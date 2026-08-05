2026-08-05 20:03 潮健康
高溫恐讓益生菌「熱衰竭」！營養師提醒：冷藏配送確保有效菌數
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：高溫物流運輸易讓益生菌活性下降，甚至熱死。
- 重點二：冷藏配送與穩定低溫，可較好維持有效菌數。
- 重點三：常溫產品多靠凍乾包埋技術，仍建議避高溫。
近幾日天氣持續高溫，你購買的益生菌也中暑「熱衰竭」了嗎？營養師提醒，益生菌出廠後經物流配送過程中，貨車內動輒40~50度的高溫運輸，很容易讓原本活繃亂跳的益生菌「熱死」！要避免買回家的益生菌吃進肚之後菌數死翹翹，最好注意品牌在運送的過程中，有沒有提供冷藏配送的服務，才能確保有效菌數達標，讓益生菌發揮應有功效。
健康力駐站營養師廖欣儀指出，在不穩定的溫度之下，菌的生長會有死亡或是過旺盛的狀態。過旺盛是指菌數不斷繁殖，當環境容納不了這麼多菌的時候，多餘的菌會被擠死，「因此溫度的掌控非常重要，像益生菌這類可以幫助腸道健康的好菌，就盡量保持一定的溫度，尤其運送過程溫度變化非常大，採用冷藏的配送，最能保持產品的安全和品質。」
冷熱交替和持續高溫 小心益生菌死亡廖欣儀指出，益生菌不耐高溫，雖然目前經特殊技術處理的益生菌，號稱可耐高溫，但超過40度以上的環境若沒有馬上「消暑」，益生菌也會有熱衰竭的死亡危險，台灣五、六月份就開始高溫炎熱，物流車內經常飆高到40~50度，冷藏配送有助維持益菌活性。
為什麼仿間益生菌常見不需冷藏配送呢？主要是採用凍乾技術、特殊包埋、耐熱菌株，或是產品本身為「死菌」（後生元）。然而，即使可常溫保存，若能放冰箱冷藏，仍有助於維持更好品質與活性。因此，為了確保益生菌的保健效果，建議消費者優先選擇需要冷藏的活菌產品，並嚴格遵守其保存指示。
益生菌保存的正確方法正確的冷藏方法對於維持益生菌的活性至關重要。以下是一些關鍵的冷藏指南：
- 保持低溫穩定：
將益生菌產品存放於冰箱冷藏室（約 4-8°C），避免放置在冰箱門邊，因為門邊溫度波動較大。確保冰箱溫度穩定，避免頻繁開關冰箱門。
- 避免潮濕與光照：
益生菌也怕潮濕和光照。應將產品密封保存於原包裝中，避免直接暴露於空氣和陽光下，以防受潮或光線破壞其活性。
- 低溫配送的重要性：
購買益生菌產品時，應選擇提供低溫配送的商家，確保產品在運送過程中也能維持適宜的溫度，避免因高溫而導致活性流失。
- 避免冷凍：
雖然低溫有助於保存，但過低的溫度（如冷凍）可能會形成冰晶，破壞益生菌的細胞結構，反而影響其活性。因此，一般建議冷藏而非冷凍。
常見問題與解答Q：外出若無冷藏設備怎麼辦？短時間置於常溫並不影響食用，但須嚴防高溫傷害。請避開陽光直射、悶熱車內或高溫環境，建議存放於通風陰涼處，以確保益生菌維持最佳活性與保健價值。
Q：短期出國或旅遊時，該如何正確保存？旅遊期間建議攜帶足量份量，並存放於包包內陰涼處。請務必避開陽光曝曬環境，且應避免與裝有熱水（>40℃）的容器緊鄰放置，以防止局部高溫導致活菌失活。
Q：家中冰箱空間有限，可以不冰嗎？可以。若冰箱空間不足，建議將外盒拆除，將內包放在冰箱夾縫中以節省空間；若確實無法冷藏，可放置於室內最陰涼處，並於半年內儘速食用完畢。
Q：若不小心忘記冷藏，益生菌會壞掉嗎？若僅是短時間（數小時至數天）遺漏冷藏且環境不悶熱，活菌活性雖有微幅波動但不會完全失效。請立即移回冷藏，並觀察後續食用體感。
免責聲明：本文為健康資訊與營養知識分享，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，如有疾病或特殊需求，建議諮詢專業醫療人員。參考資料：(NIH美國國家醫學圖書館)冷藏有助維持益生菌存活率
原文出處：高溫恐讓益生菌「熱衰竭」！營養師提醒：冷藏配送確保有效菌數
精華 FAQ
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因為貨車與配送環境常出現40到50度高溫，益生菌若長時間處於不穩定溫度，活性會明顯下降，甚至出現死亡風險，因此運送過程要特別注意降溫。
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優先選擇提供冷藏配送的品牌，收到後盡快放入4到8°C冷藏室，避免放在冰箱門邊，也要避開陽光、潮濕與高溫環境，才能較穩定維持活菌品質。
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不一定立刻失效。若只是短時間數小時到數天、且環境不悶熱，活性可能只有些微波動；但若暴露在悶熱或直曬環境，仍可能明顯降低，應盡快移回冷藏。