2026-08-04 19:01 潮健康
粒線體：細胞的能量引擎！認識粒線體與代謝健康的關聯
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：粒線體是細胞的發電廠，負責提供身體運作與修復所需能量。
- 重點二：粒線體功能異常可能影響腦細胞，與阿茲海默症發展相關。
- 重點三：代謝症候群與氧化壓力可傷害健康，需靠飲食運動睡眠管理。
粒線體：細胞能量與健康的基礎我們的身體由數兆個細胞組成，每個細胞都有其特定的功能。在這些細胞中，有一種被稱為「粒線體」的構造，它就像是細胞裡的發電廠，負責製造身體活動所需的能量。
這些能量不僅維持著我們的日常運作，也支持著細胞的修復與再生。當粒線體運作良好時，細胞就能有效率地工作，維持身體的健康平衡。反之，如果粒線體功能受損，就可能影響細胞的能量供應，進而對身體造成影響。
粒線體功能障礙與神經退化性疾病的關聯當粒線體無法正常運作時，可能會對身體產生多方面影響，其中之一便是與神經系統的健康有關。例如，阿茲海默症（一種會讓記憶力與思考能力逐漸退化的慢性腦部疾病）就是一個例子。目前有越來越多的研究證據顯示，粒線體功能異常，也就是細胞發電廠出了問題，可能與阿茲海默症的發展機制有密切關聯。
這表示，粒線體功能障礙可能影響腦細胞的能量供應與正常運作，目前仍有待更多研究進一步釐清其與疾病發展的關聯。正欣診所經理姚潘柔提醒民眾，雖然這些研究仍在持續，但維持整體健康的生活習慣，對神經系統的保護是重要的基礎。
代謝症候群與氧化壓力的影響除了神經系統，粒線體功能也與身體的代謝狀況息息相關。現代人常見的「代謝症候群」，其實是一組代謝異常的集合，包括胰島素阻抗（身體對胰島素反應變差）、血脂肪異常（容易造成動脈粥狀硬化，也就是血管壁慢慢變厚變硬）、中心型肥胖（肚子大）、以及高血壓等問題。如果這些狀況沒有及早介入處理，會大幅增加罹患糖尿病和心血管疾病的風險。此外，細胞在產生能量的過程中，會產生一些「活性氧/氮自由基」。
在正常生理濃度下，這些自由基其實有助於細胞的訊號傳導，是「好的壓力」。但如果自由基過多，身體來不及清除，就會造成「氧化壓力」，這被認為與許多慢性疾病和老化過程有關。正欣診所營養師江庭萱在衛教時常提醒，均衡飲食、規律運動和充足睡眠，是管理代謝症候群和降低氧化壓力的重要基石。她也強調，選擇原型食物、減少加工食品，並攝取足夠的抗氧化營養素，能幫助身體維持良好的代謝機能。
免責聲明： 本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：1.吃B群≠精神好2.越睡越累？小心身體正在拉警報3.靜脈雷射有用嗎？一篇帶你了解靜脈雷射功效、優缺點
參考文獻：
- Fahed, G., Aoun, L., Bou Zerdan, M., Allam, S., Bou Zerdan, M., Bouferraa, Y., & Assi, H. I. (2022). Metabolic Syndrome: Updates on Pathophysiology and Management in 2021. International journal of molecular sciences, 23(2).
- D’Alessandro, M. C. B., Kanaan, S., Geller, M., Praticò, D., & Daher, J. P. L. (2025). Mitochondrial dysfunction in Alzheimer’s disease. Ageing research reviews, 107, 102713.
- Jomova, K., Raptova, R., Alomar, S. Y., Alwasel, S. H., Nepovimova, E., Kuca, K., & Valko, M. (2023). Reactive oxygen species, toxicity, oxidative stress, and antioxidants: chronic diseases and aging. Archives of toxicology, 97(10), 2499-2574.
原文出處：粒線體：細胞的能量引擎！認識粒線體與代謝健康的關聯
精華 FAQ
-
粒線體就像細胞的發電廠，主要負責製造身體活動所需的能量，也支持細胞修復與再生。當它運作良好時，細胞能有效率地工作，維持整體健康平衡。
-
研究顯示，粒線體功能異常可能讓腦細胞能量供應不足，進而影響正常運作，與阿茲海默症的發展機制有密切關聯。不過目前仍需更多研究進一步釐清。
-
文章建議透過均衡飲食、規律運動與充足睡眠來管理代謝症候群，同時選擇原型食物、減少加工食品，並攝取足夠抗氧化營養素，以維持良好代謝機能。