2026-08-04 20:03 潮健康
冰浴能加快所有運動恢復？研究揭開冰浴三大迷思
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文章重點整理：
- 重點一：冰浴可降低運動後主觀肌肉痠痛，但非所有恢復都有效。
- 重點二：10至15°C、10至15分鐘為常見條件，越冷不一定越好。
- 重點三：每天冰浴缺乏充分證據，且心血管患者需先評估風險。
近年運動醫學研究指出，冷水恢復可能有助降低運動後主觀肌肉痠痛，但效果仍受到水溫、浸泡時間、運動型態及個人狀況等因素影響。
圖說：挪威球星 Erling Haaland 曾公開分享冰浴（Cold Water Immersion）等恢復方式。照片來源：Matt McNulty/Manchester City FC via Getty Images
2026年世界盃期間，除了場上的精彩表現，頂尖球員的恢復方式同樣受到關注。挪威球星 Erling Haaland 過去曾公開分享冰浴（Cold Water Immersion）等恢復習慣，也讓冷水恢復再次成為熱門話題。不過，冰浴真的適合每個人嗎？近年運動醫學研究指出，冷水恢復可能有助降低運動後主觀肌肉痠痛，但恢復效果仍受到水溫、浸泡時間、運動型態及個人狀況等因素影響。
迷思一：冰浴可以加快所有運動恢復？冰浴確實是目前運動恢復研究中最常見的方法之一，但並不代表所有恢復效果都已獲得一致證實。
近年多項系統性回顧指出，冷水恢復對於降低運動後主觀肌肉痠痛（Delayed Onset Muscle Soreness, DOMS）具有較一致的研究結果，部分研究也觀察到疲勞感下降。然而，在肌力恢復、爆發力、運動表現及長期適應方面，各研究結果並不一致，仍受到運動種類、恢復時間及個人體能狀況等因素影響。
整體而言，目前較普遍的研究共識認為，冰浴可作為運動恢復策略之一，但並非所有恢復效果皆可單靠冰浴達成。
迷思二：冰越冷、泡越久，恢復效果越好？答案並非如此。目前多數運動研究使用的冷水恢復條件，大多介於10至15°C左右，浸泡時間約10至15分鐘。研究指出，過低的水溫或過長時間的冷刺激，不一定能帶來更好的恢復效果，反而可能增加身體不適，甚至影響後續訓練。
因此，運動醫學研究普遍建議，冷水恢復應依據運動強度、恢復目的及個人體能狀況調整，而非一味追求更低水溫或更長浸泡時間。
迷思三：每天泡冰浴比較健康？目前證據仍有限近年冰浴逐漸從競技運動延伸至一般健康族群，成為不少人嘗試的生活方式之一。不過，目前相關研究證據仍主要集中於運動後恢復，尚無足夠研究支持一般健康成人每天冰浴可帶來額外健康效益。
此外，心血管疾病患者、血壓控制不佳者、雷諾氏症患者，以及對冷刺激較敏感者，在進行冷水恢復前宜審慎評估自身狀況。研究也提醒，冰浴無法取代充足睡眠、均衡飲食、規律運動及適當恢復管理等基本健康習慣。
完整恢復管理，比單一冰浴更重要
圖說：冷水恢復常見於足球、自行車、田徑等高強度運動。研究指出，冰浴可作為運動恢復策略之一，但仍應搭配充足睡眠、均衡飲食及適當訓練，共同建立完整的恢復管理。
近年國際運動醫學研究普遍認為，影響恢復效果的不只是冰浴本身，而是完整恢復策略的整體安排。包括充足睡眠、適當補充水分與營養、循序安排訓練負荷，以及必要時採用冷水恢復等方式，共同影響運動後的恢復品質。因此，即使是世界級球員，也不會只依靠冰浴維持最佳狀態。
挪威保健品牌「北極熊保健專家」表示，冰浴、冬泳及冷水活動在北歐具有悠久文化，不少民眾亦習慣搭配桑拿進行恢復與放鬆。然而，無論作為運動恢復或日常保健的一環，仍應依個人體能狀況循序漸進，避免追求過低水溫、過長時間或過高頻率。
整體而言，目前研究指出，真正影響運動恢復的關鍵，並非冰水溫度本身，而是訓練安排、睡眠、營養補充、恢復策略與個人體能等多項因素共同作用的結果。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：・挪威極限運動挑戰・當寒冷成為日常：那些讓外國人瞪大眼睛的挪威生活
參考資料：
–NIH, Can Water Temperature and Immersion Time Influence the Effect of Cold Water Immersion on Muscle Soreness?
–NIH, The Effect of Post-Exercise Cryotherapy on Recovery Characteristics
–NIH, Water immersion recovery for athletes: effect on exercise performance and practical recommendations
–NIH, What is the biochemical and physiological rationale for using cold-water immersion in sports recovery?
精華 FAQ
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不行。研究較一致支持冰浴能降低運動後主觀肌肉痠痛，部分情況也可減少疲勞，但對肌力、爆發力與長期表現的效果並不一致，仍受運動種類與個人狀況影響。
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不是。多數研究常用10至15°C、浸泡10至15分鐘，並不支持越冷或越久就更有效；過度冷刺激反而可能造成不適，甚至影響後續訓練與恢復安排。
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心血管疾病患者、血壓控制不佳者、雷諾氏症患者，以及對冷刺激敏感的人，進行前都應先評估風險；冰浴也無法取代睡眠、飲食與規律訓練等基本健康習慣。