2026-07-27 10:22 柳靖
用「期望」之名謀殺孩子的人生：父母正在用愛的名義殺死孩子的未來
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：父母常將未竟夢想與不甘心強加給孩子。
- 重點二：以為為孩子好，其實是在控制其人生選擇。
- 重點三：真正的愛是放手，讓孩子活成獨立生命。
你有沒有看過這樣的父母？自己大半輩子活得委屈、活得普通，就把所有的不甘心與未竟的夢想，一股腦地硬塞給孩子。
「媽媽這輩子就指望你了。」
「我當年就是為了生你才放棄事業，你現在怎麼能不聽我的話？」
把對孩子的控制，當成「天下父母心」。
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▋ 別把你未竟的人生，變成扎在孩子身上的毒刺
最近我看到一篇文章提到，古碧玲在植物身上學到的智慧是：「生命需要醞釀，我只負責生養，不把期望放在子女身上。」
這話，撕開了無數台灣家庭最不敢面對的血淋淋真相。很多父母習慣把「活得苦、活得犧牲」當成自己的貞節牌坊。 等孩子長大了，便理所當然地要孩子替自己去贏回那座人生獎杯。
強迫他考熱門科系、要他進體制內拿鐵飯碗、催他找個體面的對象結婚。
孩子順從了，你就拿去向親戚炫耀；孩子想活出自己的模樣，你就指責他不孝、背叛了你的付出。
你那麼焦慮地干涉他的人生，不過是因為你不敢面對自己人生的空虛。你把孩子當成了自己的「遺憾補充包」，以為他飛得高，就能洗刷你當年的平庸。
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▋ 孩子是獨立的生命，不是你的附屬品
你給了孩子生命，給了他成長的養分，你的任務就已經完成了。 他未來的路要怎麼走、要踩什麼坑、要過怎樣的人生，那是他自己的賽局，與你的尊嚴無關。
把期待從孩子身上收回來，聽起來很殘忍，實則是你給孩子最大的自由，也是給你自己最大的解脫。
別再拿「為你好」當作控制的武器。 孩子不是用來滿足你虛榮心的工具，更不是用來證明你人生成功的獎盃。
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▋ 想要擺脫這種控制狂父母的輪迴，你需要先治癒自己的焦慮：
- 承認並接受自己人生的遺憾
你當年沒能實現的夢想、沒能站上的舞台，那是你自己的課題。
- 把注意力重新收回自己身上
孩子長大了，你就該退場了。去培養自己的興趣、去過自己的第二人生。
- 學會當個冷靜的陪伴者，而不是操盤手
在他需要時給予支持與祝福，在他探索時保持尊重與安靜。尊重他是個獨立的個體，而不是你意志的延續。
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▋ 真正的愛，是給予生命後優雅退場
你負責生養，孩子負責綻放。別再為了成全自己的自我感動，而折斷了孩子原本該飛翔的翅膀。
放手讓孩子去過他自己選的人生，也請你挺直腰桿，好好去活出你自己的精彩。
你硬塞給孩子的期待，只是你不敢面對自己失敗的遮羞布。
精華 FAQ
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文章指出，許多父母把自己未完成的夢想與人生遺憾，轉而強加給孩子，透過升學、職業、婚姻等選擇進行控制，甚至把干涉包裝成「為你好」。
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作者認為，這種過度干涉往往源於父母對自身平庸、空虛與遺憾的焦慮，於是把孩子當成補償工具，希望孩子替自己完成未竟的人生。
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文章建議父母先承認自己的遺憾，將注意力轉回自己身上，培養第二人生，並在孩子需要時提供支持、在探索時保持尊重，避免把自己意志延伸到孩子身上。
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