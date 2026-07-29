2026-07-29 12:30 Qinote
職場裡，責任感很重要，保護自己也很重要。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：公司內部請假規定不一定等同法律規定。
- 重點二：遇到制度疑問時，先查證再向主管機關確認。
- 重點三：責任感重要，但了解並保護自身權益同樣重要。
Qinote｜文字與生活
工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。
前幾天，我曾分享過一位朋友的離職故事。
她依照公司規定，提早提出離職，也開始整理資料，希望把工作完整交接給下一位同事。
可是，公司始終沒有安排交接。
主管一次又一次地說：
「人真的很難找。」
「再等等。」
她選擇配合，也希望能讓這段合作有一個圓滿的結束。
只是，她沒想到，真正的考驗還沒有結束。
後來，她因為身體不舒服，需要請病假。
原本以為，只要依照醫師的診斷提出證明，就能完成請假程序。
沒想到，公司卻告訴她：
「診所開立的診斷證明只能請三天病假，如果要請五天，就必須提出區域醫院以上的診斷證明。」
她沒有立刻和公司爭論。
只是打電話問我：
「這是法律規定嗎？」
我沒有直接回答。
而是建議她，與其猜測，不如直接向勞工主管機關詢問。
後來，她查詢了相關規定，也向勞工主管機關確認，並參考了勞動部相關函釋（函號344223）。
她才知道，《勞動基準法》並沒有規定「診所開立的診斷證明只能請三天病假，超過三天一定要區域醫院診斷證明」。
也就是說，如果公司有自己的請假管理方式，那屬於公司的內部規範。
但公司的內部規範，不等於法律本身。
她苦笑著對我說：
「我一直以為，公司怎麼說，我就只能怎麼做。」
我想，不只是她。
很多職場人，或許也曾有過同樣的想法。
我們努力工作。
認真完成每一項交辦事項。
也願意遵守公司的制度。
可是，我們卻很少停下來想一想：
哪些是法律保障的權益？
哪些只是公司的內部管理方式？
工作多年，我慢慢發現。
很多認真工作的員工，都有一個共同的特質。
責任感很重。
所以，公司說再等等，他願意等。
主管說再幫忙一下，他願意配合。
制度讓他感到疑惑，他第一個想到的，不是查證，而是懷疑是不是自己理解錯了。
可是，責任感很重要。
懂得保護自己，也同樣重要。
我想分享這個故事，不是要大家和公司對立。
也不是要否定每一家公司的管理制度。
公司可以有自己的管理方式。
員工也應該遵守合理的工作規範。
但是，公司的制度，仍然應該符合相關法令。
因此，當制度與法律之間讓人產生疑問時，最好的方式不是猜測，也不是爭執。
而是查證。
了解法令。
必要時，向勞工主管機關詢問。
因為，了解自己的權益，不是為了挑戰公司。
而是讓自己知道：
哪些責任，是自己應該完成的。
哪些權益，是法律希望保護每一位勞工的。
很多人都教我們，要成為一位有責任感的員工。
卻很少有人告訴我們，也要成為一位懂得保護自己的職場人。
認真工作，是一種責任。
了解權益，是一種能力。
當你懂得完成自己的責任，也懂得了解自己的權益。
無論未來走到哪一個職場，都能更安心、更有底氣地面對每一個選擇。
歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在猶豫的人。
—— Qinote
精華 FAQ
-
朋友依公司流程提出病假申請後，卻被要求超過3天必須提供區域醫院以上診斷證明。她因此疑惑這是否屬於法律規定，最後發現這只是公司內部管理方式，並非勞基法明文要求。
-
作者建議不要先猜測或爭執，而是直接查詢相關法令，必要時向勞工主管機關詢問確認。這樣才能分清楚哪些是法律保障的權益，哪些只是公司的內部規範。
-
文章強調責任感確實重要，但懂得保護自己、了解權益也同樣重要。做一位認真負責的員工之餘，也要知道公司制度是否符合法令，才能更安心地面對職場選擇。
喜歡這篇文章嗎？歡迎贊助作者，好內容值得更多人支持。贊助
贊助說明
為了鼓勵作者持續創作更好的內容，會員可以使用「贊助」功能實質回饋給喜愛的作者。可將您認為適合的點數贈送給作者，一旦使用贊助點數即不得撤銷，單筆贊助最低點數為30點，最高點數沒有上限。
U 利點數 1 點 = NTD 1 元。
您當前剩餘 U 利點數：0點；前往購買點數