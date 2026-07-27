生活需要的不是多而是少！北歐式減法生活教你把時間拿回來

現代人總被工作、訊息與待辦事項追著跑，生活看似充實，內心卻愈來愈疲憊。《北歐式的自由生活提案》提醒，真正的慢下來，不是什麼都不做，而是減少不必要的選擇，把時間留給真正重要的人與事。

為什麼北歐人總是看起來自由且輕鬆？

長期研究自由及幸福意義的本田直之發現，從物質獲得的滿足只能維持瞬間，但從經驗、經歷所得到的知識，卻會留一輩子。

以北歐各國來說，或許不如日本富裕，但幸福指數非常高，這又是為什麼呢？為了找出答案，本田直之前往當地採訪。他發現，唯有拋開物質至上的傳統價值觀，改而追求工作、居住及生活上的自由，才能達到真正的快樂。

圖片來源： AI生成

少即是多，從加法生活轉向減法生活

當然「Less is more」是針對建築而言的，但「少即是多」應該也是現在社會所追求的重點吧！

像過去那樣拚命工作，拿賺到的錢盡情揮霍的時代，或許因為不需要顧慮太多，所以覺得還不錯。受到廣告、電視宣傳、行銷等的影響，讓我們購買一些不需要的商品，並且相信這就是幸福。

但如果想要過純樸的生活，就必須認真思考自己的生活與人生。而且最重要的是，必須用「自己的意志」做出選擇。

我們要設法從制約中解放，自由自在地生活。為了能享樂人生，「Less is more」這個想法是非常重要的。

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選擇愈少，愈容易看見真正重要的事

在採訪過程中，我發現大家都過著相當純樸的生活。他們非常了解該如何善用自己所擁有的東西，能夠在目前的社會中愉快生活。

「我覺得可以選擇的項目越少，就越容易感到富裕。日本人可以選擇的東西太多，很容易三心二意。但是在丹麥，想找到自己想要的事物非常簡單，而且也很清楚知道什麼才是重要的。」──佛羅史帕克．田中聰子／丹麥／船舶公司職員

正如她所言，現在的日本人因為有太多能瞬間滿足欲望的選項。因此為了將來，必須做出長期判斷時，就會變得手足無措。

一旦物質等短期利益的誘因比較少時，那麼應該就能花更多精力在經驗和體驗的累積。最後當然就會朝新幸福靠近。

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與其增加待辦事項，不如先決定不做什麼

找出對自己來說，最重要的事。與其決定想做的事，不如決定不去做的事。與其擁有很多雜物，不如試著簡單生活。

想要更多，便永遠不會滿足。別再用忙碌證明自己很努力。別再有「工時越長，越認真努力」的想法。

改變每天固定的生活模式，享受變化。工作與生活，不一定只能綁在同一個地方，想要感受到幸福，「自由」是非常重要的，這包括了物質、精神及時間上的自由。

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平日住在市中心，然後假日在鄉間生活。即使不如城市方便，但這種生活模式卻讓人在精神上變得充實。

所謂的雙城市生活，並不是除了平常居住的房子之外，還要有一間別墅的意思。而是像在山中過著野外生活，或是在海邊衝浪等，要有另一個能讓自己的生活更加充實的地方。

不必隨時都待在公司，只要能連上網路，任何地方都可以工作。在喜歡的時間做喜歡的工作，這就是一種幸福。

在物質、時間、場所及工作方式都很自由的時代，如果還被常識所束縛，甚至連自己都沒察覺，那不是很可惜嗎？

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把注意力從物品移回經驗與生活

在夏威夷、紐西蘭、澳洲等國，生活這件事本來就很單純，因為他們擁有豐富的自然景觀，以及四處旅行的生活型態。不會為了物質和金錢忙碌，反而是把重心放在精神、經驗方面。看起來很純樸，實際上卻過得很豐富。

「芬蘭人的生活平衡應該維持得相當不錯。那是因為同時在大自然與城市間生活，而且能兼顧個人休閒及工作。雖然付出了高額稅金，但能享受到很棒的福利。日本人雖然擁有許多東西，卻仍然覺得沒有滿足，我想可能是維持平衡的能力太差吧！」──中村浩介／芬蘭／家具、雜貨店經營

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慢下來，是重新選擇自己的幸福

不要因為各種廣告的影響，就刻意去迎合某種類型的生活，而是要去思考，對自己而言最重要的東西是什麼？真正的幸福是什麼？然後由自己來選擇。這才是能否過著幸福人生的重要關鍵。

重要的是，外表看起來樸實，內在卻相當富裕。符合現今的社會狀況，靈活地去改變收入來源，而生活、消費的方式同樣也是。換句話說，要有自由且具流動性的簡單生活模式。

有的時候，選擇少一點，快樂就多一點。平凡、簡單、知足，就是幸福。

本文摘自：《北歐式的自由生活提案》本田直之 著，張秀慧 譯，聯經出版。



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