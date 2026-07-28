一日手術不一定賠住院！門診、住院差在哪？專家揭理賠關鍵：有開刀也可能不算「手術」

AI摘要 文章摘要整理： 文章說明一日手術、門診手術、治療處置與手術並不相同，醫療與保險的認定標準也不同，理賠應回到健保分類與保單條款判斷。

【一日門診手術比照住院理賠？】一日手術、門診手術、治療處置、手術，到底有什麼不同？怎麼賠？​

很多人以為：有開刀，就一定叫手術。有手術，保險就一定會理賠。

但其實，事情沒有這麼簡單。最近，「一日手術」成為醫療及保險界熱門討論的話題。起因是台大醫院宣布推動「一日手術」制度，希望讓部分符合條件的病人在同一天完成手術後返家，也讓不少人開始擔心醫療險理賠是否會受到影響。

​不過，我發現大家真正搞混的，其實不是一日手術。而是把：

​✔ 一日手術

✔ 門診手術

✔ 治療處置

✔ 手術

​全部當成同一件事。甚至認為：「只要有切掉東西，就一定是手術。」其實，不一定。而這也正是許多醫療險理賠爭議的原因之一。真正改變的，不是保險。而是醫療。今天，我想用最白話的方式，把這幾個觀念一次說清楚。​​

什麼是一日手術？

一日手術（Day Surgery），是指病人在同一天完成住院、治療、恢復觀察，再由醫師評估後於當天出院，不需要住院過夜。

​重點是：「不用住院過夜」，不是「沒有住院」。

​很多一日手術，病人一樣會先辦理住院手續，只是因為醫療技術、麻醉及術後照護愈來愈成熟，恢復速度變快，所以不用再像以前住院三、五天。也就是說，一日手術描述的是醫療流程。

那門診手術又是什麼？

​門診手術，是指沒有辦理住院，直接在門診接受醫療，完成後休息觀察，就可以直接回家。它描述的是就醫方式。所以，一日手術和門診手術，不是同一件事。

​很多人會以為：一日手術＝門診手術。其實，不一定。

例如：​情況一，上午辦理住院，接受治療，下午出院，這就是一日手術。

情況二，上午到門診，完成醫療，休息觀察後直接回家。這就是門診治療。

如果該醫療行為符合保單條款或健保支付標準所認定的手術，也可能屬於門診手術；如果屬於健保支付標準中的治療處置，則可能只是門診處置。

​因此，一日手術強調的是「同一天完成住院、治療及出院」；門診手術強調的是「是否需要辦理住院」。兩者不能直接畫上等號。其實，很多醫療早就以門診方式在進行了很多人以為門診手術是最近才開始。其實不是。

​多年來，眼科、牙科、耳鼻喉科、婦產科及其他科別，就有不少醫療是在門診完成。只是隨著微創手術、內視鏡技術、麻醉技術及術後照護愈來愈成熟，原本需要住院的醫療，也開始有機會改成一日住院或門診完成。所以，我們真正看到的，不是突然多了一日手術。而是醫療模式正在改變。

門診手術、一日手術的理賠議題，持續引發市場關注。聯合報系資料照

​​那「治療處置」和「手術」又有什麼不同？

​很多人以為：有開刀、有切除，就一定叫手術。其實，醫療、健保及保險看的，不一定是同一件事。

​第一，是醫療上的判斷。

​醫師會依照病人的病情及醫療專業，決定採取何種診斷或治療方式；至於健保如何分類、保險如何認定，則可能依各自的規範而有所不同。

​第二，是健保支付標準的分類。

​健保有自己的醫療費用支付標準。每一項醫療行為，都有自己的代碼及分類。近年大家常討論的：第二部第二章第六節：治療處置（2-2-6）、以及第二部第二章第七節：手術（2-2-7）。

​其中，「2-2-7」就是健保支付標準中「第二部第二章第七節：手術」的簡稱，因此經常出現在醫療險及手術險的討論中。有些醫療行為，健保支付標準歸類在第二部第二章第七節「手術（2-2-7）」。有些則歸類在第二部第二章第六節「治療處置（2-2-6）」。也因此，有切除、有麻醉、有縫合，都不代表一定會被歸類為保單條款所稱的手術。

​第三，是保險條款的認定方式。

​很多醫療險、手術險的保單條款，會約定依據健保支付標準第二部第二章第七節（2-2-7）所列的手術，或依保單所列手術項目來認定是否符合給付條件。

​因此，真正影響理賠的，不是我們口語上說：「我有開刀。」​

而是：

✔ 健保支付標準如何分類。​

✔ 保單條款如何約定。

✔ 是否符合給付條件。

​​以大腸鏡切除息肉為例，很多人會說：「不是把息肉切掉了嗎？當然就是手術。」

其實，不一定。大腸鏡切除息肉，在醫療實務及健保支付標準中，可能因不同的醫療方式、不同的申報項目，而有不同的分類。因此，不同個案仍須依實際醫療方式、健保申報項目及保單條款綜合判斷，不宜一概而論。

​與其一直爭論它叫「治療處置」還是「手術」，不如先了解自己的保單，是怎麼定義「手術」。那實務上，可以怎麼初步判斷？很多人第一個會看醫療收據。例如收據上有「手術費」，但我要提醒大家：收據上有「手術費」，不代表一定符合保單條款所稱的手術。

​如果真的想進一步了解自己的醫療行為如何向健保申報，可以向醫院申請手術紀錄或健保醫療費用申報資料，再對照自己的保單條款。如果自己不熟悉，也可以請保險公司或保險業務人員協助確認。這樣的判斷方式，會比單看收據更完整，也更精準。

醫療理賠示意。圖／AI生成

醫療改變了，我們的保障觀念也該跟著更新

​真正值得思考的，不是哪一項醫療叫什麼名字。而是：​醫療模式改變了，我們的保障觀念，是不是也該一起更新？​以前規劃醫療險，大家最在意的是：「住院一天賠多少？」但未來，更值得思考的是：「醫療費用，誰幫我負擔？」

​因為住院天數縮短了，不代表醫療費變便宜。真正昂貴的，往往是：

​• 手術費​

• 麻醉費​

• 自費醫材

• 特殊材料

​• 高價藥物

​甚至是標靶治療、免疫治療等新型醫療。

​因此，規劃醫療保障時，也可以重新檢視：

​✔ 是否有實支實付醫療保障。​

✔ 是否涵蓋門診手術或相關保障。​

✔ 是否有足夠的重大傷病或癌症一次給付保障。

​讓保障跟得上醫療模式，而不是停留在住院天數。

​另外，也提醒大家：每家保險公司的保單條款不盡相同，即使是同一家保險公司，不同時期推出的商品，保障範圍、給付條件及理賠方式，也可能有所不同。最重要的，還是回到自己的保單條款，了解保障內容及約定條件。真正保障你的，不是別人的保單，而是你自己手上的那一份。

​​​最後，我想送給大家一句話。很多理賠爭議，不是保險公司突然不賠，也不是保戶故意誤解。而是醫療、健保及保險，各自有不同的認定標準。當我們把醫療流程、就醫方式、健保支付標準及保單條款分開來理解，就會發現，很多原本看似複雜的問題，其實都有答案。

​醫療一直在進步。保險也一直在調整。真正需要更新的，不只是保單，而是我們理解醫療與保障的方式。因為真正的安心，不是醫療改變時才開始擔心保單有沒有理賠，而是在醫療改變之前，就讓自己的保障跟得上。

​（本文主要是協助大家理解醫療、健保及保險之間的基本觀念，實際是否符合理賠，仍應依個案情況、保單條款及保險公司審核結果為準。）