的消費者要的，不一定只有高 CP 值、好看或實用。

他們也在判斷：我是否認同這個品牌做事的方法？我願不願意繼續購買這個品牌的產品？甚至，當我把這個品牌穿戴在身上、帶進生活裡，我是否願意讓這個品牌成為別人認識我的一部分？

真正需要被檢視的，是品牌本身的原則

當信任開始鬆動，最急著修改的通常是對外說法。但真正需要重新檢視的，可能是更前面的決策方式：


我們平常如何看待別人的成果？團隊裡有沒有清楚的界線？當利益與原則衝突時，最後是誰說了算？

品牌主可以回頭看最近一次重要決定，問自己一個很簡單的問題：如果這個過程明天被完整公開，我仍然能坦然地說，這就是我們相信，並且願意負責的做法嗎？

​品牌價值觀就像一個人的價值觀。你相信什麼、主張什麼，又願意為哪些原則付出代價，會慢慢形塑品牌的樣子，也形塑消費者心中你的樣子。

​最後留下來認同你、信任你，甚至願意持續買單的人，往往不只因為產品好看。

​更是因為他們相信：你做出這些產品的方式，也值得支持。

◆ 資料來源：

王姿允醫師FacebookThreads公開說明

「HAHABABY 撞臉全紀錄」網站

TVBS 新聞網：〈Hahababy撞臉30品牌！網抓二伯「41樣抄襲」〉

緯來新聞網：〈二伯hahababy抄襲爆不完！撞臉網站驚見41項目〉

經濟部智慧財產局：著作權抄襲認定與商標侵權相關說明

精華 FAQ

  • 文章提到，HAHABABY先前被質疑設計相似與抄襲，網友還整理出41組、涉及30個品牌的比對資料；雖然這些內容不能直接等同侵權認定，但已引發更大範圍的品牌信任討論。

  • 因為王姿允醫師指控前員工與向日芽公司涉及4+2R商標及蛋白粉爭議，並已委託律師提告，雖非直接對HAHABABY提告，但外界開始把多起事件連在一起，檢視品牌與相關個人品牌的整體作風。

  • 文章認為，重點不只是哪件商品像不像，而是品牌如何看待別人的創作、專業與商業成果，以及團隊在利益與原則衝突時如何決策，因為這些會形塑消費者對品牌的長期信任。

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我是小米｜《品牌米思》主持人、數位品牌顧問 努力卻沒辦法被看見的人，讓對的人找到你 協助中小企業主、創業者、個人品牌經營者 ✦一次性品牌健檢 ✦品牌定位 / 品牌數位化 / 顧問陪跑

#二伯 #蔡阿嘎 #品牌形象

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2026-07-22 13:05 女子漾／編輯張念慈
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新竹市一間音樂教室近日發生重大刑案，也讓家族關係、財產安排與長期衝突再次成為討論焦點。手足翻臉，表面看起來是在爭一筆錢，背後真正放不下的，往往是多年來沒有被看見的委屈。為什麼小時候一起長大、曾經最熟悉彼此的兄弟姊妹，成年後卻可能因為金錢、照顧責任與父母態度，逐漸走向疏遠，甚至徹底翻臉？以下盤點網友熱議的5個手足翻臉原因。

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手足翻臉原因1：嘴上說一視同仁，孩子記住的卻是「你永遠比較疼他」

示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

父母常說每個孩子都一樣重要，但實際分配資源時，卻可能因為年齡、性別、經濟狀況或個性，做出不同安排。哥哥收入不穩，所以買房時多幫一點；弟弟年紀最小，因此做錯事也容易被原諒；妹妹比較會撒嬌，總能獲得更多關注；姊姊最懂事，於是每次都被要求多讓一步。

這些差別待遇，父母可能認為是「按照需求照顧」，孩子感受到的卻未必如此。一句「你是姊姊，要讓弟弟」，小時候看似只是要孩子停止吵架，長大後卻可能變成一種深層記憶：為什麼每次被要求犧牲的都是我？

等到日後遇上學費、創業資金、買房頭期款或財產分配，過去那些沒有被處理的偏心感，也可能一起浮上檯面。真正讓人難過的，有時不是少拿多少錢，而是終於確認，原來自己在父母心中的位置，真的和其他手足不一樣。

手足翻臉原因2：一個人出錢、一個人出力，最後兩邊都覺得自己吃虧

父母總希望百年之後能將財富傳承遺愛子女，但實務上手足爭產糾紛多，對簿公堂案例也不少。圖／聯合報系資料照片
父母總希望百年之後能將財富傳承遺愛子女，但實務上手足爭產糾紛多，對簿公堂案例也不少。圖／聯合報系資料照片

父母年紀漸長後，手足之間最容易爆發的衝突之一，就是照顧責任不平均。住得近的孩子，可能負責陪父母看醫生、買飯、拿藥、處理生活雜事；住得遠的人則固定匯錢，認為自己也承擔了不少經濟壓力。

問題是，雙方通常只看得見自己的付出。實際照顧的人會覺得：「你只是匯錢，根本不知道半夜跑醫院有多累。」出錢的人則可能認為：「我也有工作、房貸和孩子，難道經濟支援不算付出？」

更麻煩的是，照顧很難用數字精準計算。陪父母看一次急診值多少錢？辭掉工作照顧三年該怎麼補償？住得最近的人是否就應該承擔最多責任？平常沒有幫忙，最後卻要求平均分配財產，公平嗎？

當家人從未把照顧分工、醫療支出與未來安排說清楚，每個人都會覺得自己做得最多，也最容易認為其他人佔了便宜。到了真正要談財產時，表面上在算房子和存款，實際上卻是在清算多年來誰比較辛苦。

手足翻臉原因3：「一家人不用算太清楚」，往往是家族事業翻臉的開始

示意圖／報系資料照
示意圖／報系資料照

很多家族事業剛開始時，都靠著一句「自己人比較好講話」運作。有人負責顧店，有人出資，有人提供房子，也有人只是偶爾幫忙。感情好的時候，薪水晚點領沒關係，帳目不清楚也沒人追究，甚至連股權、租金與分紅都只靠口頭約定。

但家族事業一旦開始賺錢，或遇上接班、退休與房產處理，問題就會全部出現。每天實際經營的人可能認為：「這間店是我多年來辛苦做起來的。」沒有參與經營的手足卻可能覺得：「這是爸媽留下來的家業，為什麼變成你一個人的？」

家族事業最容易混在一起的，通常有三件事：房子的所有權、公司的股權，以及實際經營權。在法律與帳目上，三者可能完全不同；在家人的感情中，卻經常被視為同一件事。誰可以決定店面用途？誰應該領薪水？盈餘要不要分給其他手足？使用父母的房子做生意需不需要付租金？投入多年心力的人，是否應該取得更多權利？

這些事情如果從未白紙黑字寫清楚，等到關係惡化後，每個人都會拿出不同版本的「當初明明說好了」。家族事業最怕的，未必是沒有人接班，而是每個人都以為自己才有權作主。

手足翻臉原因4：手足各自成家後，爭的不再是兩個人，而是兩個家庭

新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因。女子漾AI製圖
新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因。女子漾AI製圖

小時候的兄弟姊妹，生活都由父母安排；成年後，每個人卻有了伴侶、孩子、房貸和自己的家庭責任。這時候，手足之間的問題不再只是「你跟我」，而是「我們家和你們家」。

有人希望賣掉父母留下的房子，拿錢支付孩子的教育費；有人想保留老家，認為那是家族共同回憶；有人希望繼續經營父母留下的事業；也有人急需現金，不願再等待。每個選擇背後都有現實壓力，也都會影響自己的伴侶與孩子。

這時，媳婦、女婿或伴侶的位置也容易變得尷尬。完全不介入，可能被另一半認為沒有站在自己這邊；介入太多，又可能被其他家人視為外人插手，甚至被懷疑是為了財產。

有些人原本只是聽另一半抱怨，後來卻被要求出錢、當傳話人，甚至一起加入家族對立。久而久之，手足之間的矛盾也會被放大成兩個家庭的衝突。因此，當伴侶捲入原生家庭問題時，支持不等於無條件選邊，也不代表必須替對方出面談判。真正健康的做法，是先釐清哪些事情屬於手足之間的責任，哪些會影響夫妻共同財務，以及伴侶願意介入到什麼程度。

手足翻臉原因5：平常避談錢，最後只能在感情最差的時候分財產

手足關係變質示意圖。女子漾AI製圖
手足關係變質示意圖。女子漾AI製圖

很多家庭把談錢、房子和遺產視為禁忌，總覺得長輩還健在時談分配，顯得太現實，甚至像在期待父母離開。於是大家選擇不談，認為「以後再說」、「到時候自然會處理」或「兄弟姊妹自己商量就好」。但真正需要處理時，往往正是全家情緒最脆弱的時候。

父母突然住院、失去表達能力或離世後，手足不只要面對悲傷，還得在短時間內處理醫療費、喪葬費、貸款、債務、房產與家族事業。原本可以在平靜時說清楚的事情，全都擠在壓力最大、彼此最沒有耐心的階段發生。

更常見的情況是，父母可能分別對不同孩子說過不同的話。「這間房子以後給你。」「你照顧我們比較多，不會讓你吃虧。」「弟弟比較不會理財，你要多照顧他。」「大家都是一家人，不用分那麼清楚。」這些話未必帶有惡意，卻可能讓每個孩子都相信，自己才是父母真正承諾的那個人。

等到父母無法再說明，每個人拿出的都是自己的記憶，也都認為對方在說謊或搶奪。平常不談錢，不代表家庭比較有感情；有時只是把衝突延後到最難收拾的時候。

手足最怕的不是意見不同，而是多年來從未把話說清楚

示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

手足關係原本就比一般人際關係更複雜。彼此一起長大，知道對方最脆弱的地方，也累積了最多比較、競爭與被忽略的記憶。關係好的時候，手足可以是最可靠的支持；關係惡化後，那些共同回憶也可能成為最傷人的武器。

避免手足因金錢翻臉，不代表父母一定要把所有東西平均分配，也不代表每個孩子的付出都能算得一模一樣。真正重要的是，分配方式、使用安排與背後理由，應該盡可能透明。

父母仍能清楚表達時，家人可以提早談清楚幾件事：房產目前登記在誰名下？是否有貸款或債務？誰正在使用或經營？誰主要負責照顧長輩？相關費用如何分擔？父母真正的分配意願又是什麼？涉及房產、公司、遺囑與繼承時，也不應只靠口頭承諾。必要時，可尋求律師、公證人、會計師或財務專業人士協助，把重要安排留下正式紀錄。

談錢確實可能尷尬，但比起等到每個人都覺得自己被虧待，提前說清楚，反而更有機會保住一家人的感情。

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中和媳婦遭公公砍殺喪命！親職作家：寧願女兒當「壞媳婦」，也不要用委屈換婚姻完整

中和媳婦遭公公砍殺喪命！親職作家：寧願女兒當「壞媳婦」，也不要用委屈換婚姻完整

2026-07-29 18:00 失敗要趁早-張念慈
中和媳婦遭公公砍殺喪命！親職作家：寧願女兒當「壞媳婦」，也不要用委屈換婚姻完整
中和媳婦遭公公砍殺喪命！親職作家：寧願女兒當「壞媳婦」，也不要用委屈換婚姻完整

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：文章以中和命案批判傳統「好媳婦」迷思。
  • 重點二：作者主張女性不該用委屈換婚姻完整。
  • 重點三：婚姻界線與丈夫承擔溝通責任最關鍵。

我希望我的女兒長大後，千萬不要當一個人人稱讚的「好媳婦」。如果大家口中的好媳婦，是丈夫外遇要忍耐，一個人賺錢養家不能喊累，被婆家羞辱要顧全大局，想帶孩子離開被說自私，公公欠錢不還要被砍殺……那麼這樣的好媳婦，我寧願她一輩子都不要當。

​新北中和一名34歲的媽媽，下班後到公婆住處接4歲女兒，卻被公公持刀殘忍殺害。死者相識近10年的閨密，後來公開她生前的處境。友人指控，死者丈夫外遇對女兒不聞不問，每月五千元育兒費都不願意支付；她一人兼兩份工作養家，還得承受公公不斷索討金錢、言語羞辱。

​只要她工作晚回家，或難得和朋友出去喘口氣，就被懷疑「是不是外面有男人」。被害人已經搬離婆家，準備辦理離婚，帶著女兒重新開始。案發那一天，她只是回去接孩子。她明明已經就要推門展開新生活，最後卻再也沒能走下去。看到這則新聞，我真的非常憤怒。這個女人到底做錯了什麼？

​丈夫沒有扛起家庭，她扛了。家裡缺錢，她去做兩份工作。孩子沒人照顧，她想辦法撐下來。婚姻已經讓她心碎，她沒有拋下孩子，反而努力工作、養家。她已經這麼努力了，為什麼還要遭受這樣的對待？她沒有錯。錯的是我們的社會太習慣要求女人忍耐，卻很少教女人保護自己。

我們從小被教導，要當一個討人喜歡的女人

​很年輕的時候，我也一直被這個社會教育，女生要聽話、溫順、賢慧，才會有人喜歡。所以交男朋友以後，我也曾經努力學習當一個「宜家宜室」的女人。

​我去交往對象家裡，被對方母親帶進廚房切菜，結果被嫌棄什麼都不會。我想幫忙拖地，卻把人家家裡弄到地板大淹水。後來我終於承認，賢妻良母這條路，可能真的不適合我。我想法很多，不喜歡別人管我，對家務又完全沒有天分。這就是我。為什麼我要為了被喜歡，假裝成另外一個人？

跟老公交往時，我很早就把話說清楚。我告訴他：「你要想清楚喔，我脾氣沒有很好，也沒有耐心。洗衣、整理、做菜這些家事，我都不擅長。」結果他大概被鬼遮眼，竟然沒有被嚇跑。

論及婚嫁後，他甚至主動告訴我婆婆：「念慈不會做家事，什麼都不會，不要叫她做家事。」還好我婆婆非常開明。她只跟我老公說：「你喜歡就好了。」婚後，她有空就來我家幫忙，是我的得力好幫手。

我不是好媳婦，但我沒有把別人的付出當成理所當然

​我真的那麼惡劣嗎？當然沒有。我不會做家事，但我常送婆婆東西，讓她可以開開心心、漂漂亮亮出門。婆婆對孫子的教養有不同意見，我不會直接和她正面衝突，而是先跟老公溝通，再由他去和自己的媽媽說。這不是推卸責任，而是誰的父母，誰負責溝通。

​婆婆來我家幫忙做家事，我也不會站在旁邊指揮她這裡怎麼放、那裡怎麼整理。既然我不擅長，別人願意幫忙，我就心懷感謝，不要一邊接受，一邊搶著主導。很多婆媳糾紛，不一定是誰真的很壞，而是兩個人都想證明：「這個家應該聽我的。」

​我沒有一定要贏。妳想整理，妳就整理；妳願意幫忙，我就真心說謝謝。我不需要靠做家事證明自己是個好女人，也不需要靠控制一個家，證明自己有價值。我婆婆有我家的鑰匙，隨時想來，只要打個招呼就可以；老公不在，她想來家裡住一個星期，我也沒有問題。

​我們出國常帶著婆婆一起去，但我有時候也會帶自己的爸媽同行。不是只有媳婦要孝順婆家，也不是女人結婚以後，就只剩下丈夫的父母。彼此都能照顧自己的爸媽，誰都不必吞下委屈，這才是我想要的家庭。

所有婆媳問題，最重要的人其實是丈夫

​很多人挑選結婚對象時，只注意這個男人對自己好不好。但婚後真正重要的，是當他的父母提出不合理的要求時，他有沒有能力說不。他會不會把妻子推到前面，要她自己面對自己的父母？他會不會每次發生衝突，都只說：「妳就讓一下，我媽年紀大了。」他能不能理解，孝順自己的父母，是他的責任，不是娶一個女人回來代替他盡孝？

​我和婆婆能夠相處，從來不是因為我特別會忍。是因為我的老公願意先把界線說清楚，也願意在中間承擔溝通責任。好的伴侶，不會要求妻子犧牲，換取自己家庭的和平。他會和妻子站在一起，共同建立兩個人都能自在生活的家。​

家有女兒，請不要只教她體諒別人

​很多父母，會教女兒要有禮貌、要體貼、要懂事。但我們更該教她：別人對妳不合理，妳可以拒絕。一段關係持續傷害妳，妳可以離開。結婚不是把自己交給另一個家庭，更不是從此失去說不的權利。妳可以愛一個人，也可以孝順長輩，但所有的愛，都不該以犧牲自己為代價。

​家有女兒的父母，也一定要告訴她：婚姻不是離開娘家的單程票。不論幾歲，不論結婚多久，不論帶著幾個孩子，只要妳過得不好，家裡永遠有一扇門為妳開著。因為孩子需要的，從來不是一個表面完整、裡面卻充滿羞辱與恐懼的家庭。孩子真正需要的，是一個安全活著、能夠好好愛他的媽媽。

我越來越慶幸，自己是一個「壞媳婦」

​按照傳統標準，我可能不是一個及格的媳婦。我不會做飯，不擅長家務，不會為了討好長輩，把所有要求都吞下去。

​但我越來越慶幸，自己是一個「壞媳婦」。因為壞媳婦知道自己要什麼，也知道自己不要什麼。她不會把忍耐當成美德，不會把委屈當成成熟，更不會為了得到一句「妳真賢慧」，把自己的人生全部交出去。

我當然也希望女兒未來能夠善良、體貼、尊重另一半的家人。但我更希望她保留自己的工作、朋友、選擇，以及隨時離開傷害的能力。我希望她結婚以後，仍然是一個完整的人，而不是慢慢把自己縮小，最後只剩下「某人的太太」、「某家的媳婦」、「孩子的媽媽」。

​我希望她成為一個敢拒絕、敢求助、敢離開的「壞媳婦」。因為女人真正該守住的，從來不是別人眼中的好名聲，而是自己不被犧牲的人生。女兒，妳可以不是誰家的好媳婦，但妳一定要永遠記得：婚姻不是離開娘家的單程票，任何時候受了委屈，回家的路都還在。

如果結了婚卻會不快樂，那就不要結。你媽永遠挺你。


精華 FAQ

  • 作者認為所謂好媳婦常被定義為無限忍耐、承受羞辱與委屈，甚至為婚姻犧牲自我。她主張女性不該以壓抑自己換取表面的家庭完整。

  • 作者認為真正重要的是丈夫是否願意劃清界線、承擔溝通責任，而不是把妻子推去面對自己的父母。丈夫應和妻子站在一起處理衝突。

  • 作者希望女兒保有工作、朋友與選擇，也能在被不合理對待時拒絕、求助與離開。她強調婚姻不是單程票，娘家永遠是退路。

失敗要趁早-張念慈

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#媳婦 #外遇 #婚姻

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