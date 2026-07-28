2026-07-28 19:02 潮健康
肺癌轉移無標靶藥可用？ 名醫詳解「免疫四藥聯合」！
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- 重點一：無基因突變晚期肺癌，過去多只能靠化療，存活與反應率都有限。
- 重點二：免疫、抗血管新生加兩種化療的四藥聯合，成為第一線重要突破。
- 重點三：健保自114年6月起給付四藥療法，且不必檢附PD-L1報告。
潮健康／林昱彣
肺癌連3年登新癌王！免疫四藥聯合化解無標靶藥可用病友困境根據112年癌症登記報告，肺癌連續3年蟬聯新發癌症人數之首，坐穩「新任癌王」之位。近年肺癌治療已進入個人化時代，許多基因突變如EGFR、ALK等，都有對應的標靶藥物可用；然而，臨床上仍有約3-4成「不具基因變異」的患者，過去僅能依賴傳統化學治療，面臨治療選擇受限、反應率低且平均存活期僅約一年等困境。
衛生福利部桃園醫院胸腔內科邱昱棋醫師表示，隨著免疫治療發展，臨床上將「PD-L1免疫抑制劑」、「抗血管新生抑制劑」與「2種化療藥物」合併使用的「四藥聯合」策略，已為這群無基因變異的晚期病友，帶來第一線治療的顯著突破，不僅大幅延長整體存活期，更有機會達到長期穩定控制的目標。
癌細胞「暗中勾結」T細胞！ 「免疫+標靶+化療」四藥聯手揭穿騙局沒有基因突變的晚期非小細胞肺癌（特別是臨床最常見的肺腺癌），若轉移部位多且範圍廣泛，惡化速度往往相當快速。如今，國際權威癌症治療指引如美國NCCN與歐洲ESMO，皆已將上述化療、免疫治療合併抗血管新生抑制劑的四藥組合，列為最高證據等級之推薦。
邱昱棋醫師說明，肺癌領域所運用的免疫藥物為「免疫檢查點抑制劑」，其機轉源於癌細胞為躲避人體免疫「殺手T細胞」的攻擊，會模仿正常細胞表現出「PD-L1」，並與T細胞上的PD-1結合，進而「詐騙」T細胞、使其以為是正常細胞而不予攻擊。若將T細胞比喻為警察、癌細胞為罪犯，即是指警匪產生「暗地勾結」的狀況。
「此時，免疫藥物『PD-L1抑制劑』將扮演『廉政公署』角色，直接阻斷兩者間的不正常連結，喚醒免疫T細胞毒殺癌細胞，甚至產生持久的免疫記憶！」邱昱棋醫師表示，抗血管新生藥物扮演「開路先鋒」，讓腫瘤微血管環境恢復正常、增強穿透性，確保T細胞長驅直入地進入腫瘤深處，追捕癌細胞。
2種化療藥物則扮演「突擊部隊」，攻擊癌細胞並使其細胞膜破裂，進而將內部的「腫瘤特異性抗原（TSA）」釋放到微環境中，以刺激並活化免疫系統，宛如直搗罪犯老巢，讓T細胞警察能精準辨識並全數逮捕。
「免疫四藥聯合」降惡化風險！有望助肺癌長期存活邱昱棋醫師引述國際大型研究「IMpower150」數據指出，針對無基因突變的轉移性非鱗狀非小細胞肺癌患者，第一線以「四藥聯合」治療後，
．整體存活時間：達19.2個月，與對照組相比進步約4.5個月
．惡化率與死亡率：降低約40%的惡化與死亡風險
．疾病控制率：疾病控制率達60%，且部分第四期病患有機會達到長期存活
．腫瘤體積：藥物有望讓腫瘤迅速縮小，反應率約有6成。
療程設計對於提升患者「生活品質」也至關重要。邱昱棋醫師解釋，療程最初的「引導期（Induction Phase）」，即前4-6個週期，需合併2種化療，可能帶來掉髮、噁心嘔吐及血球降低等副作用；在腫瘤獲得有效控制、抗原釋放足夠後，後續療程可停用化療藥物，僅靠免疫與抗血管新生藥物持續治療即可。如此，病患可在門診施打藥物，有望重回原有的日常工作與生活。
另外，邱昱棋醫師強調，抗血管新生藥物在臨床上具有極佳的救急優勢，其能迅速降低腦轉移造成的水腫、抑制肝臟轉移，且對於第四期常見的肋膜積水、心包膜積水與腹膜積水，也都能發揮較佳的控制與幫助。
健保全面放寬給付免驗PD-L1！ 40歲男肺癌腦轉移仍可重返家庭、職場為了減輕患者經濟負擔，台灣健保也跟上國際標準治療趨勢。邱昱棋醫師表示，自114年6月起，針對無基因突變的轉移性非鱗狀非小細胞肺癌，健保已開放第一線給付四藥聯合療法。值得一提的是，給付申請無須檢附 PD-L1 的表現量報告，只要無特定基因突變，符合資格者皆有望申請給付。
邱昱棋醫師也分享一名臨床案例：一位40多歲有抽菸史的男性，確診時肺部已有一顆極大的腫瘤，並有合併腦部轉移狀況。在接受四藥聯合治療後，該患者之肺部腫瘤迅速縮小，在持續治療下，不僅順利回歸職場上班，也能正常陪伴小孩。經過一年多的治療，目前正朝著「長期穩定」的兩年目標努力邁進，證明了即使是第四期肺腺癌，依然能擁有如同健康者的生活。
民眾如何防範肺癌？醫籲：有家族史應提早做篩檢 針對正在抗癌的肺癌病友，邱昱棋醫師提醒，確診後務必與主治醫師良好溝通、並遵從醫囑按時用藥，切勿聽信來路不明的偏方；在接受化療期間，病患更需要攝取足夠的蛋白質、維持正常睡眠；等腫瘤縮小、體力恢復後，再搭配身體負荷得起的適當運動。
至於一般民眾該如何防範肺癌的發生？邱昱棋醫師呼籲，除了吸菸者應盡速尋求國健署的戒菸門診協助外，無抽菸史但有家族史的民眾，強烈建議在45歲左右，進行「低劑量胸部電腦斷層（LDCT）」檢查；若經濟允許，甚至可在滿40歲時就先做一次掃描。
近年肺癌有年輕化趨勢，越年輕發病代表體內對抗癌症的機制受損；臨床上也遇過20多歲、30多歲，就罹患肺癌的年輕患者，這類患者不一定有抽菸史或家族病史，其疾病惡化程度卻往往極快。邱昱棋醫師鼓勵肺癌患者，應主動與主治醫師討論療程，近年癌症療程漸趨進步成熟，透過多元治療方式，並極配合醫囑，仍有機會使肺癌病情獲得穩定控制。
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原文出處：肺癌轉移無標靶藥可用？ 名醫詳解「免疫四藥聯合」！
精華 FAQ
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指的是PD-L1免疫抑制劑、抗血管新生抑制劑，再加上2種化療藥物的組合，目的是同時解除免疫抑制、改善腫瘤微環境並直接殺傷癌細胞。
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主要適用於無EGFR、ALK等明確基因突變的轉移性非鱗狀非小細胞肺癌患者，尤其是過去缺乏標靶藥可用、只能靠傳統化療的病友。
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依內文所述，自114年6月起健保開放第一線給付，且申請時不必檢附PD-L1表現量報告，只要沒有特定基因突變，符合條件即可評估申請。