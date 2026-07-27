2026-07-27 12:30 Qinote
有些人不是能力不好，只是沒有人教。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：新人做不好，不一定是能力差，可能只是沒被好好教過。
- 重點二：責備式提醒容易讓人害怕提問，進而失去學習與成長空間。
- 重點三：成熟團隊不只要求效率，也要願意耐心教導與陪伴學會。
Qinote｜文字與生活
工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。
工作裡，我們常常聽見一句話：
「這不是早就教過了嗎？」
有時候，說的人只是順口一句。
但對剛接觸工作的人來說，這句話卻可能讓他開始懷疑：
是不是自己能力不好？
是不是不適合這份工作？
是不是怎麼學，都學不會？
其實，工作多年後，我慢慢發現，有些人不是能力不好。
只是還沒有人，用他能理解的方式，好好教過他。
我曾經看過一位新人，因為連續做錯幾次，被一句：
「不是教過了嗎？」
說得低下頭，之後遇到不懂的地方，也不敢再開口問。
我也曾經聽過有人被當著同事的面責備：
「你做多久了？怎麼還搞不清楚狀況？」
說的人，也許只是想提醒，希望對方快一點進入狀況。
但聽的人，卻可能因此開始懷疑自己。
害怕犯錯。
害怕提問。
甚至害怕，再一次被否定。
後來，我也看過另一位前輩。
他沒有責怪新人，只是放慢腳步，一步一步帶著對方，把每個流程重新說明一次。
沒多久，那位新人不但能獨立完成工作，還成了部門裡最穩定的夥伴。
那時我才明白，有些人不是能力不好。
只是遇見了不同的帶領方式。
每一位熟練的前輩，都曾經是新人。
今天能獨立完成工作的同事，也曾經不知道流程該怎麼走；能快速處理問題的人，也曾經站在主管面前，因為緊張而不知道該如何回答。
那些今天看起來理所當然的能力，都不是第一天就擁有的。
而是在一次次學習、一次次練習，還有一次次願意被教的過程中，慢慢累積起來。
真正好的教導，不只是把流程講完。
而是確認對方真的學會了。
一句話，可以讓一個人更有信心。
也可能讓一個人，從此不敢再開口提問。
工作裡，我們常常希望新人能快一點上手。
但培養一個人，從來都不是一兩天的事情。
多一點耐心、多一句提醒、多一次示範，也許就能讓一位原本沒有信心的人，慢慢找到自己的步調。
真正成熟的職場，不只是有人願意學。
更重要的是，有人願意教。
因為每一次耐心的分享，都不是浪費時間，而是在培養下一位能獨當一面的夥伴。
工作做得好，是能力。
願意把自己的能力分享出去，是格局。
真正好的前輩，不只是把事情做好。
更願意陪著下一個人，把事情學會。
一個成熟的團隊，不只是有人做得很好。
更是願意讓更多人，一起做得更好。
歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在猶豫的人。
—— Qinote
精華 FAQ
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作者認為，很多新人不是能力差，而是還沒有人用他能理解的方式好好教過。若只一味要求結果，卻沒有清楚示範與確認學會，便容易讓新人反覆犯錯。
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因為責備會讓人感到羞愧與焦慮，甚至害怕再開口提問，長期下來會降低學習意願。相反地，耐心說明與一步步示範，才能讓新人建立信心並真正上手。
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理想的成熟團隊，不只是有人做得快、做得好，而是願意把經驗分享出去，耐心教導新人。透過多一次提醒、多一次示範，團隊才能培養更多能獨當一面的夥伴。
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