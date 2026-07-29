2026-07-29 19:01 潮健康
喝咖啡保護心血管？ 研究曝好處：降心律不整風險，還能防中風、心衰竭
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：適量喝咖啡多半安全，且與冠心病、中風、心衰竭風險下降有關。
- 重點二：每天1-3杯咖啡通常不增AF風險，甚至可能降低復發與心室頻脈。
- 重點三：未過濾咖啡、能量飲料與加糖配料，才是影響血脂血壓的地雷。
潮健康／林昱彣 外電編譯
咖啡因是世界上最常被消耗的藥物與刺激物質，現代人每天幾乎離不開咖啡或茶，但攝取咖啡因到底對心血管健康是好是壞？美國心臟協會（AHA）近期發布了一項關於「咖啡因與心血管疾病」的研究指出，適量的咖啡不僅安全，還與降低多種心血管疾病風險有關；然而，若喝錯方法或選擇了錯誤的咖啡因來源，仍可能對身體造成負擔。
預防冠心病、中風與心衰竭！ 研究曝喝咖啡關鍵好處針對大眾最關心的心血管疾病，AHA 研究顯示，每天攝取輕度（約 1.5 杯）到中度（約 3.5 杯）的咖啡，與冠心病（CAD）風險降低約 10% 有關；即使每天喝到 6 杯，也不會增加罹患冠心病的風險。
在心衰竭與中風方面，適量飲用同樣展現了保護力：
心衰竭：研究數據呈現「J型曲線」，其中每天喝 4 杯咖啡的人，心衰竭的風險最低。
中風：針對 20 項世代研究的薈萃分析顯示，每天飲用 3 到 4 杯咖啡的人中風風險最低，相當於降低了 21% 的風險。
除了心血管疾病，習慣性喝咖啡也與較低的「第二型糖尿病」風險有關。研究指出，平均每天喝 3.5 杯與 5 杯咖啡的人，罹患第二型糖尿病的風險分別降低了 20% 與 30%。這可能與咖啡中含有的非咖啡因成分（如綠原酸、鎂與鉻）能改善葡萄糖代謝與胰島素敏感性有關。
喝咖啡會心悸？ 心房顫動風險反而降低許多人喝完咖啡會感到心跳加速，擔憂引發心律不整。AHA澄清，觀察性研究普遍顯示，規律且適量飲用咖啡（如每週 1-7 次、每天 1-3 杯），並不會增加「心房顫動（AF）」的風險，甚至可能與較低的發生率有關。一項針對心房顫動患者的隨機對照試驗更發現，每天喝至少 1 杯咖啡，能顯著降低 39% 的心房顫動復發風險。大型研究也指出，含咖啡因的咖啡與較低的心室頻脈（ventricular tachycardia）風險有關。
然而，隨機試驗也發現，即使是攝取一般大眾常見的咖啡因劑量，確實會增加「心室早期收縮（PVCs）」的發生頻率。另外，若是攝取極高劑量的咖啡因（如能量飲料、膠囊或粉末形式，其劑量超過一般咖啡的 10 倍以上），曾有案例報導會導致心室顫動與猝死。
注意咖啡因來源！ 「未過濾咖啡」恐飆高壞膽固醇在血壓與血脂方面，攝取方式的差異則會帶來截然不同的結果：
1.血脂（膽固醇）：咖啡因本身與血脂並無明確關聯。但是，飲用「未過濾的咖啡」（如法式濾壓壺、土耳其咖啡或斯堪地那維亞水煮咖啡）會升高血液中的低密度脂蛋白（LDL，俗稱壞膽固醇）。未過濾的咖啡中含有一種名為咖啡醇（Cafestol）的化合物；相對地，使用濾紙過濾的咖啡或即溶咖啡，則不具備大量咖啡醇，因此不會增加膽固醇。
血壓：習慣性喝咖啡與高血壓的關聯呈「倒 J 型曲線」（每天 1-3 杯風險略增，但更高攝取量則趨向降低）。然而，含有高濃度咖啡因的「能量飲料」，已被證實會顯著升高健康成人的收縮壓與舒張壓。
每天最多400毫克！ 避開「這地雷」才能喝出健康AHA 於聲明結論中指出，對大多數成年人而言，適度攝取咖啡因或咖啡是安全的，其標準為「每天最多 400 毫克咖啡因」，大約等同於 3 到 5 杯（每杯 8 盎司）的咖啡。適當飲用能成為健康生活方式的一部分。
不過，專家也提醒，如果民眾在咖啡中加入大量的糖、風味糖漿或乳製品，將會大幅增加熱量攝取，這不僅會抵銷掉咖啡本身潛在的健康益處，還可能對身體造成負面影響。此外，自然咖啡因來源（如咖啡、茶）的潛在益處，並不適用於人工合成的咖啡因產品或高劑量能量飲料，民眾在攝取時應特別留意來源與劑量。
資料來源Caffeine and Cardiovascular Disease: A Scientific Statement From the American Heart Association
延伸閱讀咖啡控有福了！ 研究：每天喝有助延長壽命，平均可多活1.84年保溫杯裝熱咖啡會「鉛中毒」？ 裝牛奶、豆漿更危險！專家：出現「4大警訊」快更換
原文出處：喝咖啡保護心血管？ 研究曝好處：降心律不整風險，還能防中風、心衰竭
精華 FAQ
-
研究顯示適量飲用咖啡與較低的冠心病、中風與心衰竭風險有關；其中每天約1.5到3.5杯可降低冠心病風險約10%，每天3到4杯與中風風險最低相關。
-
觀察性研究多顯示，每週1-7次或每天1-3杯的規律攝取，並不會增加心房顫動風險，部分研究甚至發現可降低復發率；但高劑量咖啡因仍可能增加PVCs。
-
未過濾咖啡會因咖啡醇升高LDL膽固醇，能量飲料可能顯著提高血壓；若再加入大量糖、糖漿或乳製品，也會增加熱量，削弱咖啡原本的健康益處。