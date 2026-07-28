2026-07-28 15:04 女子漾／編輯黃冠婷
戴套也不一定擋得住HPV！醫師揭不只性愛，口交、皮膚接觸也可能傳染
「一直以為有戴保險套就夠安全，做完抹片檢查才知道，HPV根本不是只靠體液傳染。」近日有網友在Threads分享，接受子宮頸抹片檢查時，才從衛教人員口中得知，人類乳突病毒HPV可以透過親密的皮膚與黏膜接觸傳播，不只發生在陰道性交，口交、肛交及生殖器周圍皮膚接觸，都可能增加感染機會，讓她忍不住感嘆：「以前完全沒有人告訴我。」
留言區也出現不少同樣震驚的網友，也提醒男女都應該了解疫苗與篩檢。究竟HPV是什麼？戴保險套為什麼仍不能百分之百預防？以下一次整理。
HPV是什麼？感染不代表一定會罹癌
HPV全名為人類乳突病毒，目前已知有超過200種型別。部分低風險型可能造成生殖器疣，部分高風險型若長期持續感染，則與子宮頸癌、外陰癌、陰道癌、肛門癌、陰莖癌及部分口咽癌有關。感染者可能完全沒有症狀，也可能在不知道的情況下將病毒傳給伴侶；不過，多數感染會被免疫系統自行清除，感染HPV並不等於一定會罹癌。
HPV不只有性行為，口交與親密接觸也可能傳染
HPV除了陰道性交，也可能透過肛交、口交、生殖器周圍皮膚接觸，以及未清潔或未加保護套的共用情趣用品傳播。保險套仍能降低感染風險，但因無法覆蓋陰囊、外陰部、恥骨區域與肛門周圍所有皮膚，因此不能提供百分之百保護。正確觀念不是「戴套沒有用」，而是保險套、HPV疫苗與定期篩檢都要一起進行。
毛巾、馬桶座不是主要感染途徑
至於共用毛巾、馬桶座或一般日常接觸，目前公衛機構仍認為，生殖器HPV主要透過性行為及親密皮膚接觸傳播，而非一般社交接觸。日常不需要因使用公共廁所、共用餐具或擁抱過度恐慌，但仍建議避免共用刮毛刀、貼身衣物及未妥善清潔的情趣用品。
HPV不是女性專屬，男生也會感染
HPV不只與女性有關，男性同樣可能感染、傳播病毒，也可能罹患生殖器疣、肛門癌、陰莖癌與口咽癌。即使一生只有一位伴侶，也可能接觸HPV，因此感染不代表性生活混亂，更不能單靠檢查結果推斷伴侶外遇。男女依醫師建議接種HPV疫苗，都有助降低相關疾病風險。
打過疫苗仍要篩檢，5件事一起做才安心
完成HPV疫苗接種後，女性仍須定期接受子宮頸抹片或HPV檢測，因為疫苗無法涵蓋所有病毒型別，也不能治療已存在的感染。
1. 依建議接種HPV疫苗：疫苗能降低多種高風險HPV、生殖器疣與相關癌症風險，但不能預防所有HPV型別。
2. 正確使用保險套或口交膜：保險套無法覆蓋所有生殖器周圍皮膚，不能百分之百阻擋HPV，但仍能降低感染風險，也有助預防其他性傳染病。
3. 避免共用未清潔的情趣用品：每次使用後應依產品說明清潔；若與他人共用或接觸不同身體部位，可使用保險套包覆並立即更換。
4. 依年齡定期接受篩檢：接種疫苗後仍需做子宮頸抹片或HPV檢測，才能及早發現高風險病毒持續感染或子宮頸細胞異常。
5. 不要因HPV陽性責怪自己：HPV非常常見，感染結果無法直接判斷何時、由誰傳染，也不代表性生活混亂或伴侶一定外遇。
我國常見的HPV高危險型為第16、18、52、58型，與子宮頸癌前病變、子宮頸癌、人類外生器癌及頭頸癌（包括口咽癌）有關。研究顯示，HPV疫苗不僅能預防子宮頸癌，還能預防包括口咽癌、肛門癌、外生殖器癌與尖形濕疣等疾病。
HPV預防沒有單一方法可以做到百分之百。疫苗、安全性行為與定期篩檢一起進行，才能建立較完整的保護。
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