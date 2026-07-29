2026-07-29 13:02 潮健康
房間太香反而不舒服？芳療專家分享避免「暈香」及3 個安全擴香原則
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：擴香過濃或長時間使用，容易引發頭暈、頭痛與噁心。
- 重點二：臥室擴香應寧低勿高，並採30到60分鐘間歇使用。
- 重點三：優先選溫和精油並認明100% Pure Essential Oil與認證。
「欸，妳今天房間味道好濃！是打翻香水嗎？而且我進來怎麼覺得頭有點暈……」 ，「天啊真的嗎？這是我昨天新買的擴香竹，想說多插幾根，味道濃一點比較療癒，怎麼會這樣……」。
推開房門，原本期待迎來一陣放鬆的空間香氛，結果撲鼻而來的卻是一股濃烈刺鼻的氣味。沒過多久，你開始覺得頭重腳輕、太陽穴隱隱作痛，甚至胃裡還有一陣翻騰的噁心感……」
近年來「綠色療癒」盛行，許多人喜歡在房間或辦公室擺放擴香儀、水氧機或擴香竹，希望能為疲憊的一天舒壓。然而，許多新手常抱持著「天然的尚好、滴越多越有感」的迷思，不知不覺將精油濃度調得太高，或是讓擴香機連續運轉一整天。原本期待的療癒放鬆，最後卻演變成令人反胃的「暈香」慘劇。
嗅覺神經的「爆音」危機：解開暈香的生理謎團為什麼聞了天然精油，反而會頭痛想吐呢？其實，這與我們的大腦接收機制有關。
精油並非普通的花香水，而是高濃縮的揮發性芳香物質。我們可以把一滴精油想像成「一座被濃縮在瓶子裡的森林」。氣味訊息會透過嗅覺系統，與情緒及記憶相關的大腦區域產生連結，因此不同氣味可能影響個人的主觀感受與情緒經驗。
如果我們將空間裡的精油濃度調得太高，或是吸入的時間過長，這對大腦來說，就像是原本輕柔舒緩的「背景音樂」，突然被轉到最大聲的「重金屬搖滾樂」。部分人對較濃烈的氣味較為敏感，可能出現頭暈、頭痛、噁心、胸悶或不適感。實際反應會受到個人體質、環境通風、氣味濃度及暴露時間等因素影響。
芳療專家的破解暈香危機面對空間香氛的應用，「適度」絕對是不可妥協的第一步。禾場國際芳療學苑創辦人張元霖特別提醒：「嗅覺是非常容易疲勞的感官。當你在同一個空間待久了，覺得『好像沒味道』而一直盲目增加精油滴數時，其實空氣中的芳香分子早就超標了。芳香使用上通常建議避免過度濃烈的氣味，許多人也偏好較淡的香氣，以維持舒適的嗅覺體驗。
為了避免暈香，專家建議日常擴香應掌握以下 3 大安全守則：
學會辨識純天然精油最後要特別釐清的是：若使用香氛後感到不適，也可能與氣味濃度、個人敏感性、通風狀況或產品配方差異等因素有關。市面上充斥著許多價格低廉的人工香精，這些化學產物只模仿了植物的味道，不同香氛產品的配方成分可能有所差異，部分人可能對特定氣味或成分較敏感，因此選購時應留意產品資訊並依個人情況使用。
因此，想要享受安全的空間香氛，請務必學會看懂精油的「身分證」。購買時，請認明瓶身標示為「100% Pure Essential Oil」，並清楚列出植物的拉丁學名、萃取部位及產地。更進階且安心的做法，是優先選擇具備國際公信力「有機認證標章」的品牌，例如歐盟的 ECOCERT、美國的 USDA Organic 或澳洲的 ACO 標章。
健康管理師張恆恩最後分享：有機認證主要針對原料來源、生產流程及可追溯管理進行驗證，並不代表產品在所有情況下都能保證安全，也不宜直接解讀為完全沒有農藥或其他化學物質殘留。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
原文出處：房間太香反而不舒服？芳療專家分享避免「暈香」及3 個安全擴香原則
精華 FAQ
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因精油屬高濃縮揮發物，濃度太高或吸入太久會刺激嗅覺與神經系統，部分人可能出現頭暈、頭痛、噁心、胸悶等「暈香」反應。
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原則是寧低勿高、間歇性擴香、挑選溫和系精油；臥室約3到5坪時，水氧機或擴香儀每次3到5滴即可，避免24小時連續運轉。
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應立刻關閉擴香設備，打開門窗讓空氣對流，或到戶外呼吸新鮮空氣，並適度補充水分與休息；若不適持續，應尋求專業醫療協助。