2026-07-30 10:51 柳靖
把「極致效率」當遮羞布：楊珍妮案揭開高壓管理的真相
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：楊珍妮案被監察院彈劾，凸顯高壓管理與職場霸凌界線。
- 重點二：作者認為孤立與壓迫本質是權力競逐，不只是溝通失誤。
- 重點三：面對失靈體制，應保留紀錄、揭露風險並培養可帶走能力。
楊珍妮案讓我們重新檢視「嚴格」與「霸凌」的界線：高壓管理的灰色地帶
高壓不是管理的藉口！主管用「極致效率」霸凌你時，別當默默吐血的犧牲品。
行政院前政務委員、經貿談判辦公室前總談判代表楊珍妮涉嫌霸凌：已故行政院經貿談判辦公室前副總談判代表顏慧欣，監察院正式通過彈劾。
調查報告裡的文字極度冰冷，卻字字見血：公開場合嚴厲斥責、指派兼辦祕書增加負荷、談判現場故意排除、突然發怒後支開所有人，讓副手獨自面對媒體壓力。
面對彈劾，楊前政委的回應依然很「體制」：「若因追求極高效率與成果的高壓環境，導致同仁不適，絕非本意。」
這句話背後，是無數職場人最深沉的噩夢。主管把專橫霸凌，包裝成了「嚴格管理與追求效率」。
▋ 這不是一則公門醜聞，這是每個職場人都在面對的賽局淘汰賽
大部分人看完新聞，除了憤怒，就是替不幸病逝的顏副代表感到無比心酸。
以前我在中央機關擔任勞檢員時，看到這種職場霸凌，不騙大家，我的拳頭真的會硬。看久了、看多了，我也看清了體制的殘酷真相。
從表象拆到最底層：組織裡的「高壓孤立」，本質上從來不是溝通問題，而是一場權力與資源分配的賽局。許多人的職場目標就是官鬥與升遷。
在高度競爭的組織裡，權力、資源分配與升遷機會可能形成競逐，容易讓部分管理者傾向排除潛在競爭者。
特別是在公家機關或封閉型企業，人事制度的槓桿往往只獎勵「權力掌控者」，卻讓第一線專業人才，去承擔連鎖漏洞的終端代價。
高度層級化的組織，如果缺乏透明決策與有效監督，容易讓權力過度集中。
▋ 如果我是被孤立的顏副代表，我會怎麼用策略思維？
以前我以為遇到霸凌要靠「忍耐」，或等待「正義來臨」。現在我知道，在失靈的系統，忍耐只會加速你身心健康的崩潰。
如果我是當年被抽離資源、被故意架空的顏副代表，我不會選擇默默硬槓，我會啟動三個層次的人生策略：
① 啟動「資訊對稱防禦」：建立不可抹滅的外部錨點
霸凌者最常用的招數就是「內部孤立」與「資訊封鎖」。當主管在內部會議公開否定你、支開你時，不要試圖在封閉黑箱裡討公道。
我會將所有的交辦事項、簽呈紀錄、跨部會溝通內容，同步建立嚴密且符合法規的「可追溯的工作紀錄（Audit Trail）」。
同時，將自己的專業論述直接發表於國際智庫、學術期刊或外部權威平台。當你的專業聲譽在外部形成「公開錨點」，內部的主管就極難用資訊差將你輕易抹黑。
② 打破對方的單向霸凌
我會劃定嚴格的「法規與專業底線」。
當長官故意抽離專任祕書、違反權責分工時，我不會默默忍氣吞聲幫她補漏洞；我會正式發出機關內部的「業務風險評估簽呈」，將人力不足導致的談判風險，合法、合規且公開地推回給決策者。
強迫體制承擔它該負的責任。
並提高對方的決策成本。例如：留存紀錄、建立外部支持、正式風險揭露。這些都屬於：增加制度成本。
③ 打造「帶得走的作品」：劃清個人資產與組織負債的邊界
認清「這份官職並不等於我整個人生的價值」。
如果一個系統已經腐敗到需要靠「逼死第一線」來運作，那我絕不拿自己的健康與命替它買單。
我會把每一次高難度的談判與研究，當成自己「帶得走的能力與作品」。當你具備了離開體制隨時能翻牌的實力，對方的「孤立」就再也威脅不到你，因為你的選擇權一直在自己手裡。
▋ 組織行為學早已證實：靠「威嚇」建立的效率，是企業最危險的毒槓桿
許多高管喜歡拿「高壓極致效率」當霸凌的遮羞布。
但哈佛商學院教授 Amy Edmondson 的研究早已證實：缺乏「心理安全感（Psychological Safety）」的團隊，員工只會因為害怕被責備而選擇噤聲、隱瞞錯誤。這種靠威嚇建立的效率，本質上只是在掩蓋巨大的組織系統漏洞。
當一個單位形成噤聲效應，看似高壓運作，實則離重大決策失誤與系統崩潰只有一步之遙。
真正成熟的組織與高管，絕不靠專橫與威嚇來管理。他們建立的是一套透明、永續且能保護專業人才的治理機制（ESG/EAP）。
▋ 體制可以給你職位，但只有你自己能決定人生的邊界
我們以為只要努力、敬業、默默付出，就能換來公平的對待。
直到被體制傷得體無完膚才發現，盲目的服從不是美德，而是把自己推向深淵的毒藥。
面對失靈的系統與專橫的主管，策略思維，並非要你去跟人勾心鬥角。重要的是，教你看清局勢、劃定邊界，分辨哪些責任該承擔，哪些毒性環境該果斷轉身離開。
生命只有一次，沒有任何一份工作，值得你拿尊嚴與健康當成抵押品。
設計人生，選擇權在自己手裡。
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本文參考《中國時報》2026/7/30相關新聞、行政院公開調查結果、監察院公告及公開新聞資料，並結合作者個人經歷與觀點撰寫。
精華 FAQ
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因為調查內容顯示她以公開斥責、排除副手、增加額外負荷等方式對待部屬，已超出一般管理範圍。作者認為這正好揭露「嚴格管理」常被拿來包裝霸凌的灰色地帶。
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作者認為高壓孤立不是單純溝通不良，而是權力與資源分配的競逐結果。當制度獎勵掌權者、缺乏透明監督時，管理者就可能透過排除潛在競爭者來鞏固自身位置。
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文章建議建立可追溯的工作紀錄、把專業論述放到外部平台形成聲譽錨點，並以正式簽呈揭露風險、推回責任。同時要培養可帶走的作品與能力，避免把健康與尊嚴押在單一職位上。
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