2026-07-30 16:32 潮健康
世界肝炎日：不只B、C型！A～E型肝炎傳染方式一次看懂：藥師分享預防重點
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文章重點整理：
- 重點一：A、E型肝炎多經糞口傳染，B、C、D型則以血液體液傳播。
- 重點二：A、B型有疫苗可預防，C型可治療但需靠篩檢及早發現。
- 重點三：避免共用針具與器具、注意飲食衛生，是預防肝炎關鍵。
提到病毒性肝炎，多數人先想到B型、C型，其實還包括A型、D型與E型。每年7月28日「世界肝炎日」，提醒民眾重視各型肝炎的預防、篩檢與治療。感染初期可能沒有明顯症狀，但若轉為慢性帶原者，在長期反覆發炎下就可能提高肝硬化與肝癌風險。
富康活力藥局藥師張淯淵表示，A～E型肝炎的傳染途徑與預防方式各不相同，民眾可透過疫苗、篩檢與良好生活習慣守護肝臟健康。
肝臟是人體重要的代謝工廠肝臟位於右上腹，是人體最大的內臟器官，參與營養代謝、膽汁製造、藥物與酒精分解，也負責合成白蛋白及凝血因子，並協助清除細菌、老化血球與代謝廢物。
張淯淵藥師指出，肝炎不一定都具有傳染性。病毒性肝炎是由A、B、C、D、E型肝炎病毒感染引起；非病毒性肝炎則可能與長期飲酒、藥物、中草藥或來路不明保健食品使用不當有關。
A型、E型肝炎多經糞口傳染A型與E型肝炎主要透過受污染的水、食物或餐具傳播。
- A型肝炎
通常屬於急性感染，不會演變成慢性肝炎。感染後可能出現發燒、疲倦、噁心、腹部不適、茶色尿與黃疸等症狀。成人與高齡者症狀通常較明顯，少數患者可能發展為猛爆性肝炎。A型肝炎目前已有疫苗可預防，依建議完成兩劑接種，可建立較完整的保護力。
- E型肝炎
同樣以糞口傳染為主，常與飲用水或食物受到污染有關，也可能透過未煮熟的豬肉、內臟等食物感染。多數患者可自行恢復，但孕婦感染後出現重症的風險較高，因此更應注意飲食衛生。
B型、C型與D型經血液或體液傳染
- B型肝炎
可經由母嬰垂直感染、性接觸、共用針具，或共用沾有血液的牙刷、刮鬍刀等方式傳播。感染初期可能沒有明顯症狀，若轉為慢性帶原，長期反覆發炎可能提高肝硬化與肝癌風險。B型肝炎已有疫苗可預防，可透過抽血檢查表面抗原與抗體，了解是否感染或具備保護力。
- C型肝炎
主要透過血液傳染，例如共用針具、接觸受污染血液，或使用消毒不完全的醫療、美容及刺青器械。多數患者初期沒有症狀，但感染後較容易轉為慢性。目前雖然沒有疫苗，但已有口服抗病毒藥物可治療，因此篩檢與及早治療相當重要。
- D型肝炎
病毒無法獨立感染，必須依附B型肝炎病毒，因此只會發生在B型肝炎感染者身上。若原本已有B型肝炎，再感染D型肝炎，可能加重肝臟發炎與疾病惡化風險。雖然沒有專門的D型肝炎疫苗，但接種B型肝炎疫苗即可間接預防。
預防病毒性肝炎，從生活細節做起
- 預防A型與E型肝炎
避免生飲、生食，尤其貝類、豬肉與內臟應充分加熱；處理食物時應將生食與熟食分開，刀具、砧板及容器也要避免混用。此外，飯前、如廁後及料理前應以肥皂洗手，並維持飲水及環境衛生。
- 預防B型、C型與D型肝炎
應避免共用針具、牙刷、刮鬍刀及指甲剪。刺青、穿耳洞、針灸或醫療美容時，應選擇合法場所，並確認使用拋棄式或完整消毒的器械。性行為時正確使用保險套，也有助降低經血液與體液感染的風險。孕婦應接受B型肝炎產前篩檢，新生兒則應依時程完成B型肝炎疫苗接種，以降低母嬰傳染與日後成為慢性帶原者的機會。
肝炎篩檢不能只看有沒有症狀張淯淵藥師提醒，B型與C型肝炎初期經常沒有明顯症狀，不能只憑身體感覺判斷。高風險族群、有輸血或侵入性治療史、家族中有肝炎患者，或曾使用消毒不完整器械者，應主動接受抽血篩檢。
除了預防感染，日常也應維持規律作息、均衡飲食、適度運動並減少飲酒。來路不明的中草藥、偏方及保健食品可能增加肝臟負擔，不宜自行長期服用。若已知有病毒性肝炎或肝功能異常，應依醫囑定期追蹤及接受治療，才能降低肝硬化與肝癌風險。
免責聲明：本文為健康資訊分享與衛教內容，非作為醫療診斷或替代治療依據。若出現黃疸、茶色尿、持續疲倦或肝功能異常，應儘早就醫接受專業評估。
原文出處：世界肝炎日：不只B、C型！A～E型肝炎傳染方式一次看懂：藥師分享預防重點
精華 FAQ
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A型與E型主要經糞口傳染，常見於受污染水、食物或餐具；B型、C型與D型則多經血液或體液傳播，如共用針具、性接觸或沾血器具接觸。
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A型與B型肝炎已有疫苗可預防，接種可降低感染風險；C型目前沒有疫苗，D型則依附B型而存在，因此B型疫苗也能間接預防D型，C型更要靠篩檢及早治療。
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應避免生飲生食、豬肉與內臟要煮熟，並落實飯前洗手；同時不要共用針具、牙刷與刮鬍刀，刺青或醫美選合法消毒場所，並維持規律作息與少飲酒。