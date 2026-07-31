2026-07-31 10:03 潮健康
骨密度檢查T值怎麼看？別等跌倒骨折才發現骨鬆！藥師解析篩檢與預防重點
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文章重點整理：
- 重點一：骨質疏鬆常無症狀，跌倒骨折才被發現。
- 重點二：DXA可測骨密度，T-score與Z-score判讀不同。
- 重點三：補鈣外還要運動、日曬、防跌並定期檢查。
骨質疏鬆常在沒有明顯症狀的情況下悄悄發生，許多人直到健檢發現骨密度偏低，或因輕微跌倒造成骨折，才意識到骨本已經流失。若未及早發現，可能增加脊椎、髖部與手腕骨折風險，進一步影響行動能力與生活品質。
富康活力藥局藥師吳思杰表示，骨骼不是固定不變的組織，而是不斷進行新陳代謝，在體內維持一個動態平衡。想預防骨質疏鬆，不能只在年長後才開始補鈣，而應從年輕時累積骨本，並透過骨密度檢查、均衡飲食與規律運動，掌握骨骼健康狀態。
骨質疏鬆是怎麼形成的？骨骼主要由鈣、磷、膠原蛋白與其他蛋白質組成。鈣與磷提供骨骼硬度，膠原蛋白則帶來適度彈性，讓骨頭在承受日常活動與外力時不易斷裂。
骨骼會持續進行「骨重塑」，由破骨細胞分解老舊骨組織，再由成骨細胞形成新骨。當骨吸收速度長期高於骨形成速度，骨量便會逐漸下降，骨骼孔隙增加、結構變脆，形成骨質疏鬆。
早期沒感覺，出現這些狀況要留意骨質疏鬆早期通常沒有明顯不適，但隨著骨量持續流失，可能出現腰痠背痛、身高變矮、駝背、活動力下降，以及輕微跌倒便骨折等情形。
吳思杰藥師提醒，髖部骨折對高齡族群影響尤其嚴重，可能造成行走能力下降，甚至因長期臥床而增加失能與其他併發症風險。因此，骨質疏鬆不只是「骨頭變脆弱」，更可能影響獨立生活能力。
哪些人屬於高風險族群？65歲以上長者、停經後女性、長期使用類固醇者，以及一等親曾發生髖部骨折者，都需要特別留意。此外，體重過輕、長期節食、少運動、少曬太陽、抽菸、過量飲酒，或鈣與維生素D攝取不足，也可能提高骨質流失風險。骨密度大約在20至30歲達到高峰，之後會隨年齡逐漸下降，因此骨本保養越早開始越好。
骨密度檢查怎麼做？
目前臨床常用的骨密度檢查為雙能量X光吸收儀（DXA），主要測量腰椎與髖部骨密度。檢查快速、無痛，輻射劑量相對低，也是評估骨質疏鬆的重要依據。
部分健檢或社區篩檢也會使用定量超音波檢測腳跟骨，優點是方便快速，但較適合作為初步篩檢。若結果異常，或本身屬於高風險族群，仍建議進一步接受DXA檢查。
T-score代表什麼？DXA報告中常見T-score與Z-score。
- T-score是將受測者骨密度與年輕健康成人相比：
T-score大於或等於-1，代表骨量正常；介於-1與-2.5之間，屬於骨量不足；小於或等於-2.5，則符合骨質疏鬆範圍。
- Z-score則是與同年齡、同性別族群相比：
若Z-score小於或等於-2，代表骨密度低於同齡預期範圍，建議由醫師進一步評估是否有其他疾病、營養或藥物因素影響。
預防骨質疏鬆，掌握6個重點第一，攝取足夠鈣質與維生素D。日常可選擇乳品、高鈣豆製品、小魚乾、黑芝麻與深綠色蔬菜。維生素D則有助於腸道吸收鈣質，可從魚類、蛋黃、菇類與適度日曬獲得。
第二，規律進行負重與肌力運動。健走、爬樓梯、慢跑、阻力訓練與舉啞鈴，都能刺激骨骼並維持肌力；搭配太極拳或單腳站立等平衡訓練，也有助於降低跌倒風險。
第三，補充足夠蛋白質。蛋白質可幫助維持肌肉量與行動能力，建議三餐均衡攝取蛋、豆、魚、肉與乳品。
第四，戒菸、限酒並避免過量咖啡因。長期抽菸、飲酒過量與營養不均，皆可能加速骨質流失。
第五，做好居家防跌措施。浴室可加裝止滑墊與扶手，保持走道明亮、地面乾燥，並定期檢查視力與藥物使用狀況。
第六，高風險族群應定期檢測。停經後女性、65歲以上長者、曾發生脆弱性骨折，或長期使用類固醇者，建議依醫師評估安排骨密度檢查。
吳思杰藥師提醒，骨質疏鬆預防不是單靠補鈣，而是飲食、運動、日曬、肌力與定期檢查共同配合。越早建立良好生活習慣，越有機會延緩骨質流失，為未來行動力打下穩固基礎。
免責聲明：本文為健康資訊分享與衛教內容，非作為醫療診斷或替代治療依據。若有慢性病、用藥或特殊體質需求，建議諮詢醫師、營養師或藥師進行個別評估。
原文出處：骨密度檢查T值怎麼看？別等跌倒骨折才發現骨鬆！藥師解析篩檢與預防重點
精華 FAQ
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因為骨質疏鬆初期通常沒有明顯症狀，骨量流失多半是悄悄進行，等到出現身高變矮、駝背、腰背痛，甚至輕微跌倒就骨折時，才會被注意到。
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T-score是把骨密度和年輕健康成人相比，大於等於-1為正常，-1到-2.5為骨量不足，小於等於-2.5為骨質疏鬆；Z-score則是和同年齡、同性別者比較。
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重點包括攝取足夠鈣質與維生素D、規律做負重和肌力運動、補充蛋白質、戒菸限酒、做好居家防跌，以及停經後女性和高風險族群定期做骨密度檢查。