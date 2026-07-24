2026-07-24 12:30 Qinote
一家公司最大的風險，不是沒有人，而是只有一個人會。
AI重點
文章重點整理：
- 重點一：交接不該只在離職時進行，而要在日常工作中持續累積。
- 重點二：公司最大風險不是沒有人，而是只有一個人知道答案。
- 重點三：成熟團隊會分享知識、建立流程，降低對單一員工依賴。
Qinote｜文字與生活
工作裡遇見的人、經歷的事，以及一路走來學會的每一件事。
上一篇，我們聊到離職與交接。
那篇文章發出後，一位朋友問了我一句話：
「交接真的有那麼重要嗎？」
我想了想，回答她：
交接重要的，從來不是離職那一天。
真正重要的，是讓一家公司，不會因為任何一個人的離開，而失去原本的運作。
公司裡，總有這樣一個人。
系統出了問題，找他。
新人不懂流程，找他。
客戶有疑問，找他。
哪份資料放在哪裡，他知道；哪個流程該怎麼處理，他也知道。
久而久之，大家開始習慣一句話：
「不知道，問他就好了。」
乍看之下，這代表他的能力受到肯定，也是公司不可或缺的人才。
但工作多年後，我慢慢發現，如果一家公司只有一個人知道答案，真正該擔心的，其實不是這位員工，而是公司的管理方式。
很多人以為，交接只是離職前，把手上的工作整理好，再交給下一位接手的人。
其實，真正的交接，不是從提出離職那一天才開始。
而是在平常的工作裡，就願意把經驗分享出去，把流程整理下來，把知識留在團隊裡。
因為，再優秀的人，都有請假、生病、調職，甚至離開的一天。
如果一項工作只有一個人會，一份資料只有一個人找得到，一個流程只有一個人知道怎麼處理，那麼，公司真正依賴的，就不是制度，而是某一位員工。
這樣的風險，不一定發生在離職那一天。
也可能是一場突如其來的病假、一趟臨時出差，甚至只是一天休假，就足以讓整個工作流程受到影響。
真正成熟的團隊，不會讓任何人成為唯一知道答案的人。
因為他們知道，一家公司真正的競爭力，不只是擁有能力很好的人，更重要的是，能不能把這些能力、經驗和知識，變成整個團隊共同擁有的資產。
所以，他們願意建立標準流程、整理文件、分享經驗，也願意培養更多能一起承擔工作的夥伴。
很多人以為，把自己的經驗分享出去，把工作教會別人，自己就會變得沒那麼重要。
但工作多年後，我慢慢發現，真正有價值的人，從來不是因為只有自己會。
而是因為願意分享、願意教，也願意帶著團隊一起成長。
當一個人的能力，變成整個團隊共同擁有的能力，公司才能真正穩定運作；而這樣的人，也往往更值得被信任、被依賴。
相反地，當一位員工願意分享經驗、有人願意接續學習，公司才能真正建立起穩定的制度，也降低對單一個人的依賴。
工作多年後，我慢慢明白，真正成熟的交接，不只是把工作交給下一個人。
更是把經驗、知識與責任，一點一滴留給整個團隊。
當制度建立起來，工作就不會因為任何一個人的請假或離開而停擺；當知識願意分享，每一位成員都能成為彼此最可靠的後盾。
真正讓一家公司穩定的，從來不是有一位什麼都會的人。
而是每一位成員，都願意分享、願意學習，也願意彼此接住對方。
一家公司最大的風險，不是沒有人，而是只有一個人會。
歡迎和我分享你的故事，也許你的經驗，也能陪伴另一位正在猶豫的人。
—— Qinote
精華 FAQ
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作者認為交接不該等到離職前才開始，而是要在平常工作中持續進行。透過日常分享經驗、整理流程與留下文件，團隊才能真正接住工作。
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因為當資料、流程或答案只掌握在一個人手上，遇到請假、生病、出差或離職時，整個工作就可能停擺。公司依賴的其實不是制度，而是單一員工。
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成熟團隊會建立標準流程、整理文件、主動分享知識，並培養更多能一起承擔工作的夥伴。這樣才能把個人能力變成團隊共同資產，提升穩定性。
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