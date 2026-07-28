一日手術不一定賠住院！門診、住院差在哪？專家揭理賠關鍵：有開刀也可能不算「手術」

2026-07-28 09:20 黃嘉琪
「一日手術」示意。圖／ingimage
「一日手術」示意。圖／ingimage

AI摘要

文章摘要整理：

文章說明一日手術、門診手術、治療處置與手術並不相同，醫療與保險的認定標準也不同，理賠應回到健保分類與保單條款判斷。

【一日門診手術比照住院理賠？】一日手術、門診手術、治療處置、手術，到底有什麼不同？怎麼賠？​

很多人以為：有開刀，就一定叫手術。有手術，保險就一定會理賠。

但其實，事情沒有這麼簡單。最近，「一日手術」成為醫療及保險界熱門討論的話題。起因是台大醫院宣布推動「一日手術」制度，希望讓部分符合條件的病人在同一天完成手術後返家，也讓不少人開始擔心醫療險理賠是否會受到影響。

​不過，我發現大家真正搞混的，其實不是一日手術。而是把：

​✔ 一日手術

✔ 門診手術

✔ 治療處置

✔ 手術

​全部當成同一件事。甚至認為：「只要有切掉東西，就一定是手術。」其實，不一定。而這也正是許多醫療險理賠爭議的原因之一。真正改變的，不是保險。而是醫療。今天，我想用最白話的方式，把這幾個觀念一次說清楚。​​

什麼是一日手術？

一日手術（Day Surgery），是指病人在同一天完成住院、治療、恢復觀察，再由醫師評估後於當天出院，不需要住院過夜。

​重點是：「不用住院過夜」，不是「沒有住院」。

​很多一日手術，病人一樣會先辦理住院手續，只是因為醫療技術、麻醉及術後照護愈來愈成熟，恢復速度變快，所以不用再像以前住院三、五天。也就是說，一日手術描述的是醫療流程。

那門診手術又是什麼？

​門診手術，是指沒有辦理住院，直接在門診接受醫療，完成後休息觀察，就可以直接回家。它描述的是就醫方式。所以，一日手術和門診手術，不是同一件事。

​很多人會以為：一日手術＝門診手術。其實，不一定。

例如：​情況一，上午辦理住院，接受治療，下午出院，這就是一日手術。

情況二，上午到門診，完成醫療，休息觀察後直接回家。這就是門診治療。

如果該醫療行為符合保單條款或健保支付標準所認定的手術，也可能屬於門診手術；如果屬於健保支付標準中的治療處置，則可能只是門診處置。

​因此，一日手術強調的是「同一天完成住院、治療及出院」；門診手術強調的是「是否需要辦理住院」。兩者不能直接畫上等號。其實，很多醫療早就以門診方式在進行了很多人以為門診手術是最近才開始。其實不是。

​多年來，眼科、牙科、耳鼻喉科、婦產科及其他科別，就有不少醫療是在門診完成。只是隨著微創手術、內視鏡技術、麻醉技術及術後照護愈來愈成熟，原本需要住院的醫療，也開始有機會改成一日住院或門診完成。所以，我們真正看到的，不是突然多了一日手術。而是醫療模式正在改變。

門診手術、一日手術的理賠議題，持續引發市場關注。聯合報系資料照
門診手術、一日手術的理賠議題，持續引發市場關注。聯合報系資料照

​​那「治療處置」和「手術」又有什麼不同？

​很多人以為：有開刀、有切除，就一定叫手術。其實，醫療、健保及保險看的，不一定是同一件事。

第一，是醫療上的判斷。

​醫師會依照病人的病情及醫療專業，決定採取何種診斷或治療方式；至於健保如何分類、保險如何認定，則可能依各自的規範而有所不同。

第二，是健保支付標準的分類。

​健保有自己的醫療費用支付標準。每一項醫療行為，都有自己的代碼及分類。近年大家常討論的：第二部第二章第六節：治療處置（2-2-6）、以及第二部第二章第七節：手術（2-2-7）。

​其中，「2-2-7」就是健保支付標準中「第二部第二章第七節：手術」的簡稱，因此經常出現在醫療險及手術險的討論中。有些醫療行為，健保支付標準歸類在第二部第二章第七節「手術（2-2-7）」。有些則歸類在第二部第二章第六節「治療處置（2-2-6）」。也因此，有切除、有麻醉、有縫合，都不代表一定會被歸類為保單條款所稱的手術。

第三，是保險條款的認定方式。

​很多醫療險、手術險的保單條款，會約定依據健保支付標準第二部第二章第七節（2-2-7）所列的手術，或依保單所列手術項目來認定是否符合給付條件。

​因此，真正影響理賠的，不是我們口語上說：「我有開刀。」​

而是：

✔ 健保支付標準如何分類。​

✔ 保單條款如何約定。

✔ 是否符合給付條件。

​​以大腸鏡切除息肉為例，很多人會說：「不是把息肉切掉了嗎？當然就是手術。」

其實，不一定。大腸鏡切除息肉，在醫療實務及健保支付標準中，可能因不同的醫療方式、不同的申報項目，而有不同的分類。因此，不同個案仍須依實際醫療方式、健保申報項目及保單條款綜合判斷，不宜一概而論。

​與其一直爭論它叫「治療處置」還是「手術」，不如先了解自己的保單，是怎麼定義「手術」。那實務上，可以怎麼初步判斷？很多人第一個會看醫療收據。例如收據上有「手術費」，但我要提醒大家：收據上有「手術費」，不代表一定符合保單條款所稱的手術。

​如果真的想進一步了解自己的醫療行為如何向健保申報，可以向醫院申請手術紀錄或健保醫療費用申報資料，再對照自己的保單條款。如果自己不熟悉，也可以請保險公司或保險業務人員協助確認。這樣的判斷方式，會比單看收據更完整，也更精準。

醫療理賠示意。圖／AI生成
醫療理賠示意。圖／AI生成

醫療改變了，我們的保障觀念也該跟著更新

​真正值得思考的，不是哪一項醫療叫什麼名字。而是：​醫療模式改變了，我們的保障觀念，是不是也該一起更新？​以前規劃醫療險，大家最在意的是：「住院一天賠多少？」但未來，更值得思考的是：「醫療費用，誰幫我負擔？」

​因為住院天數縮短了，不代表醫療費變便宜。真正昂貴的，往往是：

​• 手術費​

• 麻醉費​

• 自費醫材

• 特殊材料

​• 高價藥物

​甚至是標靶治療、免疫治療等新型醫療。

​因此，規劃醫療保障時，也可以重新檢視：

​✔ 是否有實支實付醫療保障。​

✔ 是否涵蓋門診手術或相關保障。​

✔ 是否有足夠的重大傷病或癌症一次給付保障。

​讓保障跟得上醫療模式，而不是停留在住院天數。

​另外，也提醒大家：每家保險公司的保單條款不盡相同，即使是同一家保險公司，不同時期推出的商品，保障範圍、給付條件及理賠方式，也可能有所不同。最重要的，還是回到自己的保單條款，了解保障內容及約定條件。真正保障你的，不是別人的保單，而是你自己手上的那一份。

​​​最後，我想送給大家一句話。很多理賠爭議，不是保險公司突然不賠，也不是保戶故意誤解。而是醫療、健保及保險，各自有不同的認定標準。當我們把醫療流程、就醫方式、健保支付標準及保單條款分開來理解，就會發現，很多原本看似複雜的問題，其實都有答案。

​醫療一直在進步。保險也一直在調整。真正需要更新的，不只是保單，而是我們理解醫療與保障的方式。因為真正的安心，不是醫療改變時才開始擔心保單有沒有理賠，而是在醫療改變之前，就讓自己的保障跟得上。

​（本文主要是協助大家理解醫療、健保及保險之間的基本觀念，實際是否符合理賠，仍應依個案情況、保單條款及保險公司審核結果為準。）

精華 FAQ

  • 一日手術重點是同一天完成住院、治療與出院，強調醫療流程；門診手術則是未辦住院、在門診完成後返家，強調就醫方式，所以兩者不一定相同。

  • 最重要的是健保支付標準如何分類，以及保單條款如何約定是否以2-2-7手術認定給付。就算有切除、麻醉或縫合，也不代表一定符合保險中的手術定義。

  • 不一定。收據上出現手術費，只能當作初步線索，仍要對照醫院的手術紀錄、健保申報資料與保單條款，才能確認是否屬於可理賠的手術項目。

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2026-07-23 10:32 Erica Hsu
溫慶珠。圖片來源：伊莎貝爾溫工作室
溫慶珠。圖片來源：伊莎貝爾溫工作室

她的丈夫會替她洗頭，把熱騰騰的早餐送到床邊。她卻離開了他，走進另一段伴隨債務與生活風波的感情。這個女人，是台灣時尚設計師溫慶珠（Isabelle Wen）。

2026年7月，台北時尚圈傳來她離世的消息，享年69歲。很多人記得她一頭浪漫長捲髮，披著昂貴皮草，下面隨意搭著一條破牛仔褲，像是一直活在自己的美學世界裡。

她最讓人難以理解的，還不是她的穿著。她曾離開一個把她照顧得近乎周全的男人，走向一段連自己都形容為「大流亡」的感情。

她放下很多人求之不得的婚姻

溫慶珠的前夫，是室內設計師楊世傑（Sergio）。她曾形容，那個男人像一個屋頂，罩著她，不讓她承受外面的風雨。楊世傑體貼、可靠，把她照顧得周全，也給了她一段安穩的婚姻生活。這樣的伴侶，可能是很多人求之不得的選擇。可一段婚姻看起來令人羨慕，不代表當事人仍能在裡面感受到渴望、心動與共鳴。

溫慶珠沒有明白說過，自己是否因為婚姻失去激情而離開。可她最後走向的，確實不是一個能給她更多安穩的人。她愛上攝影師周立華（Nicholas），進入一段被她形容為「大流亡」的感情。

分手時，楊世傑哭了。溫慶珠曾形容，那些眼淚像浪潮一樣淹滿地板。她看著曾經保護她、疼愛她的人，紅著眼眶說對不起，最後仍轉身離開。這個決定無論放在哪個年代，都很難不引起質疑。

她選擇的，是另一種完全不同的人生

溫慶珠家中掛著一幅周立華的作品。廢棄的粉底、乳液、生鏽的門把，以及流亡途中撿回來的物件，最後被做成一幅金碧輝煌的畫。她曾說：「他不只是我的Soulmate，他更是這些年來，我唯一的依靠。」

替她洗頭、送早餐的人，沒有成為她最後選擇的依靠；陪她把廢棄物變成藝術的人，卻成了她口中的靈魂伴侶。其中究竟是愛、創作上的共鳴，或是一段旁人難以理解的依附，她沒有給出答案。從她最後的選擇來看，她放下了平順與被照顧的生活，走向藝術、冒險與創作上的碰撞。

安穩和激情哪一個更珍貴，旁人無法替她判斷。可她之所以能放下這段安穩，不只因為敢愛。早在做出選擇以前，她已經替自己準備了另一條路。

那一百萬元，沒有把她送進名媛生活

許多人看見溫慶珠的穿著、社交圈與生活品味，很容易把她放進「名媛」的框架裡。可她創業的起點，沒有想像中輕鬆。

二十多歲時，父親過世。母親賣掉房子，將財產分給孩子，溫慶珠拿到屬於自己的新台幣一百萬元。當時家人陸續移民美國，她選擇留在台灣。她拿著那筆錢，在迪化街租下一間大約三十坪的破舊洋房，自己粉刷牆壁，在簡陋的空間裡處理布料、剪裁與訂單。

她在那裡待了九年。九年，足以讓一個二十多歲的人走到三十多歲。身邊的人陸續移民、成家、換一種生活，她依然在同一間老屋裡工作。旁人可能只看見她穿得漂亮，卻不知道她每天在工作室裡，要面對多少瑣碎、枯燥又耗人的事。

1989年，她創立同名品牌。母親特地回台灣看她的服裝秀。當伸展台亮起，模特兒穿著她設計的衣服走出來，母親抱著她哭了：「原來妳真的在工作啊！」

九年後，她終於讓家人看見，那間老屋裡的一匹匹布，並非玩票，也不是名媛打發時間的興趣。她真的把人生押在這件事上。

她能放下安穩，也因為她有能力重新開始

很多人即使不再喜歡原本的生活，也未必有條件離開。孩子、收入、房子、照顧責任，甚至旁人對一段「好婚姻」的期待，都可能讓人繼續留在原地。

溫慶珠能放下一段令人羨慕的婚姻，也和她早已建立自己的品牌、能靠設計養活自己有關。有人沒有離開，未必少了勇氣。有時只是身後還有太多責任，手裡也沒有足夠的資源，承擔離開後的日子。

自由需要勇氣，也需要資本。年輕時，我可能會問：她為什麼要放棄一個這麼好的男人？現在我更在意的是：一個人要有多少能力，才真正擁有選擇生活的資格？

她的人生沒有提供簡單答案

溫慶珠的一生沒有告訴我們，安穩的婚姻不好，也沒有證明激情一定比平順珍貴。她讓人看見，一個人即使擁有旁人眼中很好的生活，心裡仍可能渴望另一種人生。

至於她離開楊世傑、走向周立華的決定，我無法浪漫地說，那一定代表自由，也無法替那段關係下結論。有能力承擔後果，不表示這個選擇一定是對的。但至少，那是她自己做出的決定，後來的風波與失去，也由她自己面對。如今，那個披著皮草、穿著破牛仔褲的身影離開了。她留下的問題或許是：當我們也想選擇自己的人生時，手裡是否已經有足夠的能力，過好選擇之後的日子？

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2026-07-22 07:36 失敗要趁早-張念慈
兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下。圖片來源：微博
兩任前妻、前媳婦都願意送他最後一程！謝賢留給所有家庭最難的一課：身分沒了，情分可以留下。圖片來源：微博

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：謝賢離婚後未與前妻反目，仍保有體面互動。
  • 重點二：狄波拉、張柏芝都能與謝家維持和諧關係。
  • 重點三：他以尊重與善意，讓孩子不必繼承大人的仇恨。

一個男人離婚兩次，兒子的婚姻也破裂了。照理說，他的人生裡應該留下不少怨恨、難堪，甚至一群老死不相往來的前家人。但謝賢離世後，大家看到的卻完全相反。

第一任前妻甄珍在機場淚崩、第二任前妻狄波拉哭到雙眼紅腫，前媳婦張柏芝更立刻把微博、IG大頭貼換成全黑。三個女人早已不是謝家的媳婦、妻子，謝賢也不再是她們名義上的家人。

可是在人生最後一程，她們仍然願意用家人的方式，送他離開。謝賢卻用兩段婚姻，以及他對前媳婦張柏芝的態度，示範了另一種可能：婚姻可以失敗，關係可以改變，但真正有修養的人，會讓曾經愛過的人，在離開之後仍保有尊嚴。

兩段婚姻都結束，他卻沒有多出兩個仇人

謝賢一生有過兩段婚姻。1974年，他與台灣女星甄珍結婚，這段婚姻維持不到三年便告終。許多人離婚後，只要提起前任就充滿怨恨，但甄珍與謝賢多年後依然能見面、互動。

2019年謝賢來台出席甄珍出道50周年活動，相隔40年這對前夫妻首度同框，兩人大方擁抱、合唱，謝賢還說：「我永遠愛你。」甄珍也回應「如果可以再選一次，我還是會嫁給謝賢」婚姻沒有走到最後，卻沒有抹掉兩個人曾經真心相愛的事實。

謝賢的第二任妻子是狄波拉。兩人1979年結婚，生下謝霆鋒與謝婷婷，婚姻維繫16年後離婚。狄波拉後來再婚，謝賢不只與她維持朋友關係，甚至與她的現任丈夫江耀城也能自在相處。三個人可以一起吃飯、參加活動，孩子有重要事情時，也能回到同一張桌子旁。狄波拉曾透露，現任丈夫甚至會主動留出空間，讓她與謝賢、一對兒女單獨相處。

這才是最不容易的地方。不是假裝婚姻沒有失敗，也不是強迫所有人繼續當一家人，而是每個人都清楚自己的位置，不需要靠羞辱另一個人，證明自己比較重要。兩段婚姻都結束了，謝賢卻沒有把任何一任前妻變成壞人。這不是運氣，是選擇。

離婚後還能好好相處，真正受益的是孩子

​很多人以為，離婚是兩個大人的事。其實大人怎麼離婚，決定了孩子接下來要承受多少痛苦。

有人把孩子當傳聲筒：「你去跟你爸爸說。」有人逼孩子選邊站：「你到底比較愛爸爸，還是愛媽媽？」還有人不斷在孩子面前羞辱前任，卻忘了孩子身上流著對方一半的血。當你告訴孩子「你爸爸是爛人」、「你媽媽一無是處」，孩子聽見的可能是：我的一半也很糟糕。

謝賢與狄波拉沒有這麼做。他們不再當夫妻，卻仍然共同當謝霆鋒與謝婷婷的父母；狄波拉再婚後，現任丈夫也沒有逼她切斷與前夫家庭的聯繫。

​因此，孩子不需要在爸爸、媽媽與繼父之間選邊，也不用為了愛其中一個人，對另一個人感到內疚。真正的多方贏，不是每個人都毫無芥蒂。而是大人願意管好自己的情緒，不把上一代的恩怨，變成下一代的功課。

兒子離婚後，他也沒有把張柏芝當成外人

​2011年，謝賢面對兒子謝霆鋒與張柏芝結束婚姻。當時兩人的婚變鬧得沸沸揚揚，謝賢身為父親，大可以一味維護兒子，將所有責任推到前媳婦身上。但他沒有。他多次公開肯定張柏芝是一位盡責的母親，感謝她照顧兩個孩子。談到兒子婚姻失敗時，他甚至心疼落淚，說自己覺得「對不起他們三個」。

他看到的，不只是一個「已經離婚的媳婦」。他看見的是，一位獨自承擔許多責任、努力照顧他兩個孫子的母親。張柏芝也沒有因為婚姻結束，切斷孩子與謝家的感情。她仍讓兩個兒子與爺爺保持聯繫，自己也與謝賢維持良好互動。

​謝賢連張柏芝後來生下、與謝家沒有血緣關係的第三個孩子，也一樣疼愛。一個已經沒關係的前公公願意感謝，一位已經離開的前媳婦沒有關門。於是婚姻雖然破裂，孩子與爺爺的親情沒有一起被判出局。

九成遺產留給孫子？無法估價的善意

謝賢離世後，據說他把九成遺產設為孫子成長基金，留給張柏芝與謝霆鋒所生的兩個兒子。其實，即使拿掉這項遺產傳聞，也不影響謝賢對家人的態度。真正重要的，不是他最後留下多少錢，而是他在還活著的時候，怎麼對待那些已經沒有法定關係的人。

他沒有因為婚姻結束，就否定前妻曾經的付出；沒有因為兒子離婚，就把前媳婦推到家門之外；也沒有讓兩個孫子因為父母分開，失去爺爺的疼愛。遺產可以計算，善意卻無法估價。

沒有法定關係後，家人如何保持優雅？

​優雅不等於委屈自己。如果關係中存在暴力、控制、騷擾或長期傷害，離開、斷聯與保護自己，才是負責任的選擇。但若只是兩個人不再適合共同生活，我們至少可以做到：不要因為感情結束，就全面否定對方的人格。

更不要為了報復前任，剝奪孩子被愛的權利；也不要逼所有親友陪著自己一起恨。夫妻可以變成前任，父母的身分仍然存在。媳婦可以變成前媳婦，孩子的媽媽依然值得被尊重。法律可以終止婚姻，卻不需要順便摧毀所有曾經存在的情分。

謝賢的故事，給我們3點提醒

第一，分開後，不要急著把對方說得一文不值。

​你可以承認兩個人不適合，也可以清楚設下界線，但不需要靠羞辱前任，證明自己離開得正確。一個人的修養，不只看熱戀時有多體貼，更要看感情結束後，還能不能管好自己的嘴。

第二，不要讓孩子繼承大人的仇恨。

​你可以不再愛前任，卻不能逼孩子一起討厭自己的爸爸或媽媽。孩子需要知道：父母分開不是他的錯，他也不必為了愛任何一方，背叛另一方離婚後最重要的責任，不是爭誰輸誰贏，而是讓孩子知道，家庭的形式變了，愛沒有消失。

第三，真正的優雅，是讓每一個人都有台階可下。前妻不必被醜化，前夫不必被消滅，現任不必活在比較裡，孩子更不必夾在中間做人質。

​謝賢當然不是完美的丈夫，他的感情人生也有許多爭議。但他示範了一件很難的事：當關係走到盡頭，不一定非得把曾經的一家人，變成一群彼此怨恨的陌生人。祈願謝賢一路好走，謝謝你活出了精采的一生。


精華 FAQ

  • 因為他沒有把前妻變成仇人，也沒有在關係結束後羞辱對方，而是維持基本尊重與體面，讓曾經愛過的人即使分開，仍能保有尊嚴與情分。

  • 謝賢與狄波拉離婚後仍能友好相處，甚至與對方現任丈夫自在同桌；他也曾公開肯定張柏芝盡責照顧孩子，讓前媳婦沒有被排除在謝家之外。

  • 它強調離婚不必延伸為仇恨，不應逼孩子選邊站，也不該用羞辱前任證明自己正確。真正的優雅，是讓每個人都能保有退路與尊嚴。

失敗要趁早-張念慈

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#婚姻 #張柏芝

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HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌顧問揭：蔡阿嘎品牌真正被懷疑的是什麼？

2026-07-23 17:07 數位品牌顧問 - 小米
HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌真正被懷疑的是什麼？圖片來源：王姿允臉書
HAHABABY爭議未歇、王姿允醫師另案提告！品牌真正被懷疑的是什麼？圖片來源：王姿允臉書

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：HAHABABY撞臉抄襲疑雲延燒，網友整理出41組、涉及30品牌比對。
  • 重點二：王姿允醫師另案提告4+2R商標與蛋白粉爭議，品牌信任再受檢視。
  • 重點三：文章主張真正被質疑的是品牌做決策的原則與價值觀。

今天看到王姿允醫師在社群上的說明時，我停下來讀完整篇。

上週，HAHABABY 的設計相似與抄襲疑雲持續延燒，甚至有人架設「撞臉全紀錄」網站，整理出 41 組、涉及 30 個品牌的商品比對。

這些內容仍是網友彙整，不能直接等同侵權認定；即使案例越來越多，我當時仍想再觀望一下，畢竟這已經牽涉到法律層面。

但今天看到王醫師指控前員工耶嫩與向日芽公司涉及「4+2R」商標及蛋白粉爭議，並表示已委託律師提告，我開始覺得，現在需要談的已經不只是哪些設計像不像。

這起提告的對象並不是 HAHABABY，蔡阿嘎二伯與向日芽的確切關係也尚未證實；但對大眾而言，不同事件開始被放在一起檢視，反映的是同一個問題：

這個品牌與相關個人品牌，面對別人的創作、專業和商業成果時，究竟相信什麼？​

當一件商品出現裂縫，大家會回頭看整個品牌

品牌的信任，不會在每次事件發生時重新歸零。

一開始，消費者可能只在意某個圖案、版型或商品概念是否過度相似；但當疑問持續累積，他們就會回頭檢查：

這是偶發疏失，還是內部決策的方式？有沒有人負責把關？過去遇到質疑時，又是怎麼處理的？

個別事件是否違法，需要證據與司法判定，但市場上的信任，往往比法律結果更早發生變化。

​消費者未必能判斷每一件事的法律責任，卻會從一次次選擇裡，形成對品牌的整體印象。當這些印象慢慢連在一起，大家檢視的便不再只是某一項商品，而是品牌長期做決定的方法。

品牌價值觀，會出現在每一個環節

很多品牌會說自己重視真誠、創新、用心。但價值觀不是官網上的幾個詞，而是當一條更快、更省力、更容易獲利的路出現在眼前時，團隊最後怎麼選。

它會出現在行動裡：哪些合作願意做，哪些利益願意放棄，也會出現在流程裡：設計有沒有檢查來源、素材有沒有確認授權、商品推出以前，有沒有人能提出反對意見。

​它還會出現在服務與回應裡：遇到問題時，是先保護自己，還是願意把事情說清楚、補上缺口，並承擔後續。

​最後，價值觀會落到產品上，成為消費者實際拿到手裡的東西，現在的消費者要的，不一定只有高 CP 值、好看或實用。

他們也在判斷：我是否認同這個品牌做事的方法？我願不願意繼續購買這個品牌的產品？甚至，當我把這個品牌穿戴在身上、帶進生活裡，我是否願意讓這個品牌成為別人認識我的一部分？

真正需要被檢視的，是品牌本身的原則

當信任開始鬆動，最急著修改的通常是對外說法。但真正需要重新檢視的，可能是更前面的決策方式：


我們平常如何看待別人的成果？團隊裡有沒有清楚的界線？當利益與原則衝突時，最後是誰說了算？

品牌主可以回頭看最近一次重要決定，問自己一個很簡單的問題：如果這個過程明天被完整公開，我仍然能坦然地說，這就是我們相信，並且願意負責的做法嗎？

​品牌價值觀就像一個人的價值觀。你相信什麼、主張什麼，又願意為哪些原則付出代價，會慢慢形塑品牌的樣子，也形塑消費者心中你的樣子。

​最後留下來認同你、信任你，甚至願意持續買單的人，往往不只因為產品好看。

​更是因為他們相信：你做出這些產品的方式，也值得支持。

◆ 資料來源：

王姿允醫師FacebookThreads公開說明

「HAHABABY 撞臉全紀錄」網站

TVBS 新聞網：〈Hahababy撞臉30品牌！網抓二伯「41樣抄襲」〉

緯來新聞網：〈二伯hahababy抄襲爆不完！撞臉網站驚見41項目〉

經濟部智慧財產局：著作權抄襲認定與商標侵權相關說明

精華 FAQ

  • 文章提到，HAHABABY先前被質疑設計相似與抄襲，網友還整理出41組、涉及30個品牌的比對資料；雖然這些內容不能直接等同侵權認定，但已引發更大範圍的品牌信任討論。

  • 因為王姿允醫師指控前員工與向日芽公司涉及4+2R商標及蛋白粉爭議，並已委託律師提告，雖非直接對HAHABABY提告，但外界開始把多起事件連在一起，檢視品牌與相關個人品牌的整體作風。

  • 文章認為，重點不只是哪件商品像不像，而是品牌如何看待別人的創作、專業與商業成果，以及團隊在利益與原則衝突時如何決策，因為這些會形塑消費者對品牌的長期信任。

數位品牌顧問 - 小米

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新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因

2026-07-22 13:05 女子漾／編輯張念慈
新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因。女子漾AI製圖
新竹音樂教室命案敲警鐘！小時候睡同一間房，長大卻為錢翻臉？手足關係變質的5個原因。女子漾AI製圖

新竹市一間音樂教室近日發生重大刑案，也讓家族關係、財產安排與長期衝突再次成為討論焦點。手足翻臉，表面看起來是在爭一筆錢，背後真正放不下的，往往是多年來沒有被看見的委屈。為什麼小時候一起長大、曾經最熟悉彼此的兄弟姊妹，成年後卻可能因為金錢、照顧責任與父母態度，逐漸走向疏遠，甚至徹底翻臉？以下盤點網友熱議的5個手足翻臉原因。

文章目錄

手足翻臉原因1：嘴上說一視同仁，孩子記住的卻是「你永遠比較疼他」

示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

父母常說每個孩子都一樣重要，但實際分配資源時，卻可能因為年齡、性別、經濟狀況或個性，做出不同安排。哥哥收入不穩，所以買房時多幫一點；弟弟年紀最小，因此做錯事也容易被原諒；妹妹比較會撒嬌，總能獲得更多關注；姊姊最懂事，於是每次都被要求多讓一步。

這些差別待遇，父母可能認為是「按照需求照顧」，孩子感受到的卻未必如此。一句「你是姊姊，要讓弟弟」，小時候看似只是要孩子停止吵架，長大後卻可能變成一種深層記憶：為什麼每次被要求犧牲的都是我？

等到日後遇上學費、創業資金、買房頭期款或財產分配，過去那些沒有被處理的偏心感，也可能一起浮上檯面。真正讓人難過的，有時不是少拿多少錢，而是終於確認，原來自己在父母心中的位置，真的和其他手足不一樣。

手足翻臉原因2：一個人出錢、一個人出力，最後兩邊都覺得自己吃虧

父母總希望百年之後能將財富傳承遺愛子女，但實務上手足爭產糾紛多，對簿公堂案例也不少。圖／聯合報系資料照片
父母總希望百年之後能將財富傳承遺愛子女，但實務上手足爭產糾紛多，對簿公堂案例也不少。圖／聯合報系資料照片

父母年紀漸長後，手足之間最容易爆發的衝突之一，就是照顧責任不平均。住得近的孩子，可能負責陪父母看醫生、買飯、拿藥、處理生活雜事；住得遠的人則固定匯錢，認為自己也承擔了不少經濟壓力。

問題是，雙方通常只看得見自己的付出。實際照顧的人會覺得：「你只是匯錢，根本不知道半夜跑醫院有多累。」出錢的人則可能認為：「我也有工作、房貸和孩子，難道經濟支援不算付出？」

更麻煩的是，照顧很難用數字精準計算。陪父母看一次急診值多少錢？辭掉工作照顧三年該怎麼補償？住得最近的人是否就應該承擔最多責任？平常沒有幫忙，最後卻要求平均分配財產，公平嗎？

當家人從未把照顧分工、醫療支出與未來安排說清楚，每個人都會覺得自己做得最多，也最容易認為其他人佔了便宜。到了真正要談財產時，表面上在算房子和存款，實際上卻是在清算多年來誰比較辛苦。

手足翻臉原因3：「一家人不用算太清楚」，往往是家族事業翻臉的開始

示意圖／報系資料照
示意圖／報系資料照

很多家族事業剛開始時，都靠著一句「自己人比較好講話」運作。有人負責顧店，有人出資，有人提供房子，也有人只是偶爾幫忙。感情好的時候，薪水晚點領沒關係，帳目不清楚也沒人追究，甚至連股權、租金與分紅都只靠口頭約定。

但家族事業一旦開始賺錢，或遇上接班、退休與房產處理，問題就會全部出現。每天實際經營的人可能認為：「這間店是我多年來辛苦做起來的。」沒有參與經營的手足卻可能覺得：「這是爸媽留下來的家業，為什麼變成你一個人的？」

家族事業最容易混在一起的，通常有三件事：房子的所有權、公司的股權，以及實際經營權。在法律與帳目上，三者可能完全不同；在家人的感情中，卻經常被視為同一件事。誰可以決定店面用途？誰應該領薪水？盈餘要不要分給其他手足？使用父母的房子做生意需不需要付租金？投入多年心力的人，是否應該取得更多權利？

這些事情如果從未白紙黑字寫清楚，等到關係惡化後，每個人都會拿出不同版本的「當初明明說好了」。家族事業最怕的，未必是沒有人接班，而是每個人都以為自己才有權作主。

手足翻臉原因4：手足各自成家後，爭的不再是兩個人，而是兩個家庭

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小時候的兄弟姊妹，生活都由父母安排；成年後，每個人卻有了伴侶、孩子、房貸和自己的家庭責任。這時候，手足之間的問題不再只是「你跟我」，而是「我們家和你們家」。

有人希望賣掉父母留下的房子，拿錢支付孩子的教育費；有人想保留老家，認為那是家族共同回憶；有人希望繼續經營父母留下的事業；也有人急需現金，不願再等待。每個選擇背後都有現實壓力，也都會影響自己的伴侶與孩子。

這時，媳婦、女婿或伴侶的位置也容易變得尷尬。完全不介入，可能被另一半認為沒有站在自己這邊；介入太多，又可能被其他家人視為外人插手，甚至被懷疑是為了財產。

有些人原本只是聽另一半抱怨，後來卻被要求出錢、當傳話人，甚至一起加入家族對立。久而久之，手足之間的矛盾也會被放大成兩個家庭的衝突。因此，當伴侶捲入原生家庭問題時，支持不等於無條件選邊，也不代表必須替對方出面談判。真正健康的做法，是先釐清哪些事情屬於手足之間的責任，哪些會影響夫妻共同財務，以及伴侶願意介入到什麼程度。

手足翻臉原因5：平常避談錢，最後只能在感情最差的時候分財產

手足關係變質示意圖。女子漾AI製圖
手足關係變質示意圖。女子漾AI製圖

很多家庭把談錢、房子和遺產視為禁忌，總覺得長輩還健在時談分配，顯得太現實，甚至像在期待父母離開。於是大家選擇不談，認為「以後再說」、「到時候自然會處理」或「兄弟姊妹自己商量就好」。但真正需要處理時，往往正是全家情緒最脆弱的時候。

父母突然住院、失去表達能力或離世後，手足不只要面對悲傷，還得在短時間內處理醫療費、喪葬費、貸款、債務、房產與家族事業。原本可以在平靜時說清楚的事情，全都擠在壓力最大、彼此最沒有耐心的階段發生。

更常見的情況是，父母可能分別對不同孩子說過不同的話。「這間房子以後給你。」「你照顧我們比較多，不會讓你吃虧。」「弟弟比較不會理財，你要多照顧他。」「大家都是一家人，不用分那麼清楚。」這些話未必帶有惡意，卻可能讓每個孩子都相信，自己才是父母真正承諾的那個人。

等到父母無法再說明，每個人拿出的都是自己的記憶，也都認為對方在說謊或搶奪。平常不談錢，不代表家庭比較有感情；有時只是把衝突延後到最難收拾的時候。

手足最怕的不是意見不同，而是多年來從未把話說清楚

示意圖／AI生成
示意圖／AI生成

手足關係原本就比一般人際關係更複雜。彼此一起長大，知道對方最脆弱的地方，也累積了最多比較、競爭與被忽略的記憶。關係好的時候，手足可以是最可靠的支持；關係惡化後，那些共同回憶也可能成為最傷人的武器。

避免手足因金錢翻臉，不代表父母一定要把所有東西平均分配，也不代表每個孩子的付出都能算得一模一樣。真正重要的是，分配方式、使用安排與背後理由，應該盡可能透明。

父母仍能清楚表達時，家人可以提早談清楚幾件事：房產目前登記在誰名下？是否有貸款或債務？誰正在使用或經營？誰主要負責照顧長輩？相關費用如何分擔？父母真正的分配意願又是什麼？涉及房產、公司、遺囑與繼承時，也不應只靠口頭承諾。必要時，可尋求律師、公證人、會計師或財務專業人士協助，把重要安排留下正式紀錄。

談錢確實可能尷尬，但比起等到每個人都覺得自己被虧待，提前說清楚，反而更有機會保住一家人的感情。

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從台大碩士到鐵飯碗公務員，我花半輩子才看懂：學歷正在變成最大的騙局！

從台大碩士到鐵飯碗公務員，我花半輩子才看懂：學歷正在變成最大的騙局！

2026-07-20 16:25 柳靖

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：公務體系刪除學歷門檻，象徵社會評價標準正在翻頁。
  • 重點二：學歷能敲門卻不能保證未來，真正關鍵是解決問題能力。
  • 重點三：AI時代技能加速淘汰，個人品牌與持續學習更重要。

讀到台大碩士、捧過鐵飯碗，最後我才看清：學歷早已救不了你的人生！連最僵化的公務員體系都開始刪除學歷限制：你還在拿一張畢業證書當安穩的遮羞布？


連公務員都開始刪學歷，一個時代正式翻頁

這幾天看到一則震撼職場的新聞，銓敘部推動《公務人員任用法》修法，擬刪除部分升等所需的碩士學歷門檻。很多人還在局限於討論公務員體系的官僚規則，但站在職場與人生策略的角度來看，這根本是整個社會甩在所有人臉上的一個沉重耳光。

這意味著社會評價一個人的標準正在發生巨變，連最保守、最迷信文憑的體制，都不再為一張紙盲目買單。


我曾經也相信，學歷與安穩可以改變命運

當年，我考上台灣大學政治研究所。那時候的我，也曾深信不疑只要努力讀書、拿到頂級學府的漂亮學歷，再順理成章考上一份體制內穩定的公務員工作，人生就會就此一勞永逸、愈走愈穩。直到後來，我選擇毅然辭職、離開公職體制，被狠狠推入真實市場的風浪裡，我才徹底看清楚：真正考驗一個人的日子，根本沒有考古題可循。


證書可以幫你敲門，卻不能陪你走完人生

離開體制後，我重新開始寫作、經營自媒體、出版與演講。

在殘酷的商業市場上，沒有人會因為我是台大碩士，就心甘情願買我的書；也沒有人會因為我曾經考上高考，就願意花時間追蹤我的文章。

讀者與市場會選擇留下來，唯一的原因只是我的內容能夠精準解決他們的痛點，對他們的人生有所幫助。文憑只能證明你的過去，唯有解決問題的能力，才能決定你的未來。


AI 時代降臨，人才的定義已經被洗牌

以前的時代，一張好文憑可能足夠陪你安穩工作三十年；現在這個演算法與 AI 狂飆的時代，一項技能可能不到三年就會被技術淘汰。

AI 不會因為你是碩士就對你另眼相看，市場更不會因為你的履歷看起來精美漂亮，就持續掏錢為你買單。在這個時代，真正具備硬核價值的，是你今天到底能為別人解決什麼問題，以及你是否擁有不可替代的個人品牌。


別把所有的安全感，都寄託在一張薄薄的紙上

如果你的夢想需要一張證書，那就努力去考；如果你的工作需要專業資格，那就好好完成。學歷一直都有它的階段性價值，只是它早已不再是人生安穩的唯一答案。

世界變得太快了，那些死抱著過去學歷或資歷不放的人，正在迎來最殘酷的精緻退場。能陪你走過風浪的，是持續學習、持續拿出血肉證據去創造價值的能力。


鍛鍊隨時離開體制的底氣

文憑只能替你爭取到職場上的第一個機會，而真正的能力，才能替你爭取到下一個十年的主權。

真正的自由，是即使今天把你剝離任何體制或公司，你依然有能力養活自己，更有底氣對不喜歡的生活說 NO，去選擇自己想過的人生。

公務員開始不再迷信學歷，正是時代翻頁的號角；找回你的主動權，別再讓一張紙，限定了你的人生高度。


精華 FAQ

  • 因為連最保守、最重視文憑的公務體系都開始鬆動，代表社會評價人才的標準正在改變，學歷不再被視為唯一且不可動搖的通行證。

  • 作者曾相信台大碩士與公職能帶來穩定人生，但離開體制後才明白，證書只能證明過去，真正決定收入與發展的，是在市場中解決問題的能力。

  • 作者認為要培養持續學習、快速更新技能、建立個人品牌與獨立養活自己的能力，因為技術變化太快，只有這些能力才能讓人不被時代淘汰。

柳靖

柳靖

台大政治碩士，曾任經濟部政策規劃編輯，並參與 APEC 實務， 具備從決策核心到勞檢員的罕見跨域視角。 她將邊緣重啟的經歷，轉化為2本著作與熱門 Podcast， 以專業視角轉譯女性韌性，提供具公信力的深刻觀點。 —— 公共議題｜職場安全｜職涯轉型｜女性成長 📩聯繫 kkposthouse@gmail.com

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