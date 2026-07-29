2026-07-29 20:02 潮健康
下午想睡不只是「暈碳」！上班族容易沒電怎麼辦？ 營養師：改掉5大壞習慣
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文章重點整理：
- 重點一：下午疲倦不只暈碳，還可能與飲食失衡有關。
- 重點二：睡眠品質、自律神經壓力也會放大午後沒電感。
- 重點三：若長期疲勞未改善，應留意代謝與營養問題。
潮健康／編輯部
「起來！現在也才三點，競爭好激烈，你怎麼還在睡？」是台灣人琅琅上口的一段廣告詞，道出上班族一到下午三點就「斷電」滿腹無奈。美兆健康管理機構詹恩慈營養師表示，下午時分若容易出現眼皮變重、腦袋變鈍、專注力下滑，甚至開會時放空等狀況；且不自覺想喝咖啡、手搖飲或吃甜食，背後原因恐怕不只是疲勞，而是身體正在發出能量失衡的訊號。
下午昏昏欲睡禍首不只「暈碳」！ 上班族容易沒電的5大原因詹恩慈營養師指出，人體存在所謂的「生理時段」，確實在下午時段，警覺性就會出現自然波動，偶爾感到疲倦屬於正常現象。但近年觀察到上班族的午後疲勞感，相比過去更加明顯，而且越來越多年輕族群出現類似情況。
若要釐清上班族一到下午就「電量告急」的潛在原因，首先可從「日常飲食」談起。詹恩慈營養師說明，上班族常見的午餐型態包含便當、麵食、炸物，再搭配下午茶點心、手搖等含糖食物，這類組合容易讓血糖快速上升，隨後又快速下降，進而產生疲倦、注意力下降、飢餓感增加等現象，因此也才會讓人想再補充甜食或咖啡提神。
另外，「營養素不足」也是造成疲勞的重要原因之一。人體產生能量需要許多營養素共同參與，包含鐵質、維生素B12、葉酸、維生素D等。其中女性可能會因生理期造成鐵質流失，而男性則普遍飲食不均衡。
睡滿7小時隔天還是很累？ 自律神經過載恐放大疲勞感下午疲憊不只與吃錯食物有關，「睡眠品質」的好壞更決定了隔天的精神狀態。詹恩慈營養師表示，上班族加班已成常態，返家後卻熬夜追劇、滑手機，經常睡眠不足；也有人明明睡滿六、七個小時，卻依然覺得疲勞，原因可能不在睡眠時間，而在睡眠品質。例如半夜容易醒來、入睡困難、打鼾、淺眠多夢或睡眠呼吸中止等，都可能讓身體無法真正的修復，進而使白天的能量調節能力受到影響，午後疲勞感自然更加明顯。
而許多上班族因工作壓力大，從起床開始便處於高度緊繃狀態，工作訊息、會議、業績壓力與生活責任接踵而來，自律神經長期維持在高負荷模式，身體會持續消耗修復資源，當下午生理節律自然下降時，疲勞感便會被放大。
就算有休息還是很累！ 營養師：注意代謝功能已出問題最後也是最關鍵的原因，是「代謝功能的改變」。臨床上常有一些年輕、卻長期感到疲勞、精神不佳的案例，進一步檢查發現與代謝功能有關，如胰島素阻抗、血糖異常、體脂肪過高、內臟脂肪增加等，導致身體不能有效產生與利用能量。
「偶爾疲倦是生理節律的一部分，但若都像拔掉插頭，休息之後也改善有限，就不應該只當成工作疲累，需要提高警覺心！」詹恩慈營養師提醒。
最後，詹恩慈營養師也呼籲，不要一昧依賴咖啡因提神，而應調整自己能量管理的方式，例如午餐增加蛋白質與蔬菜、避免過量含糖飲料、規律運動、改善睡眠品質、適時紓解壓力、定期檢視血糖、代謝、營養素與相關健康指標，進一步找到真正導致身體疲勞的原因。
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原文出處：下午想睡不只是「暈碳」！上班族容易沒電怎麼辦？ 營養師：改掉5大壞習慣
精華 FAQ
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除了生理時段本來就會有精神波動，還可能與午餐吃太油、太甜導致血糖先升後降有關；此外，睡眠不足、壓力過大與代謝功能異常，也都會讓午後疲勞更明顯。
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關鍵不只在睡多久，更在睡得好不好。若有半夜易醒、入睡困難、打鼾、淺眠多夢或睡眠呼吸中止，身體就無法充分修復，白天精神與能量調節自然變差。
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應先調整午餐與生活型態，例如增加蛋白質和蔬菜、少喝含糖飲料、規律運動、改善睡眠與紓壓，並定期檢查血糖、代謝與營養素，找出真正疲勞原因。