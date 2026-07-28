2026-07-28 16:33 女子漾／編輯黃冠婷
從中和公媳命案看家庭衝突！公婆問題不是忍一忍就會好，出現6個警訊先保命
新北市中和區近日發生一起家庭命案，一名女子前往公婆住處接孩子時，疑因育兒、金錢及離婚問題與公公發生衝突，最後遭到攻擊身亡。案件仍待司法調查釐清，但這起悲劇也再次提醒：家庭成員之間的摩擦，若已經出現威脅、控制與暴力，便不能再被淡化成「公媳不合」或「大家各退一步就好」。
公婆衝突不全是家務事，暴力更不是溝通失敗
媳婦與公婆對育兒、家務、金錢及生活習慣有不同意見，確實很常見；然而，意見不合不會合理化任何暴力行為，更不能將傷害歸咎於受害者「不夠圓融」。
衛福部指出，家庭成員之間若出現身體、精神、經濟上的騷擾、控制、威脅或其他不法侵害，都可能構成家庭暴力。家庭暴力也經常反覆發生，頻率與嚴重程度可能隨時間加劇，因此及早求助非常重要。
真正需要檢討的，不是女性為什麼沒有更會說話，而是整個家庭是否長期容許羞辱、侵犯界線與威嚇行為發生。
公婆問題怎麼談？先由伴侶站到第一線
健康的婚姻裡，伴侶不該把自己的父母與另一半推到前線互相對抗，再以「妳們自己談」逃避責任。涉及公婆的問題，應優先由親生子女出面溝通。
例如公婆過度干涉孩子管教，應由丈夫清楚表示：「我們會聽取建議，但最後由孩子父母共同決定。」若公婆未經同意使用私人物品、進入房間或評論收入，也應由伴侶協助建立界線。
比起說「我老婆不喜歡」，更適合使用「這是我們夫妻共同決定」。
想和平協調，先談清楚5條生活界線
第一是育兒權。公婆可以協助照顧與提供經驗，但孩子的醫療、教育、飲食及管教原則，最終仍應由父母決定。
第二是居住隱私。即使住在長輩的房子，也要談清楚房間、物品與私人時間的界線，不能以「都是一家人」為由隨意翻找或使用。
第三是家務分工。不能因為女性嫁入家庭，就預設煮飯、清潔及照顧長輩全部由媳婦承擔。
第四是金錢責任。孝親費、育兒費、房貸及家庭支出，應由夫妻先取得共識，再對外說明，避免每位長輩各自向媳婦提出要求。
第五是婚姻問題。夫妻是否分居、離婚或如何安排孩子，應由當事人依法處理。公婆可以關心，卻不應以羞辱、跟蹤、威脅或強行扣留孩子介入。
有智慧的溝通，不是在情緒最高點講道理
需要談敏感問題時，盡量選擇白天、公開或有其他可信任者在場的地方，避免在狹窄空間、樓梯間、廚房或對方飲酒後單獨爭辯。溝通時可以使用「事實、感受、需求、方案」四步驟。例如：「昨天孩子回家後作息被打亂，讓我們很難照顧。我希望之後按照固定時間接送，如果臨時有變動，請先傳訊息確認。」
一次只處理一個議題，也不要把多年不滿全部翻出來。若對方開始辱罵、摔東西或靠近威嚇，應立即停止談話，而不是留下來證明誰有道理。必要時可改用文字留下紀錄，或請婚姻諮商師、社工及雙方信任的中立者協助。第三方的作用不是逼女性退讓，而是避免權力較弱的一方被多人圍攻。
出現這6個警訊，已經不適合只談溝通
1. 曾經推撞、掌摑、勒脖子或限制行動：即使對方事後道歉，也不能把肢體暴力視為一時失控。
2. 威脅傷害妳、孩子、寵物或自己：「妳敢離婚就試試看」不是氣話，而是需要被認真看待的危險訊號。
3. 頻繁監控行蹤與通訊：包括查手機、跟蹤上下班、堵人、要求隨時報備，以及透過孩子掌握位置。
4. 持續指控外遇或散布羞辱言論：沒有證據卻反覆指控、公開污名化，可能是控制與合理化攻擊的手段。
5. 藏有武器或在衝突時拿出刀械：此時不要試圖搶奪、勸說或繼續辯論，應優先撤離並報警。
6.分居、離婚或爭取孩子期間，情緒明顯升級：關係即將結束時，原本具有控制傾向的人可能感到失去掌控。接送孩子、搬家及取回物品時，最好避免單獨前往。
台灣目前會由警察、醫療與社工等第一線人員使用危險評估工具，判斷家庭暴力案件是否具有高度致命風險，並視情況啟動安全防護網。
感到不安全時，先做4件事
第一，離開現場。往便利商店、派出所、管理室或人多的地方移動，不要為了拿完所有物品而延誤撤離。
第二，立即求助。正在遭受攻擊、被持械威脅或無法安全離開時，直接撥打110；需要家庭暴力諮詢、通報、庇護或社工協助，可撥打24小時113保護專線。113全年無休，也能協助轉介地方家庭暴力防治中心。
第三，保存證據。保留威脅訊息、錄音、照片、就醫及報案紀錄，但不要為了蒐證刻意刺激對方或讓自己停留在危險環境。
第四，安排安全計畫。將證件、現金、藥物、備用鑰匙及孩子必需品放在可快速取得的位置，並與可信任親友約定求救暗號。接送孩子或取回物品時，可請親友陪同，必要時尋求警方或社工協助。
保護令不只保護夫妻，家庭成員也可能適用
遭受家庭暴力者可尋求社工、警察及法律專業人員評估保護令需求。保護令可依情況禁止相對人實施暴力、騷擾、接觸、跟蹤或靠近特定場所；家庭暴力案件聲請保護令依法免徵裁判費，有其他法律需求也能洽詢法律扶助基金會。不要等到真的被打，才覺得自己「有資格」求助。反覆威脅、控制、跟蹤及精神虐待，也值得諮詢專業人員。
真正有智慧的家庭關係，不靠媳婦一個人忍耐
婆媳、公媳相處需要尊重與協調，但所謂圓融，不是要求女性不斷吞下委屈，直到家庭表面看起來和諧。可以溝通的，是生活習慣、家務安排與育兒方式；不能被溝通合理化的，是威脅、控制與暴力。當一個人已經讓妳感到害怕，最優先的選擇不是找出更漂亮的說法，而是拉開距離、尋求支援並保護自己與孩子。
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