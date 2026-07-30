2026-07-30 12:03 潮健康
世界盃球員餐桌為何少不了魚？研究解析Omega-3與運動恢復三大迷思
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文章重點整理：
- 重點一：挪威世界盃餐飲以鮭魚等油脂魚為主，搭配均衡菜單。
- 重點二：魚類除蛋白質外，也提供EPA與DHA，受運動營養關注。
- 重點三：Omega-3助恢復證據未定論，不能取代睡眠與完整飲食。
圖說：高強度賽事期間，運動員除了重視訓練與睡眠，飲食也是恢復管理的重要環節。鮭魚、鯖魚、鯡魚等油脂魚富含EPA與DHA，近年持續受到運動營養研究關注。
2026年世界盃足球賽期間，各國代表隊的備戰細節再度引發關注。根據挪威媒體《VG》報導，挪威國家隊為球員及龐大後勤團隊安排每日四次供餐，並運送約300公斤紅肉魚（主要為鮭魚等油脂魚）、116公斤挪威棕色起司及6,000顆柳橙前往美國。
球隊廚師表示，菜單除魚類外，也包含雞肉、米飯、義大利麵、馬鈴薯等食材，反映現代職業運動重視的並非單一「超級食物」，而是能支撐高強度訓練與密集賽程的整體營養配置。
近年來，魚類經常出現在運動員餐桌上，除了提供優質蛋白質外，鮭魚、鯖魚、沙丁魚及鯡魚等油脂魚富含海洋型Omega-3脂肪酸EPA與DHA，也逐漸成為運動營養研究的重要議題。研究持續探討Omega-3與運動後肌肉痠痛、發炎反應及恢復表現之間的關聯，但現階段科學證據仍有待累積，尚不足以支持「吃魚就能恢復更快」的結論。
迷思一：運動員吃魚，只是為了補充蛋白質？魚類確實是蛋白質來源之一，但並非只有蛋白質值得關注。魚類是優質蛋白質來源，同時也是EPA與DHA的重要天然來源。由於EPA與DHA是細胞膜脂質的重要組成成分，因此長期受到運動生理與營養研究關注。
2025年發表於《國際運動營養學會期刊》（Journal of the International Society of Sports Nutrition）的立場文件指出，部分運動員可能面臨Omega-3攝取不足的情形，而透過富含Omega-3的飲食或適當補充，可提升體內Omega-3狀態。文件也整理目前研究方向，包括耐力表現、心血管功能、肌力、運動後肌肉痠痛及免疫反應等面向，但多數議題仍需更多高品質研究持續驗證。
另一方面，挪威隊此次世界盃餐飲安排也顯示，運動表現並非仰賴單一營養素。充足的碳水化合物、水分、蛋白質及整體熱量攝取，仍是支撐高強度訓練與恢復的重要基礎。300公斤紅肉魚雖然吸引外界目光，但球員真正依靠的是完整且均衡的飲食規劃。
迷思二：補充Omega-3，就能加快運動恢復？目前研究結果並沒有如此肯定。Omega-3是否能促進運動恢復，一直是近年研究關注的議題，但目前結果尚未形成一致結論。
2024年刊登於《Nutrients》的系統性回顧納入13項隨機對照試驗，分析Omega-3補充對健康成人運動後發炎反應、肌肉損傷、氧化壓力及運動表現的影響。研究指出，部分試驗觀察到肌酸激酶（CK）及乳酸脫氫酶（LDH）等肌肉損傷指標有所變化，但由於各研究在補充劑量、介入時間、運動模式及受試者背景差異甚大，目前仍缺乏足以支持一致結論的證據。
此外，部分研究發現運動後肌肉痠痛或個別恢復指標可能有所改善，但也有試驗指出，短期補充魚油與安慰劑相比並未帶來明顯差異。2020年的系統性回顧與統合分析亦認為，Omega-3降低離心運動後肌肉痠痛的證據品質仍屬有限，未來仍需更大規模且設計一致的臨床研究加以驗證。
整體而言，目前較符合研究證據的說法是，Omega-3在運動恢復領域具有研究潛力，部分研究呈現正向關聯，但尚不能視為保證恢復速度或提升運動表現的單一方法。
迷思三：只有職業運動員才需要注意Omega-3？Omega-3並非運動員專屬營養素，魚類也不只是為了運動後恢復才值得攝取。美國心臟協會建議，一般成年人每週可攝取兩份魚類，並優先選擇鮭魚、鯖魚、沙丁魚及鯡魚等油脂魚。魚類除提供優質蛋白質外，也是EPA與DHA的重要天然來源，可作為均衡飲食的一部分，但不同年齡、健康狀況及特殊族群仍應依個人需求調整飲食安排。
對於一般規律運動者而言，運動恢復仍應以充足水分與能量補充、均衡攝取蛋白質與碳水化合物、適當休息及良好睡眠為基礎。Omega-3可以納入整體飲食策略，但無法取代睡眠、恢復與規律訓練的重要性。
均衡營養與完整恢復策略 才是運動表現的重要基礎挪威保健品牌「北極熊保健專家」觀察，隨著全民運動風氣提升，消費者對Omega-3的關注已逐漸延伸至運動恢復、肌肉健康及健康老化等研究領域。挪威擁有豐富海洋資源，鮭魚、鯖魚及鯡魚也是當地常見食材；然而，無論攝取來源為何，Omega-3的補充皆應納入整體飲食架構與生活型態中通盤考量，而非單獨看待。
從挪威國家隊的世界盃餐桌可以看見，職業運動追求的並非單一食物或營養素，而是整體恢復管理的細節。影響運動恢復的因素包括訓練安排、能量補充、均衡飲食、睡眠品質及恢復策略等，彼此相互配合，才能支持身體適應高強度運動需求。
圖說：鮭魚、鯖魚、鯡魚及沙丁魚是EPA與DHA的重要天然來源。研究持續探討Omega-3與運動後肌肉痠痛及恢復表現的關聯，但目前研究結果仍受補充劑量、介入時間、運動類型及個人差異等因素影響。
免責聲明：本文為健康資訊與產品特性介紹，非作為醫療診斷或替代治療依據。產品效果視個人體質與使用習慣而異，若有持續困擾，建議諮詢專業醫療機構。
延伸閱讀：・人真的很愛吃魚！連世界盃都帶了300公斤鮭魚出國・別再空腹運動了！運動前中後怎麼吃？
參考資料：
- The Business Standard – Norway ships salmon, brown cheese and oranges to US base for World Cup return
- NIH, International Society of Sports Nutrition Position Stand: Long-Chain Omega-3 Polyunsaturated Fatty Acids
- NIH, Omega-3 Fatty Acid Supplementation on Post-Exercise Inflammation, Muscle Damage, Oxidative Response, and Sports Performance in Physically Healthy Adults-A Systematic Review of Randomized Controlled Trials
- American Heart Association, Fish and Omega-3 Fatty Acids
原文出處：世界盃球員餐桌為何少不了魚？研究解析Omega-3與運動恢復三大迷思
精華 FAQ
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因為鮭魚、鯖魚、沙丁魚與鯡魚不只提供優質蛋白質，還是EPA與DHA的重要來源。職業隊重視的是能支撐高強度訓練與密集賽程的整體營養配置。
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現有研究尚未得出一致結論。部分試驗看到肌肉損傷或痠痛指標改善，但也有研究未見明顯差異；由於劑量、時間與運動模式不同，仍需更多高品質研究。
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Omega-3不是職業運動員專屬，一般人也可透過每週2份魚類攝取。對多數運動者來說，恢復基礎仍是水分、碳水化合物、蛋白質、休息與睡眠，Omega-3只能作為補充。