「她還有資格做自己嗎？」馬拉拉新書：真正殺人的，不只是那顆子彈

AI重點 文章重點整理： 重點一： 塔利班持續剝奪阿富汗女性教育與行動自由。

塔利班持續剝奪阿富汗女性教育與行動自由。 重點二： 馬拉拉新書揭露英雄光環背後的迷惘與創傷。

馬拉拉新書揭露英雄光環背後的迷惘與創傷。 重點三：女性主導自己人生，仍遭保守社會強烈反撲。

如果今天開始，妳不能念高中；明天開始，妳不能工作；後天開始，妳連笑出聲都可能違法。妳還會覺得，自由是理所當然嗎？

​這不是小說情節，而是許多阿富汗女性目前每天面對的現實。

​近年來，塔利班政權持續擴大對女性的限制：女孩被永久禁止接受中學以上教育，女性不能自由工作、不能在公共場合大聲說話，甚至不能站在陽台上被陌生人看見。

​部分地區規定，高跟鞋不能發出聲響，只因那可能引起男性注意；住家的窗戶必須遮蔽，避免女性身影出現在街道視線中。

​一條又一條禁令，看似規範生活，真正被抹去的，是一個女孩成為自己的可能。

​我一直以為，馬拉拉最大的敵人，是十五歲那年射向她的那顆子彈。

​讀完她的新書《我是馬拉拉，也是我自己》（Finding My Way），我才知道，我猜錯了。

​子彈沒有奪走她的人生，真正漫長的，是如何在全世界的期待、標籤與凝視裡，把那個原本的自己找回來。

​全世界都認識那位站上聯合國、獲得諾貝爾和平獎的女孩，卻很少有人知道，英雄光環背後，她也曾經迷惘、焦慮、害怕，也渴望像其他年輕人一樣，安安靜靜過自己的生活。

​真相一：全世界都叫她英雄，她卻只是個會賴床、會哭的女孩

​英雄一定要永遠堅強嗎？

​馬拉拉在書裡寫下一段令人會心一笑的畫面。

​就在她即將於紐約曼哈頓一家飯店展開新童書《馬拉拉的魔法鉛筆》宣傳行程前兩天，等待她的是密集的外交活動與媒體馬拉松。

​那天早晨，她卻和許多年輕人沒有兩樣，躺在床上和自己討價還價。

​「如果你五分鐘內起來就不會遲到。」

​半小時後，她還窩在棉被裡滑著手機，研究牛津宿舍該怎麼布置。

​她會因為考試成績不理想而掉眼淚，也會站在鏡子前，反覆思考該穿哪一條牛仔褲去參加聚會。

​這些片段沒有削弱她的勇敢，反而讓人終於看見，那位被世界稱為英雄的女孩，也只是個正在長大的年輕人。

​真相二：當死亡變成遊戲，孩子的童年也一起消失了

​全書裡，最讓我放下書的一段，不是槍擊，而是一段對話。

​「你在做什麼？」

​「我在挖墳墓。」

​說完，五歲的弟弟低下頭，繼續挖土。

​如果不是馬拉拉親筆寫下，我很難相信，這居然是真實發生過的童年。

​在塔利班的極端統治下，女性只因看了異性一眼，就可能被視為讓家族蒙羞，甚至遭到父兄毒害。

​如今，被塔利班政權統治下的女性仍面對層層禁令：禁止接受中學以上教育、禁止使用化妝品，曾有塗指甲油的女性遭截肢；公共場合若露出腳踝，或被指控婚外關係，可能遭受公開鞭刑甚至石刑。

​教育被切斷後，一生只能困在丈夫家的高牆裡。長年累積的絕望，也讓塔利班統治的地區成為全球極少數女性自殺率高於男性的國家。

​真相三：一句關於婚姻的提問，引來跨國網路獵巫

​離開塔利班的槍口，不代表離開了審判。

​馬拉拉接受《Vogue》專訪時，只提出一個她一直思考的問題：

​「我還是不理解為什麼大家要結婚。如果妳想要某人待在妳的生命中，為什麼要簽結婚文件，為什麼不能維持伴侶關係就好了？」

​一句話，讓網路瞬間炸開。

​她被貼上「淫蕩」、「無神論者」、「妓女」等標籤。最惡毒的一張迷因圖，是兩隻狗正在交配，而母狗身上竟標註著她的名字。

​那些辱罵真正害怕的，並不是一句關於婚姻的提問，而是一名女性開始公開討論自己的選擇。

​真相四：子彈離開了身體，創傷沒有

​很多人記得她中槍那一天。

​很少人關心，她之後怎麼生活。

​馬拉拉長年與創傷後壓力症候群（PTSD）共存，但媒體反覆追問的，依然是同一個問題：「妳還記得被槍擊那一刻嗎？」

​她回答：「我不記得了。」

​令她難受的是，不少人聽見這個答案時，流露出的竟是失望。他們期待的是一段驚心動魄的故事，卻忽略眼前站著的是一個努力生活的人。

​她在書中寫下：

​「我就像是一隻胸口被插入針插的蝴蝶，永遠被困在積覆灰塵的玻璃下。」

​這句話，比任何關於槍擊的描述，都更加沉重。

​真相五：原來，在某些地方，牛仔褲不是牛仔褲

​在牛津大學參加划船社活動時，馬拉拉穿著牛仔褲和尼龍外套。

​照片傳回巴基斯坦後，再次掀起軒然大波。

​有人罵她像A片女星；有人指責她沒有父兄陪同，竟敢獨自走在街上；還有人認定她背棄了信仰。

​原來，在某些地方，牛仔褲不是牛仔褲。

​它代表一個女孩開始決定自己的身體，也開始決定自己的人生。

​讀完《我是馬拉拉，也是我自己》，我終於理解，這本書真正想寫的，不是一位諾貝爾和平獎得主，而是一個女孩努力把人生的主導權拿回自己手上。

​她在書中寫道：

​「我們要讓每個女孩都知道，她們的聲音值得被聽見。我相信，這世上還有成千上萬個馬拉拉。」

​我們每天都在做許多再自然不過的決定：要不要繼續念書、穿什麼衣服、和誰交往、是否結婚、說出自己的想法。

​可是，世界仍有許多女孩，連這些選擇都不曾擁有。

​我們常說，希望女孩勇敢一點。

​可是在世界某些角落，她們真正需要的，不是更多勇氣。

​而是有人允許她們上學。

​允許她們開口。

​允許她們笑。

​允許她們按照自己的意志，過完屬於自己的一生。

圖片來源：AI製圖