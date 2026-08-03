2026-08-03 19:01 潮健康
無套一夜換來「菜花」上身！ 癌症風險恐飆9倍以上，醫籲男性更該打HPV疫苗
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文章重點整理：
- 重點一：無套性行為後感染菜花，潛伏數週才明顯發作。
- 重點二：菜花與HPV相關癌症風險升高，曾感染者風險達9倍以上。
- 重點三：醫界呼籲男女都應接種HPV疫苗，男生也可受益。
潮健康／綜合報導
一名男大生日前參加潑水音樂祭，在酒精與現場氣氛催化下與另一名陌生女子發生危險性行為，數週後驚見下體長出顆粒凸起，就醫確診感染「尖銳濕疣」（俗稱菜花），並將治療與補打HPV疫苗的經歷發表於社群平台，貼文隨即引發大批網友熱議。
無套一夜換來「菜花」上身！ 尖銳濕疣潛伏期恐長達數週事實上，菜花並非罕見疾病。適逢人類乳突病毒（HPV）疫苗問世20週年，多位跨科別專家近日共同指出，HPV防治早已從過去被視為「婦科專屬」的議題，逐步走向涵蓋頭頸癌、肛門癌、生殖器疣等的全民公共衛生課題。這起個案，正好點出幾個被忽略的重點。
「尖銳濕疣」即俗稱的菜花，是由HPV引起的皮膚黏膜病變。臺北市立聯合醫院仁愛院區感染科主任顧文瑋醫師曾受訪表示，菜花由低危險型的HPV第6、11型引起，主要透過生殖器或肛門接觸而傳染，潛伏期可長達數週至數月，且感染初期常不痛不癢、幾乎沒有症狀。這也是為何許多人都是「事後數週」才驚覺中鏢。
值得注意的是，亞大醫院泌尿科主任邱鴻傑醫師引述臺灣資料指出，菜花整體盛行率約1.13%，其中男性約1.95%、高於女性的0.78%，而感染高峰正好落在18至29歲的青壯年族群，與音樂祭、派對等社交場合的主力年齡高度重疊。
長菜花不只是難看、處理麻煩！癌症風險恐飆9倍以上不少人以為生殖器出現菜花病灶，只是「難看、麻煩」而已，但其影響遠不止於此。邱鴻傑醫師引述臺灣一項追蹤超過2萬名菜花患者的世代研究指出，曾罹患生殖器疣者，未來發生HPV相關癌症的風險約為一般人的9倍以上。
顧文瑋醫師亦提醒，HPV不只會感染皮膚、傳染菜花，部分高致癌型別更可能與子宮頸癌、肛門癌與咽喉癌有關。新竹臺大醫院耳鼻喉科許雅晴醫師更示警，美國研究顯示男性HPV相關口咽癌年發生率已達每10萬人8.8例，高於女性子宮頸癌的6.5例，其中約七成口咽癌與HPV感染相關；臺灣則因HPV第52、58、33型比例偏高，加上菸、酒、檳榔等風險因子，形成特有的「雙重負擔」，目前HPV相關口咽癌約占臺灣口咽癌病例的25%至30%。
使用保險套雖能降低感染風險，卻無法百分之百阻絕HPV，因為病灶或病毒可能存在於保險套未能覆蓋的皮膚。且HPV往往為「雙向傳播」：若男性伴侶檢測出HPV陽性，約75%的女性伴侶也可在子宮頸驗出HPV；若男性罹患生殖器疣，約76%的女性伴侶也可能出現生殖器感染。換言之，一人中鏢，往往代表伴侶也暴露於高風險中。
確診菜花該如何處理？ 定期追蹤避免疾病復發確診菜花無須驚慌，但務必就醫、切勿自行處理或聽信偏方。顧文瑋醫師說明，菜花的標準治療是針對病灶治療：若病灶位於外側、面積不大，可使用外用藥膏；若感染部位較難接觸，或長在特殊位置（例如尿道口）、體積較大、數量較多，則建議以切除、電燒等方式處理。要提醒的是，菜花即使治療後仍有較高的復發機會，患者應與醫師配合追蹤。
臺灣疫苗推動協會理事長李秉穎醫師對此指出，HPV防治的重要性已從單一癌症預防，擴展為更廣泛的公共衛生議題，但目前台灣成人男女之接種率預估仍不到五成。建議國人應把握青少年階段及早接種；且HPV防治並不僅限於女喜，男女共同接種才能發揮最大保護，即使錯過公費接種年齡，仍可與醫師討論補接種的可能性。
防治HPV不分男女！ 醫：已有性行為仍可施打疫苗在型別選擇上，新光醫院健康管理部醫療副主任柳朋馳醫師指出，臺灣HPV第52與58型盛行率遠高於歐美，九價HPV疫苗除涵蓋第16、18型外，也納入31、33、45、52、58型，對臺灣具特殊意義；已完成二價或四價疫苗接種者，可於前次接種至少6至12個月後，與醫師討論補接種九價疫苗的可行性。依國健署資料，九價HPV疫苗適用於9至45歲男性，即使已有性行為或曾感染，仍可依醫囑施打。
值得一提的是，我國HPV防治布局持續擴大：衛生福利部自2025年（114年）9月起，正式將國中一年級男生納入公費九價HPV疫苗接種對象，成為東亞首個提供男、女生完整公費接種的國家。成大醫院家庭醫學部教授吳至行醫師強調，HPV疫苗最大的價值，在於讓部分癌症「有機會不發生」，是少數能直接改變癌症發生風險的公共衛生工具。
HPV疫苗最大價值為降低部分癌症發生機率，九價HPV疫苗可額外預防達40%的感染病例，對臺灣具有特殊意義。透過提升疫苗接種率、兩性共同防護等方式，可協助降低相關疾病負擔，朝消除癌症的目標邁進。
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精華 FAQ
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因為尖銳濕疣的潛伏期可長達數週到數月，初期常不痛不癢、症狀不明顯，所以很多人是在事後一段時間，才發現下體長出顆粒凸起而就醫。
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是的。文中引述研究指出，曾罹患生殖器疣者，未來發生HPV相關癌症的風險約為一般人的9倍以上，顯示菜花不只是外觀問題，也與癌症預防密切相關。
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因為HPV同樣會造成男性菜花與口咽癌等疾病，且疫苗能降低相關感染與癌症風險；即使已有性行為或曾感染，仍可依醫囑評估接種，9至45歲男性都適用。