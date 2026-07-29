2026-07-29 10:46 柳靖
最危險的員工，不是請病假的人，而是每天說『我還可以』的人。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：過勞與高壓制度正讓員工在健康上慢慢離職。
- 重點二：真正消耗人的不是工作量，而是缺乏資源支持。
- 重點三：組織若以績效換健康，終將流失人才與創造力。
如果一家公司需要靠員工犧牲健康，才能換來績效，那生病的，恐怕不只是員工
八點檔演員陳珮麒最近坦言，因長期過勞，免疫力下降，身體出現白斑症初期症狀。
很多人把焦點放在白斑症。我看到的，卻是一個早已存在於無數職場的警訊。
有些人每天都準時上班。身體，卻早已開始慢慢離職。
▋真正消耗人的是工作的方式
我曾經在公部門工作。那段時間，我總以為責任感，就是把事情做好。工作做不完，就留下來，或是帶回家做。人力不足，就自己頂。有人接不了，就自己接。
努力的人愈來愈忙，願意承擔的人愈來愈累。制度開始依賴少數人的責任感運作。健康，也開始成為代價。
▋這不是個人的問題，而是制度設計的問題
近年職業健康研究提出一個重要觀點。真正讓人耗竭的，並非只有工作量。
當工作的要求不斷增加，支持、資源、自主權與休息卻沒有同步提升，身心耗竭的風險就會快速升高。
另一項「付出－回報失衡」研究也指出，長期高付出、低回報，容易增加心理與生理疾病的風險。
很多人一直以為自己撐得不夠久。事實上，有些環境，本來就不該靠人的意志力去維持。
▋我們一直在管理績效，卻很少管理健康
企業每年都在追蹤營收、追蹤 KPI、追蹤成本。
卻少有人追蹤：有多少人開始失眠？長期焦慮？有多少人靠止痛藥、胃藥、安眠藥撐著上班？健康持續流失，今天的績效，很可能只是預支明天的人才。
▋很多人沒有過勞死，只是每天都在慢慢壞掉
離開公職後，我重新設計自己的工作方式。
每接下一件工作，我都會先問自己三個問題。
- 這件事，真的值得我投入嗎？
- 它是在累積我的價值，還是在消耗我的健康？
- 五年後，我希望留下作品，還是留下慢性病？
以前，我努力完成工作。現在，我更努力建立一個可以長久工作的自己。人生是一場長跑。重要的是走得夠遠。
▋職場身心永續，是下一個世代最重要的競爭力
一個成熟的組織，真正要管理的，不只有績效。還有人能不能健康地把工作做好五年、十年，甚至二十年。
一套制度，如果持續消耗最願意付出的人。最後失去的，不只是人才。還有整個組織的創造力、信任感，以及未來。
職場身心永續，是管理能力，也是一個組織能否長期發展的核心競爭力。
▋留給大家一個問題
當一家公司每年的績效都在成長。代價卻是愈來愈多人失眠、焦慮、免疫失調，甚至帶著一身傷繼續工作。
真正該追求的，究竟是更高的績效？還是讓更多人，能健康地走完整個職涯？
一個真正成功的組織，不會讓員工用健康換績效；一個真正成功的人生，也不需要用生命去證明自己的努力。
最可怕的職場，不會讓你立刻倒下，它會讓你慢慢失去健康，卻以為一切都很正常。
精華 FAQ
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作者認為最危險的不是會請病假的人，而是每天都說自己還可以、持續硬撐上班的人。這類人表面正常，實際上健康可能已經在透支。
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文章指出，耗竭不只是因為工作量大，更是因為要求增加時，支持、資源、自主權與休息沒有同步提升，讓員工長期高付出、低回報。
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作者主張企業不能只管理營收與KPI，也要管理員工健康，追蹤失眠、焦慮與過勞狀況。真正成熟的組織，應讓人能長期健康工作。
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