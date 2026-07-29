2026-07-29 15:51 只想工作不想上班的Summer
特留分修法上路！遺產真的可以留給你想留的人嗎？一次看懂最新民法修法
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：民法修法後，兄弟姊妹不再享有特留分保障。
- 重點二：立遺囑者可更完整依意願安排遺產去向。
- 重點三：財富傳承重於賺錢，需及早規劃避免家庭衝突。
這兩天看到一則新聞，引起不少討論。立法院三讀通過《民法》修正案，未來兄弟姊妹將不再享有特留分保障。很多媒體都在解釋法條怎麼改、哪些人受到影響，也有人開始討論，以後是不是可以把遺產全部留給某一個人。法律的內容固然重要，但我真正停下來思考的，卻不是法律，而是另一個問題：一個人努力了一輩子累積的財富，到最後，到底有沒有權利決定留給誰？我相信，這才是這次民法修法真正值得討論的地方。
做投資這麼多年，我看過不少企業家，也接觸過許多創業者。大家每天都在談公司估值、投資報酬率、股權配置，甚至花很多時間研究如何讓資產增值。但很少人願意談另一件事情，那就是財富傳承。很多人可以花三十年累積資產，卻沒有花三十分鐘思考，如果有一天自己突然離開，這些財產是不是會按照自己的想法被分配？很多家庭真正開始衝突，不是在創業的時候，而是在談遺產的那一天。錢本身沒有感情，但只要牽涉到人，事情往往就沒有想像中單純。
有人看到這次特留分修法，第一個反應是：「兄弟姊妹怎麼可以沒有保障？」這樣的想法沒有對錯，只是每一個家庭的故事都不一樣。有些兄弟姊妹感情很好，一輩子互相扶持；但也有人幾十年沒有聯絡，甚至比陌生人還陌生。我身邊也有不少朋友，真正一路陪伴自己的，不是血緣關係，而是另一半、朋友，甚至是一位長期照顧自己的看護。當家庭型態愈來愈多元，法律也開始慢慢反映社會的改變。這次民法修法取消兄弟姊妹的特留分，某種程度上，就是把更多決定權交還給財產所有人，而不是完全依照血緣來決定。
Summer今年五十幾歲，走過兩段婚姻，也看過不少家庭的聚散離合。年輕的時候，我總覺得家人就是家人，很多事情不用特別去定義；但隨著年紀愈來愈大，我反而發現，真正的家人，不一定只是戶口名簿上的名字，而是那些願意陪伴你、照顧你、在你最低潮時沒有離開的人。這也是為什麼我看到這次特留分修法時，沒有急著站在哪一邊，而是開始思考，如果有一天是我，我希望自己的遺產留給誰？答案可能和法律沒有關係，而是和人生有關。
這幾年，我開始接觸更多創業者，也協助不少公司規劃股權與投資架構。我發現，公司可以很早就規劃股權、董事席次、投資協議，甚至連退出機制都寫得清清楚楚；但是談到自己的家庭與財富傳承，很多人卻選擇逃避。或許是因為談死亡太沉重，也或許是覺得還早。但人生最大的風險，從來不是死亡，而是沒有準備。當沒有遺囑、沒有規劃，很多事情最後就只能交給法律，而法律能做到的是公平，卻未必能符合每一個人的期待。
當然，這次民法修法並不是代表兄弟姊妹完全不能繼承遺產。如果沒有留下遺囑，仍然會依照法定繼承制度辦理；真正改變的是，如果立下合法遺囑，兄弟姊妹將不能再主張特留分，意思就是說，立遺囑的人可以更完整地實現自己的意願。我認為，這並不是鼓勵大家把財產留給誰，而是尊重每一個人對自己人生最後一份安排的權利。畢竟，那是他努力一輩子累積的成果。
有人說，賺錢很難；我現在反而覺得，財富傳承比賺錢更難。賺錢需要能力，傳承需要智慧。賺錢可以靠努力，傳承卻需要面對人性。很多家庭不是因為沒有財富而失和，而是因為沒有事先把話說清楚。這也是為什麼近幾年，不只是企業開始重視永續治理，很多高資產家庭也開始重視家族治理、信託、遺囑與資產規劃。真正成熟的財富觀，不只是累積更多資產，而是讓自己辛苦建立的一切，最後能夠按照自己的價值觀延續下去。
起看完這次特留分修法的新聞，我最大的感受其實只有一句話：人生最後留下來的，不只是遺產，還有一個人一輩子的選擇。法律可以保障最低的公平，但無法定義每一段關係的重量。或許，我們真正該思考的，不是兄弟姊妹有沒有特留分，而是如果今天開始認真規劃自己的財富傳承，有一天離開這個世界時，我們希望留下的是一筆錢，還是一份沒有遺憾的心意。
我也想聽聽你的想法，寫信告訴我~Summer0807@gmail.com
精華 FAQ
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修法後，兄弟姊妹不再享有特留分保障。若被繼承人立下合法遺囑，便可更完整依自己的意願分配遺產，不必再保留兄弟姊妹的最低份額。
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文章強調，真正重要的是一個人是否有權決定自己一生累積的財富要留給誰。法律雖能提供公平的分配框架，但未必完全符合每個家庭的情感與期待。
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作者認為財富傳承比賺錢更需要智慧，應及早透過遺囑、信託、家族治理與資產規劃，把話說清楚，避免日後因沒有準備而引發家庭衝突。
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