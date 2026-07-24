從甜蜜接送到全天監控！恐怖情人最常被誤認浪漫的8個紅旗，中了別再替他找理由

「他只是太愛我，才會一直問我在哪裡。」「他以前受過傷，所以才沒有安全感。」「他說沒有我活不下去，我怎麼能在這時候離開？」有些危險關係一開始並不像暴力事件，反而像一場過度浪漫的偶像劇。對方每天接送、猛烈追求、把妳放在人生第一位，甚至願意為妳花錢、打架或犧牲一切，讓人誤以為自己遇到了奮不顧身的真愛。

諮商心理師黃柏嘉曾以電影《當男人戀愛時》分析危險情人的思考方式，提醒觀眾不要把一見鍾情、命中注定、過度犧牲，以及「只照自己的方式愛人」全部美化成深情。電影可以靠激烈行動製造浪漫，現實中的親密關係卻需要尊重、協調與界線；一個人付出很多，不代表他有權要求妳用自由、金錢或人生選擇償還。

恐怖情人是什麼？不一定要動手才算暴力

「恐怖情人」不是正式的醫學診斷，也不能靠星座、原生家庭或單一性格判定。實際上更重要的是觀察對方是否出現親密關係暴力，包括身體傷害，也包含精神羞辱、威脅、經濟控制、監控行蹤與高壓控制。

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衛福部指出，家庭暴力可包含身體、精神、經濟上的騷擾、控制、威脅及其他不法侵害；而親密關係暴力在台灣家暴通報中占相當高的比例，被害人仍以女性為主。2024年家暴通報達17萬9,107件，其中親密關係暴力約占一半，女性約占被害人七成。

辨識恐怖情人，不是問「他平常對我好不好」，而是問：當妳拒絕、不同意或想離開時，他還願不願意尊重妳？

恐怖情人警訊1：愛情進展快到不給妳思考

才認識幾天，他就說從沒這麼愛過一個人；交往不久，便急著同居、結婚、共用帳戶，甚至要求妳承諾永遠不能離開。

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一見鍾情本身不代表危險，問題是對方是否利用濃烈情緒催促妳做重大決定。健康的追求會允許妳觀察、猶豫與拒絕；危險關係則常把「妳還需要考慮」解讀成不愛他。

危險句型：「我們是命中注定，妳為什麼還要想？」

健康關係：「妳可以慢慢認識我，不用急著答應。」

恐怖情人警訊2：把查勤、定位與翻手機包裝成在乎

要求隨時回報位置、查看手機訊息、索取社群密碼，甚至用定位功能確認妳是否說謊，常被解釋成「沒有安全感」。

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關心和監控的差別，在於妳有沒有拒絕的權利。妳可以主動分享行程，對方不能因為交往就取得妳的所有隱私。若妳不交出手機，他就生氣、威脅分手或指控妳出軌，這已經不是甜蜜報備，而是控制。

危險句型：「沒有做虧心事，為什麼不能給我看？」

健康關係：「有需要可以互相報平安，但彼此仍有隱私。」

恐怖情人警訊3：慢慢切斷妳和朋友、家人的關係

他不一定直接禁止妳交朋友，而是每次妳要聚會就擺臭臉、吵架或突然不舒服；他會說朋友帶壞妳、家人看不起他，最後讓妳覺得少見那些人，關係才能和平。

孤立常是控制的重要手段。當妳的社交圈愈來愈小，遇到問題時便更難向外求助，也更容易相信「只有他真正愛我」。

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危險句型：「妳那些朋友根本不希望我們幸福。」

健康關係：「我可能不喜歡他們，但不會阻止妳維持關係。」

恐怖情人警訊4：他的犧牲，最後都變成妳的債

他為妳花很多錢、辭掉工作、和家人翻臉，或不顧一切跑來找妳。表面看似感人，後來卻經常說：「我為妳做了這麼多，妳竟然還要拒絕我？」

黃柏嘉心理師提醒，如果一個人將犧牲直接等同愛，也可能期待伴侶用相同程度的犧牲回報。真正的愛不只包含付出，也包含理解對方需要什麼，以及尊重對方不接受的權利。

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危險句型：「我什麼都給妳了，妳的人生當然要以我為主。」

健康關係：「我的付出是選擇，不是要求妳還債。」

恐怖情人警訊5：只用自己想要的方式愛妳

他替妳決定工作、穿著與朋友，沒有先問妳是否需要；妳說不喜歡，他卻認為自己才知道什麼對妳最好。

電影裡的突襲告白、為愛打架或擅自解決問題，可能很有戲劇效果，現實中卻可能是忽略伴侶意願。愛不是「我想替妳做什麼」，還要包括「妳希望我怎麼陪妳」。

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危險句型：「妳現在不懂，以後就會知道我是為妳好。」

健康關係：「這是我的建議，最後仍由妳決定。」

恐怖情人警訊6：情緒像開關，上一秒道歉、下一秒又爆炸

衝突後，他可能痛哭、下跪、送禮，保證再也不會發生；過一段時間，相同的羞辱、摔東西或暴力又再次出現。

一次爭吵不能直接判定為暴力關係，但如果衝突頻率愈來愈高、威嚇程度逐漸加重，便不能只看事後多誠懇。衛福部提醒，家暴經常重複發生，暴力頻率和嚴重程度也可能隨時間升高，應及早尋求協助。

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不要只問：他有沒有道歉？

更要問：他的行為有沒有真正停止？他是否願意接受專業協助？

恐怖情人警訊7：用自傷、傷人或公開祕密威脅妳

「妳敢分手，我就死給妳看。」「妳跟別人在一起，我不知道會做出什麼事。」「妳敢離開，我就把照片傳出去。」

不論對方是否真的付諸行動，這些話都不是愛的證明，而是利用恐懼迫使妳留下。面對自傷威脅，妳可以通知他的家人、警方或醫療人員，但不必獨自承擔「只有我能救他」的責任。

若對方威脅妳的人身安全、持有武器、曾勒頸、限制行動，或明確說要殺害妳或自己，應視為高度危險，不要單獨和他談判。

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危險句型：「妳離開，我們就一起死。」

重要提醒：威脅愈具體，愈需要立即向外求助。

恐怖情人警訊8：妳開始害怕說真話，也不敢拒絕

判斷一段關係是否安全，最直接的線索之一，是觀察自己變成什麼樣子。

妳是否常在回家前先想好說詞？是否害怕訊息回太慢？是否因為怕他生氣，不敢穿喜歡的衣服、見朋友或提出分手？如果妳必須不斷縮小自己，才能維持表面和平，問題可能已經不只是溝通不良。

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健康關係裡也會吵架，但妳不會因為表達不同意見，就擔心受到報復。真正愛妳的人，可能不喜歡妳的答案，卻不會剝奪妳回答「不」的權利。

恐怖情人不一定「看起來很恐怖」

危險情人可能工作穩定、對外有禮，也可能在朋友眼中非常疼伴侶。許多控制行為只發生在私下，因此被害人說出經歷時，旁人常會回應：「他看起來不像這種人。」

也不能只用自卑、童年創傷、酒精或壓力替暴力找原因。這些因素可能影響一個人的情緒與行為，卻不能免除他對控制、威脅與傷害負責。

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同樣地，不是每個浪漫猛烈、容易吃醋或曾經失控的人都必然成為恐怖情人。判斷重點應放在行為是否反覆、是否升級，以及對方能否為自己的行動負責。想分手時，別只追求「說清楚」，安全更重要

若對方已出現跟蹤、威脅、暴力、限制自由或無法接受分手的行為，不一定適合單獨見面把話說清楚。衛福部建議，分手前應評估時間與地點，告知可信任的人分手的對象、時間和位置，必要時請人陪同；分手後若仍遭騷擾或傷害，應立刻報警。

安全分手前先做6件事

1. 告訴可信任的人：不要獨自保守祕密，讓家人、朋友、同事或學校知道目前狀況。

2. 保存威脅證據：留下訊息、錄音、照片、就醫紀錄與報案資料，但不要為了蒐證讓自己陷入更大危險。

3. 更換密碼與關閉定位：檢查手機、社群、雲端帳號、共享定位和智慧家庭設備，避免對方持續掌握行蹤。

4. 準備緊急物品：證件、現金、藥物、鑰匙、充電器與必要衣物，可以先放在可信任的人那裡。

5. 選擇安全地點：若必須見面，選人多、有監視器、方便離開的公共場所，不要到對方家中、車內或偏僻空間。

6. 不要預告所有離開計畫：若對方已有高度控制或暴力行為，突然失去控制權可能讓風險升高，建議先與113、警方或家防中心討論安全計畫。

官方的家庭暴力被害人安全計畫也提醒，即使仍與施暴者同住，也可以向警察、家庭暴力防治中心或法院尋求協助及聲請保護令。

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沒有結婚、沒有同居，也能求助嗎？

可以。台灣《家庭暴力防治法》的保護範圍不只限於夫妻；現有或曾有親密關係、未同居的伴侶，符合相關情況時也可能適用民事保護令制度。實際聲請資格及程序仍需依個案由警方、家防中心、法院或法律專業人員協助判斷。

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•緊急危險：110對方正在施暴、持有武器、限制妳離開，或妳認為自己與家人有立即危險時，先離開現場並撥打110報警。需要緊急醫療救援可撥119。

•保護與諮詢：113全年無休、24小時提供家庭暴力、性侵害及兒少保護等諮詢與通報服務，也能協助連結各縣市家防中心、社工、庇護、法律及醫療資源。自己尚未決定是否分手或報案，也能先打電話討論安全。

•各縣市家庭暴力暨性侵害防治中心，可提供安全評估、庇護安置、法律協助、醫療補助、經濟扶助、心理諮商及就業輔導等服務。

愛不是犧牲愈多，控制權就愈大

恐怖情人不一定從第一天就揮拳，很多危險關係是從「為妳好」、「我只是太愛妳」與「妳讓我沒有安全感」開始。當控制被包裝成關心，威脅被解釋成深情，被困住的人也可能很久以後才發現，自己已經不敢拒絕、不敢離開，甚至不再相信自己的感受。

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一段安全的愛情，可以有濃烈、依賴和犧牲，但一定也包含尊重。對方可以想念妳，卻不能監控妳；可以為妳付出，卻不能要求妳償還；可以不願意分手，卻仍必須接受妳離開的權利。

當一段關係讓妳長期感到害怕，先不要急著證明他到底是不是「恐怖情人」。光是妳已經不安全，就足以成為尋求協助的理由。