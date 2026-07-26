人類站長負責工作，蜜柑站長負責想睡，每月值勤為何總吸引遊客朝聖？

AI重點 文章重點整理： 重點一： 蜜柑站長每月值勤時間短，卻吸引遊客特地朝聖。

蜜柑站長每月值勤時間短，卻吸引遊客特地朝聖。 重點二： 官方班表與貼文鋪陳期待，讓值勤前就開始發酵。

官方班表與貼文鋪陳期待，讓值勤前就開始發酵。 重點三：粉絲愛看的不只可愛，更是蜜柑獨特的想睡個性。

蜜柑站長還窩在被子裡，眼睛都快睜不開了。

官方粉絲頁昨天影片貼文寫：「明天的事明天再說，明天要上班的事最好不要說。」

結果到了今天蜜柑站長值勤日，還是有不少遊客特地來到橋頭糖廠站，只想看看這位一臉想睡的站長，今天到底有沒有認真上班。

人類站長負責工作，蜜柑站長只要負責想睡，可愛和療癒就好。

蜜柑的值勤，從公布班表時就已經開始了

蜜柑每個月實際出現在服務台的時間，只有短短幾個小時。

但大家對蜜柑的期待，從官方上個月公布這個月的值勤日期，有人就已經記住時間，甚至把這一天留了下來。

昨天蜜柑窩在被子裡、不願面對上班的影片，就好像是值勤前的最後提醒。

沒有像一般活動的倒數，也沒有用力宣傳「明天記得來」，小編就讓蜜柑照著自己的個性出現，粉絲就立刻知道：牠明天要上班了。

到了今天，線上的等待回到實體現場。這時候，一次值勤就不只是一場幾小時的活動，而是一段從公布班表、社群提醒，到現場見面的完整過程。

蜜柑出現的時間很短，但大家的等待早就超過一個月。

粉絲想看的，是蜜柑今天又會怎麼上班

如果大家只是想看一隻橘貓，網路上其實有看不完的照片和影片。蜜柑吸引人的地方，除了可愛，我想還有牠已經有大家熟悉的個性。

前兩週，官方貼出蜜柑和人類站長一起坐在服務台的畫面，寫著兩位站長分工合作。高捷在留言裡：

「大家放心，本公司非常重視工作量分配，目前人類站長並沒有抱怨事情都只有他在做⋯蜜柑站長還是有幫上忙的」

粉絲的留言當然是一樣最在意可愛的蜜柑站長，因為人類站長出力，蜜柑站長負責可愛就可以。

蜜柑可能想睡、不想工作、偶爾探出頭來，也不一定願意配合拍照。但只要牠坐在服務台旁邊，這些反應都會成為粉絲想看的日常。

當觀眾已經能猜到一個角色會怎麼反應，甚至替牠接話，這個角色就不再只是官方設計好的形象。牠開始活在粉絲共同理解的故事裡。

所以大家專程來到車站，就算會預期他們可能只會看到正在睡覺的蜜柑，但只是會想親眼看看，社群上那位不太想上班的站長，今天會如何度過牠的值勤日。

品牌預熱，不只是在活動前一天倒數

從蜜柑的值勤，我覺得品牌經營者可以帶走三個判斷。

第一，活動的期待要從正式公告時就開始累積。

公布日期不只是交代資訊，也是在粉絲心中放下一個未來會發生的約定。

第二，提醒觀眾時，不一定要重複喊時間與地點。

比起制式的倒數圖卡，讓品牌用原本的個性說話，更容易被記住。蜜柑不用說「明天歡迎大家來」，牠只要躺在被子裡拒絕面對上班，大家就知道明天是什麼日子。

第三，短暫的出現，需要前後相連的內容來延續。

公布班表、值勤前的日常、當天的現場畫面，以及粉絲留言，都可以成為同一段故事。活動結束了，關係卻沒有跟著結束，而是慢慢走向下一次見面。

品牌不一定要天天出現，才會被記住。

當品牌發展到一個成熟的程度，養成了粉絲對你的認知，之後每次出現都延續著同一個角色、同一種語氣與下一段故事。沒有出現的日子，也會變成粉絲等待下次相見的時間。

品牌出現的時間可以很短，但期待可以被經營得很長。

就像蜜柑站長可能一個月只上班一次，到了值勤前一天還在想睡覺。但大家早已把日子記下來，準備親自去看看，這位負責療癒、負責出臉，也負責想睡的站長，今天有沒有來上班。

圖片來源：《高雄捷運 蜜柑站長》影片截圖